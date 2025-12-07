Реал Мадрид - Сельта, 7 декабря: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

«Реал» в последнее время зачастил с ничьими - три «мировых» расхода за пять матчей. За шесть предыдущих игр мадридцы выиграли всего дважды, и оба раза - на выезде - в Пирее у «Олимпиакоса» и в Бильбао у «Атлетика». В последний раз на своем поле «сливочные» побеждали еще месяц назад - «Валенсию» со счетом 4:0.

«Сельта» на неделе с большим трудом, только в серии пенальти, одолела в Кубке Испании маленький клуб «Сант-Андреу» из четвертого национального дивизиона. До этого были два поражения - от «Эспаньола» в чемпионате и «Лудогорца» в Лиге Европы.

В своем нынешнем состоянии галисийцы вряд ли способны что-то противопоставить кандидату в чемпионы. Поэтому остановимся на комбинированном прогнозе: победа Мадрида и тотал больше 2.5.