Джессика Пегула — Лейла Фернандес, 24 июля: прогноз на матч 2-го круга турнира в Вашингтоне

24 июля во втором круге «полутысячника» в Вашингтоне сыграют американка Джессика Пегула и представляющая Канаду Лейла Фернандес. Пегула получила в столице США первый номер посева и является главной претенденткой на титул. Оцениваем шансы спортсменок и коэффициенты в букмекерских линиях.

Дата / Время: 24.07.2025, не ранее 17:00 по московскому времени

Арена: «Теннисный центр имени Уильяма Фитцджеральда»

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Джессика Пегула (31 год, 4-я ракетка мира)

1-й круг: пропуск

Лейла Фернандес (22 года, 36-я ракетка мира)