Пари НН – Зенит, 23 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Вице-чемпион России открывает второй круг РПЛ в Нижнем Новгороде. Сможет ли местный аутсайдер показать зубы и отобрать очки у «Зенита»? В поиске ответа заглянем в расклады аналитиков БК.
🎁 Получить до 25 тысяч рублей от PARI
Турнир: чемпионат России по футболу, 16-й тур
Стадион: «Совкомбанк Арена» (Нижний Новгород, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Пари НН»
|1
|1
|8
|4-22
|«Зенит»
|8
|1
|1
|22-4
Последние пять матчей «Пари НН»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.11.2025
|«Пари НН»
0:0
«Рубин»
РПЛ
|31.10.2025
|ЦСКА
2:0
«Пари НН»
РПЛ
|26.10.2025
|«Пари НН»
0:0
«Балтика»
РПЛ
|22.10.2025
|«Ростов»
4:1
«Пари НН»
Кубок России
|18.10.2025
|«Пари НН»
0:1
«Акрон»
РПЛ
Последние пять матчей «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.11.2025
|«Крылья Советов»
1:1
«Зенит»
РПЛ
|05.11.2025
|«Зенит»
1:3
«Динамо» Москва
Кубок России
|01.11.2025
|«Зенит»
2:0
«Локомотив»
РПЛ
|26.10.2025
|«Зенит»
2:1
«Динамо» Москва
РПЛ
|22.10.2025
|«Зенит»
6:0
«Оренбург»
Кубок России
Соперников разделяет настоящая пропасть в таблице - 22 очка и 13 позиций.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|2. ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|3. Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|4. Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|5. Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|6. Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|7. Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|8. Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|9. Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|10. Динамо Москва
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|11. Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|12. Динамо Махачкала
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|13. Крылья Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|14. Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|15. Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|16. Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
Безвыигрышная серия «Пари НН» в официальных турнирах после ничьей с «Рубином» достигла 10 матчей. Среди восьми поражений затесались всего две нулевые ничьи.
Чужие ворота нижегородцы не поражают уже три полные игры. А больше одного мяча они забивали еще в середине августа (2:0 с махачкалинским «Динамо»).
«Зенит» в начале ноября неожиданно уступил дома столичному «Динамо», но то было в Кубке. В чемпионате питерцы не проигрывают с начала августа (0:1 в Грозном). Эта серия насчитывает 12 туров.
В том, что хозяева пропустят, сомневаться практически не приходится. Забьют ли в ответ - вот что интересно. После осечки в Самаре «Зенит» должен быть максимально мобилизован. Рискнем предположить, что в атаке отличатся только гости.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|«Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году
В прямом эфире игру в Нижнем покажет кабельный канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Пари НН»: Эктов (травма)
«Зенит»: Педро (дисквалификация), Нино, Караваев, Дуглас, Москвичев (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Пари НН» – «Зенит»
|Позиция
|«Пари НН»
|«Зенит»
|Позиция
|Вратарь
|30. Медведев
|16. Адамов
|Вратарь
|Защитник
|2. Александров
|31. Мантуан
|Защитник
|Защитник
|24. Фаринья
|6. Дркушич
|Защитник
|Защитник
|25. Карич
|28. Алип
|Защитник
|Защитник
|40. Олусегун
|66. Вега
|Защитник
|Защитник
|88. Лесовой
|5. Барриос
|Полузащитник
|Полузащитник
|77. Ивлев
|8. Вендел
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Ермаков
|9. Жерсон
|Полузащитник
|Полузащитник
|78. Калинский
|17. Мостовой
|Полузащитник
|Нападающий
|20. Боселли
|10. Глушенков
|Полузащитник
|Нападающий
|27. Грулев
|11. Луис Энрике
|Нападающий
|Главный тренер
|Алексей Шпилевский
|Сергей Семак
|Главный тренер
БК PARI выкатила щедрый коэффициент на успех своего клуба-партнера. В случае успеха хозяев, букмекер умножит номинал ставки на девять. Ничья принесет беттору пятикратный выигрыш. Победа фаворита котируется за 1.35.
Согласно расчетам экспертов, вероятность победы вице-чемпиона составляет около 74%. Из 10 предыдущих матчей нижегородцы выиграли у «Зенита» лишь один.
Трансляция с берегов Волги запланирована на «Матч Премьер». Зарегистрированные пользователи Winline смогут посмотреть игру на сайте компании.
Билеты номиналом от 250 рублей доступны на сайте нижегородского клуба.