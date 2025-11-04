ПСЖ - Бавария, 4 ноября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

«Пари Сен-Жермен» не проигрывает с 22 сентября, когда неудачно сгонял в гости к «Марселю», но с ничьими явно зачастил. За последние шесть матчей парижане трижды делили очки с соперниками, в том числе с такими скромными, как «Страсбург» и «Лорьян». Недостаток концентрации периодически подводит клубного чемпиона Европы.

На фоне нестабильных хозяев поля мюнхенский гость выглядит идеально отлаженной машиной. Статистика «Баварии» поражает воображение: 15 матчей - 15 побед! Кажется, если кто и способен подпортить ей эти сказочные цифры, то именно «ПСЖ».