Пари НН – Спартак, 26 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В воскресенье, 26 апреля, московский «Спартак» пожалует в гости к «Пари Нижний Новгород». Столичная команда выглядит явным фаворитом. Получится ли оправдать этот статус?
Турнир: чемпионат России по футболу, 27-й тур
Стадион: «Совкомбанк Арена» (Нижний Новгород, Россия)
Судьи: Игорь Капленков (главный), Игорь Демешко, Александр Богданов (оба – ассистенты), Станислав Матвеев (резервный), Василий Казарцев (VAR), Вера Опейкина (AVAR)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Пари НН»
|1
|3
|9
|9-28
|«Спартак»
|9
|3
|1
|28-9
Последние пять матчей «Пари НН»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.04.2026
|«Оренбург»
2:1
«Пари НН»
РПЛ
|18.04.2026
|«Пари НН»
1:1
«Динамо» (Москва)
РПЛ
|11.04.2026
|«Балтика»
2:2
«Пари НН»
РПЛ
|05.04.2026
|«Пари НН»
0:1
«Ростов»
РПЛ
|21.03.2026
|«Краснодар»
5:0
«Пари НН»
РПЛ
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.04.2026
|«Спартак»
1:2
«Краснодар»
РПЛ
|19.04.2026
|«Спартак»
3:1
«Ахмат»
РПЛ
|12.04.2026
|«Ростов»
1:1
«Спартак»
РПЛ
|08.04.2026
|«Зенит»
0:0 (6:7 по пенальти)
«Спартак»
Кубок России
|05.04.2026
|«Спартак»
2:1
«Локомотив»
РПЛ
После 26-го тура «Спартак» замыкает топ-5 и претендует на бронзу, а «Пари НН» занимает предпоследнее место, опережая только «Сочи».
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|26
|17
|6
|3
|53-20
|57
|2
|Зенит
|26
|16
|8
|2
|45-17
|56
|3
|Локомотив
|26
|13
|10
|3
|51-33
|49
|4
|Балтика
|26
|11
|13
|2
|37-16
|46
|5
|Спартак
|26
|13
|6
|7
|42-35
|45
|6
|ЦСКА
|26
|13
|5
|8
|38-28
|44
|7
|Рубин
|26
|10
|8
|8
|25-26
|38
|8
|Динамо Москва
|26
|9
|8
|9
|44-37
|35
|9
|Ахмат
|26
|8
|8
|10
|31-35
|32
|10
|Ростов
|26
|6
|9
|11
|20-28
|27
|11
|Акрон
|26
|5
|9
|12
|32-45
|24
|12
|Динамо Махачкала
|26
|5
|9
|12
|16-32
|24
|13
|Оренбург
|26
|5
|8
|13
|26-38
|23
|14
|Крылья Советов
|26
|5
|8
|13
|27-47
|23
|15
|Пари НН
|26
|6
|4
|16
|22-42
|22
|16
|Сочи
|26
|5
|3
|18
|24-54
|18
«Спартак» довольно качественно выглядел во встрече с «Краснодаром». Резонно даже сказать, что москвичи не заслужили поражения. Прямо сейчас на бумаге они на порядок сильнее «Пари НН», который идет на безвыигрышной серии из пяти матчей (две ничьи и три поражения). В прошлом туре нижегородцы уступили даже «Оренбургу» – прямому конкуренту в борьбе за вылет.
Собственно, турнирная мотивация – как будто единственный козырь хозяев поля. Впрочем, и у «Спартака» остаются шансы на бронзу. Резюмируя, видим смысл воспользоваться рабочими коэффициентами на победу гостей. Тем более что так завершились последние пять очных матчей команд.
💰 ПОЛУЧИТЬ ФРИБЕТ ОТ PARI
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«БЕТСИТИ»
|До 2 000 рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 000 рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 000 рублей
|Приветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году
В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Пари НН»: Эктов, Каккоев (оба – травмы)
«Спартак»: Бабич, Бонгонда (оба – травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Пари НН» – «Спартак»:
|Позиция
|«Пари НН»
|«Спартак»
|Вратарь
|30. Медведев
|98. Максименко
|Защитник
|70. Шнапцев
|97. Денисов
|Защитник
|4. Кирш
|3. Ву
|Защитник
|2. Александров
|4. Джику
|Защитник
|3. Коледин
|47. Зобнин
|Полузащитник
|77. Ивлев
|83. Фернандеш
|Полузащитник
|17. Смелов
|18. Умяров
|Полузащитник
|29. Тичич
|68. Литвинов
|Нападающий
|10. Бальбоа
|5. Барко
|Нападающий
|14. Урванцев
|10. Маркиньос
|Нападающий
|21. Сефас
|9. Угальде
|Главный тренер
|Алексей Шпилевский
|Хуан Карлос Карседо
По мнению аналитиков PARI, шансы москвичей на победу значительно выше – коэффициент 1,55 на такой исход. Котировка на выигрыш нижегородской команды – 6,00, а на ничью – 4,30.