Португалия - Чили, 6 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

За последний год сборная Португалии потерпела всего одно поражение - 0:2 от Ирландии в отборе ЧМ-2026. Свой гнев за эту неудачу она моментально выместила на команде Армении, которой набросала девять мячей, пропустив всего один. В марте-апреле «европейские бразильцы» навестили хозяев Кубка мира: с Мексикой заключили «мир» (0:0), США - обыграли 2:0.

Сборная Чили завалила отбор ЧМ-2026, заняв последнее, 10-е место в южноамериканском кластере. В товарищеских матчах дела у них складываются гораздо лучше: четыре победы при всего одном поражении. Среди обыгранных чилийцами соперников была и команда России (0:2 в Сочи).

Нет сомнений, что на встречу с легендарным Криштиану чилийцы настроятся самым серьезным образом. В конце концов класс хозяев поля должен сыграть определяющую роль, но вряд ли встреча в Оэйраше будет сверхрезультативной.

Остановимся на комбинированном прогнозе: победа Португалии при тотал меньше 3.5 голов.