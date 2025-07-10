Шакур Стивенсон — Уильям Сепеда, 13 июля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

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В ночь на воскресенье, 13 июля, по московскому времени в Нью-Йорке пройдет крупный вечер бокса. В соглавном событии турнира американец Шакур Стивенсон будет защищать титул WBC в легком весе (до 61,2 кг), на который претендует мексиканец Уильям Сепеда. Сохранит ли представитель США пояс и идеальный рекорд?
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Стивенсон
Сепеда
США
Страна
Мексика
28
Возраст
29
23
Бои
33
23 (11)
Победы (нокауты)
33 (27)
0
Поражения (нокауты)
0
2
Место в рейтинге легкого дивизиона BoxRec
4
173
Рост (см)
175
173
Размах рук (см)
177
Левша
Стойка
Левша
На любительском уровне выиграл молодежный чемпионат мира и юношеские Олимпийские игры. На Олимпиаде-2016 в Рио стал серебряным призером. С 2017 года выступает на профессиональном ринге. В 2019-м выиграл пояс WBO в полулегком весе, в 2021-м — во втором полулегком (позднее добавил титулы WBC и The Ring). В 2023-м стал чемпионом мира в легком весе по версии WBC, защитил это звание дважды. В последнем поединке в феврале нокаутировал Джоша Пэдли в девятом раунде.
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На профессиональном ринге выступает с 2015 года. В легком весе выигрывал пояса WBF Mexican, WBC FECARBOX, WBA Continental Americas. В прошлом ноябре победил Тевина Фармера раздельным решением судей и забрал временный титул WBC в этом дивизионе. В последнем поединке в марте одолел Фармера в реванше решением большинства рефери и защитил пояс.
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Стивенсон — очень умный и расчетливый боксер с высоким бойцовским интеллектом. Он техничен, прекрасно двигается, грамотно ловит соперников на ошибках и сам создает поводы для них.
Сепеда же — более односторонний боксер с крутыми ударами и высоким нокаутирующим потенциалом. Однако два последних боя с Фармером получились для него крайне тяжелыми, и победы в обоих случаях — максимально на тоненького. Данные поединки обнажили проблемы мексиканца на фоне качественной оппозиции. При этом Стивенсон — соперник серьезнее Фармера.
Резюмируя, согласимся с букмекерами, которые считают американца явным фаворитом. Ждем его победу, но быстрой развязки наверняка вновь не будет. Стивенсон с высокой вероятностью позволит Сепеде вымахаться и предпочтет прагматично переигрывать его за счет техники и тактики. Коэффициенты вынуждают рисковать, поэтому играет победу американца единогласным решением судей.
Боксерский вечер пройдет на стадионе имени Луи Армстронга в Нью-Йорке (США). Турнир начнется в воскресенье, 13 июля, в 04:00 по московскому времени. Соглавный бой Берланга — Шираз стоит ожидать не ранее 06:00 мск.
Официальным вещателем турнира будет DAZN.
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