Альберто Пуэльо — Субриэль Матиас, 13 июля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Матиас — крепкий ударник, действующий на ринге уверенно и напористо. Все свои победы он одержал нокаутами. У Пуэльо нокаутирующий потенциал гораздо ниже, но опыта не меньше. Однако три из последних четырех побед он одержал раздельными решениями, пройдя через конкурентные и проблемные поединки.

Перед очным боем силы соперников выглядят действительно равными, что подтверждается котировками букмекеров. Понятно, что шансов на досрочный успех больше у Матиаса, а вот Пуэльо лучше умеет работать на очки. В любом случае рискнем предположить, что если нокаут и увидим, то в поздних отрезках. Полагаем, как минимум до десятого раунда боксеры доберутся.