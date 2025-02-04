Альберт Туменов — Абубакар Вагаев, 8 февраля: прогноз на титульный бой ACA, трансляция и полный кард

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Главным событием турнира ACA 183 станет финал Гран-при и титульный бой в полусреднем весе (до 77,6 кг) между россиянами Альбертом Туменовым и Абубакаром Вагаевым. Кто окажется сильнее?
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Туменов
Вагаев
Россия
Страна
Россия
33
Возраст
31
29
Бои
27
25 (15 / 0 / 10)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
23 (4 / 1 / 18)
4 (0 / 2 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
4 (3 / 0 / 1)
Чемпион
Место в рейтинге полусреднего дивизиона ACA
2
175
Рост (см)
183
190
Размах рук (см)
185
Уроженец Кабардино-Балкарской Республики, по национальности — балкарец. Старший брат бойца Биберта Туменова. В пятилетнем возрасте начал заниматься каратэ кёкусинкай, впоследствии освоил армейский рукопашный бой, бокс и боевое самбо. В профессиональных MMA выступает с 2010 года. В 2014-м непобежденным пришел в UFC, где выиграл пять боев и уступил в трех. С 2017 года выступает в ACB, выиграл пояс в полусреднем весе. После преобразования лиги в ACA стал первым чемпионом в этой же категории. Один раз защитил титул, после чего покинул организацию. В 2022 году вернулся в ACA, в последнем поединке в декабре нокаутировал Устармагомеда Гаджидаудова и вернул пояс в полусреднем весе. На данный момент Туменов идет на серии из восьми побед.
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Уроженец Чечни, чемпион России по кикбоксингу и рукопашному бою. В профессиональных MMA выступает с 2012 года. В 2021-м стал чемпионом ACA в полусреднем весе, защитил пояс один раз, после чего потерял. Затем вышел на серию из двух побед. В последнем поединке в марте одолел Эдила Эсенгулова единогласным решением судей.
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Туменов — элитный ударник по меркам российских ММА. Без лаки-панча трудно представить, как Вагаев сможет заработать преимущество в стойке, несмотря на хорошую базу кикбоксинга. Очевидно, реальные шансы претендента всё-таки кроются в партере, но до него еще надо добраться.
Туменов прогрессирует в борьбе. Перевести его на нижний этаж сложно, как и удержать там. Возможно, местами Вагаев сумеет «завязать» оппонента, но слабо верится в то, что это выльется в системное преимущество.
Полагаем, действующий чемпион всё же защитит титул. Однако победа вряд ли получится быстрой, ведь финишировать обоих непросто, да и опыта длительных противостояний у них хватает. Предположим, что как минимум до третьего раунда бой дойдет.
Турнир АСА 183 стартует на арене «Basket Hall» в Краснодаре в субботу, 8 февраля, в 14:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 19:00 мск, поэтому главный бой Туменов — Вагаев стоит ожидать не ранее 21:00 мск.
В полном объеме турнир покажут кабельный канал «Матч! Боец» и официальные ресурсы лиги ACA (там же можно приобрести билеты). На федеральном телеканале «Матч ТВ» бесплатная прямая трансляция стартует в 19:00 мск.
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