Джессика Пегула – Елена Рыбакина, 29 января: прогноз на полуфинал Australian Open

Партнерский проект
В одном из полуфиналов Открытого чемпионата Австралии по теннису 2026 г. встретятся американка Джессика Пегула и казахстанка Елена Рыбакина. Кто окажется сильнее в противостоянии шестой и пятой ракеток мира?
Дата / Время: 29.01.2026, не ранее 13:00 по московскому времени
Арена: Мельбурн Парк, Род Лэйвер Арена (Мельбурн, Австралия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Джессика Пегула (31 год, 6-я ракетка мира, 6-й номер посева)
Елена Рыбакина (26 лет, 5-я ракетка мира, 5-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в полуфинале с сильнейшей из пары Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Элина Свитолина (Украина, 12)
Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Выиграла девять турниров WTA в одиночном разряде, в том числе шесть хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии выступила в Брисбене, где вылетела в полуфинале. Всего в 2026 г. одержала восемь побед при одном поражении. На Australian Open повторила лучший результат, ранее показанный в 2021-2013 гг. В прошлом сезоне вылетела в третьем круге.
Бывшая третья ракетка мира. Победительница 11 турниров уровня WTA, в том числе Уимблдона-2022. Шесть титулов взяла на харде. В нынешнем сезоне на этом покрытии выступила в Брисбене, где дошла до четвертьфинала. Всего в 2026 г. одержала семь побед при одном поражении. На Australian Open лучший результат показала в 2023 г., когда дошла до финала. В прошлом сезоне вылетела в четвертом круге.
Спортсменки провели пять официальных очных матчей, все – на харде. Пегула одержала три победы, Рыбакина – две.
Букмекеры считают фавориткой казахстанку. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,48 на ее победу и 2,85 на успех Пегулы.
Все очные матчи спортсменок продлились минимум 19 геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,75 на ТБ (21,5) и 2,05 на ТМ (21,5).
Пегула – одна из самых стабильных теннисисток тура. В Мельбурне она играет прекрасно, демонстрируя отличную форму. Возможно, это вообще лучшая версия Пегулы в карьере.
Рыбакиной, напротив, на дистанции хронически не хватает стабильности – во многом из-за проблем со здоровьем. Но когда казахстанка в порядке, она играет на уровне первой ракетки мира. Есть такие эпизоды и в Мельбурне. Впрочем, хватает и обратных примеров – в матче со Швентек Рыбакина в первом сете играла далеко от идеала, хотя и забрала этот отрезок. Зато во втором сете уроженка Москвы была прекрасна.
Сумеет ли Рыбакина в полуфинале постоянно держать тот топовый уровень, на который способна? Во многом от этого и будет зависеть результат предстоящего матча. Пегула – спортсменка, которая не прощает слабостей и ошибок даже у звездных соперниц.
В любом случае едва ли американка просто смирится со статусом аутсайдера. Она, как и Рыбакина, пока не уступила ни сета на турнире, так что с учетом котировок есть смысл заиграть, например, плюсовую фору по геймам через представительницу США.