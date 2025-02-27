ПСЖ — Лилль, 1 марта: где смотреть матч чемпионата Франции, прогноз, составы

Партнерский проект
Весенний этап Лиги 1 открывает матч 24-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» - «Лилль». В перовом круге парижане с видимой легкостью взяли три очка. Как будет на этот раз? Разбираемся в предматчевых раскладах.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«ПСЖ» (Париж)
01.03.2025, Сб
23:05 МСК
«Лилль» (Лилль)
|П1 - 1.40
Турнир: чемпионат Франции по футболу, 24-й тур
Стадион: «Парк де Пренс» (Париж, Франция)
Главный арбитр: Франсуа Летексье
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«ПСЖ»
|44
|26
|32
|148-110
|«Лилль»
|32
|26
|44
|110-148
Последние пять игр «ПСЖ»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.02.202
|«Стад Брьошен»
0:7
«ПСЖ»
Кубок Франции
|23.02.2025
|«Лион»
2:3
«ПСЖ»
Лига 1
|19.02.2025
|«ПСЖ»
7:0
|«Брест»
|Лига чемпионов
|15.02.2025
|«Тулуза»
0:1
|«ПСЖ»
|Лига 1
|11.02.2025
|«Брест»
0:3
|«ПСЖ»
|Лига чемпионов
Последние пять игр «Лилля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.02.2025
|«Лилль»
2:1
«Монако»
Лига 1
|16.02.2025
|«Ренн»
0:2
«Лилль»
Лига 1
|08.02.2025
|«Лилль»
1:2
«Гавр»
Лига 1
|04.02.2025
|«Лилль»
1:1 (4:5 - пен.)
«Дюнкерк»
Кубок Франции
|01.02.2025
|«Лилль»
4:1
«Сент-Этьен»
Лига 1
Последние пять игр «ПСЖ» и «Лилля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.09.2024
|«Лилль»
1:3
«ПСЖ»
Лига 1
|10.02.2024
|«ПСЖ»
3:1
«Лилль»
Лига 1
|17.12.2023
|«Лилль»
1:1
«ПСЖ»
Лига 1
|19.02.2023
|«ПСЖ»
4:3
«Лилль»
Лига 1
|21.08.2022
|«Лилль»
1:7
«ПСЖ»
Лига 1
После 23-х туров «ПСЖ» с солидным отрывом лидирует в чемпионской гонке. «Лилль» располагается на четвертом месте.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. ПСЖ
|23
|18
|5
|0
|62-22
|59
|2. Марсель
|23
|14
|4
|5
|50-29
|46
|3. Ницца
|23
|12
|7
|4
|46-27
|43
|4. Лилль
|23
|11
|8
|4
|38-23
|41
|5. Монако
|23
|12
|4
|7
|45-31
|40
|6. Лион
|23
|10
|6
|7
|42-30
|36
|7. Страсбур
|23
|9
|7
|7
|37-32
|34
|8. Ланс
|23
|9
|6
|8
|26-25
|33
|9. Брест
|23
|10
|3
|10
|35-38
|33
|10. Тулуза
|23
|8
|6
|9
|27-26
|30
|11. Осер
|23
|7
|7
|9
|34-37
|28
|12. Анже
|23
|7
|6
|10
|26-34
|27
|13. Ренн
|23
|8
|2
|13
|30-32
|26
|14. Нант
|23
|5
|9
|9
|28-40
|24
|15. Реймс
|23
|5
|7
|11
|26-35
|22
|16. Сент-Этьен
|23
|5
|4
|14
|23-53
|19
|17. Гавр
|23
|5
|2
|16
|19-47
|17
|18. Монпелье
|23
|4
|3
|16
|21-54
|15
«ПСЖ» явно на ходу, но развернуться на просторах Лиги 1 столичному гранду негде. На неделе команда Матвея Сафонова с россиянином в воротах разгромила на выезде в четвертьфинале национального кубка «Стад Брьошен» (0:7). Пусть соперник и уступал парижанам в классе, но семь голов, согласитесь, это солидно.
В феврале «Лилль» заметно прибавил. «Доги» одержали три победы в четырех матчах и вплотную приблизились к тройке лидеров. Но рассчитывать на очки в предстоящей встрече с «ПСЖ» довольно сложно. Фаворит матча известен.
Ставить просто на победу хозяев поля скучно и не очень прибыльно. Добавим к выигрышу парижан общую результативность. Лишь в одной из пяти последних встреч этих команд было забито меньше трех голов, а средняя результативность на этом временном отрезке составляет ровно пять мячей за игру. Резонно предположить, что и в этот раз планка в два гола будет преодолена.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«ПСЖ»: нет травмированных
«Лилль»: Сантос, Жегрова, Юмтити (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «ПСЖ» - «Лилль»:
|Позиция
|«ПСЖ»
«Лилль»
Позиция
|Вратарь
|1. Доннарумма
30. Шевалье
Вратарь
|Защитник
|2. Хакими
12. Менье
Защитник
|Защитник
|5. Маркиньос
18. Диаките
Защитник
|Защитник
|51. Пачо
4. Алешандро
Защитник
|Защитник
|87. Невеш
31. Исмаили
Защитник
|Полузащитник
|17. Витинья
21. Андре
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Руис
32. Буадди
Полузащитник
|Полузащитник
|10. Ли
17. Мукау
Полузащитник
|Нападающий
|7. Кварацхелия
7. Харальдссон
Полузащитник
|Нападающий
|10. Дембеле
6. Бенталеб
Нападающий
|Нападающий
|29. Баркола
24. Акпом
Нападающий
|Главный тренер
|Луис Энрике
Бруно Женезио
Главный тренер
Если отталкиваться от букмекерской линии PARI, то наиболее вероятным исходом встречи является победа «ПСЖ» со счетом 2:0. Если с финальным свистком на табло будут гореть именно эти цифры, номинал ставки будет умножен на 8.50. Сыгравшая ставка на 2:1 - на 9.00, 1:0 или 3:0 - на 10.00.
Букмекеры, судя по котировкам, ждут 2-3 гола в этой встрече. За ТБ 3.5 предлагают 2.13, за ТМ 3.5 - 1.70.
Эксперты БК PARI не сомневаются в чемпионстве «ПСЖ», предлагая за его победу в турнире 1.01. Шансы «Марселя» оценены коэффициентом 100.00. На «золотые» шаны всех остальных клубов Лиги 1 можно поставить с кэфом 5000.00.
Партнерский проект