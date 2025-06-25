Порту - Аль-Ахли, 24 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

За первые два тура команды набрали по одному очку, но еще сохраняют математические шансы на проход в плей-офф. Для этого должно совпасть два условия: а) своя победа, и желательно покрупнее, б) любой результат, кроме ничьей, в параллельном матче в Майами. Поскольку главнейшим дополнительным показателем при равенстве очков на клубном ЧМ является общая разность мячей, есть смысл забивать как можно больше. Очевидно, что фаворит в этой паре - «Порту». Турнирная ситуация предполагает атакующую гиперактивность с его стороны. Победа европейцев с форой -1 при таком раскладе выглядит вполне реальной, а коэффициент Winline на такой исход - интересным.