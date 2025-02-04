Магомедрасул Гасанов — Шамиль Абдулаев, 8 февраля: прогноз на титульный бой ACA, трансляция и полный кард

Гасанов, пожалуй, находится на пике карьеры. Он уверенно разбирается с соперниками, делая ставку на партер. Физическая мощь и прекрасная борьба почти не оставляют шансов его оппонентам на нижнем этаже. Вероятно, это станет ключом к победе и в предстоящем бою.

Разумеется, Абдулаев не выглядит мальчиком для битья в партере. Но сам он, скорее, будет искать свои шансы в стойке. Полагаем, получится не лучшим образом. Гасанов достаточно универсален, чтобы хорошо выглядеть и на верхнем этаже, а уже в партере именно он, повторимся, будет явным фаворитом.

Вдобавок к действующему чемпиону меньше вопросов по функциональной подготовке. Уже не раз Гасанов демонстрировал отличную выносливость. У Абдулаева же с этим были проблемы.

Резюмируя, ждем очередную победу действующего чемпиона либо по очкам, либо во второй половине поединка.