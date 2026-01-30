Джессика Пегула – Елена Рыбакина, 29 января: прогноз на полуфинал Australian Open

Пегула – одна из самых стабильных теннисисток тура. В Мельбурне она играет прекрасно, демонстрируя отличную форму. Возможно, это вообще лучшая версия Пегулы в карьере.

Рыбакиной, напротив, на дистанции хронически не хватает стабильности – во многом из-за проблем со здоровьем. Но когда казахстанка в порядке, она играет на уровне первой ракетки мира. Есть такие эпизоды и в Мельбурне. Впрочем, хватает и обратных примеров – в матче со Швентек Рыбакина в первом сете играла далеко от идеала, хотя и забрала этот отрезок. Зато во втором сете уроженка Москвы была прекрасна.

Сумеет ли Рыбакина в полуфинале постоянно держать тот топовый уровень, на который способна? Во многом от этого и будет зависеть результат предстоящего матча. Пегула – спортсменка, которая не прощает слабостей и ошибок даже у звездных соперниц.

В любом случае едва ли американка просто смирится со статусом аутсайдера. Она, как и Рыбакина, пока не уступила ни сета на турнире, так что с учетом котировок есть смысл заиграть, например, плюсовую фору по геймам через представительницу США.