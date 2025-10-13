Ведомости
Джессика Пегула — Коко Гауфф, 12 октября: прогноз на финал турнира в Ухане

Дуэль бывших напарниц
Александр Бокулёв

В воскресенье, 12 октября, в финале хардового турнира WTA 1000 в Ухане встретятся Джессика Пегула и Коко Гауфф. Чем завершится противостояние топовых теннисисток США?

Дата / Время: 12.10.2025, не ранее 13:30 по московскому времени

Арена: Optics Valley International Tennis Center, Центральный корт (Ухань, Китай)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline

Турнирная сетка

Джессика Пегула (31 год, 6-я ракетка мира, 6-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Хейли Баптист (США) — 6:4, 4:6, 7:6 (8:6)
  • 3-й круг: Екатерина Александрова (Россия, 9) — 7:5, 3:6, 6:3
  • 1/4 финала: Катерина Синякова (Чехия) — 2:6, 6:0, 6:3
  • 1/2 финала: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — 2:6, 6:4, 7:6 (7:2)

Коко Гауфф (21 год, 3-я ракетка мира, 3-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Моюка Утидзима (Япония) — 6:1, 6:0
  • 3-й круг: Чжан Шуай (Китай) — 6:3, 6:2
  • 1/4 финала: Лаура Зигемунд (Германия) — 6:3, 6:0
  • 1/2 финала: Жасмин Паолини (Италия, 7) — 6:4, 6:3

Джессика Пегула

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Выиграла девять турниров WTA в одиночном разряде, в том числе шесть хардовых. В нынешнем сезоне впервые взяла титул на грунте (Чарльстон), также была сильнейшей на харде в Остине и на траве в Бад-Хомбурге, дошла до финала в Аделаиде и Майами, полуфинала на US Open и в Пекине (все — хард). На Australian Open вылетела в третьем круге, на «Ролан Гаррос» — в четвертом, на Уимблдоне — в первом. Всего в 2025 году одержала 50 побед при 18 поражениях. На турнире в Ухане уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в третьем круге.

Коко Гауфф

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Победительница восьми турниров WTA в одиночном разряде, в том числе семи хардовых, а также US Open 2023 года и последнего «Ролан Гаррос». В нынешнем сезоне дошла до финала в Мадриде и Риме (оба — грунт), до полуфинала в Пекине (хард). На Australian Open вылетела в четвертьфинале, на Уимблдоне — в первом круге, на US Open — в четвертом. Всего в 2025 году одержала 46 побед при 14 поражениях. На турнире в Ухане уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в полуфинале.

Личные встречи

Ранее спортсменки провели шесть официальных очных матчей. На траве они обменялись победами. На харде Пегула выиграла трижды, Гауфф — один раз.

Ставки на исход

Букмекеры считают Гауфф фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,66 на её победу и 2,34 на успех Пегулы.

Ставки на тоталы

Пять из шести очных матчей спортсменок продлились минимум 18 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,92 на ТБ (21,5) и 1,88 на ТМ (21,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа ПегулыПобеда ГауффТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE2,341,661,921,88

Прогноз и ставка

У спортсменок был полярный путь по сетке. Гауфф сносила соперниц и не отдала ни сета за четыре матча, повесив две «баранки». Пегула же в каждой встрече проигрывала по сету, последние две победы получились волевыми. При этом и уровень оппозиции, пожалуй, серьезнее был у Джессики.

Будет ли Гауфф свежее в финале? Вероятно, да. Но нельзя забывать, что Пегула отличается отличной выносливостью, поэтому просто так она титул не отдаст. Полагаем, нас ждет серьезная борьба, которая затянется минимум на пару десятков геймов. И как бы хороша ни была Гауфф, Пегула не раз доказывала, что на опыте и мастерстве может обыгрывать любых соперниц в ключевые моменты.

