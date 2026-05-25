Польша - Украина, 31 мая: где смотреть товарищеский матч, прогноз, составы

Обе сборные не квалифицировались на ближайший Кубок мира, причем путь в Америку им преградила одна и та же команда. В полуфинале мартовского плей-офф шведы обыграли украинцев, а в финале - поляков. Эта неудача фактически стоила работы во главе «желто-синих» Сергею Реброву. Официально его цикл в национальной команде завершился товарищеским матчем против Албании (1:0). Встреча во Вроцлаве станет дебютной у руля команды для итальянца Андреа Малдеры, в свое время входившего в тренерский штаб Андрея Шевченко.

У географических соседей достаточно богатая история взаимоотношений на уровне главных сборных: 10 матчей. Половину из них выиграли поляки, три - украинцы и две игры завершились вничью. Два последних спарринга, в 2020 и 2024 годах, состоялись в Польше и завершились победами хозяев поля с перевесом в два мяча - соответственно, 2:0 и 3:1.

Нас больше интересуют свежие тренды. Сборная Польши забивала и пропускала мячи в семи из 10 последних матчей, украинцы - в шести. Учитывая товарищеский статус противостояния и настрой гостей показать себя новому тренеру в лучшем свете, вариант с обменом голами выглядит в паре вполне реальным.