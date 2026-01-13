Райли Опелка – Томми Пол, 14 января: прогноз на матч турнира в Аделаиде

21-я ракета мира Томми Пол сыграет свой первый матч на турнире ATP-250 в Аделаиде против Райли Опелки, который накануне выбил с домашних соревнований Алексея Попырина. Кто из американцев окажется лучшим?

Дата / Время: 14.01.2026, не ранее 02:30 по московскому времени

Арена: Мемориал Драйв, Корт №1 (Аделаида, Австралия)

Прямая трансляция: BB Tennis, телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player