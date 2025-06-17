ПСЖ — Ботафого, 20 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Изначально фаворитами второй группы клубного ЧМ считались два европейских топа. Не сказать, что первый тур перевернул ситуацию в четверке с ног на голову, но коррективы в долгосрочные прогнозы букмекеров внес. Крупное поражение «Атлетико» от «ПСЖ» породило серьезные сомнения в выходе испанцев в следующий раунд. В квалификации же самих парижан их вообще не осталось.

Выгоду из провала «матрасников» может извлечь «Ботафого». По итогам первого тура бразильцы получили стратегическое преимущество над испанцами в борьбе за второе место. Задача-минимум команды Ренато Пайвы на игру с «ПСЖ» - не уступить крупнее «Атлетико». Со стороны она выглядит абсолютно посильной - французы вряд ли будут сильно настаивать на втором подряд разгроме. Им желательно грамотно разложить силы на всю дистанцию, что сделать на американской жаре не так-то просто. Исходя из вышесказанного тотал меньше 3.5 нам видится достаточно реальным исходом на главной арене ЧМ-1994. Вопреки стереотипам о бразильцах, «Ботафого» умеет быть расчетливым и рациональным.