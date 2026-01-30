Ведомости
Джессика Пегула – Елена Рыбакина, 29 января: прогноз на полуфинал Australian Open

Обе пока не проиграли ни сета в Мельбурне
Александр Бокулёв

В одном из полуфиналов Открытого чемпионата Австралии по теннису 2026 г. встретятся американка Джессика Пегула и казахстанка Елена Рыбакина. Кто окажется сильнее в противостоянии шестой и пятой ракеток мира?

Дата / Время: 29.01.2026, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: Мельбурн Парк, Род Лэйвер Арена (Мельбурн, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Турнирная сетка

Джессика Пегула (31 год, 6-я ракетка мира, 6-й номер посева)

  • 1-й круг: Анастасия Захарова (Россия) – 6:2, 6:1
  • 2-й круг: Маккартни Кесслер (США) – 6:0, 6:2
  • 3-й круг: Оксана Селехметьева (Россия) – 6:3, 6:2
  • 4-й круг: Мэдисон Киз (США, 9) – 6:3, 6:4
  • 1/4 финала: Аманда Анисимова (США, 4) – 6:2, 7:6 (7:1)

Елена Рыбакина (26 лет, 5-я ракетка мира, 5-й номер посева)

  • 1-й круг: Кайя Юван (Словения) – 6:4, 6:3
  • 2-й круг: Варвара Грачева (Франция) – 7:5, 6:2
  • 3-й круг: Тереза Валентова (Чехия) – 6:2, 6:3
  • 4-й круг: Элизе Мертенс (Бельгия, 21) – 6:1, 6:3
  • 1/4 финала: Ига Швёнтек (Польша, 2) – 7:5, 6:1

Победительница этого матча встретится в полуфинале с сильнейшей из пары Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Элина Свитолина (Украина, 12)

Джессика Пегула

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Выиграла девять турниров WTA в одиночном разряде, в том числе шесть хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии выступила в Брисбене, где вылетела в полуфинале. Всего в 2026 г. одержала восемь побед при одном поражении. На Australian Open повторила лучший результат, ранее показанный в 2021-2013 гг. В прошлом сезоне вылетела в третьем круге.

Елена Рыбакина

Бывшая третья ракетка мира. Победительница 11 турниров уровня WTA, в том числе Уимблдона-2022. Шесть титулов взяла на харде. В нынешнем сезоне на этом покрытии выступила в Брисбене, где дошла до четвертьфинала. Всего в 2026 г. одержала семь побед при одном поражении. На Australian Open лучший результат показала в 2023 г., когда дошла до финала. В прошлом сезоне вылетела в четвертом круге.

Личные встречи

Спортсменки провели пять официальных очных матчей, все – на харде. Пегула одержала три победы, Рыбакина – две.

Ставки на исход

Букмекеры считают фавориткой казахстанку. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,48 на ее победу и 2,85 на успех Пегулы.

Ставки на тоталы

Все очные матчи спортсменок продлились минимум 19 геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,75 на ТБ (21,5) и 2,05 на ТМ (21,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа ПегулыПобеда РыбакинойТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE2,851,481,752,05

Прогноз и ставка

Пегула – одна из самых стабильных теннисисток тура. В Мельбурне она играет прекрасно, демонстрируя отличную форму. Возможно, это вообще лучшая версия Пегулы в карьере.

Рыбакиной, напротив, на дистанции хронически не хватает стабильности – во многом из-за проблем со здоровьем. Но когда казахстанка в порядке, она играет на уровне первой ракетки мира. Есть такие эпизоды и в Мельбурне. Впрочем, хватает и обратных примеров – в матче со Швентек Рыбакина в первом сете играла далеко от идеала, хотя и забрала этот отрезок. Зато во втором сете уроженка Москвы была прекрасна.

Сумеет ли Рыбакина в полуфинале постоянно держать тот топовый уровень, на который способна? Во многом от этого и будет зависеть результат предстоящего матча. Пегула – спортсменка, которая не прощает слабостей и ошибок даже у звездных соперниц. 

В любом случае едва ли американка просто смирится со статусом аутсайдера. Она, как и Рыбакина, пока не уступила ни сета на турнире, так что с учетом котировок есть смысл заиграть, например, плюсовую фору по геймам через представительницу США.

