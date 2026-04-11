Реал Мадрид - Жирона, 10 апреля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
31-й тур чемпионата Испании по футболу откроется уже в пятницу, 10 апреля, в Мадриде. В гости к «Реалу» едет «Жирона». Сумеют ли каталонцы оказать услугу крупнейшему клубу провинции, отобрав очки у его преследователя? Рассмотрим игру через призму котировок.
Турнир: испанская Примера, 31-й тур
Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Реал»
|8
|2
|3
|35-17
|«Жирона»
|3
|2
|8
|17-35
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
|Счет
Команда 2
Турнир
|07.04.2026
|«Реал»
1:2
«Бавария»
Лига чемпионов
|04.04.2026
|«Мальорка»
2:1
«Реал»
Ла Лига
|22.03.2026
|«Реал»
3:2
«Атлетико»
Ла Лига
|17.03.2026
|«Манчестер Сити»
1:2
«Реал»
Лига чемпионов
|14.03.2026
|«Реал»
4:1
«Эльче»
Ла Лига
Последние пять матчей «Жироны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.04.2026
|«Жирона»
1:0
«Вильярреал»
Ла Лига
|21.03.2026
|«Осасуна»
1:0
«Жирона»
Ла Лига
|14.03.2026
|«Жирона»
3:0
«Атлетик»
Ла Лига
|07.03.2026
|«Леванте»
1:1
«Жирона»
Ла Лига
|01.03.2026
|«Жирона»
1:2
«Сельта»
Ла Лига
«Реал» отстает от «Барселоны» уже на семь очков. «Жирона» неплохо себя чувствует в середине таблицы.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Барселона
|30
|25
|1
|4
|80-29
|76
|2
|Реал Мадрид
|30
|22
|3
|5
|64-28
|69
|3
|Вильярреал
|30
|18
|4
|8
|54-35
|58
|4
|Атлетико
|30
|17
|6
|7
|50-30
|57
|5
|Бетис
|30
|11
|12
|7
|44-37
|45
|6
|Сельта
|30
|11
|11
|8
|44-37
|44
|7
|Реал Сосьедад
|30
|11
|8
|11
|46-45
|41
|8
|Хетафе
|30
|12
|5
|13
|27-31
|41
|9
|Осасуна
|30
|10
|8
|12
|36-37
|38
|10
|Эспаньол
|30
|10
|8
|12
|36-44
|38
|11
|Атлетик
|30
|11
|5
|14
|32-43
|38
|12
|Жирона
|30
|9
|10
|11
|32-44
|37
|13
|Райо Вальекано
|30
|8
|11
|11
|29-35
|35
|14
|Валенсия
|30
|9
|8
|13
|34-45
|35
|15
|Алавес
|30
|8
|8
|14
|32-43
|32
|16
|Мальорка
|30
|8
|7
|15
|36-48
|31
|17
|Севилья
|30
|8
|7
|15
|37-50
|31
|18
|Эльче
|30
|6
|11
|13
|38-47
|29
|19
|Леванте
|30
|6
|8
|16
|34-50
|26
|20
|Овьедо
|30
|5
|9
|16
|21-48
|24
«Реал» с одинаковым счетом 1:2 проиграл два матча подряд: «Мальорке» в Примере и «Баварии» в Лиге чемпионов. Нечто похожее с ним случалось в середине января, когда мадридцы последовательно уступили «Барселоне» и «Альбасете» (в обоих случаях идентично по результату - 2:3). Тогда после двух неудач «сливочные» выдали три подряд убедительные победы. Интересно посмотреть на реакцию столичных звезд на двойной апрельский удар.
Место «Жироны» в таблице не должно никого вводить в заблуждение. Она совсем не проста и пиетета перед грандами не испытывает. Подтверждение тому недавние победы над «Барселоной» (2:1) и «Атлетиком» (3:0). Думается, каталонский середняк и столичному топу способен доставить определенные проблемы.
Ответный матч с «Баварией» сейчас явно заботит «реалистов» значительно больше дежурной игры чемпионата. В таких ситуациях нередко случаются сенсации. За последние 10 матчей мадридцы только раз сыграли на ноль. Полагаем, что и сегодня Лунину не удастся сохранить ворота в неприкосновенности.
Если размышляете о ставке на обмен голами в предстоящем матче, то «МАРАФОН» дает коэффициент 1.72 на этот исход.
Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на федеральном телеканале «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«МАРАФОН»
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Реал Мадрид»: Менди, Родриго, Куртуа (все - травмы)
«Жирона»: Карлос, Ванат Порту, тер Стеген (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Жирона»:
|Позиция
|«Реал Мадрид»
|«Жирона»
|Позиция
|Вратарь
|13. Лунин
|13. Гассанига
|Вратарь
|Защитник
|2. Карвахаль
|4. Мартинес
|Защитник
|Защитник
|24. Хейсен
|16. Франсес
|Защитник
|Защитник
|22. Рюдигер
|12. Рейс
|Защитник
|Защитник
|20. Фран Гарсия
|17. Блинд
|Защитник
|Полузащитник
|14. Тчуамени
|8. Бельтран
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. Гюлер
|18. Оунахи
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Вальверде
|20. Витсель
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Камавинга
|15. Цыганков
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Винисиус
|23. Мартин
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Мбаппе
|9. Руис
|Нападающий
|Главный тренер
|Альваро Арбелоа
|Мичел Санчес
|Главный тренер
«МАРАФОН» оценил вероятность победы фаворита коэффициентом 1.34. На ничью в Мадриде можно поставить с котировкой 6.05, а на победу каталонцев - за 8.80.
Эксперты не сомневаются в успехе мадридцев. Хотя матч первого круга в Жироне завершился локальной сенсацией - ничьей со счетом 1:1.
Лучший бомбардир «Реала» готов к игре, но, возможно, получит передышку перед главным на данный момент матчем весны для мадридцев - с «Баварией» в Мюнхене.