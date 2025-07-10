Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



9 июля 16:32ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваТитульные бои по боксу

Шакур Стивенсон — Уильям Сепеда, 13 июля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Чемпионский поединок двух непобежденных
Александр Бокулёв
Источник: WBC
Источник: WBC

В ночь на воскресенье, 13 июля, по московскому времени в Нью-Йорке пройдет крупный вечер бокса. В соглавном событии турнира американец Шакур Стивенсон будет защищать титул WBC в легком весе (до 61,2 кг), на который претендует мексиканец Уильям Сепеда. Сохранит ли представитель США пояс и идеальный рекорд?

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Статистика

Свернуть

Стивенсон

 

Сепеда

США

Страна

Мексика

28

Возраст

29

23

Бои

33

23 (11)

Победы (нокауты)

33 (27)

0

Поражения (нокауты)

0

2

Место в рейтинге легкого дивизиона BoxRec

4

173

Рост (см)

175

173

Размах рук (см)

177

Левша

Стойка

Левша

Шакур Стивенсон

Свернуть

На любительском уровне выиграл молодежный чемпионат мира и юношеские Олимпийские игры. На Олимпиаде-2016 в Рио стал серебряным призером. С 2017 года выступает на профессиональном ринге. В 2019-м выиграл пояс WBO в полулегком весе, в 2021-м — во втором полулегком (позднее добавил титулы WBC и The Ring). В 2023-м стал чемпионом мира в легком весе по версии WBC, защитил это звание дважды. В последнем поединке в феврале нокаутировал Джоша Пэдли в девятом раунде.

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Уильям Сепеда

Свернуть

На профессиональном ринге выступает с 2015 года. В легком весе выигрывал пояса WBF Mexican, WBC FECARBOX, WBA Continental Americas. В прошлом ноябре победил Тевина Фармера раздельным решением судей и забрал временный титул WBC в этом дивизионе. В последнем поединке в марте одолел Фармера в реванше решением большинства рефери и защитил пояс.

Лучшие букмекерские конторы для ставок на бокс с телефона

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа СтивенсонаПобеда СепедыДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,097,652,951,37

Прогноз на бой

Свернуть

Стивенсон — очень умный и расчетливый боксер с высоким бойцовским интеллектом. Он техничен, прекрасно двигается, грамотно ловит соперников на ошибках и сам создает поводы для них. 

Сепеда же — более односторонний боксер с крутыми ударами и высоким нокаутирующим потенциалом. Однако два последних боя с Фармером получились для него крайне тяжелыми, и победы в обоих случаях — максимально на тоненького. Данные поединки обнажили проблемы мексиканца на фоне качественной оппозиции. При этом Стивенсон — соперник серьезнее Фармера.

Резюмируя, согласимся с букмекерами, которые считают американца явным фаворитом. Ждем его победу, но быстрой развязки наверняка вновь не будет. Стивенсон с высокой вероятностью позволит Сепеде вымахаться и предпочтет прагматично переигрывать его за счет техники и тактики. Коэффициенты вынуждают рисковать, поэтому играет победу американца единогласным решением судей.

Где смотреть бой Стивенсон Сепеда

Свернуть

Боксерский вечер пройдет на стадионе имени Луи Армстронга в Нью-Йорке (США). Турнир начнется в воскресенье, 13 июля, в 04:00 по московскому времени. Соглавный бой Берланга — Шираз стоит ожидать не ранее 06:00 мск.

Официальным вещателем турнира будет DAZN.

Полный кард

  • Эдгар Берланга (США) — Хамза Шираз (Англия). Второй средний вес;
  • Шакур Стивенсон (США) — Уильям Сепеда (Мексика). Легкий вес. Бой за титул WBC;
  • Альберто Пуэльо (Доминиканская Республика) — Субриэль Матиас (Пуэрто-Рико). Первый полусредний вес. Бой за титул WBC;
  • Дэвид Моррель (Куба) — Имам Хатаев (Россия). Полутяжелый вес;
  • Реито Цуцуми (Япония) — Исайя Родригес (США). Второй полулегкий вес;
  • Мохаммед Алакель (Саудовская Аравия) — Пласидо Хофф (США). Легкий вес.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer174 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer205 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer539 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer174 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer174 дней 17 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer160 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer174 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer174 дней 15 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betboom_freebet_cd0924ba51.jpgФрибеты без депозита
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svg1000 ₽
Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer174 дней 17 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer539 дней 17 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть всё