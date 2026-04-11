Реал Мадрид - Жирона, 10 апреля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

«Реал» с одинаковым счетом 1:2 проиграл два матча подряд: «Мальорке» в Примере и «Баварии» в Лиге чемпионов. Нечто похожее с ним случалось в середине января, когда мадридцы последовательно уступили «Барселоне» и «Альбасете» (в обоих случаях идентично по результату - 2:3). Тогда после двух неудач «сливочные» выдали три подряд убедительные победы. Интересно посмотреть на реакцию столичных звезд на двойной апрельский удар.

Место «Жироны» в таблице не должно никого вводить в заблуждение. Она совсем не проста и пиетета перед грандами не испытывает. Подтверждение тому недавние победы над «Барселоной» (2:1) и «Атлетиком» (3:0). Думается, каталонский середняк и столичному топу способен доставить определенные проблемы.

Ответный матч с «Баварией» сейчас явно заботит «реалистов» значительно больше дежурной игры чемпионата. В таких ситуациях нередко случаются сенсации. За последние 10 матчей мадридцы только раз сыграли на ноль. Полагаем, что и сегодня Лунину не удастся сохранить ворота в неприкосновенности.

Если размышляете о ставке на обмен голами в предстоящем матче, то «МАРАФОН» дает коэффициент 1.72 на этот исход.