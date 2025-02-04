Юсуф Раисов — Артем Резников, 8 февраля: прогноз на бой ACA, трансляция и полный кард

Первый поединок между спортсменами прошел в сентябре 2020 года, получился ярким и завершился победой Резникова единогласным решением судей. Реванш организовывается через тернии, при этом с большой эмоциональной составляющей. Искры наверняка будут.

Но что же с результатом? Разрыв в котировках кажется чрезмерным. У Резникова недавно был сложный этап в карьере, но он остается очень мастеровитым и опытным атлетом. На его стороне грубая физическая сила и щадящая весогонка, так как бой пройдет в полусредней, а не легкой категории. Казахстанец наверняка будет всячески инициировать клинчи и работу в партере, в чем как минимум локально преуспеет.

Раисов же точно не выглядит почти безальтернативным фаворитом, как это рисуют букмекеры. Большая проблема — простой, который длится больше года. Это особенно важно, так как у поединка есть все шансы зайти на долгую дистанцию. От поздних раундов (а формат пятираундовый) можно ожидать всего, тем более что к выносливости Резникова регулярно возникают вопросы.

Резюмируя, ждем конкурентного противостояния в двух-трех раундах. А дальше ситуация может значительно качнуться в любую сторону. Исходя из этого, не решимся ставить на исход, а выберем пари на тотал.