Реал Мадрид - Сельта, 7 декабря: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Мадридцы больше месяца не побеждают дома!
Валентин Васильев

В воскресенье, 7 декабря, мадридский «Реал» примет «Сельту» из Виго в рамках 15-го тура чемпионата Испании по футболу. Крупнейшие букмекеры России сформировали широкие линии на эту игру. Изучаем котировки аналитиков, выбираем перспективный вариант для пари.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Реал» (Мадрид)

07.12.2025, Вс

23:00 МСК

«Сельта» (Виго)

П1 - 1.30

Х - 5.70

П2 - 9.50

Турнир: чемпионат Испании, 15-й тур

Стадион: «Сантьяго Бернабеу»  (Мадрид, Испания)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Реал»812134319-171
«Сельта»342181171-319

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.12.2025«Атлетик»

0:3

«Реал»

Ла Лига

30.11.2025«Жирона»

1:1

«Реал»

Ла Лига

26.11.2025«Олимпиакос»

3:4

«Реал»

Лига чемпионов

23.11.2025«Эльче»

2:2

«Реал»

Ла Лига

09.11.2025«Райо Вальекано»

0:0

«Реал»

Ла Лига

Последние пять матчей «Сельты»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.12.2025«Сант-Андреу»

1:1, пен. 6:7

«Сельта»

Кубок Испании

30.11.2025«Сельта»

0:1

«Эспаньол»

Ла Лига

27.11.2025«Лудогорец»

3:2

«Сельта»

Лига Европы

22.11.2025«Алавес»

0:1

«Сельта»

Ла Лига

09.11.2025«Сельта»

2:4

«Барселона»

Ла Лига

Место в турнирной таблице

Свернуть

Перед началом 15-го тура таблица Примеры выглядела следующим образом:

КлубИВНПМячиОчки
1. Барселона15121242-1737
2. Реал Мадрид15113132-1336
3. Вильярреал14102229-1332
4. Атлетико1594228-1431
5. Бетис1466222-1424
6. Эспаньол1473418-1624
7. Хетафе1462613-1520
8. Атлетик1562714-2020
9. Райо Вальекано1445513-1517
10. Реал Сосьедад1444619-2116
11. Эльче1437415-1716
12. Сельта1437416-1916
13. Севилья1451819-2316
14. Алавес1443712-1515
15. Валенсия1435613-2214
16. Мальорка1434715-2213
17. Осасуна1433812-1812
18. Жирона1426613-2612
19. Леванте1423916-269
20. Овьедо142397-229

Прогноз на матч

Свернуть

«Реал» в последнее время зачастил с ничьими - три «мировых» расхода за пять матчей. За шесть предыдущих игр мадридцы выиграли всего дважды, и оба раза - на выезде - в Пирее у «Олимпиакоса» и в Бильбао у «Атлетика». В последний раз на своем поле «сливочные» побеждали еще месяц назад - «Валенсию» со счетом 4:0.

«Сельта» на неделе с большим трудом, только в серии пенальти, одолела в Кубке Испании маленький клуб «Сант-Андреу» из четвертого национального дивизиона. До этого были два поражения - от «Эспаньола» в чемпионате и «Лудогорца» в Лиге Европы. 

В своем нынешнем состоянии галисийцы вряд ли способны что-то противопоставить кандидату в чемпионы. Поэтому остановимся на комбинированном прогнозе: победа Мадрида и тотал больше 2.5.

Трансляции

Свернуть

Игру покажет в прямом эфире телеканал «Матч! Футбол2». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч! Футбол2»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Свернуть

Потери

«Реал»: Меди, Карвахаль, Александер-Арнольд (все - травмы)

«Сельта»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Сельта»:

Позиция«Реал»«Сельта»Позиция
Вратарь1. Куртуа13. РадуВратарь
Защитник18. Каррерас32. РодригесЗащитник
Защитник22. Рюдигер2. СтарфельтЗащитник
Защитник3. Милитао20. АлонсоЗащитник
Защитник17. Асенсио17. РуэдаПолузащитник
Полузащитник14. Тчуамени14. РодригесПолузащитник
Полузащитник 8. Вальверде6. МорибаПолузащитник 
Полузащитник19. Себальос5. КаррейраПолузащитник
Полузащитник5. Беллингем10. АспасНападающий
Нападающий10. Мбаппе15. СарагосаНападающий
Нападающий7. Винисиус7. ИглесиасНападающий
Главный тренерХаби АлонсоКлаудио ХиральдесГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Эксперты БК PARI оценили вероятность победы «Реала» коэффициентом 1.30. Два других популярных исхода выглядят более привлекательно. Ничья котируется за 5.70, а победа гостей - за 9.50.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Реал» - «Сельта»?

Аналитики считают наиболее вероятным исходом матча победу фаворита со счетом 2:0. Этому варианту в отдельной линии конторы присвоен коэффициент 8.50.

Матче «Реал» - «Сельта» будет результативным?

Котировка 1.37 на тотал больше 2.5 предполагает утвердительный ответ на этот вопрос.

Где смотреть матч «Реал» - «Сельта»?

На территории РФ игры чемпионата Испании по футболу транслируют каналы холдинга «Матч».

