ПСЖ — Аталанта, 17 сентября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
На этой неделе стартует Общий этап в Лиге чемпионов УЕФА. Действующий обладатель трофея, французский «ПСЖ», отроет евросезон домашним матчем с итальянской «Аталантой». Ведущие букмекеры уже представили широкие линии на игру в Париже. Рассмотрим разные варианты для пари на это противостояние.
Турнир: Лига чемпионов, Общий этап, 1-й тур
Стадион: «Парк де Пренс» (Париж, Франция)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«ПСЖ»
|1
|0
|0
|2-1
|«Аталанта»
|0
|0
|1
|1-2
Последние пять матчей «ПСЖ»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.09.2025
|«ПСЖ»
2:0
«Ланс»
Лига 1
|30.08.2025
|«Тулуза»
3:6
«ПСЖ»
Лига 1
|22.08.2025
|«ПСЖ»
1:0
«Анже»
Лига 1
|17.08.2025
|«Нант»
0:1
«ПСЖ»
Лига 1
|13.08.2025
|«ПСЖ»
2:2, пен. 4:3
«Тоттенхэм»
Суперкубок УЕФА
Последние пять матчей «Аталанты»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.09.2025
|«Аталанта»
4:1
«Лечче»
Серия A
|30.08.2025
|«Парма»
1:1
«Аталанта»
Серия A
|24.08.2025
|«Аталанта»
1:1
«Пиза»
Серия A
|16.08.2025
|«Аталанта»
1:2
«Ювентус»
Товарищеский матч
|10.08.2025
|«Аталанта»
3:3
«Опатия»
Товарищеский матч
16.09.2025, 19:45. «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды) – «Юнион» (Бельгия)
16.09.2025, 19:45. «Атлетик» (Испания) – «Арсенал» (Англия)
16.09.2025, 22:00. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – «Вильярреал» (Испания)
16.09.2025, 22:00. «Бенфика» (Португалия) – «Карабах» (Азербайджан)
16.09.2025, 22:00. «Ювентус» (Италия) – «Боруссия» Д (Германия)
16.09.2025, 22:00. «Реал» (Испания) – «Марсель» (Франция)
17.09.2025, 19:45. «Олимпиакос» (Греция) – «Пафос» (Кипр)
17.09.2025, 19:45. «Славия П» (Чехия) – «Буде-Глимт» (Норвегия)
17.09.2025, 22:00. «ПСЖ» (Франция) – «Аталанта» (Италия)
17.09.2025, 22:00. «Аякс» (Нидерланды) – «Интер» (Италия)
17.09.2025, 22:00. «Ливерпуль» (Англия) – «Атлетико» (Испания)
17.09.2025, 22:00. «Бавария» (Германия) – «Челси» (Англия)
18.09.2025, 19:45. «Брюгге» (Бельгия) – «Монако» (Монако)
18.09.2025, 19:45. «Копенгаген» (Дания) – «Байер» (Германия)
18.09.2025, 22:00. «Спортинг» (Португалия) – «Кайрат» (Казахстан)
18.09.2025, 22:00. «Айнтрахт» (Германия) – «Галатасарай» (Турция)
18.09.2025, 22:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Барселона» (Испания)
Из-за собственной успешности футболисты «Пари Сен-Жермен» практически лишились полноценных летних каникул. Последний матч на Клубном чемпионате мира и первый в новом сезоне у них разделил ровно месяц. То поражение, от «Челси» в США, так и осталось для команды Луиса Энрике единственным в июле-августе. Первый же матч этой состязательной кампании принес парижанам очередной трофей - Суперкубок УЕФА. Правда, достался он фавориту непросто - пришлось понервничать в серии пенальти. Зато в национальной лиге у «ПСЖ» все стабильно: четыре матча - четыре победы.
«Аталанта» летом простилась с Джан Пьеро Гасперини, который и вывел клуб на новый уровень за девять лет практики в Бергамо. Теперь команда приспосабливается к требованиям Ивана Юрича. В сезоне-2025/26 она еще не проигрывала, хотя и выиграла только раз за три матча.
«Аталанта» много пропускает. За 10 последних игр, включая товарищеские, она только раз сработала в обороне на ноль - в спарринге с собственной молодежкой. Скорее всего, пропустит она и во Франции. Вопрос в количестве. Среди всего разнообразия вариантов в ассортименте «Бетсити» нам приглянулось комбо: победа первой команды при общем тотале голов больше 1.5.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«Бетсити»
|До 100 тысяч рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ
Легальная прямая видеотрансляция матча будет доступна в онлайн-кинотеатре Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видео, Full HD
|Платная подписка
|«Бетсити»
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«ПСЖ»: Дембеле, Дуэ (оба - травмы)
«Аталанта»: Скамакка, Баккер, Эдерсон, Колашинац (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «ПСЖ» — «Аталанта»:
|Позиция
|«ПСЖ»
|«Аталанта»
|Позиция
|Вратарь
|30. Шевалье
|29. Карнезекки
|Вратарь
|Защитник
|2. Хакими
|42. Скальвини
|Защитник
|Защитник
|5. Маркиньос
|4. Хин
|Защитник
|Защитник
|6. Забарный
|3. Коссуну
|Защитник
|Защитник
|21. Эрнандес
|16. Белланова
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Витинья
|8. Пашалич
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Руис
|15. де Рон
|Полузащитник
|Полузащитник
|87. Невеш
|59. Залевски
|Полузащитник
|Нападающий
|29. Баркола
|17. Де Кетеларе
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Кварацхелия
|90. Крстович
|Нападающий
|Нападающий
|9. Рамуш
|7. Сулемана
|Нападающий
|Главный тренер
|Луис Энрике
|Иван Юрич
|Главный тренер
По котировкам «Бетсити» сразу видно, кто в паре фаворит, а кто - андердог. Аналитики присвоили победе хозяев поля относительно невысокий коэффициент 1.47. На гостей он почти в пять раз выше - 7.10. Ничья идет в линии за 4.90.
💰 Получить фрибет 2 000 рублей от «Бетсити»
По расчетам аналитиков, наиболее вероятным исходом встречи является победа парижан со счетом 2:0 (коэффициент 7.40).
Коэффициент 1.62 на тотал больше 2.5 оставляет надежду на зрелищный и достаточно результативный характер встречи.
Онлайн-кинотеатр Okko легально транслирует матч ЛЧ на территории Российской Федерации.
С приходом нового конкурента Шевалье российский вратарь плотно присел на лавку запасных. В этом сезоне у него пока ни одной игровой минуты. Выход Сафонова в среду на поле возможен только в случае какого-то форс-мажора.