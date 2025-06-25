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22 июня 9:00ГлавнаяПрогнозыФутболКлубный чемпионат мира

Порту - Аль-Ахли, 24 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Когда одной своей победы мало
Валентин Васильев

По всей видимости, представители Португалии и Египта завершают выступления на клубном чемпионате мира. Даже победа в этой паре никому ничего не гарантирует. В случае ничьей в параллельной игре в Майами ее участники и выйдут в 1/8 финала.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Порту» (Португалия) 

24.06.2025, Вт

04:00 МСК

«Аль-Ахли» (Каир, Египет)
 

П1 - 1.69

Х - 3.85

П2 - 5.20

Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа A, 3-й тур

Стадион: «Метлайф-стэдиум» (Ист-Ратерфорд, США)

Главный арбитр: еще не назначен

Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые

Форма команд

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История матчей:

Ранее соперники не встречались

Последние пять игр «Порту»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.06.2025«Интер Майами»

2:1

«Порту»

Клубный чемпионат мира

16.06.2025«Палмейрас»

0:0

«Порту»

Клубный чемпионат мира

17.05.2025«Порту»

3:0

«Насьонал»

Примейра

11.05.2025«Боавишта»

1:2

«Порту»

Примейра

02.05.2025«Порту»

3:1

«Морейренсе»

Примейра

Последние пять игр «Аль-Ахли»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.06.2025«Палмейрас»

2:0

«Аль-Ахли»

Клубный чемпионат мира

15.06.2025«Аль-Ахли»

0:0

«Интер Майами»

Клубный чемпионат мира

28.05.2025«Аль-Ахли»

6:0

«Фарко»

плей-офф чемпионата Египта

17.05.2025«Аль-Ахли»

2:1

«Банк»

плей-офф чемпионата Египта

13.05.2025«Керамика»

0:1

«Аль-Ахли»

плей-офф чемпионата Египта

Турнирная таблица

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Группа А

КомандаИВНПМО
1. Палмейрас21102-04
2. Интер Майами21102-14
3. Порту20111-21
4. Аль-Ахли20110-21

Прогноз на матч

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За первые два тура команды набрали по одному очку, но еще сохраняют математические шансы на проход в плей-офф. Для этого должно совпасть два условия: а) своя победа, и желательно покрупнее, б) любой результат, кроме ничьей, в параллельном матче в Майами. Поскольку главнейшим дополнительным показателем при равенстве очков на клубном ЧМ является общая разность мячей, есть смысл забивать как можно больше. Очевидно, что фаворит в этой паре - «Порту». Турнирная ситуация предполагает атакующую гиперактивность с его стороны. Победа европейцев с форой -1 при таком раскладе выглядит вполне реальной, а коэффициент Winline на такой исход - интересным. 

Составы команд

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Потери

«Порту»: Груич, Кошта (оба - травмы)

«Аль-Ахли»: Слим, Аснур (травма)

Бонусы на матч

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Трансляции

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На платформе Okko доступны абсолютно все трансляции клубного ЧМ.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
WinlineГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

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Winline сулит более чем пятикратный выигрыш за сыгравшую ставку на египетский клуб. На победу португальцев установлен коэффициент 1.69, а на ничью - 3.85.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Порту» - «Аль-Ахли»?

Наиболее вероятным исходом встречи букмекеры считают ничью 1:1. Поставить на этот вариант Winline предлагает по коэффициенту 6.40.

Матч «Порту» - «Аль-Ахли» будет результативным?

Коэффициент 1.73 на тотал больше 2.5 обещает скорее результативный матч, чем безголевой. 

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