Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



20 ноября 10:20ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Пари НН – Зенит, 23 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Статистика и котировки не предвещают аутсайдеру ничего хорошего
Валентин Васильев

Вице-чемпион России открывает второй круг РПЛ в Нижнем Новгороде. Сможет ли местный аутсайдер показать зубы и отобрать очки у «Зенита»? В поиске ответа заглянем в расклады аналитиков БК.

🎁 Получить до 25 тысяч рублей от PARI
Команда 1Время началаКоманда 2
«Пари НН» (Нижний Новгород)23.11.2025, Вс 15:15 МСК«Зенит» (Санкт-Петербург)
П1 - 9.50

Х - 5.00

П2 - 1.35

Турнир: чемпионат России по футболу, 16-й тур

Стадион: «Совкомбанк Арена»  (Нижний Новгород, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Пари НН»1184-22
«Зенит»81122-4

Последние пять матчей «Пари НН»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.11.2025«Пари НН»

0:0

«Рубин»

РПЛ

31.10.2025ЦСКА

2:0

«Пари НН»

РПЛ

26.10.2025«Пари НН»

0:0

«Балтика»

РПЛ

22.10.2025«Ростов»

4:1

«Пари НН»

Кубок России

18.10.2025«Пари НН»

0:1

«Акрон»

РПЛ

Последние пять матчей «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.11.2025«Крылья Советов»

1:1

«Зенит»

РПЛ

05.11.2025«Зенит»

1:3

«Динамо» Москва

Кубок России

01.11.2025«Зенит»

2:0

«Локомотив»

РПЛ

26.10.2025«Зенит»

2:1

«Динамо» Москва

РПЛ

22.10.2025«Зенит»

6:0

«Оренбург»

Кубок России

Место в турнирной таблице

Свернуть

Соперников разделяет настоящая пропасть в таблице - 22 очка и 13 позиций.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар15103228-933
2. ЦСКА15103226-1333
3. Зенит1586129-1230
4. Локомотив1586131-1930
5. Балтика1577121-728
6. Спартак1574424-2125
7. Рубин1555515-1920
8. Акрон1546518-2018
9. Ростов1546512-1518
10. Динамо Москва1545622-2317
11. Ахмат1544719-2316
12. Динамо Махачкала153578-1714
13. Крылья Советов1535718-2614
14. Оренбург1525817-2611
15. Сочи15221112-348
16. Пари НН1522119-258

Прогноз на матч

Свернуть

Безвыигрышная серия «Пари НН» в официальных турнирах после ничьей с «Рубином» достигла 10 матчей. Среди восьми поражений затесались всего две нулевые ничьи. 

Чужие ворота нижегородцы не поражают уже три полные игры. А больше одного мяча они забивали еще в середине августа (2:0 с махачкалинским «Динамо»).

«Зенит» в начале ноября неожиданно уступил дома столичному «Динамо», но то было в Кубке. В чемпионате питерцы не проигрывают с начала августа (0:1 в Грозном). Эта серия насчитывает 12 туров. 

В том, что хозяева пропустят, сомневаться практически не приходится. Забьют ли в ответ - вот что интересно. После осечки в Самаре «Зенит» должен быть максимально мобилизован. Рискнем предположить, что в атаке отличатся только гости.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру в Нижнем покажет кабельный канал «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Пари НН»: Эктов (травма)

«Зенит»: Педро (дисквалификация), Нино, Караваев, Дуглас, Москвичев (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Пари НН» – «Зенит»

Позиция«Пари НН»«Зенит»Позиция
Вратарь30. Медведев16. АдамовВратарь
Защитник2. Александров31. МантуанЗащитник
Защитник24. Фаринья6. ДркушичЗащитник
Защитник25. Карич28. АлипЗащитник
Защитник40. Олусегун66. ВегаЗащитник
Защитник88. Лесовой5. БарриосПолузащитник
Полузащитник77. Ивлев8. ВенделПолузащитник
Полузащитник19. Ермаков9. ЖерсонПолузащитник
Полузащитник78. Калинский17. МостовойПолузащитник
Нападающий20. Боселли10. ГлушенковПолузащитник
Нападающий27. Грулев11. Луис ЭнрикеНападающий
Главный тренерАлексей ШпилевскийСергей СемакГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

БК PARI выкатила щедрый коэффициент на успех своего клуба-партнера. В случае успеха хозяев, букмекер умножит номинал ставки на девять. Ничья принесет беттору пятикратный выигрыш. Победа фаворита котируется за 1.35.

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче «Пари НН» – «Зенит»?

Согласно расчетам экспертов, вероятность победы вице-чемпиона составляет около 74%. Из 10 предыдущих матчей нижегородцы выиграли у «Зенита» лишь один.

Где смотреть бесплатно матч «Пари НН» – «Зенит»?

Трансляция с берегов Волги запланирована на «Матч Премьер». Зарегистрированные пользователи Winline  смогут посмотреть игру на сайте компании. 

Где купить билеты на матч «Пари НН» – «Зенит»?

Билеты номиналом от 250 рублей доступны на сайте нижегородского клуба.  

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer41 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer72 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer406 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer41 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer41 дней 10 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer41 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer27 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/winline_freebet_8c9b6d0ef7.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer41 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer406 дней 10 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer41 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer41 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer41 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё