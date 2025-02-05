Шавкатджон Рахимов — Джастин Полдо, 9 февраля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

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В ночь на воскресенье, 9 февраля, в Сан-Антонио пройдет вечер бокса. Соглавным событием турнира станет поединок в легком весе (до 61,2 кг) между таджикистанцем Шавкатджоном Рахимовым и американцем Джастином Полдо. Кто сможет вернуться на победную тропу?
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Рахимов
Полдо
Таджикистан
Страна
США
30
Возраст
30
20
Бои
20
17 (14)
Победы (нокауты)
17 (8)
2 (1)
Поражения (нокауты)
2 (0)
1
Ничьи
0
0
Без результата
1
Неактивен
Место в рейтинге BoxRec (легкий вес)
73
174
Рост (см)
170
174
Размах рук (см)
183
Левша
Стойка
Правша
Дебютировал на профессиональном ринге в 2015 году. Осенью 2017-го завоевал пояс IBO во втором полулегком весе, который защитил трижды. В феврале 2021-го таджикистанец бился за вакантный титул IBF в своей категории, но чемпионский поединок завершился вничью. Со второй попытки Рахимов смог выиграть этот пояс. В первой защите уступил и потерял титул. В последнем поединке в прошлом феврале проиграл Эдуардо Нуньесу техническим нокаутом в 11-м раунде.
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На профессиональном ринге выступает с 2014 года. Всю карьеру провел в США, титульных боев не проводил. Шел на серии из пяти побед, но в последнем поединке в прошлом феврале проиграл Мигелю Мадуэно раздельным решением судей.
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У соперников почти идентичные профессиональные рекорды, но опыт у Рахимова внушительнее. Тут и более высокий уровень оппозиции, и багаж титульных боев. Сейчас таджикистанец на таком этапе карьеры, когда крайне важно сделать вывод из былых ошибок и вернуться на победную серию. Возраст позволяет организовать новый поход за чемпионским поединком, но для этого надо побеждать Полдо.
Получится ли? Вполне вероятно. Рахимов способен предложить такой уровень агрессии и напора, который американец не выдержит. Однако таджикистанцу потребуются также рациональность и аккуратность. Ошибки в обороне у него часто случаются, их количество необходимо минимизировать.
Полагаем, указанные вводные приведут к тому, что Рахимов не будет постоянно рисковать. Это приведет к затягиванию поединка, тем более что Полдо ни разу в карьере не нокаутировали.
Боксерский вечер пройдет на арене «Boeing Center at Tech Port» в Сан-Антонио (штат Техас, США). Турнир начнется в воскресенье, 9 февраля, в 04:00 по московскому времени. Соглавный бой Рахимов — Полдо стоит ожидать не ранее 05:00 мск.
Легальная прямая трансляция на территории Российской Федерации не предусмотрена.
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