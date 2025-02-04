Юсуф Раисов — Артем Резников, 8 февраля: прогноз на бой ACA, трансляция и полный кард

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В основной кард турнира ACA 183 заявлен поединок в полусреднем весе (до 77,6 кг) между россиянами Юсуфом Раисовым и Артемом Резниковым. Этот бой был запланирован на 15 декабря, но за пару дней до шоу сорвался из-за проблем Резникова со здоровьем. Какую ставку теперь выбрать на долгожданный реванш?
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Раисов
Резников
Россия
Страна
Казахстан
29
Возраст
31
24
Бои
33
21 (3 / 9 / 9)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
25 (10 / 8 / 7)
3 (1 / 0 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
8 (5 / 1 / 2)
4
Место в рейтинге легкого дивизиона ACA
3
173
Рост (см)
173
178
Размах рук (см)
177
Уроженец Энгельса, по национальности — чеченец, с детства увлекался единоборствами. В семилетнем возрасте начал заниматься карате, позднее освоил рукопашный бой, боевое самбо, дзюдо, бразильское джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2014 года, с 2015-го бьется под эгидой ACA (ранее — ACB). За это время уступил только Марату Балаеву, Артему Резникову и Эдуарду Вартаняну. На данный момент идет на серии из двух побед. В последнем поединке в ноябре 2023-го единогласным решением судей одолел Александра Матмуратова.
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Уроженец казахстанского города Риддера, по национальности — русский. Занимался вольной борьбой, после чего перешел в смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2011 года, в 2019-м стал чемпионом казахстанской лиги Alash Pride в полусреднем весе. После этого дебютировал в ACA, где выиграл первые пять боев, но затем досрочно уступил Эдуарду Вартаняну и Али Багову. В последнем поединке в июне единогласным решением судей одолел Мухамеда Кокова.
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Первый поединок между спортсменами прошел в сентябре 2020 года, получился ярким и завершился победой Резникова единогласным решением судей. Реванш организовывается через тернии, при этом с большой эмоциональной составляющей. Искры наверняка будут.
Но что же с результатом? Разрыв в котировках кажется чрезмерным. У Резникова недавно был сложный этап в карьере, но он остается очень мастеровитым и опытным атлетом. На его стороне грубая физическая сила и щадящая весогонка, так как бой пройдет в полусредней, а не легкой категории. Казахстанец наверняка будет всячески инициировать клинчи и работу в партере, в чем как минимум локально преуспеет.
Раисов же точно не выглядит почти безальтернативным фаворитом, как это рисуют букмекеры. Большая проблема — простой, который длится больше года. Это особенно важно, так как у поединка есть все шансы зайти на долгую дистанцию. От поздних раундов (а формат пятираундовый) можно ожидать всего, тем более что к выносливости Резникова регулярно возникают вопросы.
Резюмируя, ждем конкурентного противостояния в двух-трех раундах. А дальше ситуация может значительно качнуться в любую сторону. Исходя из этого, не решимся ставить на исход, а выберем пари на тотал.
Турнир АСА 183 стартует на арене «Basket Hall» в Краснодаре в субботу, 8 февраля, в 14:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 19:00 мск, поэтому бой Раисов — Резников стоит ожидать не ранее 20:00 мск.
В полном объеме турнир покажут кабельный канал «Матч! Боец» и официальные ресурсы лиги ACA (там же можно приобрести билеты). На федеральном телеканале «Матч ТВ» бесплатная прямая трансляция стартует в 19:00 мск.
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