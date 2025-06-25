Порту - Аль-Ахли, 24 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

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По всей видимости, представители Португалии и Египта завершают выступления на клубном чемпионате мира. Даже победа в этой паре никому ничего не гарантирует. В случае ничьей в параллельной игре в Майами ее участники и выйдут в 1/8 финала.
Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа A, 3-й тур
Стадион: «Метлайф-стэдиум» (Ист-Ратерфорд, США)
Главный арбитр: еще не назначен
Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые
История матчей:
Ранее соперники не встречались
Последние пять игр «Порту»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.06.2025
|«Интер Майами»
2:1
«Порту»
Клубный чемпионат мира
|16.06.2025
|«Палмейрас»
0:0
«Порту»
Клубный чемпионат мира
|17.05.2025
|«Порту»
3:0
«Насьонал»
Примейра
|11.05.2025
|«Боавишта»
1:2
«Порту»
Примейра
|02.05.2025
|«Порту»
3:1
«Морейренсе»
Примейра
Последние пять игр «Аль-Ахли»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.06.2025
|«Палмейрас»
2:0
«Аль-Ахли»
Клубный чемпионат мира
|15.06.2025
|«Аль-Ахли»
0:0
«Интер Майами»
Клубный чемпионат мира
|28.05.2025
|«Аль-Ахли»
6:0
«Фарко»
плей-офф чемпионата Египта
|17.05.2025
|«Аль-Ахли»
2:1
«Банк»
плей-офф чемпионата Египта
|13.05.2025
|«Керамика»
0:1
«Аль-Ахли»
плей-офф чемпионата Египта
Группа А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Палмейрас
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|2. Интер Майами
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|3. Порту
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|4. Аль-Ахли
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
За первые два тура команды набрали по одному очку, но еще сохраняют математические шансы на проход в плей-офф. Для этого должно совпасть два условия: а) своя победа, и желательно покрупнее, б) любой результат, кроме ничьей, в параллельном матче в Майами. Поскольку главнейшим дополнительным показателем при равенстве очков на клубном ЧМ является общая разность мячей, есть смысл забивать как можно больше. Очевидно, что фаворит в этой паре - «Порту». Турнирная ситуация предполагает атакующую гиперактивность с его стороны. Победа европейцев с форой -1 при таком раскладе выглядит вполне реальной, а коэффициент Winline на такой исход - интересным.
Потери
«Порту»: Груич, Кошта (оба - травмы)
«Аль-Ахли»: Слим, Аснур (травма)
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|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Winline сулит более чем пятикратный выигрыш за сыгравшую ставку на египетский клуб. На победу португальцев установлен коэффициент 1.69, а на ничью - 3.85.
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Наиболее вероятным исходом встречи букмекеры считают ничью 1:1. Поставить на этот вариант Winline предлагает по коэффициенту 6.40.
Коэффициент 1.73 на тотал больше 2.5 обещает скорее результативный матч, чем безголевой.