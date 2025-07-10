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9 июля 17:32ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваТитульные бои по боксу

Альберто Пуэльо — Субриэль Матиас, 13 июля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Букмекеры дают почти равные коэффициенты на победу обоих
Александр Бокулёв
Источник: WBC
Источник: WBC

В ночь на воскресенье, 13 июля, по московскому времени в Нью-Йорке пройдет крупный турнир по боксу. В одном из поединков доминиканец Альберто Пуэльо будет защищать титул WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), на который претендует пуэрториканец Субриэль Матиас. Сохранит ли действующий чемпион пояс и идеальный рекорд?

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Статистика

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Пуэльо

 

Матиас

Доминиканская Республика

Страна

Пуэрто-Рико

30

Возраст

33

24

Бои

24

24 (10)

Победы (нокауты)

22 (22)

0

Поражения (нокауты)

2 (0)

11

Место в рейтинге первого полусреднего дивизиона BoxRec

2

177

Рост (см)

173

180

Размах рук (см)

180

Левша

Стойка

Правша

Альберто Пуэльо

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На профессиональном ринге выступает с 2015 года. В 2019-м забрал временный титул WBA в первом полусреднем весе, который защитил трижды. В 2022-м стал чемпионом мира по версии этой организации. В прошлом году выиграл временный пояс WBC. В последнем поединке в марте защитил титул благодаря победе раздельным решением судей над Сандором Мартином.

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Субриэль Матиас

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На профессиональном ринге выступает с 2015 года. В 2019-м, будучи непобежденным, провел поединок с Максимом Дадашевым, после которого россиянин скончался из-за травм головы. В феврале 2023-го выиграл вакантный пояс IBF в первом полусреднем весе. Защитил титул один раз, после чего уступил Лиаму Паро. Затем вышел на серию из двух побед. В последнем поединке в марте нокаутировал Габриэля Гольяса Валенсуэлу в восьмом раунде.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ПуэльоПобеда МатиасаДосрочное завершениеПолный бой
PARI2,001,941,831,87

Прогноз на бой

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Матиас — крепкий ударник, действующий на ринге уверенно и напористо. Все свои победы он одержал нокаутами. У Пуэльо нокаутирующий потенциал гораздо ниже, но опыта не меньше. Однако три из последних четырех побед он одержал раздельными решениями, пройдя через конкурентные и проблемные поединки.

Перед очным боем силы соперников выглядят действительно равными, что подтверждается котировками букмекеров. Понятно, что шансов на досрочный успех больше у Матиаса, а вот Пуэльо лучше умеет работать на очки. В любом случае рискнем предположить, что если нокаут и увидим, то в поздних отрезках. Полагаем, как минимум до десятого раунда боксеры доберутся.

Где смотреть бой Пуэльо Матиас

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Боксерский вечер пройдет на стадионе имени Луи Армстронга в Нью-Йорке (США). Турнир начнется в воскресенье, 13 июля, в 04:00 по московскому времени. Бой Пуэльо — Матиас стоит ожидать не ранее 05:30 мск.

Официальным вещателем турнира будет DAZN.

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