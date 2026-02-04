Азамат Пшуков – Анатолий Кондратьев, 6 февраля: прогноз на титульный бой ACA, трансляция и полный кард

Партнерский проект
Соглавным событием юбилейного турнира ACA 200 станет титульный поединок в наилегчайшем весе (до 57,2 кг) между россиянами Азаматом Пшуковым и Анатолием Кондратьевым. Появится ли в промоушене новый чемпион?
Пшуков
Кондратьев
Россия
Страна
Россия
35
Возраст
31
17
Бои
15
14 (8 / 3 / 3)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
11 (4 / 2 / 5)
3 (1 / 1 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
4 (1 / 2 / 1)
Чемпион
Место в рейтинге наилегчайшего дивизиона ACA
3
165
Рост (см)
165
168
Размах рук (см)
170
В профессиональных MMA дебютировал в 2011 г., но на регулярной основе стал выступать с 2017-го. В ACA пришел в 2019-м и под эгидой организации одержал восемь побед при трех поражениях. На данный момент идет на серии из четырех выигранных боев. В последнем поединке в июне финишировал Курбана Гаджиева удушающим приемом в третьем раунде.
В профессиональных MMA выступает с 2015 г. С 2023 г. бьется под эгидой ACA. В промоушене дебютировал с поражения, но затем выиграл четыре поединка подряд. В последнем бою в декабре 2024 г. нокаутировал Азамата Керефова во втором раунде.
Кондратьев в последнем поединке сенсационно победил бывшего чемпиона ACA Керефова и значительно упрочил свой статус. Вот только затем последовал простой, который наверняка сказался на кондициях претендента. Кондратьеву потребуется время, чтобы почувствовать соревновательный тонус, поэтому на старте боя он вряд ли будет форсировать события.
Пшуков тоже едва ли намерен рисковать. Ему необходимо внимательно найти козыри против довольно универсального соперника. И если они сработают, то наверняка после экватора. Рискнем предположить, что минимум до четвертого раунда соотечественники доберутся.
Турнир АСА 200 стартует в Москве во Дворце спорта «Мегаспорт» в пятницу, 6 февраля, в 15:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 20:00 мск, поэтому соглавный бой Пшуков – Кондратьев стоит ожидать около 21:30 мск.
В полном объеме турнир покажут официальные ресурсы лиги ACA (там же можно приобрести билеты) и кабельный канал «Матч! Боец». На федеральном «Матч ТВ» прямая трансляция начнется в 21:30 мск.