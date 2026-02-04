Ведомости
Азамат Пшуков – Анатолий Кондратьев, 6 февраля: прогноз на титульный бой ACA, трансляция и полный кард

Кто покинет арену с поясом?
Александр Бокулёв
Источник: ACA
Источник: ACA

Соглавным событием юбилейного турнира ACA 200 станет титульный поединок в наилегчайшем весе (до 57,2 кг) между россиянами Азаматом Пшуковым и Анатолием Кондратьевым. Появится ли в промоушене новый чемпион?

Статистика

Свернуть

Пшуков

 

Кондратьев

Россия

Страна

Россия

35

Возраст

31

17

Бои

15

14 (8 / 3 / 3)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

11 (4 / 2 / 5)

3 (1 / 1 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

4 (1 / 2 / 1)

Чемпион

Место в рейтинге наилегчайшего дивизиона ACA

3

165

Рост (см)

165

168

Размах рук (см)

170

Азамат Пшуков

Свернуть

В профессиональных MMA дебютировал в 2011 г., но на регулярной основе стал выступать с 2017-го. В ACA пришел в 2019-м и под эгидой организации одержал восемь побед при трех поражениях. На данный момент идет на серии из четырех выигранных боев. В последнем поединке в июне финишировал Курбана Гаджиева удушающим приемом в третьем раунде.

Анатолий Кондратьев

Свернуть

В профессиональных MMA выступает с 2015 г. С 2023 г. бьется под эгидой ACA. В промоушене дебютировал с поражения, но затем выиграл четыре поединка подряд. В последнем бою в декабре 2024 г. нокаутировал Азамата Керефова во втором раунде.

Свернуть
 Победа ПшуковаПобеда КондратьеваТМ (3,5)ТБ (3,5)
PARI1,522,552,301,55

Прогноз на бой

Свернуть

Кондратьев в последнем поединке сенсационно победил бывшего чемпиона ACA Керефова и значительно упрочил свой статус. Вот только затем последовал простой, который наверняка сказался на кондициях претендента. Кондратьеву потребуется время, чтобы почувствовать соревновательный тонус, поэтому на старте боя он вряд ли будет форсировать события.

Пшуков тоже едва ли намерен рисковать. Ему необходимо внимательно найти козыри против довольно универсального соперника. И если они сработают, то наверняка после экватора. Рискнем предположить, что минимум до четвертого раунда соотечественники доберутся.

Полный кард, где смотреть бой Пшуков – Кондратьев

Свернуть

Турнир АСА 200 стартует в Москве во Дворце спорта «Мегаспорт» в пятницу, 6 февраля, в 15:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 20:00 мск, поэтому соглавный бой Пшуков Кондратьев стоит ожидать около 21:30 мск.

В полном объеме турнир покажут официальные ресурсы лиги ACA (там же можно приобрести билеты) и кабельный канал «Матч! Боец». На федеральном «Матч ТВ» прямая трансляция начнется в 21:30 мск.

Основной кард

Прелимы

  • Артём Резников (Казахстан) – Юсуп-Хаджи Зубариев (Россия). Легкий вес;
  • Александр Маслов (Россия) – Карлос Фелипе (Бразилия). Тяжелый вес;
  • Махарбек Каргинов (Россия) – Бехруз Зукуров (Таджикистан). Полулегкий вес;
  • Виталий Слипенко (Россия) – Асланбек Кодзаев (Россия). Полусредний вес;
  • Григор Матевосян (Армения) – Руслан Габараев (Россия). Полутяжелый вес;
  • Руслан Шамилов (Россия) – Рене Пессоа (Бразилия). Средний вес;
  • Алексей Полпудников (Россия) – Расул Магомедов (Россия). Полусредний вес;
  • Курбан Тайгибов (Россия) – Саид Хатиев (Россия). Полулегкий вес;
  • Давлатманд Чупонов (Таджикистан) – Богдан Плутахин (Россия). Легкий вес;
  • Денис Смолдарев (Эстония) – Даниил Мацола (Россия). Тяжелый вес;
  • Умалат Исрапилов (Россия) – Ерасыл Шукатаев (Казахстан). Наилегчайший вес;
  • Шадид Абдурзаков (Россия) – Али Машрапов (Кыргызстан). Легкий вес.

