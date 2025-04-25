Португалия - Исландия, прогноз на 19 ноября: трансляция матча отбора Евро-2024, составы

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Сборная Португалии завершает отборочный цикл Евро-2024 домашним матчем с исландцами. Разберем игру на предмет интересных пари.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
Португалия
Место в рейтинге ФИФА: 6
19.11.2023, Вс
22:45 МСК
Исландия
Место в рейтинге ФИФА: 67
|П1 - 1.16
Турнир: квалификация Евро-2024, группа J, 10-й тур
Стадион: «Жозе Алваладе» (Лиссабон, Португалия)
Судьи: еще не определены
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Португалия
|3
|1
|0
|10-5
|Исландия
|0
|1
|3
|5-10
Последние пять игр сборной Португалии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.11.2023
|Лихтенштейн
0:2
Португалия
Квалификация Евро-2024
|16.10.2023
|Босния и Герцеговина
0:5
Португалия
Квалификация Евро-2024
|13.10.2023
|Португалия
3:2
Словакия
Квалификация Евро-2024
|11.09.2023
|Португалия
9:0
Люксембург
Квалификация Евро-2024
|08.09.2023
|Словакия
0:1
Португалия
Квалификация Евро-2024
Последние пять игр сборной Исландии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.11.2023
|Словакия
4:2
Исландия
Квалификация Евро-2024
|16.10.2023
|Исландия
4:0
Лихтенштейн
Квалификация Евро-2024
|13.10.2023
|Исландия
1:1
Люксембург
Квалификация Евро-2024
|11.09.2023
|Исландия
1:0
Босния
Квалификация Евро-2024
|08.09.2023
|Люксембург
3:1
Исландия
Квалификация Евро-2024
Сборная Португалии добилась 100-процентного результата в прошедших девяти турах и одной из первых отобралась на Евро-2024. Исландия выше нынешнего четвертого места уже не поднимется, а ниже на одну позицию может опуститься.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Португалия
|9
|9
|0
|0
|34-2
|27
|2. Словакия
|9
|6
|1
|2
|15-7
|19
|3. Люксембург
|9
|4
|2
|3
|12-19
|14
|4. Исландия
|9
|3
|1
|5
|17-14
|10
|5. Босния
|9
|3
|0
|6
|8-18
|9
|6. Лихтенштейн
|9
|0
|0
|9
|1-25
|0
Лишь две команды на данный момент набрали максимально возможное количество очков в отборе - Франция и Португалия. Но достижение последней более весомо, так как в ее группе на одну команду больше и, соответственно, не восемь матчей, а 10. Можно не сомневаться, что и Роберто Мартинес, и Криштиану Роналду рассчитывают завершить квалификацию со 100-процентным результатом. А значит, рассчитывать на снисхождение фаворита исландцам не стоит.
На чистую победу португальцев ставить совершенно бессмысленно в силу мизерного коэффициента. Выберем вариант посложнее. Например: забьет только Португалия. Из пяти последних викторий команды четыре были “сухими”.
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На территории РФ в прямом эфире встречу Португалия - Исландия покажет кабельный телеканал «Матч! Футбол 2».
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|Тип трансляции
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|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Аналитики PARI оценили вероятность победы хозяев поля мизерным коэффициентом 1.16 (у других контор он не больше). Но в случае сенсации тут можно очень хорошенько заработать. Ничья принесет беттору восьмикратный выигрыш, а победа гостей - двадцатикратный!
Наша ставка выиграла. Сборная Португалии одержала победу со счетом 2:0 благодаря голам Фернандеша (37 минута) и Орты (66).
Партнерский проект