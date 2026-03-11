Ведомости
ПСЖ - Челси, 11 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Ремейк финала Клубного чемпионата мира!
Валентин Васильев

На этой неделе пройдут первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Самую статусную пару на этой стадии, исходя из актуальных статусов клубов, сформировали «Пари Сен-Жермен» и «Челси». Действующий обладатель трофея ЛЧ против клубного чемпиона мира - сложно представить более представительное противоборство! Рассмотрим шансы французского и английского топов на успех, исходя из их последних выступлений и расчетов профессионалов беттинга. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

 «Пари Сен-Жермен» (Париж, Франция)

11.03.2026, Ср

23:00 МСК

«Челси»  (Лондон, Англия)
П1 - 1.85

Х - 4.00

П2 - 4.20

Турнир:  Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч

Стадион: «Парк де Пренс»  (Париж, Франция)

Главный судья:  Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«ПСЖ»35312-16
«Челси»35316-12

Последние пять матчей «ПСЖ»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.03.2026«ПСЖ»

1:3

«Монако»

Лига 1

28.02.2026«Гавр»

0:1

«ПСЖ»

Лига 1

25.02.2026«ПСЖ»

2:2

«Монако»

Лига чемпионов

21.02.2026«ПСЖ»

3:0

«Мец»

Лига 1

17.02.2026«Монако»

2:3

«ПСЖ»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Челси»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.03.2026«Рексем»

2:4

«Челси»

Кубок Англии

04.03.2026«Астон Вилла»

1:4

«Челси»

АПЛ

01.03.2026«Арсенал»

2:1

«Челси»

АПЛ

21.01.2026«Челси»

1:1

«Бернли»

АПЛ

13.02.2026«Халл Сити»

0:4

«Челси»

Кубок Англии

Календарь матчей

1/8 финала

Первые матчи

10.03.2026, 20:45. «Галатасарай» (Турция) – «Ливерпуль» (Англия)  

10.03.2026, 23:00. «Аталанта» (Италия) – «Бавария» (Германия)  

10.03.2026, 23:00. «Атлетико» (Испания) – «Тоттенхэм Хотспур» (Англия)  

10.03.2026, 23:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Барселона» (Испания)  

11.03.2026, 20:45. «Байер» (Германия) – «Арсенал» (Англия)  

11.03.2026, 23:00. «ПСЖ» (Франция) – «Челси» (Англия)  

11.03.2026, 23:00. «Реал» (Испания) – «Манчестер Сити» (Англия)  

11.03.2026, 23:00. «Буде-Глимт» (Норвегия) – «Спортинг» (Португалия)  

Ответные матчи

17.03.2026, 20:45. «Спортинг» (Португалия) – «Буде-Глимт» (Норвегия)  

17.03.2026, 23:00. «Арсенал» (Англия) – «Байер» (Германия)  

17.03.2026, 23:00. «Манчестер Сити» (Англия) – «Реал» (Испания)  

17.03.2026, 23:00. «Челси» (Англия) – «ПСЖ» (Франция)  

18.03.2026, 20:45. «Барселона» (Испания) – «Ньюкасл Юнайтед» (Англия)  

18.03.2026, 23:00. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – «Атлетико» (Испания)  

18.03.2026, 23:00. «Бавария» (Германия) – «Аталанта» (Италия)  

18.03.2026, 23:00. «Ливерпуль» (Англия) – «Галатасарай» (Турция)

Прогноз на матч

На стыке зимы и весны «ПСЖ» вдоволь наигрался с «Монако», собрав полный набор исходов: победа и ничья в Лиге чемпионов и неожиданное поражение в Лиге 1. Последнее до предела обострило борьбу в чемпионате Франции - от преимущества команды Луиса Энрике над «Лансом» практически ничего не осталось - всего одно очко. Но здесь и сейчас парижан больше заботят встречи с «Челси». Наверстать упущенное дома еще будет не одна возможность - в ЛЧ столько прав на ошибку нет.

«Челси» в последнее время проигрывает только землякам из «Арсенала»: 0:1 в Кубке лиги, 1:2 - в АПЛ. Перед путешествием во Францию «синие» забили по четыре мяча «Астон Вилле» в чемпионате (4:1) и «Рексему» в Кубке (4:2).

Обе команды играют преимущественно результативно. У французов из 10 последних матчей было семь «верховых», у англичан - восемь.  

В «БЕТСИТИ» поставить на тотал больше 2.5 предлагается по котировке 1.58.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

В прямом эфире суперматч в Париже покажет онлайн-кинотеатр Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«БЕТСИТИ»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«ПСЖ»: Дембеле, Руис, Маюлю, Невеш, Нджанту (все - травмы)

«Челси»: Уили, Колвилл, Эссуго, Гиттенс (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «ПСЖ» - «Челси»:

ПозицияПСЖ«Челси»Позиция
Вратарь39. Сафонов1. СанчесВратарь
Защитник51. Пачо23. ЧалобаЗащитник
Защитник5. Маркиньос24. ДжеймсЗащитник
Защитник25. Мендеш5. БадьяшильЗащитник
Защитник2. Хакими27. ГустоЗащитник
Полузащитник 33.  Заир-Эмери25. КайседоПолузащитник
Полузащитник 17. Витинья8. ФернандесПолузащитник 
Полузащитник19. Ли41. ЭстеваоПолузащитник
Нападающий7. Кварацхелия17. АндрейНападающий
Нападающий29. Баркола49. ГарначоНападающий
Нападающий14. Дуэ9. ДелапНападающий
Главный тренерЛуис ЭнрикеЛиам РосеньорГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Котировка на команду Сафонова в «БЕТСИТИ» составляет 1.85. В случае успешного пари на ничью букмекер выплатит выигрыш в четырехкратном размере. Коэффициент на успех гостей еще выше - 4.20.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «ПСЖ» - «Челси»?

Самым вероятным счетом матча аналитики считают ничью 1:1. Этот вариант котируется за 7.10. 

Будет ли матч «ПСЖ- «Монако» результативным?

Коэффициент на тотал больше 2.5 составляет 1.58. Соответственно, игра в Париже обещает быть результативной. 

Будет ли играть Сафонов?

Возможно, после домашнего поражения от «Монако» Луис Энрике решит произвести перестановку на последнем рубеже и дать Матвею паузу. Тем более Шевалье здоров и достаточно давно ждет своего шанса.

