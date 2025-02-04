Магомедрасул Гасанов — Шамиль Абдулаев, 8 февраля: прогноз на титульный бой ACA, трансляция и полный кард

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Соглавным событием турнира ACA 183 станет финал Гран-при и титульный бой в среднем весе (до 83,9 кг) между россиянами Магомедрасулом Гасановым и Шамилем Абдулаевым. Чья победная серия продлится?
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Гасанов
Абдулаев
Россия
Страна
Россия
30
Возраст
34
22
Бои
16
20 (6 / 1 / 13)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
15 (8 / 1 / 6)
2 (0 / 2 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
1 (0 / 0 / 1)
Чемпион
Место в рейтинге среднего дивизиона ACA
1
180
Рост (см)
182
185
Размах рук (см)
187
Уроженец Дагестана. В профессиональных ММА выступает с 2014 года. В 2021-м стал чемпионом ACA в среднем весе, четыре раза защитил пояс. Идет на серии из 15 побед. В последнем поединке в прошлом феврале нокаутировал Ибрагима Магомедова во втором раунде.
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Уроженец Дагестана, чемпион мира по смешанным единоборствам. В профессиональных ММА выступает с 2012 года. В ACA дебютировал в 2023-м и выиграл оба боя под эгидой организации. Суммарно идет на серии из пяти побед. В последнем поединке в прошлом феврале нокаутировал Абдул-Рахмана Джанаева в третьем раунде.
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Гасанов, пожалуй, находится на пике карьеры. Он уверенно разбирается с соперниками, делая ставку на партер. Физическая мощь и прекрасная борьба почти не оставляют шансов его оппонентам на нижнем этаже. Вероятно, это станет ключом к победе и в предстоящем бою.
Разумеется, Абдулаев не выглядит мальчиком для битья в партере. Но сам он, скорее, будет искать свои шансы в стойке. Полагаем, получится не лучшим образом. Гасанов достаточно универсален, чтобы хорошо выглядеть и на верхнем этаже, а уже в партере именно он, повторимся, будет явным фаворитом.
Вдобавок к действующему чемпиону меньше вопросов по функциональной подготовке. Уже не раз Гасанов демонстрировал отличную выносливость. У Абдулаева же с этим были проблемы.
Резюмируя, ждем очередную победу действующего чемпиона либо по очкам, либо во второй половине поединка.
Турнир АСА 183 стартует на арене «Basket Hall» в Краснодаре в субботу, 8 февраля, в 14:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 19:00 мск, поэтому соглавный бой Гасанов — Абдулаев стоит ожидать не ранее 20:30 мск.
В полном объеме турнир покажут кабельный канал «Матч! Боец» и официальные ресурсы лиги ACA (там же можно приобрести билеты). На федеральном телеканале «Матч ТВ» бесплатная прямая трансляция стартует в 19:00 мск.
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