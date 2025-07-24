Джессика Пегула — Лейла Фернандес, 24 июля: прогноз на матч 2-го круга турнира в Вашингтоне

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24 июля во втором круге «полутысячника» в Вашингтоне сыграют американка Джессика Пегула и представляющая Канаду Лейла Фернандес. Пегула получила в столице США первый номер посева и является главной претенденткой на титул. Оцениваем шансы спортсменок и коэффициенты в букмекерских линиях.
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Дата / Время: 24.07.2025, не ранее 17:00 по московскому времени
Арена: «Теннисный центр имени Уильяма Фитцджеральда»
Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров.
Джессика Пегула (31 год, 4-я ракетка мира)
Лейла Фернандес (22 года, 36-я ракетка мира)
Победительница четырёх турниров Большого шлема в одиночном разряде. Победительница семи турниров WTA в одиночном разряде. Экс-первая ракетка мира.
В 2025 году провела 30 матчей: 20 побед - 10 поражений.
На Уимблдоне в 3-м круге проиграла Анастасии Павлюченковой. На «Ролан Гаррос» вылетела в первом раунде. На Открытом чемпионате Австралии в 3-м круге уступила Белинде Бенчич.
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Финалистка Открытого чемпионата США-2021 в одиночном разряде. Победительница Открытый чемпионат Франции-2023 в парном разряде. Победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде. Обладательница Кубка Билли Джин Кинг-2023 в составе сборной Канады. Экс-первая ракетка мира в юниорском рейтинге. Победительница юношеского Открытого чемпионата Франции-2019 в одиночном разряде. Финалистка юниорского Открытого чемпионата Австралии-2019. Наивысшее место в мировом женском рейтинге - 13. Профессионал с 2019 года.
В 2025 году провела 33 матча: 16 побед - 17 поражений. Четвертьфиналистка турниров в Ноттингеме (трава) и Абу-Даби (хард).
Ну Уимблдоне вылетела во втором круге. На «Ролан Гаррос» в 1-м раунде уступила Ольге Данилович. На Открытом чемпионате Австралии в 3-м круге не смогла переиграть 3-ю ракетку мира - американку Кори Гауфф.
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Пусть и с трудом, но обе встречи, которые провели эти соперницы друг с другом, выиграла Пегула.
WINLINE в своей линии вполне обоснованно указывает на более высокие шансы на успех 4-й ракетки мира. На успех американки можно заключить пари за 1.34. Вероятность победы Фернандес котируется за весомые 3.25.
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БК WINLINE предлагает коэффициент 1.91 за тотал меньше 20.5 (не больше 20 геймов в матче). Тотал больше 20.5 можно взять за 1.89.
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В последние дни имя канадской теннисистки связано в первую очередь не со спортом. Лишенная времени на устроение личной жизни девушка в социальных сетях попросила пригласить себя на свидание и получила сотни откликов. Пока Лейла выбирает кавалера, она с видимой легкостью прошла первый раунд в Вашингтоне, но следующая соперница - самая сложная из возможных на турнире.
Четвертая ракетка мира и первый номер посева в столице США является главной претенденткой на победу в финале. Играть Джессике при своей публике, она гораздо опытней и имеет значительно больше спортивных заслуг. После неудачного выступления на Уимблдоне, где Пегула сенсационно уступила в первом круге итальянке Элизабетте Коччаретто, американке необходимо реабилитироваться перед своими болельщиками. Победа на домашнем «пятисотнике» - подходящий вариант для восстановления реноме и хорошего настроения. Пегула является явной фавориткой встречи, ее победу мы и выберем в качестве варианта для ставки, добавив небольшую фору.