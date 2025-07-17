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16 июля 3:11ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Пари НН — Краснодар, 20 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Чемпион начинает защиту титула, Шпилевский дебютирует в России
Валентин Васильев

«Краснодар» уже провел первый официальный матч сезона-2025/26, однако защиту своего чемпионского титула начнет только в это воскресенье, 20 июля. «Быкам» второй раз подряд придется выступить в Казани - теперь против «Пари НН» в РПЛ. Домашняя арена нижегородцев временно закрыта на реконструкцию. 

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Пари НН» (Нижний Новгород)

20.07.2025, Вс

15:30 МСК

«Краснодар»

П1 - 6.20

Х - 4.30

П2 - 1.55

Турнир: чемпионат России по футболу, 1-й тур

Стадион: «Ак Барс Арена» (Казань)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Пари НН»411216-34
«Краснодар»121434-16

Последние пять матчей «Пари НН»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.07.2025«Пари НН»

1:2

«Динамо» Киров

Товарищеский матч

12.07.2025«Пари НН»

1:3

«КАМАЗ»

Товарищеский матч

31.05.2025«Пари НН»

1:3

«Сочи»

Стыковые матчи

28.05.2025«Сочи» 

1:2

«Пари НН»

Стыковые матчи

24.05.2025ЦСКА

2:0

«Пари НН»

РПЛ

Последние пять матчей «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.07.2025«Краснодар»

0:1

ЦСКА

Суперкубок России

05.07.2025«Краснодар»

4:2

«Ростов»

Товарищеский матч

27.06.2025«Краснодар»

4:1

«Динамо» Махачкала

Товарищеский матч

24.05.2025«Краснодар»

3:0

«Динамо» Москва

РПЛ

17.05.2025«Оренбург»

1:2

«Краснодар»

РПЛ

Последние пять матчей «Пари НН» и «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.03.2025«Пари НН»

0:3

«Краснодар»

РПЛ

23.10.2024«Краснодар»

1:2

«Пари НН» 

Кубок России

28.08.2024«Пари НН»

0:1

«Краснодар»

Кубок России

18.08.2024«Краснодар»

2:1

«Пари НН» 

РПЛ

06.04.2024«Пари НН»

3:4

«Краснодар»

РПЛ

Календарь матчей

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18.07.2025.  20:30. «Динамо» Москва – «Балтика»

19.07.2025.  15:30. «Акрон» – «Крылья Советов»

19.07.2025.  18:00. «Локомотив» – «Сочи»

19.07.2025.  20:30. «Спартак» – «Динамо»  Махачкала

20.07.2025.  15:30. «Пари Нижний Новгород» – «Краснодар»

20.07.2025.  18:00. «Зенит» – «Ростов»

20.07.2025.  20:30. «Ахмат» – «Рубин»

21.07.2025.  20:00. «Оренбург» – ЦСКА

Прогноз на матч

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Второй сезон подряд клуб Сергея Галицкого открывает поражением в Суперкубке (год назад южане боролись за него в статусе серебряного призера РПЛ), но впервые в истории будет отстаивать чемпионский титул. Разумеется, внимание к «быкам» будет приковано повышенное - даже по сравнению с прошлом кампанией. И теперь им придется жить с этим постоянным давлением, и как-то справляться.

В другой ситуации краснодарцы, возможно, и возмутились бы необходимостью второй раз подряд ехать в Казань. Но в данном случае это скорее плюс для них, чем минус.  У «Пари НН» в этом противостоянии и так козырей было объективно немного, а тут еще и самого крупного - поддержки родного стадиона - лишились. Нейтральное поле сводит к минимуму шансы андердога на победу. 

Нижегородский клуб - удобный соперник для «Краснодара». Из 10 предыдущих матчей южане выиграли у «Пари НН» девять, а единственное поражение потерпели в прошлом году в Кубке фактически вторым составом. Так что дебют в РПЛ не сулит Алексею Шпилевскому обилия положительных эмоций. Но поскольку краснодарцы только привыкают к новому статусу и еще явно не вышли на пиковые показатели готовности, а номинальные гости будут стараться изо всех сил на глазах у недавно назначенного тренера, есть надежда голы от двух команд. В какой пропорции - вопрос другой. Наш прогноз: обе забьют.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру в Казани покажет «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Пари НН»: нет

«Краснодар»: Баньяц (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Пари НН» - «Краснодар»:

Позиция«Пари НН»«Краснодар»Позиция
Вратарь30. Медведев1. АгкацевВратарь
Защитник15. Эктов20. ГонсалесЗащитник
Защитник2. Александров4. КостаЗащитник
Защитник25. Карич5. ДжубалЗащитник
Защитник16. Крашевский15. ОласаЗащитник
Полузащитник22. Каккоев6. ЛениниПолузащитник
Полузащитник78. Калинский10. СперцянПолузащитник 
Полузащитник8. Майга53. ЧерниковПолузащитник
Нападающий27. Грулев11. БатчиПолузащитник
Нападающий7. Карапузов90. КобнанНападающий
Нападающий20. Босельи9. КордобаНападающий
Главный тренерАлексей ШпилевскийМурад МусаевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики PARI выкатили щедрый коэффициент на победу одноименного клуба В случае победы номинальных хозяев букмекер умножит номинал ставки на 6.20.  На выигрыш «Краснодара» коэффициент ровно в четыре раза ниже (1.55). На ничью можно поставить за 4.30.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Пари НН» - «Краснодар»?

Победа южан со счетом 2:0 идет в линии PARI с коэффициентом 7.50. Аналитики находят такой исход наиболее вероятным. 

Где играет «Пари НН»?

Из-за реконструкции стадиона в Нижнем Новгороде команда Шпилевского вынуждена проводить первые домашние матчи сезона на нейтральных полях.

Где бесплатно смотреть матч «Пари НН» - «Краснодар»?

Winline на правах официального партнера РПЛ легально транслирует игры чемпионата в сети.

Где купить билеты на матч «Пари НН» - «Краснодар»

Приобрести билеты на игру можно на официальном сайте «Пари НН».  Минимальная стоимость составляет 200 рублей.

Кто выиграет чемпионат России по футболу?

Эксперты БК PARI считают фаворитом турнира «Зенит». Вероятность очередного чемпионства питерцев оценивается коэффициентом 2.20. На успешную защиту краснодарцами титула сейчас можно поставить по котировке 5.00. Аналогичное предложение в конторе зафиксировано и на «Спартак».

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