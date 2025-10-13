Джессика Пегула — Коко Гауфф, 12 октября: прогноз на финал турнира в Ухане

В воскресенье, 12 октября, в финале хардового турнира WTA 1000 в Ухане встретятся Джессика Пегула и Коко Гауфф. Чем завершится противостояние топовых теннисисток США?
Дата / Время: 12.10.2025, не ранее 13:30 по московскому времени
Арена: Optics Valley International Tennis Center, Центральный корт (Ухань, Китай)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Джессика Пегула (31 год, 6-я ракетка мира, 6-й номер посева)
Коко Гауфф (21 год, 3-я ракетка мира, 3-й номер посева)
Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Выиграла девять турниров WTA в одиночном разряде, в том числе шесть хардовых. В нынешнем сезоне впервые взяла титул на грунте (Чарльстон), также была сильнейшей на харде в Остине и на траве в Бад-Хомбурге, дошла до финала в Аделаиде и Майами, полуфинала на US Open и в Пекине (все — хард). На Australian Open вылетела в третьем круге, на «Ролан Гаррос» — в четвертом, на Уимблдоне — в первом. Всего в 2025 году одержала 50 побед при 18 поражениях. На турнире в Ухане уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в третьем круге.
Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Победительница восьми турниров WTA в одиночном разряде, в том числе семи хардовых, а также US Open 2023 года и последнего «Ролан Гаррос». В нынешнем сезоне дошла до финала в Мадриде и Риме (оба — грунт), до полуфинала в Пекине (хард). На Australian Open вылетела в четвертьфинале, на Уимблдоне — в первом круге, на US Open — в четвертом. Всего в 2025 году одержала 46 побед при 14 поражениях. На турнире в Ухане уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в полуфинале.
Ранее спортсменки провели шесть официальных очных матчей. На траве они обменялись победами. На харде Пегула выиграла трижды, Гауфф — один раз.
Букмекеры считают Гауфф фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,66 на её победу и 2,34 на успех Пегулы.
Пять из шести очных матчей спортсменок продлились минимум 18 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,92 на ТБ (21,5) и 1,88 на ТМ (21,5).
У спортсменок был полярный путь по сетке. Гауфф сносила соперниц и не отдала ни сета за четыре матча, повесив две «баранки». Пегула же в каждой встрече проигрывала по сету, последние две победы получились волевыми. При этом и уровень оппозиции, пожалуй, серьезнее был у Джессики.
Будет ли Гауфф свежее в финале? Вероятно, да. Но нельзя забывать, что Пегула отличается отличной выносливостью, поэтому просто так она титул не отдаст. Полагаем, нас ждет серьезная борьба, которая затянется минимум на пару десятков геймов. И как бы хороша ни была Гауфф, Пегула не раз доказывала, что на опыте и мастерстве может обыгрывать любых соперниц в ключевые моменты.