ПСЖ — Аталанта, 17 сентября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Чемпион начинает защиту титула
Валентин Васильев

На этой неделе стартует Общий этап в Лиге чемпионов УЕФА. Действующий обладатель трофея, французский «ПСЖ», отроет евросезон домашним матчем с итальянской «Аталантой». Ведущие букмекеры уже представили широкие линии на игру в Париже. Рассмотрим разные варианты для пари на это  противостояние. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Пари Сен-Жермен» (Париж, Франция)

17.09.2025, Ср

22:00 МСК

«Аталанта» (Бергамо, Италия)

П1 – 1.47Х – 4.90П2 – 7.10

Турнир: Лига чемпионов, Общий этап, 1-й тур 

Стадион: «Парк де Пренс»  (Париж, Франция)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«ПСЖ»1002-1
«Аталанта»0011-2

Последние пять матчей «ПСЖ»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.09.2025«ПСЖ»

2:0

«Ланс»

Лига 1

30.08.2025«Тулуза»

3:6

«ПСЖ»

Лига 1

22.08.2025«ПСЖ»

1:0

«Анже»

Лига 1

17.08.2025«Нант»

0:1

«ПСЖ»

Лига 1

13.08.2025«ПСЖ»

2:2, пен. 4:3

«Тоттенхэм»

Суперкубок УЕФА

Последние пять матчей «Аталанты»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.09.2025«Аталанта»

4:1

«Лечче»

Серия A

30.08.2025«Парма»

1:1

«Аталанта»

Серия A

24.08.2025«Аталанта»

1:1

«Пиза»

Серия A

16.08.2025«Аталанта»

1:2

«Ювентус»

Товарищеский матч

10.08.2025«Аталанта»

3:3

«Опатия»

Товарищеский матч

Прогноз на матч

Свернуть

Из-за собственной успешности футболисты «Пари Сен-Жермен» практически лишились полноценных летних каникул. Последний матч на Клубном чемпионате мира и первый в новом сезоне у них разделил ровно месяц. То поражение, от «Челси» в США, так и осталось для команды Луиса Энрике единственным в июле-августе. Первый же матч этой состязательной кампании принес парижанам очередной трофей - Суперкубок УЕФА. Правда, достался он фавориту непросто - пришлось понервничать в серии пенальти. Зато в национальной лиге у «ПСЖ» все стабильно: четыре матча - четыре победы.

«Аталанта» летом простилась с Джан Пьеро Гасперини, который и вывел клуб на новый уровень за девять лет практики в Бергамо. Теперь команда приспосабливается к требованиям Ивана Юрича. В сезоне-2025/26 она еще не проигрывала, хотя и выиграла только раз за три матча. 

«Аталанта» много пропускает. За 10 последних игр, включая товарищеские, она только раз сработала в обороне на ноль - в спарринге с собственной молодежкой. Скорее всего, пропустит она и во Франции. Вопрос в количестве. Среди всего разнообразия вариантов в ассортименте «Бетсити» нам приглянулось комбо: победа первой команды при общем тотале голов больше 1.5.

Бонусы на матч


БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Бетсити»До 100 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Легальная прямая видеотрансляция матча будет доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидео, Full HDПлатная подписка
«Бетсити»Графическая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«ПСЖ»: Дембеле, Дуэ (оба - травмы)

«Аталанта»: Скамакка, Баккер, Эдерсон, Колашинац (все - травмы) 

Ориентировочные стартовые составы на матч «ПСЖ» — «Аталанта»:

Позиция«ПСЖ»«Аталанта»Позиция
Вратарь30. Шевалье29. КарнезеккиВратарь
Защитник2. Хакими42. СкальвиниЗащитник
Защитник5. Маркиньос4. ХинЗащитник
Защитник6. Забарный3. КоссунуЗащитник
Защитник21. Эрнандес16. БеллановаПолузащитник
Полузащитник17. Витинья8. ПашаличПолузащитник
Полузащитник 8. Руис15. де РонПолузащитник 
Полузащитник87. Невеш59. ЗалевскиПолузащитник
Нападающий29. Баркола17. Де КетелареПолузащитник
Нападающий7. Кварацхелия90. КрстовичНападающий
Нападающий9. Рамуш7. СулеманаНападающий
Главный тренерЛуис ЭнрикеИван ЮричГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

По котировкам «Бетсити» сразу видно, кто в паре фаворит, а кто - андердог. Аналитики присвоили победе хозяев поля относительно невысокий коэффициент 1.47. На гостей он почти в пять раз выше - 7.10. Ничья идет в линии за 4.90.

💰 Получить фрибет 2 000 рублей от «Бетсити»

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «ПСЖ» — «Аталанта»?

По расчетам аналитиков, наиболее вероятным исходом  встречи является победа парижан со счетом 2:0 (коэффициент 7.40).

В матче «ПСЖ» — «Аталанта» будет много голов?

Коэффициент 1.62 на тотал больше 2.5 оставляет надежду на зрелищный и достаточно результативный характер встречи. 

Где смотреть матч «ПСЖ» — «Аталанта»?

Онлайн-кинотеатр Okko легально транслирует матч ЛЧ на территории Российской Федерации.

Сыграет ли Матвей Сафонов?

С приходом нового конкурента Шевалье российский вратарь плотно присел на лавку запасных. В этом сезоне у него пока ни одной игровой минуты. Выход Сафонова в среду на поле возможен только в случае какого-то форс-мажора.

