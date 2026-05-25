Польша - Украина, 31 мая: где смотреть товарищеский матч, прогноз, составы

Польша - Украина, 31 мая: где смотреть товарищеский матч, прогноз, составы

Обновлено:
Бывший помощник Шевченко дебютирует во главе украинской сборной
Валентин Васильев
Полное содержание

  • Форма команд
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров
  • Вопросы и ответы

На рубеже весны и лета по всему миру пройдут товарищеские матчи футбольных сборных. Во Вроцлаве встретятся географические соседи - поляки и украинцы. Вашему вниманию последние новости из расположения команд и самые интересные варианты для пари на игру. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

Польша

Место в рейтинге ФИФА: 35

31.05.2026, Вс
18:30 МСК

Украина

Место в рейтинге ФИФА: 32

П1 - 2.35

Х - 3.55

П2 - 2.95

Турнир: товарищеский матч

Стадион:  «Тарчински Арена»   (Вроцлав, Польша)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Польша52314-10
Украина32510-14

Последние пять матчей сборной  Польши:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.03.2026Швеция

3:2

Польша

Плей-офф ЧМ-2026

26.03.2026Польша

2:1

Албания

Плей-офф ЧМ-2026

17.11.2025Мальта

2:3

Польша

Отбор ЧМ-2026

14.11.2025Польша

1:1

Нидерланды

Отбор ЧМ-2026

12.10.2025Литва

0:2

Польша

Отбор ЧМ-2026

Последние пять матчей сборной Украины:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.03.2026Украина

1:0

Албания

Товарищеский матч

26.03.2026Украина

1:3

Швеция

Товарищеский матч

16.11.2025Украина

2:0

Исландия

Отбор ЧМ-2026

13.11.2025Франция

4:0

Украина

Отбор ЧМ-2026

13.10.2025Украина

2:1

Азербайджан

Отбор ЧМ-2026

Прогноз на матч

Обе сборные не квалифицировались на ближайший Кубок мира, причем путь в Америку им преградила одна и та же команда. В полуфинале мартовского плей-офф шведы обыграли украинцев, а в финале - поляков. Эта неудача фактически стоила работы во главе «желто-синих» Сергею Реброву. Официально его цикл в национальной команде завершился товарищеским матчем против Албании (1:0). Встреча во Вроцлаве станет дебютной у руля команды для итальянца Андреа Малдеры, в свое время входившего в тренерский штаб Андрея Шевченко. 

У географических соседей достаточно богатая история взаимоотношений на уровне главных сборных: 10 матчей. Половину из них выиграли поляки, три - украинцы и две игры завершились вничью. Два последних спарринга, в 2020 и 2024 годах, состоялись в Польше и завершились победами хозяев поля с перевесом в два мяча - соответственно, 2:0 и 3:1.

Нас больше интересуют свежие тренды. Сборная Польши забивала и пропускала мячи в семи из 10 последних матчей, украинцы - в шести. Учитывая товарищеский статус противостояния и настрой гостей показать себя новому тренеру в лучшем свете, вариант с обменом голами выглядит в паре вполне реальным. 

Трансляции

На территории РФ игру покажет сервис Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

Польша: Модер (травма)

Украина: Гуцуляк, Малиновский (оба - травмы)

Коэффициенты букмекеров

Крупнейшие российские букмекеры еще не представили линии на игру во Вроцлаве. В международных компаниях коэффициенты на все основные исходы встречи достаточно высоки: победа Польши - 2.35-2.55, ничья - 3.20-3.55, успех Украины - 2.50-2.95. 

Вопросы и ответы

Кто победит в матче  Польша - Украина?

Аналитики ожидают конкурентную игру, отдавая небольшое преимущество полякам ввиду фактора своего поля.

Где бесплатно смотреть матч Польша - Украина?

Okko покажет игру в рамках платной подписки.

