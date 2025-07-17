Пари НН — Краснодар, 20 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Второй сезон подряд клуб Сергея Галицкого открывает поражением в Суперкубке (год назад южане боролись за него в статусе серебряного призера РПЛ), но впервые в истории будет отстаивать чемпионский титул. Разумеется, внимание к «быкам» будет приковано повышенное - даже по сравнению с прошлом кампанией. И теперь им придется жить с этим постоянным давлением, и как-то справляться.

В другой ситуации краснодарцы, возможно, и возмутились бы необходимостью второй раз подряд ехать в Казань. Но в данном случае это скорее плюс для них, чем минус. У «Пари НН» в этом противостоянии и так козырей было объективно немного, а тут еще и самого крупного - поддержки родного стадиона - лишились. Нейтральное поле сводит к минимуму шансы андердога на победу.

Нижегородский клуб - удобный соперник для «Краснодара». Из 10 предыдущих матчей южане выиграли у «Пари НН» девять, а единственное поражение потерпели в прошлом году в Кубке фактически вторым составом. Так что дебют в РПЛ не сулит Алексею Шпилевскому обилия положительных эмоций. Но поскольку краснодарцы только привыкают к новому статусу и еще явно не вышли на пиковые показатели готовности, а номинальные гости будут стараться изо всех сил на глазах у недавно назначенного тренера, есть надежда голы от двух команд. В какой пропорции - вопрос другой. Наш прогноз: обе забьют.