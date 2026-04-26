Пари НН – Спартак, 26 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Спартак» довольно качественно выглядел во встрече с «Краснодаром». Резонно даже сказать, что москвичи не заслужили поражения. Прямо сейчас на бумаге они на порядок сильнее «Пари НН», который идет на безвыигрышной серии из пяти матчей (две ничьи и три поражения). В прошлом туре нижегородцы уступили даже «Оренбургу» – прямому конкуренту в борьбе за вылет.

Собственно, турнирная мотивация – как будто единственный козырь хозяев поля. Впрочем, и у «Спартака» остаются шансы на бронзу. Резюмируя, видим смысл воспользоваться рабочими коэффициентами на победу гостей. Тем более что так завершились последние пять очных матчей команд.