ПСЖ - Челси, 11 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

На стыке зимы и весны «ПСЖ» вдоволь наигрался с «Монако», собрав полный набор исходов: победа и ничья в Лиге чемпионов и неожиданное поражение в Лиге 1. Последнее до предела обострило борьбу в чемпионате Франции - от преимущества команды Луиса Энрике над «Лансом» практически ничего не осталось - всего одно очко. Но здесь и сейчас парижан больше заботят встречи с «Челси». Наверстать упущенное дома еще будет не одна возможность - в ЛЧ столько прав на ошибку нет.

«Челси» в последнее время проигрывает только землякам из «Арсенала»: 0:1 в Кубке лиги, 1:2 - в АПЛ. Перед путешествием во Францию «синие» забили по четыре мяча «Астон Вилле» в чемпионате (4:1) и «Рексему» в Кубке (4:2).

Обе команды играют преимущественно результативно. У французов из 10 последних матчей было семь «верховых», у англичан - восемь.

В «БЕТСИТИ» поставить на тотал больше 2.5 предлагается по котировке 1.58.