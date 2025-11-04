ПСЖ - Бавария, 4 ноября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
На вторник, 4 ноября, в Лиге чемпионов УЕФА запланировано сразу два матча с приставкой «топ». Какой круче - в Ливерпуле или Париже - определить невозможно. Оба по-своему эпичные. Здесь рассуждаем о шансах французского «Пари Сен-Жермен» и немецкой «Баварии».
Турнир: Лига чемпионов, общий этап, 4-й тур
Стадион: «Парк де Пренс» (Париж, Франция)
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия)
ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТСИТИ
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«ПСЖ»
|7
|0
|9
|18-22
|«Бавария»
|9
|0
|7
|22-18
Последние пять матчей «ПСЖ»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.11.2025
|«ПСЖ»
1:0
«Ницца»
Лига 1
|29.10.2025
|«Лорьян»
1:1
«ПСЖ»
Лига 1
|25.10.2025
|«Брест»
0:3
«ПСЖ»
Лига 1
|21.10.2025
|«Байер»
2:7
«ПСЖ»
Лига чемпионов
|17.19.2025
|«ПСЖ»
3:3
«Страсбург»
Лига 1
Последние пять матчей «Баварии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.11.2025
|«Бавария»
3:0
«Байер»
Бундеслига
|29.10.2025
|«Кельн»
1:4
«Бавария»
Бундеслига
|25.10.2025
|«Боруссия» М
0:3
«Бавария»
Бундеслига
|22.10.2025
|«Бавария»
4:0
«Брюгге»
Лига чемпионов
|18.10.2025
|«Бавария»
2:1
«Боруссия» Д
Бундеслига
Общий этап. 4-й тур
04.11.2025, 20:45. «Наполи» (Италия) – «Айнтрахт» (Германия)
04.11.2025, 20:45. «Славия» (Чехия) – «Арсенал» (Англия)
04.11.2025, 23:00. «Олимпиакос» (Греция) – «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды)
04.11.2025, 23:00. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – «Копенгаген» (Дания)
04.11.2025, 23:00. «Атлетико» (Испания) – «Юнион» (Бельгия)
04.11.2025, 23:00. «Буде-Глимт» (Норвегия) – «Монако» (Монако)
04.11.2025, 23:00. «Ювентус» (Италия) – «Спортинг» (Португалия)
04.11.2025, 23:00. «Ливерпуль» (Англия) – «Реал Мадрид» (Испания)
04.11.2025, 23:00. «ПСЖ» (Франция) – «Бавария» (Германия)
05.11.2025, 20:45. «Пафос» (Кипр) – «Вильярреал» (Испания)
05.11.2025, 20:45. «Карабах» (Азербайджан) – «Челси» (Англия)
05.11.2025, 23:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Атлетик» (Испания)
05.11.2025, 23:00. «Аякс» (Нидерланды) – «Галатасарай» (Турция)
05.11.2025, 23:00. «Марсель» (Франция) – «Аталанта» (Италия)
05.11.2025, 23:00. «Бенфика» (Португалия) – «Байер» (Германия)
05.11.2025, 23:00. «Брюгге» (Бельгия) – «Барселона» (Испания)
05.11.2025, 23:00. «Интер» (Италия) – «Кайрат» (Казахстан)
05.11.2025, 23:00. «Манчестер Сити» (Англия) – «Боруссия» (Германия)
После трех туров соперники входят в пятерку клубов, не потерявших еще ни очка.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. ПСЖ
|3
|3
|0
|0
|13-3
|9
|2. Бавария
|3
|3
|0
|0
|12-2
|9
|3. Интер
|3
|3
|0
|0
|9-0
|9
|4. Арсенал
|3
|3
|0
|0
|8-0
|9
|5. Реал Мадрид
|3
|3
|0
|0
|8-1
|9
|6. Боруссия Д
|3
|2
|1
|0
|12-7
|7
|7. Манчестер Сити
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|8. Ньюкасл
|3
|2
|0
|1
|8-2
|6
|9. Барселона
|3
|2
|0
|1
|9-4
|6
|10. Ливерпуль
|3
|2
|0
|1
|8-4
|6
|11. Спортинг
|3
|2
|0
|1
|7-4
|6
|12. Челси
|3
|2
|0
|1
|7-4
|6
|13. Карабах
|3
|2
|0
|1
|6-5
|6
|14. Галатасарай
|3
|2
|0
|1
|5-6
|6
|15. Тоттенхэм
