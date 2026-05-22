Реал Мадрид - Атлетик, 23 мая: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Реал Мадрид - Атлетик, 23 мая: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Последний матч Арбелоа в Мадриде?
Мадридский «Реал» завершает редкий для себя сезон без трофеев домашним матчем с «Атлетиком» из Бильбао. Рассмотрим субботнюю игру с точки зрения интересных опций для пари. 

«Реал» (Мадрид)

23.05.2026, Сб
22:00 МСК

«Атлетик» (Бильбао)

П1 - 1.50

Х - 4.80

П2 - 6.00

Турнир: испанская Примера, 38-й тур

Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)

Главный судья: еще не назначен

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Реал»1254577464-330
«Атлетик»7745125330-464

Последние пять матчей «Реала»:

17.05.2026«Севилья»

0:1

«Реал»

Ла Лига

14.05.2026«Реал»

2:0

«Овьедо»

Ла Лига

10.05.2026«Барселона»

2:0

«Реал»

Ла Лига

03.05.2026«Эспаньол»

0:2

«Реал»

Ла Лига

24.04.2026«Бетис»

1:1

«Реал»

Ла Лига

Последние пять матчей «Атлетика»:

17.05.2026«Атлетик»

1:1

«Сельта»

Ла Лига

13.05.2026«Эспаньол»

2:0

«Атлетик»

Ла Лига

10.05.2026«Атлетик»

0:1

«Валенсия»

Ла Лига

02.05.2026«Алавес»

2:4

«Атлетик»

Ла Лига

25.04.2026«Атлетико»

3:2

«Атлетик»

Ла Лига

Свернуть

Перед последним туром внизу таблицы Примеры меньше ясности, чем наверху.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Барселона37311594-3394
2Реал Мадрид37265673-3383
3Атлетико372161061-3969
4Вильярреал372161067-4569
5Бетис371415857-4757
6Сельта3713121252-4851
7Хетафе371461731-3848
8Райо Вальекано3711141239-4347
9Валенсия3712101543-5446
10Реал Сосьедад3711121458-6045
11Эспаньол371291642-5445
12Атлетик371361841-5445
13Севилья371271846-5943
14Алавес3711101643-5443
15Осасуна371191744-4942
16Эльче3710121548-5642
17Леванте371191746-5942
18Жирона379131538-5440
19Мальорка371091844-5739
20Овьедо376112026-5729

Обе команды к последнему туру лишились очевидных турнирных стимулов. «Реал» уже ни вверх, ни вниз со второго месте не двинется. «Атлетик» может подняться на несколько ступеней, но до зоны УЕФА в любом случае уже не доберется. В этой ситуации командам только и остается, что постараться порадовать болельщика.

Как ни странно, у «Реала» пять последних матчей были «низовыми». Баски не побеждают три тура, в двух из которых не сумели поразить чужие ворота. Однако игра без серьезной спортивной подоплеки способствует раскрепощенности участников.   Поэтому есть надежда, что голы в субботу в центре испанской столицы будут. Причем в обе стороны.

В PARI поставить на «обе забьют» можно по котировке 1.65.

В прямом эфире игру покажет «Матч! Футбол 1». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч! Футбол 1»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«БЕТСИТИ»ГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Потери

«Реал Мадрид»: Милиоао, Менди, Родриго (все - травмы)

«Атлетик»: Прадос, Нико Уильямс (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал Мадрид» - «Атлетик»:

Позиция«Реал Мадрид»«Атлетик»Позиция
Вратарь1. Куртуа1. СимонВратарь
Защитник12. Александер-Арнольд2. ГоросабельЗащитник
Защитник24. Хейсен5. АльваресЗащитник
Защитник22. Рюдигер14. ЛапортЗащитник
Защитник18. Каррерас19. БойроЗащитник
Полузащитник 45. Питарч30. РегоПолузащитник
Полузащитник 14. Тчуамени16. РуисПолузащитник 
Полузащитник6. Камавинга9. Иньяки УильямсПолузащитник
Полузащитник5. Беллингем23. НаварроПолузащитник
Нападающий7. Винисиус7. БеренгерПолузащитник
Нападающий10. Мбаппе11. ГурусетаНападающий
Главный тренерАльваро АрбелоаЭрнесто ВальвердеГлавный тренер

PARI в шестикратном размере выплатит выигрыш по удачным ставкам на победу гостей в случае сенсации в Мадриде. Коэффициент на успех фаворита ровно в четыре раза ниже. Ничья котируется за 4.80.

