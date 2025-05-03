Олег Попов — Карл Уильямс, 2 мая: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Уильямс выходит на коротком уведомлении, которое можно назвать экстремальным. Но фактор весогонки в тяжелом дивизионе в таких случаях обычно менее критичен. Впрочем, актуальная форма и функциональная готовность представителя Американских Виргинских островов всё-таки под вопросом.

В любом случае Уильямс зарекомендовал себя как неуступчивый боец, которого сложно финишировать. Да и сам он не гонится за досрочными победами и обычно доводит дело до подсчета очков. Вероятно, и предстоящий поединок получится продолжительным.

Попов тоже умеет работать на длинной дистанции. Россиянин не рискует без повода, может действовать и первым, и вторым номером. При этом к Уильямсу он не готовился, так что понадобится время для адаптации.

Резюмируя, выберем ставку на продолжительность.