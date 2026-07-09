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ГлавнаяПрогнозыПари НН – Ротор, 12 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Пари НН – Ротор, 12 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Обновлено:
Они могли бы сейчас быть в РПЛ
Валентин Васильев
PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Форма команд
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров

Футбольная национальная лига распределила по три матча первого тура нового сезона между двумя выходными. Центральное противостояние воскресенья пройдет в Нижнем Новгороде. Покинувший РПЛ «Пари НН» примет «Ротор», который до этой самой РПЛ совсем немного не дошел. Рассуждаем о шансах сторон на успех, исходя из актуальных и исторических статистических трендов, а также расчетов профессионалов беттинга. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Пари НН» (Нижний Новгород)

12.07.2026, Вс

16:30 МСК

«Ротор» (Волгоград)

П1 - 1.75

Х - 3.30

П2 - 5.24

Турнир: Лига PARI, 1-й тур

Стадион: «Совкомбанк Арена» (Нижний Новгород, Россия)

Судьи:  еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Пари НН» 40311-8
«Ротор»3048-11

Последние пять матчей «Пари НН»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.07.2026«Динамо» М

2:1

«Пари НН»

Товарищеский матч

29.06.2026«Пари НН»

6:1

«Текстильщик»

Товарищеский матч

21.06.2026«Пари НН»

2:1

«Уфа»

Товарищеский матч

16.06.2026«Пари НН»

2:2

«Уфа»

Товарищеский матч

17.05.2026«Рубин»

2:2

«Пари НН»

РПЛ

Последние пять матчей «Ротора»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.07.2026«Ротор»

1:3

«Акрон»

Товарищеский матч

28.06.2026«Ротор»

1:0

«Уфа»

Товарищеский матч

23.05.2026«Акрон»

0:1

«Ротор»

Стыковой матч РПЛ

20.05.2026«Ротор»

0:2

«Акрон»

Стыковой матч РПЛ

16.05.2026«Ротор»

5:0

«Чайка»

Лига PARI

Прогноз на матч

«Пари НН» с «Ротором» сейчас могли бы готовиться к старту в Премьер-Лиге. Но первые из нее вылетели, а вторые – споткнулись на пороге РПЛ, всего в один мяч уступив «Акрону» в стыках. Надо полагать, что в новом сезоне обе команды будут стремиться к возвращению в высший дивизион – все-таки к нему и внимания несравнимо больше, и коммерческие доходы с телевизионными отчислениями выше. Для этого крайне важно удачно стартовать. Поэтому игра в Нижнем имеет огромное значения для встречающихся сторон. 

По контрольным встречам определить готовность команд к турниру практически невозможно. Однако отметим, что у нижегородцев все четыре спарринга были «верховыми» – от трех до семи голов на пару команд. 

Коллектив Парфенова в этом плане более сдержан. Из последних 10 матчей у него половина была «сухой» и только четыре – на тотал больше 2.5. У «Пари» противоположная картина: девять игр с обменом голами и восемь «верховых».

Полагаем, что на старте нового сезона и те, и другие постараются показать себя в наилучшем свете, и ни один ноль на табло до финального свистка не сохранится.

 

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Трансляции

Букмекерская контора PARI покажет игру в прямом эфире.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Вконтакте Видеотрансляция 
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Пари НН»: Эктов (травма)

«Ротор»: нет

Коэффициенты букмекеров

Эксперты PARI оценили вероятность победы хозяев поля коэффициентом 1.75. Успех гостей котируется за 5.23, ничья – за 3.30.

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