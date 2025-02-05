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5 февраля 17:50ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваРейтинговые бои по боксу

Шавкатджон Рахимов — Джастин Полдо, 9 февраля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Таджикистанец прервет неудачную серию?
Александр Бокулёв
Источник: ProBox TV
Источник: ProBox TV

В ночь на воскресенье, 9 февраля, в Сан-Антонио пройдет вечер бокса. Соглавным событием турнира станет поединок в легком весе (до 61,2 кг) между таджикистанцем Шавкатджоном Рахимовым и американцем Джастином Полдо. Кто сможет вернуться на победную тропу?

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Статистика

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Рахимов

 

Полдо

Таджикистан

Страна

США

30

Возраст

30

20

Бои

20

17 (14)

Победы (нокауты)

17 (8)

2 (1)

Поражения (нокауты)

2 (0)

1

Ничьи

0

0

Без результата

1

Неактивен

Место в рейтинге BoxRec (легкий вес)

73

174

Рост (см)

170

174

Размах рук (см)

183

Левша

Стойка

Правша

Шавкатджон Рахимов

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Дебютировал на профессиональном ринге в 2015 году. Осенью 2017-го завоевал пояс IBO во втором полулегком весе, который защитил трижды. В феврале 2021-го таджикистанец бился за вакантный титул IBF в своей категории, но чемпионский поединок завершился вничью. Со второй попытки Рахимов смог выиграть этот пояс. В первой защите уступил и потерял титул. В последнем поединке в прошлом феврале проиграл Эдуардо Нуньесу техническим нокаутом в 11-м раунде.

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Джастин Полдо

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На профессиональном ринге выступает с 2014 года. Всю карьеру провел в США, титульных боев не проводил. Шел на серии из пяти побед, но в последнем поединке в прошлом феврале проиграл Мигелю Мадуэно раздельным решением судей. 

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Сравнение коэффициентов

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 Победа РахимоваПобеда ПолдоТМ (8,5)ТБ (8,5)
PARI1,353,472,401,50

Прогноз на бой

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У соперников почти идентичные профессиональные рекорды, но опыт у Рахимова внушительнее. Тут и более высокий уровень оппозиции, и багаж титульных боев. Сейчас таджикистанец на таком этапе карьеры, когда крайне важно сделать вывод из былых ошибок и вернуться на победную серию. Возраст позволяет организовать новый поход за чемпионским поединком, но для этого надо побеждать Полдо.

Получится ли? Вполне вероятно. Рахимов способен предложить такой уровень агрессии и напора, который американец не выдержит. Однако таджикистанцу потребуются также рациональность и аккуратность. Ошибки в обороне у него часто случаются, их количество необходимо минимизировать.

Полагаем, указанные вводные приведут к тому, что Рахимов не будет постоянно рисковать. Это приведет к затягиванию поединка, тем более что Полдо ни разу в карьере не нокаутировали.

Где смотреть бой Рахимов Полдо

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Боксерский вечер пройдет на арене «Boeing Center at Tech Port» в Сан-Антонио (штат Техас, США). Турнир начнется в воскресенье, 9 февраля, в 04:00 по московскому времени. Соглавный бой Рахимов — Полдо стоит ожидать не ранее 05:00 мск.

Легальная прямая трансляция на территории Российской Федерации не предусмотрена.

Полный кард

  • Рамон Карденас (США) — Брайан Акоста (Мексика). Второй легчайший вес;
  • Шавкатджон Рахимов (Таджикистан) — Джастин Полдо (США). Легкий вес;
  • Сильвестр Киньонес (США) — Хесус Мальдонадо (Мексика). Первый средний вес;
  • Фиго Рамирес (Мексика) — Хосе Лопес (США). Легчайший вес;
  • Итан Перес (США) — Стив Гарагарза (Аргентина). Полулегкий вес;
  • Майкл Ангелетти (США) — Джади Флорес (Филиппины). Легчайший вес;
  • Даниэль Кортес (США) — Энрике Увалле (США). Второй легчайший вес;
  • Джакобо Морин (Мексика) — Луис Фернандес (США). Второй полулегкий вес;
  • Рианна Риос (США) — Нэнси Франко (Мексика). Легчайший вес;
  • Эмилиано Альварадо (США) — Хосе Грегорио Креспо (Венесуэла). Второй легчайший вес.
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