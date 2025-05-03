Олег Попов — Карл Уильямс, 2 мая: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

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У россиянина Олега Попова был назначен поединок с Линтоном Васселлом на предстоящем турнире PFL. Однако англичанин выбыл, и за несколько дней до боя его заменил Карл Уильямс, представляющий Американские Виргинские острова. Чем завершится новый поединок в тяжелом весе (до 120,2 кг)?
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Попов
Уильямс
Россия
Страна
Американские Виргинские острова
33
Возраст
35
21
Бои
12
19 (9 / 3 / 7)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
10 (3 / 0 / 7)
2 (0 / 1 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
2 (0 / 1 / 1)
186
Рост (см)
190,5
192
Размах рук (см)
195,5
103
Размах ног (см)
112
Уроженец Калмыкии, мастер спорта России по рукопашному бою. В профессиональных смешанных единоборствах выступает с 2015 года. В 2021-м завоевал пояс MMA Series в тяжелом весе, который защитил дважды, после чего перешел в Bellator, где выиграл единственный бой. В прошлом году дебютировал в PFL и одержал под эгидой организации победы во первых трех поединках. В последнем бою в ноябре бился с Денисом Гольцовым в финале Гран-при в тяжелом весе, но проиграл удушающим приемом в первом раунде.
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В профессиональных MMA выступает с 2021 года. В 2022-м уже провел один бой в PFL и победил. В том же году выиграл поединок в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене одержал три подряд победы, но в последнем бою в августе уступил Джонате Динису единогласным решением судей.
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Уильямс выходит на коротком уведомлении, которое можно назвать экстремальным. Но фактор весогонки в тяжелом дивизионе в таких случаях обычно менее критичен. Впрочем, актуальная форма и функциональная готовность представителя Американских Виргинских островов всё-таки под вопросом.
В любом случае Уильямс зарекомендовал себя как неуступчивый боец, которого сложно финишировать. Да и сам он не гонится за досрочными победами и обычно доводит дело до подсчета очков. Вероятно, и предстоящий поединок получится продолжительным.
Попов тоже умеет работать на длинной дистанции. Россиянин не рискует без повода, может действовать и первым, и вторым номером. При этом к Уильямсу он не готовился, так что понадобится время для адаптации.
Резюмируя, выберем ставку на продолжительность.
Турнир стартует на арене «Universal Studios Florida» в Орландо (штат Флорида, США) в пятницу, 2 мая, в 02:30 по московскому времени. Бой Попов — Уильямс стоит ожидать около 04:00 мск.
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