Пари НН — Краснодар, 20 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

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«Краснодар» уже провел первый официальный матч сезона-2025/26, однако защиту своего чемпионского титула начнет только в это воскресенье, 20 июля. «Быкам» второй раз подряд придется выступить в Казани - теперь против «Пари НН» в РПЛ. Домашняя арена нижегородцев временно закрыта на реконструкцию.
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Турнир: чемпионат России по футболу, 1-й тур
Стадион: «Ак Барс Арена» (Казань)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Пари НН»
|4
|1
|12
|16-34
|«Краснодар»
|12
|1
|4
|34-16
Последние пять матчей «Пари НН»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.07.2025
|«Пари НН»
1:2
«Динамо» Киров
Товарищеский матч
|12.07.2025
|«Пари НН»
1:3
«КАМАЗ»
Товарищеский матч
|31.05.2025
|«Пари НН»
1:3
«Сочи»
Стыковые матчи
|28.05.2025
|«Сочи»
1:2
«Пари НН»
Стыковые матчи
|24.05.2025
|ЦСКА
2:0
«Пари НН»
РПЛ
Последние пять матчей «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.07.2025
|«Краснодар»
0:1
ЦСКА
Суперкубок России
|05.07.2025
|«Краснодар»
4:2
«Ростов»
Товарищеский матч
|27.06.2025
|«Краснодар»
4:1
«Динамо» Махачкала
Товарищеский матч
|24.05.2025
|«Краснодар»
3:0
«Динамо» Москва
РПЛ
|17.05.2025
|«Оренбург»
1:2
«Краснодар»
РПЛ
Последние пять матчей «Пари НН» и «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.03.2025
|«Пари НН»
0:3
«Краснодар»
РПЛ
|23.10.2024
|«Краснодар»
1:2
«Пари НН»
Кубок России
|28.08.2024
|«Пари НН»
0:1
«Краснодар»
Кубок России
|18.08.2024
|«Краснодар»
2:1
«Пари НН»
РПЛ
|06.04.2024
|«Пари НН»
3:4
«Краснодар»
РПЛ
18.07.2025. 20:30. «Динамо» Москва – «Балтика»
19.07.2025. 15:30. «Акрон» – «Крылья Советов»
19.07.2025. 18:00. «Локомотив» – «Сочи»
19.07.2025. 20:30. «Спартак» – «Динамо» Махачкала
20.07.2025. 15:30. «Пари Нижний Новгород» – «Краснодар»
20.07.2025. 18:00. «Зенит» – «Ростов»
20.07.2025. 20:30. «Ахмат» – «Рубин»
21.07.2025. 20:00. «Оренбург» – ЦСКА
Второй сезон подряд клуб Сергея Галицкого открывает поражением в Суперкубке (год назад южане боролись за него в статусе серебряного призера РПЛ), но впервые в истории будет отстаивать чемпионский титул. Разумеется, внимание к «быкам» будет приковано повышенное - даже по сравнению с прошлом кампанией. И теперь им придется жить с этим постоянным давлением, и как-то справляться.
В другой ситуации краснодарцы, возможно, и возмутились бы необходимостью второй раз подряд ехать в Казань. Но в данном случае это скорее плюс для них, чем минус. У «Пари НН» в этом противостоянии и так козырей было объективно немного, а тут еще и самого крупного - поддержки родного стадиона - лишились. Нейтральное поле сводит к минимуму шансы андердога на победу.
Нижегородский клуб - удобный соперник для «Краснодара». Из 10 предыдущих матчей южане выиграли у «Пари НН» девять, а единственное поражение потерпели в прошлом году в Кубке фактически вторым составом. Так что дебют в РПЛ не сулит Алексею Шпилевскому обилия положительных эмоций. Но поскольку краснодарцы только привыкают к новому статусу и еще явно не вышли на пиковые показатели готовности, а номинальные гости будут стараться изо всех сил на глазах у недавно назначенного тренера, есть надежда голы от двух команд. В какой пропорции - вопрос другой. Наш прогноз: обе забьют.
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В прямом эфире игру в Казани покажет «Матч Премьер».
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|«Матч Премьер»
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Пари НН»: нет
«Краснодар»: Баньяц (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Пари НН» - «Краснодар»:
|Позиция
|«Пари НН»
|«Краснодар»
|Позиция
|Вратарь
|30. Медведев
|1. Агкацев
|Вратарь
|Защитник
|15. Эктов
|20. Гонсалес
|Защитник
|Защитник
|2. Александров
|4. Коста
|Защитник
|Защитник
|25. Карич
|5. Джубал
|Защитник
|Защитник
|16. Крашевский
|15. Оласа
|Защитник
|Полузащитник
|22. Каккоев
|6. Ленини
|Полузащитник
|Полузащитник
|78. Калинский
|10. Сперцян
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Майга
|53. Черников
|Полузащитник
|Нападающий
|27. Грулев
|11. Батчи
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Карапузов
|90. Кобнан
|Нападающий
|Нападающий
|20. Босельи
|9. Кордоба
|Нападающий
|Главный тренер
|Алексей Шпилевский
|Мурад Мусаев
|Главный тренер
Аналитики PARI выкатили щедрый коэффициент на победу одноименного клуба В случае победы номинальных хозяев букмекер умножит номинал ставки на 6.20. На выигрыш «Краснодара» коэффициент ровно в четыре раза ниже (1.55). На ничью можно поставить за 4.30.
Победа южан со счетом 2:0 идет в линии PARI с коэффициентом 7.50. Аналитики находят такой исход наиболее вероятным.
Из-за реконструкции стадиона в Нижнем Новгороде команда Шпилевского вынуждена проводить первые домашние матчи сезона на нейтральных полях.
Winline на правах официального партнера РПЛ легально транслирует игры чемпионата в сети.
Приобрести билеты на игру можно на официальном сайте «Пари НН». Минимальная стоимость составляет 200 рублей.
Эксперты БК PARI считают фаворитом турнира «Зенит». Вероятность очередного чемпионства питерцев оценивается коэффициентом 2.20. На успешную защиту краснодарцами титула сейчас можно поставить по котировке 5.00. Аналогичное предложение в конторе зафиксировано и на «Спартак».