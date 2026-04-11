Реал Мадрид - Жирона, 10 апреля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Обновлено:
Мадридцам сейчас не до «Жироны»?
Валентин Васильев

31-й тур чемпионата Испании по футболу откроется уже в пятницу, 10 апреля, в Мадриде. В гости к  «Реалу» едет «Жирона». Сумеют ли каталонцы оказать услугу крупнейшему клубу провинции, отобрав очки у его преследователя? Рассмотрим игру через призму котировок.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Реал» (Мадрид)  

10.04.2026, Пт

22:00 МСК

«Жирона»

П1 - 1.34

Х - 6.05

П2 - 8.80

Турнир:  испанская Примера, 31-й тур

Стадион: «Сантьяго Бернабеу»   (Мадрид, Испания)

Главный судья:  еще не назначен

🎁 Получить до 25 000 рублей от «Марафона»

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Реал»82335-17
«Жирона»32817-35

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1Счет

Команда 2

Турнир

07.04.2026«Реал»

1:2

«Бавария»

Лига чемпионов

04.04.2026«Мальорка»

2:1

«Реал»

Ла Лига

22.03.2026«Реал»

3:2

«Атлетико»

Ла Лига

17.03.2026«Манчестер Сити»

1:2

«Реал»

Лига чемпионов

14.03.2026«Реал»

4:1

«Эльче»

Ла Лига

Последние пять матчей «Жироны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.04.2026«Жирона»

1:0

«Вильярреал»

Ла Лига

21.03.2026«Осасуна» 

1:0

«Жирона»

Ла Лига

14.03.2026«Жирона»

3:0

«Атлетик» 

Ла Лига

07.03.2026«Леванте» 

1:1

«Жирона»

Ла Лига

01.03.2026«Жирона»

1:2

«Сельта»

Ла Лига

Место в турнирной таблице

«Реал» отстает от «Барселоны» уже на семь очков. «Жирона» неплохо себя чувствует в середине таблицы.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Барселона30251480-2976
2Реал Мадрид30223564-2869
3Вильярреал30184854-3558
4Атлетико30176750-3057
5Бетис301112744-3745
6Сельта301111844-3744
7Реал Сосьедад301181146-4541
8Хетафе301251327-3141
9Осасуна301081236-3738
10Эспаньол301081236-4438
11Атлетик301151432-4338
12Жирона309101132-4437
13Райо Вальекано308111129-3535
14Валенсия30981334-4535
15Алавес30881432-4332
16Мальорка30871536-4831
17Севилья30871537-5031
18Эльче306111338-4729
19Леванте30681634-5026
20Овьедо30591621-4824

Прогноз на матч

«Реал» с одинаковым счетом 1:2 проиграл два матча подряд: «Мальорке» в Примере и «Баварии» в Лиге чемпионов. Нечто похожее с ним случалось в середине января, когда мадридцы последовательно уступили «Барселоне» и «Альбасете» (в обоих случаях идентично по результату - 2:3). Тогда после двух неудач «сливочные» выдали три подряд убедительные победы. Интересно посмотреть на реакцию столичных звезд на двойной апрельский удар.

Место «Жироны» в таблице не должно никого вводить в заблуждение. Она совсем не проста и пиетета перед грандами не испытывает. Подтверждение тому недавние победы над «Барселоной» (2:1) и «Атлетиком» (3:0). Думается, каталонский середняк и столичному топу способен доставить определенные проблемы.

Ответный матч с «Баварией» сейчас явно заботит «реалистов» значительно больше дежурной игры чемпионата. В таких ситуациях нередко случаются сенсации. За последние 10 матчей мадридцы только раз сыграли на ноль. Полагаем, что и сегодня Лунину не удастся сохранить ворота в неприкосновенности.  

Если размышляете о ставке на обмен голами в предстоящем матче, то  «МАРАФОН» дает коэффициент 1.72 на этот исход.

Бонусы на матч

ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ В 2026 ГОДУ

Трансляции

Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на федеральном телеканале «Матч ТВ».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«МАРАФОН»ГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Реал Мадрид»: Менди, Родриго, Куртуа (все - травмы)

«Жирона»: Карлос, Ванат Порту, тер Стеген  (травма)


Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Жирона»:

Позиция«Реал Мадрид»«Жирона»Позиция
Вратарь13. Лунин13. ГассанигаВратарь
Защитник2. Карвахаль4. МартинесЗащитник
Защитник24. Хейсен16. ФрансесЗащитник
Защитник22. Рюдигер12. РейсЗащитник
Защитник20. Фран Гарсия17. БлиндЗащитник
Полузащитник14. Тчуамени8. БельтранПолузащитник
Полузащитник15. Гюлер18. ОунахиПолузащитник
Полузащитник8. Вальверде20. ВитсельПолузащитник
Полузащитник6. Камавинга15. ЦыганковПолузащитник
Нападающий7. Винисиус23. МартинПолузащитник
Нападающий10. Мбаппе9. РуисНападающий
Главный тренерАльваро АрбелоаМичел СанчесГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

«МАРАФОН» оценил вероятность победы фаворита коэффициентом 1.34. На ничью в Мадриде можно поставить с котировкой 6.05, а на победу каталонцев - за 8.80.

Узнайте, где дают фрибет при регистрации, на сайте «Советский спорт». 

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Реал» - «Жирона»?

Эксперты не сомневаются в успехе мадридцев. Хотя матч первого круга  в Жироне завершился локальной сенсацией - ничьей со счетом 1:1.

Где смотреть матч «Реал» - «Жирона»?

Федеральный канал «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.

Будет ли играть Мбаппе?

Лучший бомбардир «Реала» готов к игре, но, возможно, получит передышку перед главным на данный момент матчем весны для мадридцев - с «Баварией» в Мюнхене.

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer264 дней 7 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer80 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer264 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer264 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer264 дней 7 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer264 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer264 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё