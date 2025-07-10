Шакур Стивенсон — Уильям Сепеда, 13 июля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Стивенсон — очень умный и расчетливый боксер с высоким бойцовским интеллектом. Он техничен, прекрасно двигается, грамотно ловит соперников на ошибках и сам создает поводы для них.

Сепеда же — более односторонний боксер с крутыми ударами и высоким нокаутирующим потенциалом. Однако два последних боя с Фармером получились для него крайне тяжелыми, и победы в обоих случаях — максимально на тоненького. Данные поединки обнажили проблемы мексиканца на фоне качественной оппозиции. При этом Стивенсон — соперник серьезнее Фармера.

Резюмируя, согласимся с букмекерами, которые считают американца явным фаворитом. Ждем его победу, но быстрой развязки наверняка вновь не будет. Стивенсон с высокой вероятностью позволит Сепеде вымахаться и предпочтет прагматично переигрывать его за счет техники и тактики. Коэффициенты вынуждают рисковать, поэтому играет победу американца единогласным решением судей.