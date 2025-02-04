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4 февраля 18:06ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваACA

Магомедрасул Гасанов — Шамиль Абдулаев, 8 февраля: прогноз на титульный бой ACA, трансляция и полный кард

Дагестанская дуэль
Александр Бокулёв
Источник: ACA
Источник: ACA

Соглавным событием турнира ACA 183 станет финал Гран-при и титульный бой в среднем весе (до 83,9 кг) между россиянами Магомедрасулом Гасановым и Шамилем Абдулаевым. Чья победная серия продлится?

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Статистика

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Гасанов

 

Абдулаев

Россия

Страна

Россия

30

Возраст

34

22

Бои

16

20 (6 / 1 / 13)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

15 (8 / 1 / 6)

2 (0 / 2 / 0)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

1 (0 / 0 / 1)

Чемпион

Место в рейтинге среднего дивизиона ACA

1

180

Рост (см)

182

185

Размах рук (см)

187

Магомедрасул Гасанов

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Уроженец Дагестана. В профессиональных ММА выступает с 2014 года. В 2021-м стал чемпионом ACA в среднем весе, четыре раза защитил пояс. Идет на серии из 15 побед. В последнем поединке в прошлом феврале нокаутировал Ибрагима Магомедова во втором раунде.

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Шамиль Абдулаев

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Уроженец Дагестана, чемпион мира по смешанным единоборствам. В профессиональных ММА выступает с 2012 года. В ACA дебютировал в 2023-м и выиграл оба боя под эгидой организации. Суммарно идет на серии из пяти побед. В последнем поединке в прошлом феврале нокаутировал Абдул-Рахмана Джанаева в третьем раунде.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ГасановаПобеда АбдулаеваТМ (4,5)ТБ (4,5)
PARI1,125,701,911,79

Прогноз на бой

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Гасанов, пожалуй, находится на пике карьеры. Он уверенно разбирается с соперниками, делая ставку на партер. Физическая мощь и прекрасная борьба почти не оставляют шансов его оппонентам на нижнем этаже. Вероятно, это станет ключом к победе и в предстоящем бою.

Разумеется, Абдулаев не выглядит мальчиком для битья в партере. Но сам он, скорее, будет искать свои шансы в стойке. Полагаем, получится не лучшим образом. Гасанов достаточно универсален, чтобы хорошо выглядеть и на верхнем этаже, а уже в партере именно он, повторимся, будет явным фаворитом.

Вдобавок к действующему чемпиону меньше вопросов по функциональной подготовке. Уже не раз Гасанов демонстрировал отличную выносливость. У Абдулаева же с этим были проблемы.

Резюмируя, ждем очередную победу действующего чемпиона либо по очкам, либо во второй половине поединка.

Полный кард, где смотреть бой Гасанов — Абдулаев

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Турнир АСА 183 стартует на арене «Basket Hall» в Краснодаре в субботу, 8 февраля, в 14:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 19:00 мск, поэтому соглавный бой Гасанов Абдулаев стоит ожидать не ранее 20:30 мск.

В полном объеме турнир покажут кабельный канал «Матч! Боец» и официальные ресурсы лиги ACA (там же можно приобрести билеты). На федеральном телеканале «Матч ТВ» бесплатная прямая трансляция стартует в 19:00 мск.

Основной кард

Прелимы

  • Мехди Дакаев (Россия) — Расул Магомедов (Россия). Легкий вес;
  • Дауд Шайхаев (Россия) Рамазан Кишев (Россия). Легкий вес;
  • Абдул-Рахман Джанаев (Россия) — Рамазан Эмеев (Россия). Средний вес;
  • Апти Бимарзаев (Беларусь) — Карлос Агусту (Бразилия). Полулегкий вес;
  • Басир Саралиев (Россия) — Замир Арипшев (Россия). Легкий вес;
  • Расул Албасханов (Россия) — Алан Гомес (Бразилия). Наилегчайший вес;
  • Нашхо Галаев (Россия) — Раджаб Рамазанов (Россия). Полулегкий вес;
  • Астемир Нагоев (Россия) — Рамзан Сулейманов (Россия). Наилегчайший вес;
  • Евгений Галочкин (Россия) — Амазасп Мартиросян (Россия). Полусредний вес;
  • Джаддал Алибеков (Россия) — Альберт Мисиков (Россия). Легчайший вес;
  • Джон Тейшейра (Бразилия) — Хасан Дадалов (Россия). Полулегкий вес;
  • Родриго Прайя (Бразилия) — Тамерлан Кулаев (Россия). Легчайший вес.
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