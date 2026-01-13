Ведомости
Райли Опелка – Томми Пол, 14 января: прогноз на матч турнира в Аделаиде

Опелка набрал ход?
Руслан Ипполитов

21-я ракета мира Томми Пол сыграет свой первый матч на турнире ATP-250 в Аделаиде против Райли Опелки, который накануне выбил с домашних соревнований Алексея Попырина. Кто из американцев окажется лучшим?

Дата / Время: 14.01.2026, не ранее 02:30 по московскому времени

Арена: Мемориал Драйв, Корт №1 (Аделаида, Австралия)

Прямая трансляция: BB Tennis, телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Турнирная сетка

Райли Опелка (28 лет, 62-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Алексей Попырин (Австралия) 6:3, 7:6 (8:6)

Томми Пол (28 лет, 21-я ракетка мира, 2-й номер посева)

  • 1-й круг: –

Победитель этого матча в четвертьфинале сыграет с сильнейшим из противостояния Стефанос Циципас (Греция, 7) - Александар Вукич (Австралия) / Андреа Вавассори (Италия) - Габриэль Диалло (Канада)

Райли Опелка

Опелка за карьеру выиграл четыре титула ATP-250, последний из которых - в 2022-м. Тогда же он достиг максимального 17-го места в рейтинге. Затем он сделал двухлетний перерыв и вернулся в тур в конце 2024-го. В январе 2025 г. добрался до финала турнира ATP-250 в Брисбене. Всего в прошлом сезоне он одержал 25 побед и потерпел 24 поражения. Американец славится своим ростом 2 м. 11 см.

Томми Пол

На счету Пола по два титула ATP-250 и ATP-500. Последним трофеем стал ATP-250 в Стокгольме осенью 2024 г. В сезоне 2025 г. у Пола было 29 побед и 13 поражений. Летом он достиг карьерного максимума в рейтинге - 8-го места.

Личные встречи

За последние пять лет Опелка и Пол играли друг с другом один раз. В феврале 2025-го на турнира ATP-500 в Далласе Пол победил Опелку со счетом 7:6 (7:3), 6:2.

Ставки на исход

Эксперты PARI ведут Пола фаворитом матча, выставив за его победу коэффициент 1,64. Котировки на успех Опелки - 2,26.

Ставки на тоталы

БК PARI склоняется к тому, что поединок между игроками затянется затянется. Коэффициент на ТБ 21 составляет 1,26. В обратную сторону - 3,28.

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа ОпелкиПобеда ПолаТБ (21)ТМ (21)
PARI2,261,641,262,26

Прогноз и ставка

В этом сезоне ATP Опелка провел три матча. В Брисбене во втором круге он проиграл Камилю Майхшаку, но зато подал 44 эйса. Это третий в истории показатель по количеству подач навылет в ходе одного матча. В первом круге Аделаиды Опелка обыграл на домашнем турнире 49-ю ракетку мира Алексея Попырина. 

Пол в первом круге Брисбене проиграл «подавану» Джованни Мпетчи Перрикару - игроку с высоким ростом и мощной подачей, как и у Опелки. Пол еще не успел толком войти в сезон, а его соперник набирает ход и ставит рекорды. Рискнем вопреки прогнозам букмекеров поставить на победу Опелки.

