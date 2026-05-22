Реал Мадрид - Атлетик, 23 мая: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
Мадридский «Реал» завершает редкий для себя сезон без трофеев домашним матчем с «Атлетиком» из Бильбао. Рассмотрим субботнюю игру с точки зрения интересных опций для пари.
Турнир: испанская Примера, 38-й тур
Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Реал»
|125
|45
|77
|464-330
|«Атлетик»
|77
|45
|125
|330-464
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
|Счет
Команда 2
Турнир
|17.05.2026
|«Севилья»
0:1
«Реал»
Ла Лига
|14.05.2026
|«Реал»
2:0
«Овьедо»
Ла Лига
|10.05.2026
|«Барселона»
2:0
«Реал»
Ла Лига
|03.05.2026
|«Эспаньол»
0:2
«Реал»
Ла Лига
|24.04.2026
|«Бетис»
1:1
«Реал»
Ла Лига
Последние пять матчей «Атлетика»:
|Дата
|Команда 1
|Счет
Команда 2
Турнир
|17.05.2026
|«Атлетик»
1:1
«Сельта»
Ла Лига
|13.05.2026
|«Эспаньол»
2:0
«Атлетик»
Ла Лига
|10.05.2026
|«Атлетик»
0:1
«Валенсия»
Ла Лига
|02.05.2026
|«Алавес»
2:4
«Атлетик»
Ла Лига
|25.04.2026
|«Атлетико»
3:2
«Атлетик»
Ла Лига
Перед последним туром внизу таблицы Примеры меньше ясности, чем наверху.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Барселона
|37
|31
|1
|5
|94-33
|94
|2
|Реал Мадрид
|37
|26
|5
|6
|73-33
|83
|3
|Атлетико
|37
|21
|6
|10
|61-39
|69
|4
|Вильярреал
|37
|21
|6
|10
|67-45
|69
|5
|Бетис
|37
|14
|15
|8
|57-47
|57
|6
|Сельта
|37
|13
|12
|12
|52-48
|51
|7
|Хетафе
|37
|14
|6
|17
|31-38
|48
|8
|Райо Вальекано
|37
|11
|14
|12
|39-43
|47
|9
|Валенсия
|37
|12
|10
|15
|43-54
|46
|10
|Реал Сосьедад
|37
|11
|12
|14
|58-60
|45
|11
|Эспаньол
|37
|12
|9
|16
|42-54
|45
|12
|Атлетик
|37
|13
|6
|18
|41-54
|45
|13
|Севилья
|37
|12
|7
|18
|46-59
|43
|14
|Алавес
|37
|11
|10
|16
|43-54
|43
|15
|Осасуна
|37
|11
|9
|17
|44-49
|42
|16
|Эльче
|37
|10
|12
|15
|48-56
|42
|17
|Леванте
|37
|11
|9
|17
|46-59
|42
|18
|Жирона
|37
|9
|13
|15
|38-54
|40
|19
|Мальорка
|37
|10
|9
|18
|44-57
|39
|20
|Овьедо
|37
|6
|11
|20
|26-57
|29
Обе команды к последнему туру лишились очевидных турнирных стимулов. «Реал» уже ни вверх, ни вниз со второго месте не двинется. «Атлетик» может подняться на несколько ступеней, но до зоны УЕФА в любом случае уже не доберется. В этой ситуации командам только и остается, что постараться порадовать болельщика.
Как ни странно, у «Реала» пять последних матчей были «низовыми». Баски не побеждают три тура, в двух из которых не сумели поразить чужие ворота. Однако игра без серьезной спортивной подоплеки способствует раскрепощенности участников. Поэтому есть надежда, что голы в субботу в центре испанской столицы будут. Причем в обе стороны.
В PARI поставить на «обе забьют» можно по котировке 1.65.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 «БЕТСИТИ»
|До 2 000 рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!
В прямом эфире игру покажет «Матч! Футбол 1».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч! Футбол 1»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Реал Мадрид»: Милиоао, Менди, Родриго (все - травмы)
«Атлетик»: Прадос, Нико Уильямс (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал Мадрид» - «Атлетик»:
|Позиция
|«Реал Мадрид»
|«Атлетик»
|Позиция
|Вратарь
|1. Куртуа
|1. Симон
|Вратарь
|Защитник
|12. Александер-Арнольд
|2. Горосабель
|Защитник
|Защитник
|24. Хейсен
|5. Альварес
|Защитник
|Защитник
|22. Рюдигер
|14. Лапорт
|Защитник
|Защитник
|18. Каррерас
|19. Бойро
|Защитник
|Полузащитник
|45. Питарч
|30. Рего
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Тчуамени
|16. Руис
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Камавинга
|9. Иньяки Уильямс
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Беллингем
|23. Наварро
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Винисиус
|7. Беренгер
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Мбаппе
|11. Гурусета
|Нападающий
|Главный тренер
|Альваро Арбелоа
|Эрнесто Вальверде
|Главный тренер
PARI в шестикратном размере выплатит выигрыш по удачным ставкам на победу гостей в случае сенсации в Мадриде. Коэффициент на успех фаворита ровно в четыре раза ниже. Ничья котируется за 4.80.
Спортивный портал «Советский спорт» расскажет что такое фрибет, как его получить и использовать в ставках на спорт.
Получить до 25 000 рублей от PARI