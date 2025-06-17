ПСЖ — Ботафого, 20 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Партнерский проект
Официально сильнейший клуб Европы сообразно своему статусу начал клубный чемпионат мира по футболу. В первом туре «Пари Сен-Жермен» просто уничтожил крепкий испанский «Атлетико». Чего ждать от встречи парижан с бразильским «Ботафого»? Изучаем линии легальных букмекеров на игру в поисках ответа на этот вопрос и перспективных вариантов для пари.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|ПСЖ (Париж, Франция)
20.06.2025, Пт
04:00 МСК
«Ботафого» (Рио-де-Жанейро, Бразилия)
|П1 - 1.17
Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа B, 2-й тур
Стадион: «Роуз Боул» (Пасадена, США)
Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые
История матчей:
Ранее команды не встречались.
Последние пять игр ПСЖ:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.06.2025
|ПСЖ
4:0
«Атлетико»
Клубный чемпионат мира
|31.05.2025
|ПСЖ
5:0
«Интер»
Лига чемпионов
|24.05.2025
|ПСЖ
3:0
«Реймс»
Кубок Франции
|17.05.2025
|ПСЖ
3:1
«Осер»
Лига 1
|10.05.2025
|«Монпелье»
1:4
ПСЖ
Лига 1
Последние пять игр «Ботафого»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.06.2025
|«Ботафого»
2:1
«Сиэтл
Клубный чемпионат мира
|05.06.2025
|«Ботафого»
3:2
«Сеара»
Чемпионат Бразилии
|01.06.2025
|«Сантос»
0:1
«Ботафого»
Чемпионат Бразилии
|28.05.2025
|«Ботафого»
1:0
«Универсидад де Чили»
Кубок Либертадорес
|23.05.2025
|«Капитал»
1:0
«Ботафого»
Кубок Бразилии
После первого тура обе команды набрали по три очка.
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|2. Ботафого
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|3. Сиэтл Саундерс
|0
|0
|0
|1
|1-2
|0
|4. Атлетико
|0
|0
|0
|1
|0-4
|0
Изначально фаворитами второй группы клубного ЧМ считались два европейских топа. Не сказать, что первый тур перевернул ситуацию в четверке с ног на голову, но коррективы в долгосрочные прогнозы букмекеров внес. Крупное поражение «Атлетико» от «ПСЖ» породило серьезные сомнения в выходе испанцев в следующий раунд. В квалификации же самих парижан их вообще не осталось.
Выгоду из провала «матрасников» может извлечь «Ботафого». По итогам первого тура бразильцы получили стратегическое преимущество над испанцами в борьбе за второе место. Задача-минимум команды Ренато Пайвы на игру с «ПСЖ» - не уступить крупнее «Атлетико». Со стороны она выглядит абсолютно посильной - французы вряд ли будут сильно настаивать на втором подряд разгроме. Им желательно грамотно разложить силы на всю дистанцию, что сделать на американской жаре не так-то просто. Исходя из вышесказанного тотал меньше 3.5 нам видится достаточно реальным исходом на главной арене ЧМ-1994. Вопреки стереотипам о бразильцах, «Ботафого» умеет быть расчетливым и рациональным.
Потери
ПСЖ: нет
«Ботафого»: Баштуш, Мартинш, Уго, Джеффиньо
Ориентировочные стартовые составы на матч ПСЖ - «Ботафого»:
|Позиция
|ПСЖ
|«Ботафого»
|Позиция
|Вратарь
|1. Доннарумма
|12. Виктор
|Вратарь
|Защитник
|25. Мендеш
|2. Витиньо
|Защитник
|Защитник
|51. Пачо
|13. Теллес
|Защитник
|Защитник
|5. Маркиньос
|20. Барбоса
|Защитник
|Защитник
|2. Хакими
|32. Фильо
|Полузащитник
|Полузащитник
|87. Невеш
|17. Фрейтас
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Витинья
|26. Грегоре
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Руис
|10. Саварино
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Кварацхелия
|7. Артур
|Полузащитник
|Нападающий
|14. Дуэ
|39. Мастриани
|Нападающий
|Нападающий
|10. Дембеле
|99. Жезус
|Нападающий
|Главный тренер
|Луис Энрике
|Ренато Пайва
|Главный тренер
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году
Все игры турнира транслируются на платформе Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 1 рубля в месяц)
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
БК PARI установила чисто символический коэффициент на успех парижан (1.17). В случае победы бразильцев букмекер обещает выплатить вознаграждение за сыгравшую ставку в 15-кратном размере. Заключить пари на ничью можно за 7.60.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Коэффициент 1.45 за тотал больше 2.5 предвещаето результативный футбол в Пасадене.
В линии на точный счет самый скромный коэффициент - 6.50 - установлен на победу европейцев со счетом 2:0.
Российский вратарь начал турнир в США в запасе. Возможно, в случае досрочного выхода парижан в плей-офф Луис Энрике поставит Сафонова на игру третьего тура с «Сиэтлом». Хвича Кварацхелия против «Ботафого» наверняка выйдет в старте.