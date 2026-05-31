Португалия - Чили, 6 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Для последних репетиций перед чемпионатом мира сборная Португалии выбрала в спарринг-партнеры представителей других континентов - Южной Америки и Африки. 6 июня Роналду и компания примут команду Чили. Котировки легальных букмекеров предвещают европейцам победу, но в том, что гости окажут фавориту ожесточенное сопротивление, нет никаких сомнений.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|Португалия
Место в рейтинге ФИФА: 5
06.06.2026, Сб
20:45 МСК
Чили
|П1 - 1.23
Турнир: товарищеский матч
Стадион: «Национальный стадион» (Оэйраш, Португалия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Португалия
|1
|2
|0
|5-2
|Чили
|0
|2
|1
|2-5
Последние пять матчей сборной Португалии:
Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
01.04.2026
|США
0:2
Португалия
Товарищеский матч
29.03.2026
|Мексика
0:0
Португалия
Товарищеский матч
13.11.2025
|Ирландия
2:0
Португалия
Отбор ЧМ-2026
14.10.2025
|Португалия
2:2
Венгрия
Отбор ЧМ-2026
11.10.2025
|Португалия
1:0
Ирландия
Отбор ЧМ-2026
Последние пять матчей сборной Чили:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
30.03.2026
|Новая Зеландия
4:1
Чили
Товарищеский матч
27.03.2026
|Чили
4:2
Кабо-Верде
Товарищеский матч
18.11.2025
|Чили
2:1
Перу
Товарищеский матч
15.11.2025
|Россия
0:2
Чили
Товарищеский матч
11.10.2025
|Чили
2:1
Перу
Отбор ЧМ-2026
За последний год сборная Португалии потерпела всего одно поражение - 0:2 от Ирландии в отборе ЧМ-2026. Свой гнев за эту неудачу она моментально выместила на команде Армении, которой набросала девять мячей, пропустив всего один. В марте-апреле «европейские бразильцы» навестили хозяев Кубка мира: с Мексикой заключили «мир» (0:0), США - обыграли 2:0.
Сборная Чили завалила отбор ЧМ-2026, заняв последнее, 10-е место в южноамериканском кластере. В товарищеских матчах дела у них складываются гораздо лучше: четыре победы при всего одном поражении. Среди обыгранных чилийцами соперников была и команда России (0:2 в Сочи).
Нет сомнений, что на встречу с легендарным Криштиану чилийцы настроятся самым серьезным образом. В конце концов класс хозяев поля должен сыграть определяющую роль, но вряд ли встреча в Оэйраше будет сверхрезультативной.
Остановимся на комбинированном прогнозе: победа Португалии при тотал меньше 3.5 голов.
В России товарищеские матчи национальных команд транслирует сервис Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Хосе Са («Вулверхэмптон»), Руи Силва («Спортинг»), Рикарду Велью («Генчлербирлиги»).
Защитники: Нуну Мендеш («ПСЖ»), Матеус Нунес («Манчестер Сити»), Диогу Дало («Манчестер Юнайтед»), Нелсон Семеду («Фенербахче»), Жоау Канселу («Барселона»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Ренату Вейга («Вильярреал»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Томаш Араужу («Бенфика»).
Полузащитники: Рубен Невеш («Аль-Хиляль»), Жоау Невеш («ПСЖ»), Саму Кошта («Мальорка»), Витинья («ПСЖ»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»).
Нападающие: Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Жоау Феликс («Аль-Наср»), Рафаэл Леау («Милан»), Франсиску Тринкан («Спортинг»), Педру Нету («Челси»), Франсишку Консейсау («Ювентус»), Гонсалу Гедеш («Реал Сосьедад»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»).
PARI установила невысокий коэффициент на победу Португалии - 1.10. Зато удачная ставка на Чили сулит беттору 13-кратный выигрыш. Ничья котируется тоже высоко - за 5.50.