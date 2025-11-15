Португалия - Армения, 16 ноября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Партнерский проект
Сборная Армении завершает отборочный турнир чемпионата мира по футболу 2026 года в Порту. Для нее этот матч уже не имеет никакого турнирного значения, тогда как для Португалии - очень даже имеет. Против сверхмотивированного фаворита у Сперцяна и компании нет шансов? Котировки легальных букмекеров наводят именно на такие умозаключения.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|Португалия
Место в рейтинге ФИФА: 5
16.11.2025, Вс
17:00 МСК
Армения
|П1 - 1.10
Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа F, 6-й тур
Стадион: «Драгау» (Порту, Португалия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Португалия
|5
|2
|0
|14-4
|Армения
|0
|2
|5
|4-14
Последние пять матчей сборной Португалии:
Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
13.11.2025
|Ирландия
2:0
Португалия
Отбор ЧМ-2026
14.10.2025
|Португалия
2:2
Венгрия
Отбор ЧМ-2026
11.10.2025
|Португалия
1:0
Ирландия
Отбор ЧМ-2026
09.09.2025
|Венгрия
2:3
Португалия
Отбор ЧМ-2026
06.09.2025
|Армения
0:5
Португалия
Отбор ЧМ-2026
Последние пять матчей сборной Армении:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.11.2025
|Армения
0:1
Венгрия
Отбор ЧМ-2026
|14.10.2025
|Ирландия
1:0
Армения
Отбор ЧМ-2026
|11.10.2025
|Венгрия
2:0
Армения
Отбор ЧМ-2026
|09.09.2025
|Армения
2:1
Ирландия
Отбор ЧМ-2026
|06.09.2025
|Армения
0:5
Португалия
Отбор ЧМ-2026
Последние пять матчей сборных Португалии и Армении:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.09.2015
|Армения
0:5
Португалия
Отбор Евро-2016
|13.06.2015
|Армения
2:3
Португалия
Отбор Евро-2016
|14.11.2014
|Португалия
1:0
Армения
Отбор Евро-2016
|17.11.2007
|Португалия
1:0
Армения
Отбор Евро-2008
|22.08.2007
|Армения
1:1
Португалия
Отбор Евро-2008
За тур до финиша Португалия занимает первое место в таблице, Армения - последнее.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Португалия
|5
|3
|1
|1
|11-6
|10
|2. Венгрия
|5
|2
|2
|1
|9-7
|8
|3. Ирландия
|5
|2
|1
|2
|6-5
|7
|4. Армения
|5
|1
|0
|4
|2-10
|3
После летнего триумфа сборной Португалии в Лиге наций казалась, что она без проблем пролетит отборочный турнир Кубка мира. Видимо, уверовал в это и сам фаворит. Реальность оказалась интереснее. Единственную убедительную победу в цикле Роналду со товарищи одержали еще в первом туре - 5:0 в Ереване. Дальше были тяжелые выигрыши в один мяч у Венгрии и Ирландии, ничья с теми же венграми и, наконец, совсем уж неожиданное поражение в Дублине. Причем сухое - 0:2! На дубль нападающего АЗ Троя Пэрротта заезжим звездам оказалось нечем ответить.
Мало того, помимо трех очков они еще и потеряли перед заключительным туром свою живую легенду и капитана. При счете 2:0 у Криштиану Роналду сдали нервы и он ударил локтем в спину защитника О'Ши. После подсказки VAR шведский арбитр Нюберг предъявил звезде прямую красную карточку. А это значит, что ветеран пропустит не только игру с Арменией, но и, возможно, старт финальной стадии ЧМ-2026. В том, что португальцы туда отберутся, сомнения вряд ли у кого-то есть.
