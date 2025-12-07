Реал Мадрид - Сельта, 7 декабря: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
В воскресенье, 7 декабря, мадридский «Реал» примет «Сельту» из Виго в рамках 15-го тура чемпионата Испании по футболу. Крупнейшие букмекеры России сформировали широкие линии на эту игру. Изучаем котировки аналитиков, выбираем перспективный вариант для пари.
Турнир: чемпионат Испании, 15-й тур
Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Реал»
|81
|21
|34
|319-171
|«Сельта»
|34
|21
|81
|171-319
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.12.2025
|«Атлетик»
0:3
«Реал»
Ла Лига
|30.11.2025
|«Жирона»
1:1
«Реал»
Ла Лига
|26.11.2025
|«Олимпиакос»
3:4
«Реал»
Лига чемпионов
|23.11.2025
|«Эльче»
2:2
«Реал»
Ла Лига
|09.11.2025
|«Райо Вальекано»
0:0
«Реал»
Ла Лига
Последние пять матчей «Сельты»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.12.2025
|«Сант-Андреу»
1:1, пен. 6:7
«Сельта»
Кубок Испании
|30.11.2025
|«Сельта»
0:1
«Эспаньол»
Ла Лига
|27.11.2025
|«Лудогорец»
3:2
«Сельта»
Лига Европы
|22.11.2025
|«Алавес»
0:1
«Сельта»
Ла Лига
|09.11.2025
|«Сельта»
2:4
«Барселона»
Ла Лига
Перед началом 15-го тура таблица Примеры выглядела следующим образом:
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Барселона
|15
|12
|1
|2
|42-17
|37
|2. Реал Мадрид
|15
|11
|3
|1
|32-13
|36
|3. Вильярреал
|14
|10
|2
|2
|29-13
|32
|4. Атлетико
|15
|9
|4
|2
|28-14
|31
|5. Бетис
|14
|6
|6
|2
|22-14
|24
|6. Эспаньол
|14
|7
|3
|4
|18-16
|24
|7. Хетафе
|14
|6
|2
|6
|13-15
|20
|8. Атлетик
|15
|6
|2
|7
|14-20
|20
|9. Райо Вальекано
|14
|4
|5
|5
|13-15
|17
|10. Реал Сосьедад
|14
|4
|4
|6
|19-21
|16
|11. Эльче
|14
|3
|7
|4
|15-17
|16
|12. Сельта
|14
|3
|7
|4
|16-19
|16
|13. Севилья
|14
|5
|1
|8
|19-23
|16
|14. Алавес
|14
|4
|3
|7
|12-15
|15
|15. Валенсия
|14
|3
|5
|6
|13-22
|14
|16. Мальорка
|14
|3
|4
|7
|15-22
|13
|17. Осасуна
|14
|3
|3
|8
|12-18
|12
|18. Жирона
|14
|2
|6
|6
|13-26
|12
|19. Леванте
|14
|2
|3
|9
|16-26
|9
|20. Овьедо
|14
|2
|3
|9
|7-22
|9
«Реал» в последнее время зачастил с ничьими - три «мировых» расхода за пять матчей. За шесть предыдущих игр мадридцы выиграли всего дважды, и оба раза - на выезде - в Пирее у «Олимпиакоса» и в Бильбао у «Атлетика». В последний раз на своем поле «сливочные» побеждали еще месяц назад - «Валенсию» со счетом 4:0.
«Сельта» на неделе с большим трудом, только в серии пенальти, одолела в Кубке Испании маленький клуб «Сант-Андреу» из четвертого национального дивизиона. До этого были два поражения - от «Эспаньола» в чемпионате и «Лудогорца» в Лиге Европы.
В своем нынешнем состоянии галисийцы вряд ли способны что-то противопоставить кандидату в чемпионы. Поэтому остановимся на комбинированном прогнозе: победа Мадрида и тотал больше 2.5.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
Игру покажет в прямом эфире телеканал «Матч! Футбол2».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч! Футбол2»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Реал»: Меди, Карвахаль, Александер-Арнольд (все - травмы)
«Сельта»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Сельта»:
|Позиция
|«Реал»
|«Сельта»
|Позиция
|Вратарь
|1. Куртуа
|13. Раду
|Вратарь
|Защитник
|18. Каррерас
|32. Родригес
|Защитник
|Защитник
|22. Рюдигер
|2. Старфельт
|Защитник
|Защитник
|3. Милитао
|20. Алонсо
|Защитник
|Защитник
|17. Асенсио
|17. Руэда
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Тчуамени
|14. Родригес
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Вальверде
|6. Мориба
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Себальос
|5. Каррейра
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Беллингем
|10. Аспас
|Нападающий
|Нападающий
|10. Мбаппе
|15. Сарагоса
|Нападающий
|Нападающий
|7. Винисиус
|7. Иглесиас
|Нападающий
|Главный тренер
|Хаби Алонсо
|Клаудио Хиральдес
|Главный тренер
Эксперты БК PARI оценили вероятность победы «Реала» коэффициентом 1.30. Два других популярных исхода выглядят более привлекательно. Ничья котируется за 5.70, а победа гостей - за 9.50.
Аналитики считают наиболее вероятным исходом матча победу фаворита со счетом 2:0. Этому варианту в отдельной линии конторы присвоен коэффициент 8.50.
Котировка 1.37 на тотал больше 2.5 предполагает утвердительный ответ на этот вопрос.
На территории РФ игры чемпионата Испании по футболу транслируют каналы холдинга «Матч».