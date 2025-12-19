Ведомости
Реал Мадрид - Севилья, 20 декабря: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Соперничество с богатейшей историей
Валентин Васильев

В субботнем расписании 17-го тура чемпионата Испании по футболу выделяется встреча в Мадриде. В гости к «Реалу» едет «Севилья».  Изучаем котировки букмекеров на игру, выбираем перспективный вариант для пари.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Реал» (Мадрид)

20.12.2025, Сб

23:00 МСК

«Севилья»

П1 - 1.20

Х - 6.60

П2 - 13.00

Турнир: чемпионат Испании, 17-й тур

Стадион: «Сантьяго Бернабеу»    (Мадрид, Испания)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Реал»1093257419-267
«Севилья»5732109267-419

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.12.2025«Талавера»

2:3

«Реал»

Кубок Испании

14.12.2025«Алавес»

1:2

«Реал»

Ла Лига

10.12.2025«Реал»

1:2

«Манчестер Сити»

Лига чемпионов

07.12.2025«Реал»

0:2

«Сельта»

Ла Лига

03.12.2025«Атлетик»

0:3

«Реал»

Ла Лига

Последние пять матчей «Севильи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.12.2025«Аавес»

1:0

«Севилья»

Кубок Испании

14.12.2025«Севилья»

4:0

«Овьедо»

Ла Лига

07.12.2025«Валенсия»

1:1

«Севилья»

Ла Лига

04.12.2025«Эстремадура»

1:2

«Севилья»

Кубок Испании

30.11.2025«Севилья»

0:2

«Бетис»

Ла Лига

Место в турнирной таблице

Свернуть

«Реал» на четыре очка отстает от «Барселоны» и может минимум на сутки сократить отставание от лидера до одного пункта. «Севилья» держится в середине таблицы.

КлубИВНПМячиОчки
1. Барселона17141249-2043
2. Реал Мадрид17123234-1639
3. Вильярреал15112231-1335
4. Атлетико17104330-1634
5. Эспаньол1693420-1630
6. Бетис1667325-1925
7. Атлетик1772815-2223
8. Сельта1657420-1922
9. Хетафе1662813-1820
10. Севилья1662824-2420
11. Эльче1647519-2019
12. Райо Вальекано1646613-1618
13. Алавес1653814-1718
14. Мальорка1645718-2317
15. Реал Сосьедад1644820-2416
16. Осасуна1643914-2015
17. Валенсия1636715-2515
18. Жирона1636715-3015
19. Овьедо1624107-2610
20. Леванте15231016-289

Прогноз на матч

Свернуть

При всей звездности атаки у «Реала» не все в порядке с обороной. Травмы выкосили почти всех основных защитников! Даже от представителя третьего дивизиона, «Талаверы», мадридский клуб умудрился пропустить пару мячей в Кубке. Забили столичные футболисты, разумеется, больше (на один гол), но главную проблему гранда эта игра лишний раз подсветила.

За 10 последних матчей парни Хаби Алонсо всего дважды сыграли на ноль. У «Севильи», кстати, наблюдается аналогичная картина. Так что в субботу на «Бернабеу» ждем голов не только от хозяев поля. В PARI вариант «обе забьют» идет за 1.82.

Трансляции

Свернуть

Игру покажет в прямом эфире телеканал «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Реал»: Менди, Карвахаль, Александер-Арнольд, Милитао, Камавинга, Алаба (все - травмы), Альваро Гарсия, Эндрик (оба - дисквалификации)

«Севилья»: Куасси, Янузай, Варгас, Суасо, Маркан, Салас (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Сельта»:

Позиция«Реал»«Севилья»Позиция
Вратарь1. Куртуа1. ВлаходимосВратарь
Защитник20. Фран Гарсия2. КармонаЗащитник
Защитник24. Хейсен15. КардосоЗащитник
Защитник17. Асенсио 6. ГудельЗащитник
Защитник8. Вальверде32. ККастринЗащитник
Полузащитник14. Тчуамени36. ХоакинПолузащитник
Полузащитник 5. Беллингем18. АгумеПолузащитник 
Полузащитник15. Гюлер20. СоуПолузащитник
Полузащитник11. Родриго19. МендиНападающий
Нападающий7. Винисиус7. РомероНападающий
Нападающий10. Мбаппе10. СанчесНападающий
Главный тренерХаби АлонсоМатиас АлмейдаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Эксперты БК PARI оценили вероятность победы «Реала» коэффициентом 1.20. Два других популярных исхода выглядят более привлекательно. Ничья котируется за 6.60, а победа гостей - за 13.00.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Реал» - «Севилья»?

Аналитики присвоили коэффициент 8.00 двум вариантам победы фаворита - 2:0 и 3:0.

Матч «Реал» - «Севилья» будет результативным?

Необычно низкий коэффициент 1.35 на тотал больше 2.5 предвещает «голеаду» в испанской столице. 

Где смотреть матч «Реал» - «Севилья»?

На территории РФ игру бесплатно покажет «Матч».

