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4 февраля 17:42ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваACA

Альберт Туменов — Абубакар Вагаев, 8 февраля: прогноз на титульный бой ACA, трансляция и полный кард

Поединок будет ярким?
Александр Бокулёв
Источник: ACA
Источник: ACA

Главным событием турнира ACA 183 станет финал Гран-при и титульный бой в полусреднем весе (до 77,6 кг) между россиянами Альбертом Туменовым и Абубакаром Вагаевым. Кто окажется сильнее?

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Статистика

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Туменов

 

Вагаев

Россия

Страна

Россия

33

Возраст

31

29

Бои

27

25 (15 / 0 / 10)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

23 (4 / 1 / 18)

4 (0 / 2 / 2)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

4 (3 / 0 / 1)

Чемпион

Место в рейтинге полусреднего дивизиона ACA

2

175

Рост (см)

183

190

Размах рук (см)

185

Альберт Туменов

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Уроженец Кабардино-Балкарской Республики, по национальности — балкарец. Старший брат бойца Биберта Туменова. В пятилетнем возрасте начал заниматься каратэ кёкусинкай, впоследствии освоил армейский рукопашный бой, бокс и боевое самбо. В профессиональных MMA выступает с 2010 года. В 2014-м непобежденным пришел в UFC, где выиграл пять боев и уступил в трех. С 2017 года выступает в ACB, выиграл пояс в полусреднем весе. После преобразования лиги в ACA стал первым чемпионом в этой же категории. Один раз защитил титул, после чего покинул организацию. В 2022 году вернулся в ACA, в последнем поединке в декабре нокаутировал Устармагомеда Гаджидаудова и вернул пояс в полусреднем весе. На данный момент Туменов идет на серии из восьми побед.

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Абубакар Вагаев

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Уроженец Чечни, чемпион России по кикбоксингу и рукопашному бою. В профессиональных MMA выступает с 2012 года. В 2021-м стал чемпионом ACA в полусреднем весе, защитил пояс один раз, после чего потерял. Затем вышел на серию из двух побед. В последнем поединке в марте одолел Эдила Эсенгулова единогласным решением судей.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ТуменоваПобеда ВагаеваТМ (4,5)ТБ (4,5)
PARI1,323,252,351,53

Прогноз на бой

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Туменов — элитный ударник по меркам российских ММА. Без лаки-панча трудно представить, как Вагаев сможет заработать преимущество в стойке, несмотря на хорошую базу кикбоксинга. Очевидно, реальные шансы претендента всё-таки кроются в партере, но до него еще надо добраться.

Туменов прогрессирует в борьбе. Перевести его на нижний этаж сложно, как и удержать там. Возможно, местами Вагаев сумеет «завязать» оппонента, но слабо верится в то, что это выльется в системное преимущество.

Полагаем, действующий чемпион всё же защитит титул. Однако победа вряд ли получится быстрой, ведь финишировать обоих непросто, да и опыта длительных противостояний у них хватает. Предположим, что как минимум до третьего раунда бой дойдет. 

Полный кард, где смотреть бой Туменов — Вагаев

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Турнир АСА 183 стартует на арене «Basket Hall» в Краснодаре в субботу, 8 февраля, в 14:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 19:00 мск, поэтому главный бой Туменов Вагаев стоит ожидать не ранее 21:00 мск.

В полном объеме турнир покажут кабельный канал «Матч! Боец» и официальные ресурсы лиги ACA (там же можно приобрести билеты). На федеральном телеканале «Матч ТВ» бесплатная прямая трансляция стартует в 19:00 мск.

Основной кард

  • Альберт Туменов (Россия) Абубакар Вагаев (Россия). Полусредний вес. Финал Гран-при и титульный бой;
  • Магомедрасул Гасанов (Россия) — Шамиль Абдулаев (Россия). Средний вес. Финал Гран-при и титульный бой;
  • Юсуф Раисов (Россия) — Артём Резников (Казахстан). Полусредний вес;
  • Устармагомед Гаджидаудов (Россия) — Эдил Эсенгулов (Кыргызстан). Полусредний вес;
  • Висхан Магомадов (Россия) — Николай Алексахин (Россия). Полусредний вес;

Прелимы

  • Мехди Дакаев (Россия) — Расул Магомедов (Россия). Легкий вес;
  • Дауд Шайхаев (Россия) Рамазан Кишев (Россия). Легкий вес;
  • Абдул-Рахман Джанаев (Россия) — Рамазан Эмеев (Россия). Средний вес;
  • Апти Бимарзаев (Беларусь) — Карлос Агусту (Бразилия). Полулегкий вес;
  • Басир Саралиев (Россия) — Замир Арипшев (Россия). Легкий вес;
  • Расул Албасханов (Россия) — Алан Гомес (Бразилия). Наилегчайший вес;
  • Нашхо Галаев (Россия) — Раджаб Рамазанов (Россия). Полулегкий вес;
  • Астемир Нагоев (Россия) — Рамзан Сулейманов (Россия). Наилегчайший вес;
  • Евгений Галочкин (Россия) — Амазасп Мартиросян (Россия). Полусредний вес;
  • Джаддал Алибеков (Россия) — Альберт Мисиков (Россия). Легчайший вес;
  • Джон Тейшейра (Бразилия) — Хасан Дадалов (Россия). Полулегкий вес;
  • Родриго Прайя (Бразилия) — Тамерлан Кулаев (Россия). Легчайший вес.
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