Трудно сказать, насколько это хорошая новость для армянской сборной. С одной стороны, на игроков не будет давить авторитет великого нападающего. С другой - многие молодые футболисты наверняка мечтали оказаться на одном поле с Криштиану. На итоговый результат его отсутствие вряд ли окажет решающее влияние. Даже без Роналду у Роберто Мартинеса достаточно классных исполнителей, способных решать судьбу эпизодов и даже матчей.
А вот поражение Португалии в Дублине - однозначно плохое известие для армянской команды. Рассчитывать на благодушие фаворита им теперь не приходится. Португальцы будут злы и мотивированы. Победа хозяев с форой (-2.5) представляется нам более чем вероятным исходом встречи в Порту.
В России матчи отбора ЧМ-2026 транслирует сервис Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Фонбет»
|Графическая
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон», Англия), Руй Силва («Спортинг»).
Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед», Англия), Нелсон Семеду («Фенербахче», Турция), Жоау Канселу («Аль-Хиляль», Саудовская Аравия), Матеус Нуньес («Манчестер Сити», Англия), Рубен Диаш («Манчестер Сити», Англия), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Антониу Силва («Бенфика»), Ренату Вейга («Вильярреал», Испания).
Полузащитники: Жоау Палиньо («Тоттенхэм», Англия), Рубен Невеш («Аль-Хиляль», Саудовская Аравия), Жоау Невеш («ПСЖ», Франция), Витиня («ПСЖ», Франция), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», Англия), Бернарду Силва («Манчестер Сити», Англия).
Нападающие: Педру Гонсалвеш («Спортинг»), Жоау Фелиш («Аль-Наср», Саудовская Аравия), Франсишку Тринкан («Спортинг»), Франсишку Консеишсу («Ювентус», Италия), Рафаэль Леао («Милан», Италия), Педру Нето («Челси», Англия), Карлуш Форш («Брюгге», Бельгия), Гонсалу Рамуш («ПСЖ», Франция), Криштиану Роналду («Аль-Наср», Саудовская Аравия) - не сыграет с Арменией.
Главный тренер: Роберто Мартинес.
Вратари: Генри Авагян («Пюник»), Огньен Чанчаревич («Ноа»), Арсен Бегларян («Алашкерт»).
Защитники: Камо Оганесян («Арарат-Армения»), Степа Мкртчян («Осиек», Хорватия), Эрик Пилоян («Урарту»), Эдгар Григорян («Арарат-Армения»), Георгий Арутюнян («Пушкаш Академия», Венгрия), Наир Тикнизян («Црвена Звезда», Сербия), Сергей Мурадян («Ноа»), Альберт Хачумян («Арарат»).
Полузащитники: Нарек Агасарян («Урарту»), Гор Манвелян («Ноа»), Ваан Бичахчян («Легия», Польша), Эдуард Сперцян («Краснодар», Россия), Артак Дашян («Ноа»), Эдгар Севикян («Ференцварош», Венгрия), Оганес Арутюнян («Ноа»), Даниэль Агбалян («Пюник»), Угочукву Кристиан Иву («Рубин», Россия), Карен Налбандян («Алашкерт»).
Нападающие: Артур Серобян («Арарат-Армения»), Жирайр Шагоян («Арарат-Армения»), Лукас Мануэль Селараян («Атлетико Бельграно», Аргентина), Грант-Леон Ранос («Боруссия» М, Германия), Норберто Бриаско Балекян («Химнасия Ла Плата», Аргентина), Тигран Барсегян («Слован Братислава», Словакия).
Главный тренер: Егише Меликян.
«Фонбет» установил чисто символический коэффициент на победу Португалии - 1.10. Зато удачная ставка на Армению сулит 26-кратный выигрыш! Ничья котируется тоже очень высоко - за 9.50.
В линии точного счета самый низкий коэффициент - 6.50 - зафиксирован на крупную победу Португалии - 3:0.
На территории России игры ЧМ-2026 легально транслирует онлайн-кинотеатр Okko.
40-летний капитан сборной Португалии пропустит финиш отбора ЧМ-2026 из-за дисквалификации.