Польша - Украина, 31 мая: где смотреть товарищеский матч, прогноз, составы

На рубеже весны и лета по всему миру пройдут товарищеские матчи футбольных сборных. Во Вроцлаве встретятся географические соседи - поляки и украинцы. Вашему вниманию последние новости из расположения команд и самые интересные варианты для пари на игру.
Турнир: товарищеский матч
Стадион: «Тарчински Арена» (Вроцлав, Польша)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Польша
|5
|2
|3
|14-10
|Украина
|3
|2
|5
|10-14
Последние пять матчей сборной Польши:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.03.2026
|Швеция
3:2
Польша
Плей-офф ЧМ-2026
|26.03.2026
|Польша
2:1
Албания
Плей-офф ЧМ-2026
|17.11.2025
|Мальта
2:3
Польша
Отбор ЧМ-2026
|14.11.2025
|Польша
1:1
Нидерланды
Отбор ЧМ-2026
|12.10.2025
|Литва
0:2
Польша
Отбор ЧМ-2026
Последние пять матчей сборной Украины:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.03.2026
|Украина
1:0
Албания
Товарищеский матч
|26.03.2026
|Украина
1:3
Швеция
Товарищеский матч
|16.11.2025
|Украина
2:0
Исландия
Отбор ЧМ-2026
|13.11.2025
|Франция
4:0
Украина
Отбор ЧМ-2026
|13.10.2025
|Украина
2:1
Азербайджан
Отбор ЧМ-2026
Обе сборные не квалифицировались на ближайший Кубок мира, причем путь в Америку им преградила одна и та же команда. В полуфинале мартовского плей-офф шведы обыграли украинцев, а в финале - поляков. Эта неудача фактически стоила работы во главе «желто-синих» Сергею Реброву. Официально его цикл в национальной команде завершился товарищеским матчем против Албании (1:0). Встреча во Вроцлаве станет дебютной у руля команды для итальянца Андреа Малдеры, в свое время входившего в тренерский штаб Андрея Шевченко.
У географических соседей достаточно богатая история взаимоотношений на уровне главных сборных: 10 матчей. Половину из них выиграли поляки, три - украинцы и две игры завершились вничью. Два последних спарринга, в 2020 и 2024 годах, состоялись в Польше и завершились победами хозяев поля с перевесом в два мяча - соответственно, 2:0 и 3:1.
Нас больше интересуют свежие тренды. Сборная Польши забивала и пропускала мячи в семи из 10 последних матчей, украинцы - в шести. Учитывая товарищеский статус противостояния и настрой гостей показать себя новому тренеру в лучшем свете, вариант с обменом голами выглядит в паре вполне реальным.
На территории РФ игру покажет сервис Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 1 рубля в месяц)
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
Польша: Модер (травма)
Украина: Гуцуляк, Малиновский (оба - травмы)
Крупнейшие российские букмекеры еще не представили линии на игру во Вроцлаве. В международных компаниях коэффициенты на все основные исходы встречи достаточно высоки: победа Польши - 2.35-2.55, ничья - 3.20-3.55, успех Украины - 2.50-2.95.
Аналитики ожидают конкурентную игру, отдавая небольшое преимущество полякам ввиду фактора своего поля.
Okko покажет игру в рамках платной подписки.