Пари НН – Ротор, 12 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

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Футбольная национальная лига распределила по три матча первого тура нового сезона между двумя выходными. Центральное противостояние воскресенья пройдет в Нижнем Новгороде. Покинувший РПЛ «Пари НН» примет «Ротор», который до этой самой РПЛ совсем немного не дошел. Рассуждаем о шансах сторон на успех, исходя из актуальных и исторических статистических трендов, а также расчетов профессионалов беттинга.
Турнир: Лига PARI, 1-й тур
Стадион: «Совкомбанк Арена» (Нижний Новгород, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Пари НН»
|4
|0
|3
|11-8
|«Ротор»
|3
|0
|4
|8-11
Последние пять матчей «Пари НН»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.07.2026
|«Динамо» М
2:1
«Пари НН»
Товарищеский матч
|29.06.2026
|«Пари НН»
6:1
«Текстильщик»
Товарищеский матч
|21.06.2026
|«Пари НН»
2:1
«Уфа»
Товарищеский матч
|16.06.2026
|«Пари НН»
2:2
«Уфа»
Товарищеский матч
|17.05.2026
|«Рубин»
2:2
«Пари НН»
РПЛ
Последние пять матчей «Ротора»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.07.2026
|«Ротор»
1:3
«Акрон»
Товарищеский матч
|28.06.2026
|«Ротор»
1:0
«Уфа»
Товарищеский матч
|23.05.2026
|«Акрон»
0:1
«Ротор»
Стыковой матч РПЛ
|20.05.2026
|«Ротор»
0:2
«Акрон»
Стыковой матч РПЛ
|16.05.2026
|«Ротор»
5:0
«Чайка»
Лига PARI
«Пари НН» с «Ротором» сейчас могли бы готовиться к старту в Премьер-Лиге. Но первые из нее вылетели, а вторые – споткнулись на пороге РПЛ, всего в один мяч уступив «Акрону» в стыках. Надо полагать, что в новом сезоне обе команды будут стремиться к возвращению в высший дивизион – все-таки к нему и внимания несравнимо больше, и коммерческие доходы с телевизионными отчислениями выше. Для этого крайне важно удачно стартовать. Поэтому игра в Нижнем имеет огромное значения для встречающихся сторон.
По контрольным встречам определить готовность команд к турниру практически невозможно. Однако отметим, что у нижегородцев все четыре спарринга были «верховыми» – от трех до семи голов на пару команд.
Коллектив Парфенова в этом плане более сдержан. Из последних 10 матчей у него половина была «сухой» и только четыре – на тотал больше 2.5. У «Пари» противоположная картина: девять игр с обменом голами и восемь «верховых».
Полагаем, что на старте нового сезона и те, и другие постараются показать себя в наилучшем свете, и ни один ноль на табло до финального свистка не сохранится.
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|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Пари НН»: Эктов (травма)
«Ротор»: нет
Эксперты PARI оценили вероятность победы хозяев поля коэффициентом 1.75. Успех гостей котируется за 5.23, ничья – за 3.30.