Португалия - Исландия, прогноз на 19 ноября: трансляция матча отбора Евро-2024, составы

Лишь две команды на данный момент набрали максимально возможное количество очков в отборе - Франция и Португалия. Но достижение последней более весомо, так как в ее группе на одну команду больше и, соответственно, не восемь матчей, а 10. Можно не сомневаться, что и Роберто Мартинес, и Криштиану Роналду рассчитывают завершить квалификацию со 100-процентным результатом. А значит, рассчитывать на снисхождение фаворита исландцам не стоит.

На чистую победу португальцев ставить совершенно бессмысленно в силу мизерного коэффициента. Выберем вариант посложнее. Например: забьет только Португалия. Из пяти последних викторий команды четыре были “сухими”.