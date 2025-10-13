Джессика Пегула — Коко Гауфф, 12 октября: прогноз на финал турнира в Ухане

У спортсменок был полярный путь по сетке. Гауфф сносила соперниц и не отдала ни сета за четыре матча, повесив две «баранки». Пегула же в каждой встрече проигрывала по сету, последние две победы получились волевыми. При этом и уровень оппозиции, пожалуй, серьезнее был у Джессики.

Будет ли Гауфф свежее в финале? Вероятно, да. Но нельзя забывать, что Пегула отличается отличной выносливостью, поэтому просто так она титул не отдаст. Полагаем, нас ждет серьезная борьба, которая затянется минимум на пару десятков геймов. И как бы хороша ни была Гауфф, Пегула не раз доказывала, что на опыте и мастерстве может обыгрывать любых соперниц в ключевые моменты.