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|16. ПСВ
|3
|1
|1
|1
|8-6
|4
|17. Аталанта
|3
|1
|1
|1
|2-5
|4
|18. Марсель
|3
|1
|0
|2
|6-4
|3
|19. Атлетико
|3
|1
|0
|2
|7-8
|3
|20. Брюгге
|3
|1
|0
|2
|5-7
|3
|21. Атлетик
|3
|1
|0
|2
|4-7
|3
|22. Айнтрахт
|3
|1
|0
|2
|7-11
|3
|23. Наполи
|3
|1
|0
|2
|4-9
|3
|24. Юнион
|3
|1
|0
|2
|3-9
|3
|25. Ювентус
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|26. Буде-Глимт
|3
|0
|2
|1
|5-7
|2
|27. Монако
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|28. Славия Прага
|3
|0
|2
|1
|2-5
|2
|29. Пафос
|3
|0
|2
|1
|1-5
|2
|30. Байер
|3
|0
|2
|1
|5-10
|2
|31. Вильярреал
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|32. Копенгаген
|3
|0
|1
|2
|4-8
|1
|33. Олимпиакос
|3
|0
|1
|2
|1-8
|1
|34. Кайрат
|3
|0
|1
|2
|1-9
|1
|35. Бенфика
|3
|0
|0
|3
|2-7
|0
|36. Аякс
|3
|0
|0
|3
|1-11
|0
«Пари Сен-Жермен» не проигрывает с 22 сентября, когда неудачно сгонял в гости к «Марселю», но с ничьими явно зачастил. За последние шесть матчей парижане трижды делили очки с соперниками, в том числе с такими скромными, как «Страсбург» и «Лорьян». Недостаток концентрации периодически подводит клубного чемпиона Европы.
На фоне нестабильных хозяев поля мюнхенский гость выглядит идеально отлаженной машиной. Статистика «Баварии» поражает воображение: 15 матчей - 15 побед! Кажется, если кто и способен подпортить ей эти сказочные цифры, то именно «ПСЖ».
Рискнем предположить, что первую очковую потерю парни Венсана Компани допустят в сердце Франции. А в качестве прогноза возьмем комбинацию из 1Х и ТБ (2.5). БЕТСИТИ оценила ее котировкой 2.18.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|БЕТСИТИ
|До 100 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|WINLINE
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ
Легальная прямая видеотрансляция встречи между «ПСЖ» и «Баварией» будет доступна на платформе «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Okko»
|Видео, Full HD
|Платная подписка
|БЕТСИТИ
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«ПСЖ»: Дуэ (травма), Забарный (дисквалификация)
«Бавария»: Дэвис, Мусиала (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «ПСЖ» - «Бавария»:
|Позиция
|«ПСЖ»
|«Бавария»
|Вратарь
|30. Шевалье
|1. Нойер
|Защитник
|2. Хакими
|23. Боэ
|Защитник
|4. Беральдо
|4. Та
|Защитник
|5. Маркиньос
|2. Упамекано
|Защитник
|25. Мендеш
|27. Лаймер
|Полузащитник
|17. Витинья
|45. Павлович
|Полузащитник
|87. Невеш
|6. Киммих
|Полузащитник
|33. Заир-Эмери
|7. Гнабри
|Полузащитник
|29. Барколя
|17. Олисе
|Нападающий
|7. Кварацхелия
|14. Диас
|Нападающий
|10. Дембеле
|9. Кейн
|Главный тренер
|Луис Энрике
|Венсан Компани
Аналитики БК БЕТСИТИ дают высокие коэффициенты на все три базовых исхода. Поставить на победу «ПСЖ» можно с котировкой 2.45. Успех гостей идет за 2.70, а ничья - за 4.10.
Согласно расчетам трейдеров, наиболее вероятным счетом в этой паре является 1:1. Этот вариант котируется за 7.90.
Официально Лигу чемпионов в России транслирует сервис Okko.
В этом сезоне у российского вратаря 0 игровых минут. Хотя проблем со здоровьем Сафонов не испытывает.
Аналитики оценили вероятность успешной защиты парижанами своего титула коэффициентом 5.80. На втором месте с топе фаворитов ЛЧ идет «Арсенал» (6.00), на третьем - «Барселона» (7.50).