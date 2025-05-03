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1 мая 9:52ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваProfessional Fighters League (PFL)

Олег Попов — Карл Уильямс, 2 мая: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Россиянин получил соперника на коротком уведомлении
Александр Бокулёв
Источник: PFL
Источник: PFL

У россиянина Олега Попова был назначен поединок с Линтоном Васселлом на предстоящем турнире PFL. Однако англичанин выбыл, и за несколько дней до боя его заменил Карл Уильямс, представляющий Американские Виргинские острова. Чем завершится новый поединок в тяжелом весе (до 120,2 кг)?

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Статистика

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Попов

 

Уильямс

Россия

Страна

Американские Виргинские острова

33

Возраст

35

21

Бои

12

19 (9 / 3 / 7)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

10 (3 / 0 / 7)

2 (0 / 1 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

2 (0 / 1 / 1)

186

Рост (см)

190,5

192

Размах рук (см)

195,5

103

Размах ног (см)

112

Олег Попов

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Уроженец Калмыкии, мастер спорта России по рукопашному бою. В профессиональных смешанных единоборствах выступает с 2015 года. В 2021-м завоевал пояс MMA Series в тяжелом весе, который защитил дважды, после чего перешел в Bellator, где выиграл единственный бой. В прошлом году дебютировал в PFL и одержал под эгидой организации победы во первых трех поединках. В последнем бою в ноябре бился с Денисом Гольцовым в финале Гран-при в тяжелом весе, но проиграл удушающим приемом в первом раунде.

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Карл Уильямс

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В профессиональных MMA выступает с 2021 года. В 2022-м уже провел один бой в PFL и победил. В том же году выиграл поединок в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене одержал три подряд победы, но в последнем бою в августе уступил Джонате Динису единогласным решением судей.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ПоповаПобеда УильямсаТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,333,332,551,45

Прогноз на бой

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Уильямс выходит на коротком уведомлении, которое можно назвать экстремальным. Но фактор весогонки в тяжелом дивизионе в таких случаях обычно менее критичен. Впрочем, актуальная форма и функциональная готовность представителя Американских Виргинских островов всё-таки под вопросом.

В любом случае Уильямс зарекомендовал себя как неуступчивый боец, которого сложно финишировать. Да и сам он не гонится за досрочными победами и обычно доводит дело до подсчета очков. Вероятно, и предстоящий поединок получится продолжительным.

Попов тоже умеет работать на длинной дистанции. Россиянин не рискует без повода, может действовать и первым, и вторым номером. При этом к Уильямсу он не готовился, так что понадобится время для адаптации.

Резюмируя, выберем ставку на продолжительность.

Полный кард, где смотреть бой Попов — Уильямс

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Турнир стартует на арене «Universal Studios Florida» в Орландо (штат Флорида, США) в пятницу, 2 мая, в 02:30 по московскому времени. Бой Попов — Уильямс стоит ожидать около 04:00 мск.

В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.

Основной кард

Предварительный кард

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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