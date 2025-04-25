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17 ноября 14:46ГлавнаяПрогнозыФутболКвалификация Евро-2024

Португалия - Исландия, прогноз на 19 ноября: трансляция матча отбора Евро-2024, составы

Роналду и Ко давно решили свои задачи, но у них есть стимул выиграть еще раз
Валентин Васильев

Сборная Португалии завершает отборочный цикл Евро-2024 домашним матчем с исландцами. Разберем игру на предмет интересных пари. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

Португалия

Место в рейтинге ФИФА: 6

19.11.2023, Вс

22:45 МСК

Исландия

Место в рейтинге ФИФА: 67

П1 - 1.16

Х - 8.00

П2 - 20.00

Турнир: квалификация Евро-2024, группа J, 10-й тур

Стадион: «Жозе Алваладе» (Лиссабон, Португалия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Португалия31010-5
Исландия0135-10

Последние пять игр сборной Португалии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.11.2023Лихтенштейн

0:2

Португалия

Квалификация  Евро-2024

16.10.2023Босния и Герцеговина

0:5

Португалия

Квалификация  Евро-2024

13.10.2023Португалия

3:2

Словакия

Квалификация  Евро-2024

11.09.2023Португалия

9:0

Люксембург

Квалификация  Евро-2024

08.09.2023Словакия

0:1

Португалия

Квалификация  Евро-2024

Последние пять игр сборной Исландии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.11.2023Словакия

4:2

Исландия

Квалификация  Евро-2024

16.10.2023Исландия

4:0

Лихтенштейн

Квалификация  Евро-2024

13.10.2023Исландия

1:1

Люксембург

Квалификация  Евро-2024

11.09.2023Исландия

1:0

Босния

Квалификация  Евро-2024

08.09.2023Люксембург

3:1

Исландия

Квалификация  Евро-2024

Место в таблице

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Сборная Португалии добилась 100-процентного результата в прошедших девяти турах и одной из первых отобралась на Евро-2024. Исландия выше нынешнего четвертого места уже не поднимется, а ниже на одну позицию может опуститься.

КомандыИВНПМО
1. Португалия990034-227
2. Словакия961215-719
3. Люксембург942312-1914
4. Исландия931517-1410
5. Босния93068-189
6. Лихтенштейн90091-250

Прогноз на матч

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Лишь две команды на данный момент набрали максимально возможное количество очков в отборе - Франция и Португалия. Но достижение последней более весомо, так как в ее группе на одну команду больше и, соответственно, не восемь матчей, а 10. Можно не сомневаться, что и Роберто Мартинес, и Криштиану Роналду рассчитывают завершить квалификацию со 100-процентным результатом. А значит, рассчитывать на снисхождение фаворита исландцам не стоит. 

На чистую победу португальцев ставить совершенно бессмысленно в силу мизерного коэффициента. Выберем вариант посложнее. Например: забьет только Португалия. Из пяти последних викторий команды четыре были “сухими”. 

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Олимп»До 30,5 тысячи рублейПриветственный (по промокоду)
WinlineДо 10 тысяч рублейПриветственный (в мобильном приложении)

Трансляции

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На территории РФ в прямом эфире встречу Португалия - Исландия покажет кабельный телеканал «Матч! Футбол 2».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч! Футбол 2»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 299 рублей в месяц)
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Лига Ставок»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
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Коэффициенты букмекеров

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Аналитики PARI оценили вероятность победы хозяев поля мизерным коэффициентом 1.16 (у других контор он не больше). Но в случае сенсации тут можно очень хорошенько заработать. Ничья принесет беттору восьмикратный выигрыш, а победа гостей - двадцатикратный!

UPD: результат

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Наша ставка выиграла. Сборная Португалии одержала победу со счетом 2:0 благодаря голам Фернандеша (37 минута) и Орты (66).

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