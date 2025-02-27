ПСЖ — Лилль, 1 марта: где смотреть матч чемпионата Франции, прогноз, составы

«ПСЖ» явно на ходу, но развернуться на просторах Лиги 1 столичному гранду негде. На неделе команда Матвея Сафонова с россиянином в воротах разгромила на выезде в четвертьфинале национального кубка «Стад Брьошен» (0:7). Пусть соперник и уступал парижанам в классе, но семь голов, согласитесь, это солидно.

В феврале «Лилль» заметно прибавил. «Доги» одержали три победы в четырех матчах и вплотную приблизились к тройке лидеров. Но рассчитывать на очки в предстоящей встрече с «ПСЖ» довольно сложно. Фаворит матча известен.

Ставить просто на победу хозяев поля скучно и не очень прибыльно. Добавим к выигрышу парижан общую результативность. Лишь в одной из пяти последних встреч этих команд было забито меньше трех голов, а средняя результативность на этом временном отрезке составляет ровно пять мячей за игру. Резонно предположить, что и в этот раз планка в два гола будет преодолена.