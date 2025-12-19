Реал Мадрид - Севилья, 20 декабря: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

При всей звездности атаки у «Реала» не все в порядке с обороной. Травмы выкосили почти всех основных защитников! Даже от представителя третьего дивизиона, «Талаверы», мадридский клуб умудрился пропустить пару мячей в Кубке. Забили столичные футболисты, разумеется, больше (на один гол), но главную проблему гранда эта игра лишний раз подсветила.

За 10 последних матчей парни Хаби Алонсо всего дважды сыграли на ноль. У «Севильи», кстати, наблюдается аналогичная картина. Так что в субботу на «Бернабеу» ждем голов не только от хозяев поля. В PARI вариант «обе забьют» идет за 1.82.