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16 июня 13:35ГлавнаяПрогнозыФутболКлубный чемпионат мира по футболу

ПСЖ — Ботафого, 20 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Великолепный «Пари Сен-Жермен» нацелился на очередной трофей
Валентин Васильев

Официально сильнейший клуб Европы сообразно своему статусу начал клубный чемпионат мира по футболу. В первом туре «Пари Сен-Жермен» просто уничтожил крепкий испанский «Атлетико». Чего ждать от встречи парижан с бразильским «Ботафого»? Изучаем линии легальных букмекеров на игру в поисках ответа на этот вопрос и перспективных вариантов для пари. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

ПСЖ (Париж, Франция)

20.06.2025, Пт

04:00 МСК

«Ботафого» (Рио-де-Жанейро, Бразилия)

П1 - 1.17

Х - 7.60

П2 - 15.00

Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа B, 2-й тур

Стадион: «Роуз Боул» (Пасадена, США)

Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые

Форма команд

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История матчей:

Ранее команды не встречались.

Последние пять игр ПСЖ:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.06.2025ПСЖ

4:0

«Атлетико»

Клубный чемпионат мира

31.05.2025ПСЖ

5:0

«Интер»

Лига чемпионов

24.05.2025ПСЖ

3:0

«Реймс»

Кубок Франции

17.05.2025ПСЖ

3:1

«Осер»

Лига 1

10.05.2025«Монпелье»

1:4

ПСЖ

Лига 1

Последние пять игр «Ботафого»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.06.2025«Ботафого»

2:1

«Сиэтл

Клубный чемпионат мира

05.06.2025«Ботафого»

3:2

«Сеара»

Чемпионат Бразилии

01.06.2025«Сантос»

0:1

«Ботафого»

Чемпионат Бразилии

28.05.2025«Ботафого»

1:0

«Универсидад де Чили»

Кубок Либертадорес

23.05.2025«Капитал»

1:0

«Ботафого»

Кубок Бразилии

Группы

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После первого тура обе команды набрали по три очка.

Группа B

КомандаИВНПМО
1. ПСЖ11004-03
2. Ботафого11002-13
3. Сиэтл Саундерс00011-20
4. Атлетико00010-40

Прогноз на матч

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Изначально фаворитами второй группы клубного ЧМ считались два европейских топа. Не сказать, что первый тур перевернул ситуацию в четверке с ног на голову, но коррективы в долгосрочные прогнозы букмекеров внес. Крупное поражение «Атлетико» от «ПСЖ» породило серьезные сомнения в выходе испанцев в следующий раунд. В квалификации же самих парижан их вообще не осталось. 

Выгоду из провала «матрасников» может извлечь «Ботафого». По итогам первого тура бразильцы получили стратегическое преимущество над испанцами в борьбе за второе место. Задача-минимум команды Ренато Пайвы на игру с «ПСЖ» - не уступить крупнее «Атлетико». Со стороны она выглядит абсолютно посильной - французы вряд ли будут сильно настаивать на втором подряд разгроме. Им желательно грамотно разложить силы на всю дистанцию, что сделать на американской жаре не так-то просто. Исходя из вышесказанного тотал меньше 3.5 нам видится достаточно реальным исходом на главной арене ЧМ-1994. Вопреки стереотипам о бразильцах,  «Ботафого» умеет быть расчетливым и рациональным.

Составы команд

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Потери

ПСЖ: нет

«Ботафого»: Баштуш, Мартинш, Уго, Джеффиньо

Ориентировочные стартовые составы на матч ПСЖ - «Ботафого»:

ПозицияПСЖ«Ботафого»Позиция
Вратарь1. Доннарумма12. ВикторВратарь
Защитник25. Мендеш2. ВитиньоЗащитник
Защитник51. Пачо13. ТеллесЗащитник
Защитник5. Маркиньос20. БарбосаЗащитник
Защитник2. Хакими32. ФильоПолузащитник
Полузащитник 87. Невеш17. ФрейтасПолузащитник 
Полузащитник 17. Витинья26. ГрегореПолузащитник 
Полузащитник8. Руис10. СавариноПолузащитник
Нападающий7. Кварацхелия7. АртурПолузащитник
Нападающий14. Дуэ39. МастрианиНападающий
Нападающий10. Дембеле99. ЖезусНападающий
Главный тренерЛуис ЭнрикеРенато ПайваГлавный тренер

Бонусы на матч

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Трансляции

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Все игры турнира транслируются на платформе Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

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БК PARI установила чисто символический коэффициент на успех парижан (1.17). В случае победы бразильцев букмекер обещает выплатить вознаграждение за сыгравшую ставку в 15-кратном размере. Заключить пари на ничью можно за 7.60.

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Вопросы и ответы

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Будет ли много голов в матче ПСЖ - «Ботафого»?

Коэффициент 1.45 за тотал больше 2.5 предвещаето результативный футбол в Пасадене.

С каким счетом завершится матч ПСЖ - «Ботафого»?

В линии на точный счет самый скромный коэффициент - 6.50 - установлен на победу европейцев со счетом 2:0.

Будут ли играть Сафонов и Кварацхелия?

Российский вратарь начал турнир в США в запасе. Возможно, в случае досрочного выхода парижан в плей-офф Луис Энрике поставит Сафонова на игру третьего тура с «Сиэтлом». Хвича Кварацхелия против «Ботафого» наверняка выйдет в старте.

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