Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



23 июля 12:36ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Джессика Пегула — Лейла Фернандес, 24 июля: прогноз на матч 2-го круга турнира в Вашингтоне

Первая ракетка турнира вступает в игру
Руслан Ипполитов

24 июля во втором круге «полутысячника» в Вашингтоне сыграют американка Джессика Пегула и представляющая Канаду Лейла Фернандес. Пегула получила в столице США первый номер посева и является главной претенденткой на титул. Оцениваем шансы спортсменок и коэффициенты в букмекерских линиях.

ПОЛУЧИТЬ ДО ТРЕХ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ WINLINE

Дата / Время: 24.07.2025, не ранее 17:00 по московскому времени

Арена: «Теннисный центр имени Уильяма Фитцджеральда»

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров. 

Турнирная сетка

Джессика Пегула (31 год, 4-я ракетка мира)

  • 1-й круг: пропуск

Лейла Фернандес (22 года, 36-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Майя Джойнт (Австралия, 51) — 6:3, 6:3

Джессика Пегула (США)

Свернуть

Победительница четырёх турниров Большого шлема в одиночном разряде. Победительница семи турниров WTA в одиночном разряде. Экс-первая ракетка мира.

В 2025 году провела 30 матчей: 20 побед - 10 поражений. 

На Уимблдоне в 3-м круге проиграла Анастасии Павлюченковой. На «Ролан Гаррос» вылетела в первом раунде. На Открытом чемпионате Австралии в 3-м круге уступила Белинде Бенчич.  

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Лейла Фернандес (Канада)

Свернуть

Финалистка Открытого чемпионата США-2021 в одиночном разряде. Победительница Открытый чемпионат Франции-2023 в парном разряде. Победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде. Обладательница Кубка Билли Джин Кинг-2023 в составе сборной Канады. Экс-первая ракетка мира в юниорском рейтинге. Победительница юношеского Открытого чемпионата Франции-2019 в одиночном разряде. Финалистка юниорского Открытого чемпионата Австралии-2019. Наивысшее место в мировом женском рейтинге - 13. Профессионал с 2019 года.

В 2025 году провела 33 матча: 16 побед - 17 поражений. Четвертьфиналистка турниров в Ноттингеме (трава) и Абу-Даби (хард).

Ну Уимблдоне вылетела во втором круге. На «Ролан Гаррос» в 1-м раунде уступила Ольге Данилович. На Открытом чемпионате Австралии в 3-м круге не смогла переиграть 3-ю ракетку мира - американку Кори Гауфф.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Свернуть

Пусть и с трудом, но обе встречи, которые провели эти соперницы друг с другом, выиграла Пегула.

Ставки на исход

Свернуть

WINLINE в своей линии вполне обоснованно указывает на более высокие шансы на успех 4-й ракетки мира. На успех американки можно заключить пари за 1.34. Вероятность победы Фернандес котируется за весомые 3.25. 

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ WINLINE

Ставки на тоталы

Свернуть

БК WINLINE предлагает коэффициент 1.91 за тотал меньше 20.5 (не больше 20 геймов в матче). Тотал больше 20.5 можно взять за 1.89.

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

 

Победа Пугулы

Победа Фернандес

ТБ (20,5)

ТМ (20,5)

WINLINE

1.34

3.25

1.89

1.91

Прогноз и ставка

Свернуть

В последние дни имя канадской теннисистки связано в первую очередь не со спортом. Лишенная времени на устроение личной жизни девушка в социальных сетях попросила пригласить себя на свидание и получила сотни откликов. Пока Лейла выбирает кавалера, она с видимой легкостью прошла первый раунд в Вашингтоне, но следующая соперница - самая сложная из возможных на турнире.

Четвертая ракетка мира и первый номер посева в столице США является главной претенденткой на победу в финале. Играть Джессике при своей публике, она гораздо опытней и имеет значительно больше спортивных заслуг. После неудачного выступления на Уимблдоне, где Пегула сенсационно уступила в первом круге итальянке Элизабетте Коччаретто, американке необходимо реабилитироваться перед своими болельщиками. Победа на домашнем «пятисотнике» - подходящий вариант для восстановления реноме и хорошего настроения. Пегула является явной фавориткой встречи, ее победу мы и выберем в качестве варианта для ставки, добавив небольшую фору. 

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитом
Смотреть полный список
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer159 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer190 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer524 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer159 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer159 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer145 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer159 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer159 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer524 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer159 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё