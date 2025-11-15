Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



14 ноября 5:26ГлавнаяПрогнозыФутболКвалификация ЧМ-2026

Португалия - Армения, 16 ноября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Встреча с Криштиану Роналду отменяется
Валентин Васильев

Сборная Армении завершает отборочный турнир чемпионата мира по футболу 2026 года в Порту. Для  нее этот матч уже не имеет никакого турнирного значения, тогда как для Португалии - очень даже имеет. Против сверхмотивированного фаворита у Сперцяна и компании нет шансов? Котировки легальных букмекеров наводят именно на такие умозаключения. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

Португалия

Место в рейтинге ФИФА: 5

16.11.2025, Вс

17:00 МСК

Армения

Место в рейтинге ФИФА: 104 

П1 - 1.10

Х - 9.50

П2 - 26.00

Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа F, 6-й тур

Стадион: «Драгау»   (Порту, Португалия)

Главный судья: еще не назначен

Получить до 25 000 рублей от PARI

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Португалия52014-4
Армения0254-14

Последние пять матчей сборной Португалии:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.11.2025

Ирландия

2:0

Португалия

Отбор ЧМ-2026

14.10.2025

Португалия

2:2

Венгрия

Отбор ЧМ-2026

11.10.2025

Португалия

1:0

Ирландия

Отбор ЧМ-2026

09.09.2025

Венгрия

2:3

Португалия

Отбор ЧМ-2026

06.09.2025

Армения

0:5

Португалия

Отбор ЧМ-2026

Последние пять матчей сборной Армении:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.11.2025Армения

0:1

Венгрия

Отбор ЧМ-2026

14.10.2025Ирландия

1:0

Армения

Отбор ЧМ-2026

11.10.2025Венгрия

2:0

Армения

Отбор ЧМ-2026

09.09.2025Армения

2:1

Ирландия

Отбор ЧМ-2026

06.09.2025Армения

0:5

Португалия

Отбор ЧМ-2026

Последние пять матчей сборных Португалии и Армении:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.09.2015Армения

0:5

Португалия

Отбор Евро-2016

13.06.2015Армения

2:3

Португалия

Отбор Евро-2016

14.11.2014Португалия

1:0

Армения

Отбор Евро-2016

17.11.2007Португалия

1:0

Армения

Отбор Евро-2008

22.08.2007Армения

1:1

Португалия

Отбор Евро-2008

Место в турнирной таблице

Свернуть

За тур до финиша Португалия занимает первое место в таблице, Армения - последнее.

КомандыИВНПМО
1. Португалия531111-610
2. Венгрия52219-78
3. Ирландия52126-57
4. Армения51042-103

Прогноз на матч

Свернуть

После летнего триумфа сборной Португалии в Лиге наций казалась, что она без проблем пролетит отборочный турнир Кубка мира. Видимо, уверовал в это и сам фаворит. Реальность оказалась интереснее. Единственную убедительную победу в цикле Роналду со товарищи одержали еще в первом туре - 5:0 в Ереване. Дальше были тяжелые выигрыши в один мяч у Венгрии и Ирландии, ничья с теми же венграми и, наконец, совсем уж неожиданное поражение в Дублине. Причем сухое - 0:2! На дубль нападающего АЗ Троя Пэрротта заезжим звездам оказалось нечем ответить. 

Мало того, помимо трех очков они еще и потеряли перед заключительным туром свою живую легенду и капитана.  При счете 2:0 у Криштиану Роналду сдали нервы и он ударил локтем в спину защитника О'Ши. После подсказки VAR шведский арбитр Нюберг предъявил звезде прямую красную карточку. А это значит, что ветеран пропустит не только игру с Арменией, но и, возможно, старт финальной стадии ЧМ-2026. В том, что португальцы туда отберутся, сомнения вряд ли у кого-то есть.

Трудно сказать, насколько это хорошая новость для армянской сборной. С одной стороны, на игроков не будет давить авторитет великого нападающего. С другой - многие молодые футболисты наверняка мечтали оказаться на одном поле с Криштиану. На итоговый результат его отсутствие вряд ли окажет решающее влияние. Даже без Роналду у Роберто Мартинеса достаточно классных исполнителей, способных решать судьбу эпизодов и даже матчей.

А вот поражение Португалии в Дублине - однозначно плохое известие для армянской команды. Рассчитывать на благодушие фаворита им теперь не приходится. Португальцы будут злы и мотивированы. Победа хозяев с форой (-2.5) представляется нам более чем вероятным исходом встречи в Порту.  

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

Свернуть

В России матчи отбора ЧМ-2026  транслирует сервис Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Фонбет»ГрафическаяРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Сборная Португалии

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон», Англия), Руй Силва («Спортинг»).

Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед», Англия), Нелсон Семеду («Фенербахче», Турция), Жоау Канселу («Аль-Хиляль», Саудовская Аравия), Матеус Нуньес («Манчестер Сити», Англия), Рубен Диаш («Манчестер Сити», Англия), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Антониу Силва («Бенфика»), Ренату Вейга («Вильярреал», Испания).

Полузащитники: Жоау Палиньо («Тоттенхэм», Англия), Рубен Невеш («Аль-Хиляль», Саудовская Аравия), Жоау Невеш («ПСЖ», Франция), Витиня («ПСЖ», Франция), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», Англия), Бернарду Силва («Манчестер Сити», Англия).

Нападающие: Педру Гонсалвеш («Спортинг»), Жоау Фелиш («Аль-Наср», Саудовская Аравия), Франсишку Тринкан («Спортинг»), Франсишку Консеишсу («Ювентус», Италия), Рафаэль Леао («Милан», Италия), Педру Нето («Челси», Англия), Карлуш Форш («Брюгге», Бельгия), Гонсалу Рамуш («ПСЖ», Франция), Криштиану Роналду («Аль-Наср», Саудовская Аравия) - не сыграет с Арменией.

Главный тренер: Роберто Мартинес.

Сборная Армении

Вратари: Генри Авагян («Пюник»), Огньен Чанчаревич («Ноа»), Арсен Бегларян («Алашкерт»).  

Защитники: Камо Оганесян («Арарат-Армения»), Степа Мкртчян («Осиек», Хорватия), Эрик Пилоян («Урарту»), Эдгар Григорян («Арарат-Армения»), Георгий Арутюнян («Пушкаш Академия», Венгрия), Наир Тикнизян  («Црвена Звезда», Сербия), Сергей Мурадян («Ноа»), Альберт Хачумян («Арарат»).

Полузащитники: Нарек Агасарян («Урарту»), Гор Манвелян («Ноа»), Ваан Бичахчян («Легия»,  Польша), Эдуард Сперцян («Краснодар», Россия), Артак Дашян («Ноа»), Эдгар Севикян («Ференцварош»,  Венгрия), Оганес Арутюнян («Ноа»), Даниэль Агбалян («Пюник»), Угочукву Кристиан Иву («Рубин», Россия), Карен Налбандян («Алашкерт»).

Нападающие: Артур Серобян («Арарат-Армения»), Жирайр Шагоян («Арарат-Армения»), Лукас Мануэль Селараян («Атлетико Бельграно», Аргентина), Грант-Леон Ранос («Боруссия» М, Германия),  Норберто Бриаско Балекян («Химнасия Ла Плата», Аргентина), Тигран Барсегян («Слован Братислава», Словакия).

Главный тренер: Егише Меликян.

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

«Фонбет» установил чисто символический коэффициент на победу Португалии - 1.10. Зато удачная ставка на Армению сулит 26-кратный выигрыш! Ничья котируется тоже очень высоко - за 9.50.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч  Португалия - Армения?

В линии точного счета самый низкий коэффициент - 6.50 - зафиксирован на крупную победу Португалии - 3:0.

Где бесплатно смотреть матч Португалия - Армения??

На территории России игры ЧМ-2026 легально транслирует онлайн-кинотеатр Okko. 

Будет ли играть Криштиану Роналду?

40-летний капитан сборной Португалии пропустит финиш отбора ЧМ-2026 из-за дисквалификации.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer46 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer77 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer411 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer46 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer46 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer46 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer32 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/winline_freebet_8c9b6d0ef7.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer46 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer411 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer46 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer46 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer46 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё