Пари НН – Зенит, 23 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Безвыигрышная серия «Пари НН» в официальных турнирах после ничьей с «Рубином» достигла 10 матчей. Среди восьми поражений затесались всего две нулевые ничьи.

Чужие ворота нижегородцы не поражают уже три полные игры. А больше одного мяча они забивали еще в середине августа (2:0 с махачкалинским «Динамо»).

«Зенит» в начале ноября неожиданно уступил дома столичному «Динамо», но то было в Кубке. В чемпионате питерцы не проигрывают с начала августа (0:1 в Грозном). Эта серия насчитывает 12 туров.

В том, что хозяева пропустят, сомневаться практически не приходится. Забьют ли в ответ - вот что интересно. После осечки в Самаре «Зенит» должен быть максимально мобилизован. Рискнем предположить, что в атаке отличатся только гости.