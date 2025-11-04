Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



3 ноября 10:55ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

ПСЖ - Бавария, 4 ноября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Битва лидеров в столице Франции
Александр Бокулёв

На вторник, 4 ноября, в Лиге чемпионов УЕФА запланировано сразу два матча с приставкой «топ». Какой круче - в Ливерпуле или Париже - определить невозможно. Оба по-своему эпичные. Здесь рассуждаем о шансах французского «Пари Сен-Жермен» и немецкой «Баварии».

Команда 1

Время начала

Команда 2

«ПСЖ» (Париж, Франция)

04.11.2025, Вт

23:00 МСК

«Бавария» (Мюнхен, Германия) 

П1 - 2.45

Х - 4.10

П2 - 2.70

Турнир: Лига чемпионов, общий этап, 4-й тур

Стадион: «Парк де Пренс»  (Париж, Франция)

Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия)

ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТСИТИ

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«ПСЖ»70918-22
«Бавария»90722-18

Последние пять матчей «ПСЖ»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.11.2025«ПСЖ»

1:0

«Ницца»

Лига 1

29.10.2025«Лорьян»

1:1

«ПСЖ»

Лига 1

25.10.2025«Брест»

0:3

«ПСЖ»

Лига 1

21.10.2025«Байер»

2:7

«ПСЖ»

Лига чемпионов

17.19.2025«ПСЖ»

3:3

«Страсбург»

Лига 1

Последние пять матчей «Баварии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.11.2025«Бавария»

3:0

«Байер»

Бундеслига

29.10.2025«Кельн»

1:4

«Бавария»

Бундеслига

25.10.2025«Боруссия» М

0:3

«Бавария»

Бундеслига

22.10.2025«Бавария»

4:0

«Брюгге»

Лига чемпионов

18.10.2025«Бавария»

2:1

«Боруссия» Д

Бундеслига

Календарь матчей

Свернуть

Общий этап. 4-й тур

04.11.2025, 20:45. «Наполи» (Италия) – «Айнтрахт» (Германия)  
04.11.2025, 20:45. «Славия» (Чехия) – «Арсенал» (Англия)  
04.11.2025, 23:00. «Олимпиакос» (Греция) – «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды)  
04.11.2025, 23:00. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – «Копенгаген» (Дания)  
04.11.2025, 23:00. «Атлетико» (Испания) – «Юнион» (Бельгия)  
04.11.2025, 23:00. «Буде-Глимт» (Норвегия) – «Монако» (Монако)  
04.11.2025, 23:00. «Ювентус» (Италия) – «Спортинг» (Португалия)  
04.11.2025, 23:00. «Ливерпуль» (Англия) – «Реал Мадрид» (Испания)  
04.11.2025, 23:00. «ПСЖ» (Франция) – «Бавария» (Германия)  
05.11.2025, 20:45. «Пафос» (Кипр) – «Вильярреал» (Испания)  
05.11.2025, 20:45. «Карабах» (Азербайджан) – «Челси» (Англия)  
05.11.2025, 23:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Атлетик» (Испания)  
05.11.2025, 23:00. «Аякс» (Нидерланды) – «Галатасарай» (Турция)  
05.11.2025, 23:00. «Марсель» (Франция) – «Аталанта» (Италия)  
05.11.2025, 23:00. «Бенфика» (Португалия) – «Байер» (Германия)  
05.11.2025, 23:00. «Брюгге» (Бельгия) – «Барселона» (Испания)  
05.11.2025, 23:00. «Интер» (Италия) – «Кайрат» (Казахстан)  
05.11.2025, 23:00. «Манчестер Сити» (Англия) – «Боруссия» (Германия)

Место в турнирной таблице

Свернуть

После трех туров соперники входят в пятерку клубов, не потерявших еще ни очка.

