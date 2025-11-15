Португалия - Армения, 16 ноября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

После летнего триумфа сборной Португалии в Лиге наций казалась, что она без проблем пролетит отборочный турнир Кубка мира. Видимо, уверовал в это и сам фаворит. Реальность оказалась интереснее. Единственную убедительную победу в цикле Роналду со товарищи одержали еще в первом туре - 5:0 в Ереване. Дальше были тяжелые выигрыши в один мяч у Венгрии и Ирландии, ничья с теми же венграми и, наконец, совсем уж неожиданное поражение в Дублине. Причем сухое - 0:2! На дубль нападающего АЗ Троя Пэрротта заезжим звездам оказалось нечем ответить.

Мало того, помимо трех очков они еще и потеряли перед заключительным туром свою живую легенду и капитана. При счете 2:0 у Криштиану Роналду сдали нервы и он ударил локтем в спину защитника О'Ши. После подсказки VAR шведский арбитр Нюберг предъявил звезде прямую красную карточку. А это значит, что ветеран пропустит не только игру с Арменией, но и, возможно, старт финальной стадии ЧМ-2026. В том, что португальцы туда отберутся, сомнения вряд ли у кого-то есть.

Трудно сказать, насколько это хорошая новость для армянской сборной. С одной стороны, на игроков не будет давить авторитет великого нападающего. С другой - многие молодые футболисты наверняка мечтали оказаться на одном поле с Криштиану. На итоговый результат его отсутствие вряд ли окажет решающее влияние. Даже без Роналду у Роберто Мартинеса достаточно классных исполнителей, способных решать судьбу эпизодов и даже матчей.

А вот поражение Португалии в Дублине - однозначно плохое известие для армянской команды. Рассчитывать на благодушие фаворита им теперь не приходится. Португальцы будут злы и мотивированы. Победа хозяев с форой (-2.5) представляется нам более чем вероятным исходом встречи в Порту.