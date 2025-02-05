Шавкатджон Рахимов — Джастин Полдо, 9 февраля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

У соперников почти идентичные профессиональные рекорды, но опыт у Рахимова внушительнее. Тут и более высокий уровень оппозиции, и багаж титульных боев. Сейчас таджикистанец на таком этапе карьеры, когда крайне важно сделать вывод из былых ошибок и вернуться на победную серию. Возраст позволяет организовать новый поход за чемпионским поединком, но для этого надо побеждать Полдо.

Получится ли? Вполне вероятно. Рахимов способен предложить такой уровень агрессии и напора, который американец не выдержит. Однако таджикистанцу потребуются также рациональность и аккуратность. Ошибки в обороне у него часто случаются, их количество необходимо минимизировать.

Полагаем, указанные вводные приведут к тому, что Рахимов не будет постоянно рисковать. Это приведет к затягиванию поединка, тем более что Полдо ни разу в карьере не нокаутировали.