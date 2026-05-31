Португалия - Чили, 6 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Португалия - Чили, 6 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Чилийцы дадут бой фавориту
Валентин Васильев
Для последних репетиций перед чемпионатом мира сборная Португалии выбрала в спарринг-партнеры представителей других континентов - Южной Америки и Африки. 6 июня Роналду и компания примут команду Чили. Котировки легальных букмекеров предвещают европейцам победу, но в том, что гости окажут фавориту ожесточенное сопротивление, нет никаких сомнений.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

Португалия

Место в рейтинге ФИФА: 5

06.06.2026, Сб

20:45 МСК

Чили

Место в рейтинге ФИФА: 54 

П1 - 1.23

Х - 5.50

П2 - 13.00

Турнир: товарищеский матч

Стадион: «Национальный стадион» (Оэйраш, Португалия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Португалия1205-2
Чили0212-5

Последние пять матчей сборной Португалии:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.04.2026

США

0:2

Португалия

Товарищеский матч

29.03.2026

Мексика

0:0

Португалия

Товарищеский матч

13.11.2025

Ирландия

2:0

Португалия

Отбор ЧМ-2026

14.10.2025

Португалия

2:2

Венгрия

Отбор ЧМ-2026

11.10.2025

Португалия

1:0

Ирландия

Отбор ЧМ-2026

Последние пять матчей сборной Чили:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.03.2026

Новая Зеландия

4:1

Чили

Товарищеский матч

27.03.2026

Чили

4:2

Кабо-Верде

Товарищеский матч

18.11.2025

Чили

2:1

Перу

Товарищеский матч

15.11.2025

Россия

0:2

Чили

Товарищеский матч

11.10.2025

Чили

2:1

Перу

Отбор ЧМ-2026

Прогноз на матч

За последний год сборная Португалии потерпела всего одно поражение - 0:2 от Ирландии в отборе ЧМ-2026. Свой гнев за эту неудачу она моментально выместила на команде Армении, которой набросала девять мячей, пропустив всего один. В марте-апреле «европейские бразильцы» навестили хозяев Кубка мира: с Мексикой заключили «мир» (0:0), США - обыграли 2:0.

Сборная Чили завалила отбор ЧМ-2026, заняв последнее, 10-е место в южноамериканском кластере.  В товарищеских матчах дела у них складываются гораздо лучше: четыре победы при всего одном поражении. Среди обыгранных чилийцами соперников была и команда России (0:2 в Сочи).

Нет сомнений, что на встречу с легендарным Криштиану чилийцы настроятся самым серьезным образом. В конце концов класс хозяев поля должен сыграть определяющую роль, но вряд ли встреча в Оэйраше будет сверхрезультативной.

Остановимся на комбинированном прогнозе: победа Португалии при тотал меньше 3.5 голов. 

Трансляции

В России товарищеские матчи национальных команд транслирует сервис Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическаяРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Состав сборной Португалии на ЧМ-2026

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Хосе Са («Вулверхэмптон»), Руи Силва («Спортинг»), Рикарду Велью («Генчлербирлиги»).

Защитники: Нуну Мендеш («ПСЖ»), Матеус Нунес («Манчестер Сити»), Диогу Дало («Манчестер Юнайтед»), Нелсон Семеду («Фенербахче»), Жоау Канселу («Барселона»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Ренату Вейга («Вильярреал»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Томаш Араужу («Бенфика»).

Полузащитники: Рубен Невеш («Аль-Хиляль»), Жоау Невеш («ПСЖ»), Саму Кошта («Мальорка»), Витинья («ПСЖ»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»).

Нападающие: Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Жоау Феликс («Аль-Наср»), Рафаэл Леау («Милан»), Франсиску Тринкан («Спортинг»), Педру Нету («Челси»), Франсишку Консейсау («Ювентус»), Гонсалу Гедеш («Реал Сосьедад»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»).

Коэффициенты букмекеров

PARI установила невысокий коэффициент на победу Португалии - 1.10. Зато удачная ставка на Чили сулит беттору 13-кратный выигрыш. Ничья котируется тоже высоко - за 5.50.

loading