КомандаИВНПМО
1. ПСЖ330013-39
2. Бавария330012-29
3. Интер33009-09
4. Арсенал33008-09
5. Реал Мадрид33008-19
6. Боруссия Д321012-77
7. Манчестер Сити32106-27
8. Ньюкасл32018-26
9. Барселона32019-46
10. Ливерпуль32018-46
11. Спортинг32017-46
12. Челси32017-46
13. Карабах32016-56
14. Галатасарай32015-66
15. Тоттенхэм31203-25
16. ПСВ31118-64
17. Аталанта31112-54
18. Марсель31026-43
19. Атлетико31027-83
20. Брюгге31025-73
21. Атлетик31024-73
22. Айнтрахт31027-113
23. Наполи31024-93
24. Юнион31023-93
25. Ювентус30216-72
26. Буде-Глимт30215-72
27. Монако30213-62
28. Славия Прага30212-52
29. Пафос30211-52
30. Байер30215-102
31. Вильярреал30122-51
32. Копенгаген30124-81
33. Олимпиакос30121-81
34. Кайрат30121-91
35. Бенфика30032-70
36. Аякс30031-110

Прогноз на матч

Свернуть

«Пари Сен-Жермен» не проигрывает с 22 сентября, когда неудачно сгонял в гости к «Марселю», но с ничьими явно зачастил. За последние шесть матчей парижане трижды делили очки с соперниками, в том числе с такими скромными, как «Страсбург» и «Лорьян». Недостаток концентрации периодически подводит клубного чемпиона Европы.

На фоне нестабильных хозяев поля мюнхенский гость выглядит идеально отлаженной машиной. Статистика «Баварии» поражает воображение: 15 матчей - 15 побед! Кажется, если кто и способен подпортить ей эти сказочные цифры, то именно «ПСЖ». 

Рискнем предположить, что первую очковую потерю парни Венсана Компани допустят в сердце Франции. А в качестве прогноза возьмем комбинацию из 1Х и ТБ (2.5). БЕТСИТИ оценила ее котировкой 2.18.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
БЕТСИТИДо 100 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Легальная прямая видеотрансляция встречи между «ПСЖ» и «Баварией» будет доступна на платформе  «Okko».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Okko»Видео, Full HDПлатная подписка
БЕТСИТИГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«ПСЖ»: Дуэ (травма), Забарный (дисквалификация)

«Бавария»: Дэвис, Мусиала (оба - травмы) 

Ориентировочные стартовые составы на матч «ПСЖ» - «Бавария»:

Позиция«ПСЖ»«Бавария»
Вратарь30. Шевалье1. Нойер
Защитник2. Хакими23. Боэ
Защитник4. Беральдо4. Та
Защитник5. Маркиньос2. Упамекано
Защитник25. Мендеш27. Лаймер
Полузащитник17. Витинья45. Павлович
Полузащитник 87. Невеш6. Киммих
Полузащитник33. Заир-Эмери7. Гнабри
Полузащитник29. Барколя17. Олисе
Нападающий7. Кварацхелия14. Диас
Нападающий10. Дембеле9. Кейн
Главный тренерЛуис ЭнрикеВенсан Компани

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики БК БЕТСИТИ дают высокие коэффициенты на все три базовых исхода. Поставить на победу «ПСЖ» можно с котировкой 2.45. Успех гостей идет за 2.70, а ничья - за 4.10. 

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «ПСЖ» - «Бавария»?

Свернуть

Согласно расчетам трейдеров, наиболее вероятным счетом в этой паре является 1:1. Этот вариант котируется за 7.90.

Где смотреть матч «ПСЖ» - «Бавария»?

Свернуть

Официально Лигу чемпионов в России транслирует сервис Okko. 

Будет ли играть Матвей Сафонов?

В этом сезоне у российского вратаря 0 игровых минут. Хотя проблем со здоровьем Сафонов не испытывает.

Кто выиграет Лигу чемпионов?

Аналитики оценили вероятность успешной защиты парижанами своего титула коэффициентом 5.80. На втором месте с топе фаворитов ЛЧ идет «Арсенал» (6.00), на третьем - «Барселона» (7.50).

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer57 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer88 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer422 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer57 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer57 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer57 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer43 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/winline_freebet_8c9b6d0ef7.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer57 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer422 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer57 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer57 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer57 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё