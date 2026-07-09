Пари НН – Ротор, 12 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

«Пари НН» с «Ротором» сейчас могли бы готовиться к старту в Премьер-Лиге. Но первые из нее вылетели, а вторые – споткнулись на пороге РПЛ, всего в один мяч уступив «Акрону» в стыках. Надо полагать, что в новом сезоне обе команды будут стремиться к возвращению в высший дивизион – все-таки к нему и внимания несравнимо больше, и коммерческие доходы с телевизионными отчислениями выше. Для этого крайне важно удачно стартовать. Поэтому игра в Нижнем имеет огромное значения для встречающихся сторон.

По контрольным встречам определить готовность команд к турниру практически невозможно. Однако отметим, что у нижегородцев все четыре спарринга были «верховыми» – от трех до семи голов на пару команд.

Коллектив Парфенова в этом плане более сдержан. Из последних 10 матчей у него половина была «сухой» и только четыре – на тотал больше 2.5. У «Пари» противоположная картина: девять игр с обменом голами и восемь «верховых».

Полагаем, что на старте нового сезона и те, и другие постараются показать себя в наилучшем свете, и ни один ноль на табло до финального свистка не сохранится.