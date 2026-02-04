Азамат Пшуков – Анатолий Кондратьев, 6 февраля: прогноз на титульный бой ACA, трансляция и полный кард

Кондратьев в последнем поединке сенсационно победил бывшего чемпиона ACA Керефова и значительно упрочил свой статус. Вот только затем последовал простой, который наверняка сказался на кондициях претендента. Кондратьеву потребуется время, чтобы почувствовать соревновательный тонус, поэтому на старте боя он вряд ли будет форсировать события.

Пшуков тоже едва ли намерен рисковать. Ему необходимо внимательно найти козыри против довольно универсального соперника. И если они сработают, то наверняка после экватора. Рискнем предположить, что минимум до четвертого раунда соотечественники доберутся.