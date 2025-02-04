Альберт Туменов — Абубакар Вагаев, 8 февраля: прогноз на титульный бой ACA, трансляция и полный кард

Туменов — элитный ударник по меркам российских ММА. Без лаки-панча трудно представить, как Вагаев сможет заработать преимущество в стойке, несмотря на хорошую базу кикбоксинга. Очевидно, реальные шансы претендента всё-таки кроются в партере, но до него еще надо добраться.

Туменов прогрессирует в борьбе. Перевести его на нижний этаж сложно, как и удержать там. Возможно, местами Вагаев сумеет «завязать» оппонента, но слабо верится в то, что это выльется в системное преимущество.

Полагаем, действующий чемпион всё же защитит титул. Однако победа вряд ли получится быстрой, ведь финишировать обоих непросто, да и опыта длительных противостояний у них хватает. Предположим, что как минимум до третьего раунда бой дойдет.