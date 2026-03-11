ПСЖ - Челси, 11 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
На этой неделе пройдут первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Самую статусную пару на этой стадии, исходя из актуальных статусов клубов, сформировали «Пари Сен-Жермен» и «Челси». Действующий обладатель трофея ЛЧ против клубного чемпиона мира - сложно представить более представительное противоборство! Рассмотрим шансы французского и английского топов на успех, исходя из их последних выступлений и расчетов профессионалов беттинга.
Турнир: Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
Стадион: «Парк де Пренс» (Париж, Франция)
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«ПСЖ»
|3
|5
|3
|12-16
|«Челси»
|3
|5
|3
|16-12
Последние пять матчей «ПСЖ»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.03.2026
|«ПСЖ»
1:3
«Монако»
Лига 1
|28.02.2026
|«Гавр»
0:1
«ПСЖ»
Лига 1
|25.02.2026
|«ПСЖ»
2:2
«Монако»
Лига чемпионов
|21.02.2026
|«ПСЖ»
3:0
«Мец»
Лига 1
|17.02.2026
|«Монако»
2:3
«ПСЖ»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Челси»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.03.2026
|«Рексем»
2:4
«Челси»
Кубок Англии
|04.03.2026
|«Астон Вилла»
1:4
«Челси»
АПЛ
|01.03.2026
|«Арсенал»
2:1
«Челси»
АПЛ
|21.01.2026
|«Челси»
1:1
«Бернли»
АПЛ
|13.02.2026
|«Халл Сити»
0:4
«Челси»
Кубок Англии
На стыке зимы и весны «ПСЖ» вдоволь наигрался с «Монако», собрав полный набор исходов: победа и ничья в Лиге чемпионов и неожиданное поражение в Лиге 1. Последнее до предела обострило борьбу в чемпионате Франции - от преимущества команды Луиса Энрике над «Лансом» практически ничего не осталось - всего одно очко. Но здесь и сейчас парижан больше заботят встречи с «Челси». Наверстать упущенное дома еще будет не одна возможность - в ЛЧ столько прав на ошибку нет.
«Челси» в последнее время проигрывает только землякам из «Арсенала»: 0:1 в Кубке лиги, 1:2 - в АПЛ. Перед путешествием во Францию «синие» забили по четыре мяча «Астон Вилле» в чемпионате (4:1) и «Рексему» в Кубке (4:2).
Обе команды играют преимущественно результативно. У французов из 10 последних матчей было семь «верховых», у англичан - восемь.
В «БЕТСИТИ» поставить на тотал больше 2.5 предлагается по котировке 1.58.
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ В 2026 ГОДУ
В прямом эфире суперматч в Париже покажет онлайн-кинотеатр Okko.
Потери
«ПСЖ»: Дембеле, Руис, Маюлю, Невеш, Нджанту (все - травмы)
«Челси»: Уили, Колвилл, Эссуго, Гиттенс (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «ПСЖ» - «Челси»:
|Позиция
|ПСЖ
|«Челси»
|Позиция
|Вратарь
|39. Сафонов
|1. Санчес
|Вратарь
|Защитник
|51. Пачо
|23. Чалоба
|Защитник
|Защитник
|5. Маркиньос
|24. Джеймс
|Защитник
|Защитник
|25. Мендеш
|5. Бадьяшиль
|Защитник
|Защитник
|2. Хакими
|27. Густо
|Защитник
|Полузащитник
|33. Заир-Эмери
|25. Кайседо
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Витинья
|8. Фернандес
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Ли
|41. Эстевао
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Кварацхелия
|17. Андрей
|Нападающий
|Нападающий
|29. Баркола
|49. Гарначо
|Нападающий
|Нападающий
|14. Дуэ
|9. Делап
|Нападающий
|Главный тренер
|Луис Энрике
|Лиам Росеньор
|Главный тренер
Котировка на команду Сафонова в «БЕТСИТИ» составляет 1.85. В случае успешного пари на ничью букмекер выплатит выигрыш в четырехкратном размере. Коэффициент на успех гостей еще выше - 4.20.
Самым вероятным счетом матча аналитики считают ничью 1:1. Этот вариант котируется за 7.10.
Коэффициент на тотал больше 2.5 составляет 1.58. Соответственно, игра в Париже обещает быть результативной.
Возможно, после домашнего поражения от «Монако» Луис Энрике решит произвести перестановку на последнем рубеже и дать Матвею паузу. Тем более Шевалье здоров и достаточно давно ждет своего шанса.