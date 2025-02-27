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27 февраля 13:06ГлавнаяПрогнозыФутболЛига 1

ПСЖ — Лилль, 1 марта: где смотреть матч чемпионата Франции, прогноз, составы

Дадут ли шанс Матвею Сафонову?
Руслан Ипполитов

Весенний этап Лиги 1 открывает матч 24-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» - «Лилль». В перовом круге парижане с видимой легкостью взяли три очка. Как будет на этот раз? Разбираемся в предматчевых раскладах.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«ПСЖ» (Париж)

01.03.2025, Сб

23:05 МСК

«Лилль» (Лилль)

П1 - 1.40

Х - 5.10

П2 - 7.00

Турнир: чемпионат Франции по футболу, 24-й тур

Стадион: «Парк де Пренс» (Париж, Франция)

Главный арбитр: Франсуа Летексье

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«ПСЖ»442632148-110
«Лилль»322644110-148

Последние пять игр «ПСЖ»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.02.202«Стад Брьошен»

0:7

«ПСЖ»

Кубок Франции

23.02.2025«Лион»

2:3

«ПСЖ»

Лига 1

19.02.2025«ПСЖ»

7:0

«Брест»Лига чемпионов
15.02.2025«Тулуза»

0:1

«ПСЖ»Лига 1
11.02.2025«Брест»

0:3

«ПСЖ»Лига чемпионов

Последние пять игр «Лилля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.02.2025«Лилль»

2:1

«Монако»

Лига 1

16.02.2025«Ренн»

0:2

«Лилль»

Лига 1

08.02.2025«Лилль»

1:2

«Гавр»

Лига 1

04.02.2025«Лилль»

1:1 (4:5 - пен.)

«Дюнкерк»

Кубок Франции

01.02.2025«Лилль»

4:1

«Сент-Этьен»

Лига 1

Последние пять игр «ПСЖ» и «Лилля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.09.2024«Лилль»

1:3

«ПСЖ»

Лига 1

10.02.2024«ПСЖ»

3:1

«Лилль»

Лига 1

17.12.2023«Лилль»

1:1

«ПСЖ»

Лига 1

19.02.2023«ПСЖ»

4:3

«Лилль»

Лига 1

21.08.2022«Лилль»

1:7

«ПСЖ»

Лига 1

Турнирное положение

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После 23-х туров «ПСЖ» с солидным отрывом лидирует в чемпионской гонке. «Лилль» располагается на четвертом месте.

КлубИВНПМячиОчки
1. ПСЖ23185062-2259
2. Марсель23144550-2946
3. Ницца23127446-2743
4. Лилль23118438-2341
5. Монако23124745-3140
6. Лион23106742-3036
7. Страсбур2397737-3234
8. Ланс2396826-2533
9. Брест231031035-3833
10. Тулуза2386927-2630
11. Осер2377934-3728
12. Анже23761026-3427
13. Ренн23821330-3226
14. Нант2359928-4024
15. Реймс23571126-3522
16. Сент-Этьен23541423-5319
17. Гавр23521619-4717
18. Монпелье23431621-5415

Прогноз на матч

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«ПСЖ» явно на ходу, но развернуться на просторах Лиги 1 столичному гранду негде. На неделе команда Матвея Сафонова с россиянином в воротах разгромила на выезде в четвертьфинале национального кубка «Стад Брьошен» (0:7). Пусть соперник и уступал парижанам в классе, но семь голов, согласитесь, это солидно.

В феврале «Лилль» заметно прибавил. «Доги» одержали три победы в четырех матчах и вплотную приблизились к тройке лидеров. Но рассчитывать на очки в предстоящей встрече с «ПСЖ» довольно сложно. Фаворит матча известен.

Ставить просто на победу хозяев поля скучно и не очень прибыльно. Добавим к выигрышу парижан общую результативность. Лишь в одной из пяти последних встреч этих команд было забито меньше трех голов, а средняя результативность на этом временном отрезке составляет ровно пять мячей за игру. Резонно предположить, что и в этот раз планка в два гола будет преодолена. 

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекеров и в соцсетях. Следить за развитием событий есть возможность на спортивных порталах.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«ПСЖ»:  нет травмированных

«Лилль»:  Сантос, Жегрова, Юмтити (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «ПСЖ» - «Лилль»:

Позиция«ПСЖ»

«Лилль»

Позиция

Вратарь1. Доннарумма

30. Шевалье

Вратарь

Защитник2. Хакими

12. Менье

Защитник

Защитник5. Маркиньос

18. Диаките

Защитник

Защитник51. Пачо

4. Алешандро

Защитник

Защитник87. Невеш

31. Исмаили

Защитник

Полузащитник 17. Витинья

21. Андре

Полузащитник 

Полузащитник 8. Руис

32. Буадди

Полузащитник 

Полузащитник10. Ли

17. Мукау

Полузащитник

Нападающий7. Кварацхелия

7. Харальдссон

Полузащитник

Нападающий10. Дембеле

6. Бенталеб

Нападающий

Нападающий29. Баркола

24. Акпом

Нападающий

Главный тренерЛуис Энрике

Бруно Женезио

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты БК PARI оценивают вероятность победы хозяев поля коэффициентом 1.40. На «Лилль» можно поставить за 7.00. Номинал сыгравшей ставки на ничью будет умножен на 5.10.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «ПСЖ» «Лилль»?

Если отталкиваться от букмекерской линии PARI, то наиболее вероятным исходом встречи является победа «ПСЖ» со счетом 2:0. Если с финальным свистком на табло будут гореть именно эти цифры, номинал ставки будет умножен на 8.50. Сыгравшая ставка на 2:1 - на 9.00, 1:0 или 3:0 - на 10.00.

Стоит ли ждать результативной игры?

Букмекеры, судя по котировкам, ждут 2-3 гола в этой встрече. За ТБ 3.5 предлагают 2.13, за ТМ 3.5 - 1.70.

 Кто станет чемпионом Франции?

Эксперты БК PARI не сомневаются в чемпионстве «ПСЖ», предлагая за его победу в турнире 1.01. Шансы «Марселя» оценены коэффициентом 100.00. На «золотые» шаны всех остальных клубов Лиги 1 можно поставить с кэфом 5000.00. 

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