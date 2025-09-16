ПСЖ — Аталанта, 17 сентября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Из-за собственной успешности футболисты «Пари Сен-Жермен» практически лишились полноценных летних каникул. Последний матч на Клубном чемпионате мира и первый в новом сезоне у них разделил ровно месяц. То поражение, от «Челси» в США, так и осталось для команды Луиса Энрике единственным в июле-августе. Первый же матч этой состязательной кампании принес парижанам очередной трофей - Суперкубок УЕФА. Правда, достался он фавориту непросто - пришлось понервничать в серии пенальти. Зато в национальной лиге у «ПСЖ» все стабильно: четыре матча - четыре победы.

«Аталанта» летом простилась с Джан Пьеро Гасперини, который и вывел клуб на новый уровень за девять лет практики в Бергамо. Теперь команда приспосабливается к требованиям Ивана Юрича. В сезоне-2025/26 она еще не проигрывала, хотя и выиграла только раз за три матча.

