ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Пари НН – Спартак, 26 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
Московская команда реабилитируется за поражение от «Краснодара»?
Александр Бокулёв
В воскресенье, 26 апреля, московский «Спартак» пожалует в гости к «Пари Нижний Новгород». Столичная команда выглядит явным фаворитом. Получится ли оправдать этот статус?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Пари НН» (Нижний Новгород)

26.04.2026, Вс

14:00 МСК

«Спартак» (Москва) 

П1 - 6,00

Х - 4,30

П2 - 1,55

Турнир: чемпионат России по футболу, 27-й тур

Стадион: «Совкомбанк Арена» (Нижний Новгород, Россия)

Судьи: Игорь Капленков (главный), Игорь Демешко, Александр Богданов (оба – ассистенты), Станислав Матвеев (резервный), Василий Казарцев (VAR), Вера Опейкина (AVAR)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Пари НН» 1399-28
«Спартак»93128-9

Последние пять матчей «Пари НН»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.04.2026«Оренбург»

2:1

«Пари НН»

РПЛ

18.04.2026«Пари НН»

1:1

«Динамо» (Москва)

РПЛ

11.04.2026«Балтика»

2:2

«Пари НН»

РПЛ

05.04.2026«Пари НН»

0:1

«Ростов»

РПЛ

21.03.2026«Краснодар»

5:0

«Пари НН»

РПЛ

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.04.2026«Спартак»

1:2

«Краснодар»

РПЛ

19.04.2026«Спартак»

3:1

«Ахмат»

РПЛ

12.04.2026«Ростов»

1:1

«Спартак»

РПЛ

08.04.2026«Зенит»

0:0 (6:7 по пенальти)

«Спартак»

Кубок России

05.04.2026«Спартак»

2:1

«Локомотив»

РПЛ

Место в турнирной таблице

После 26-го тура «Спартак» замыкает топ-5 и претендует на бронзу, а «Пари НН» занимает предпоследнее место, опережая только «Сочи».

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар26176353-2057
2Зенит26168245-1756
3Локомотив261310351-3349
4Балтика261113237-1646
5Спартак26136742-3545
6ЦСКА26135838-2844
7Рубин26108825-2638
8Динамо Москва2698944-3735
9Ахмат26881031-3532
10Ростов26691120-2827
11Акрон26591232-4524
12Динамо Махачкала26591216-3224
13Оренбург26581326-3823
14Крылья Советов26581327-4723
15Пари НН26641622-4222
16Сочи26531824-5418

Прогноз на матч

«Спартак» довольно качественно выглядел во встрече с «Краснодаром». Резонно даже сказать, что москвичи не заслужили поражения. Прямо сейчас на бумаге они на порядок сильнее «Пари НН», который идет на безвыигрышной серии из пяти матчей (две ничьи и три поражения). В прошлом туре нижегородцы уступили даже «Оренбургу» – прямому конкуренту в борьбе за вылет.

Собственно, турнирная мотивация – как будто единственный козырь хозяев поля. Впрочем, и у «Спартака» остаются шансы на бронзу. Резюмируя, видим смысл воспользоваться рабочими коэффициентами на победу гостей. Тем более что так завершились последние пять очных матчей команд.

Трансляции

В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч Премьер». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Пари НН»: Эктов, Каккоев (оба – травмы)

«Спартак»: Бабич, Бонгонда (оба – травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Пари НН» – «Спартак»:

Позиция«Пари НН»«Спартак»
Вратарь30. Медведев98. Максименко
Защитник70. Шнапцев97. Денисов
Защитник4. Кирш3. Ву
Защитник2. Александров4. Джику
Защитник3. Коледин47. Зобнин
Полузащитник77. Ивлев83. Фернандеш
Полузащитник17. Смелов18. Умяров
Полузащитник29. Тичич68. Литвинов
Нападающий10. Бальбоа5. Барко
Нападающий14. Урванцев10. Маркиньос
Нападающий21. Сефас9. Угальде
Главный тренерАлексей ШпилевскийХуан Карлос Карседо

Коэффициенты букмекеров

По мнению аналитиков PARI, шансы москвичей на победу значительно выше – коэффициент 1,55 на такой исход. Котировка на выигрыш нижегородской команды – 6,00, а на ничью – 4,30.

