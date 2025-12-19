Реал Мадрид - Севилья, 20 декабря: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
В субботнем расписании 17-го тура чемпионата Испании по футболу выделяется встреча в Мадриде. В гости к «Реалу» едет «Севилья». Изучаем котировки букмекеров на игру, выбираем перспективный вариант для пари.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Реал» (Мадрид)
20.12.2025, Сб
23:00 МСК
«Севилья»
|П1 - 1.20
Турнир: чемпионат Испании, 17-й тур
Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Реал»
|109
|32
|57
|419-267
|«Севилья»
|57
|32
|109
|267-419
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.12.2025
|«Талавера»
2:3
«Реал»
Кубок Испании
|14.12.2025
|«Алавес»
1:2
«Реал»
Ла Лига
|10.12.2025
|«Реал»
1:2
«Манчестер Сити»
Лига чемпионов
|07.12.2025
|«Реал»
0:2
«Сельта»
Ла Лига
|03.12.2025
|«Атлетик»
0:3
«Реал»
Ла Лига
Последние пять матчей «Севильи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.12.2025
|«Аавес»
1:0
«Севилья»
Кубок Испании
|14.12.2025
|«Севилья»
4:0
«Овьедо»
Ла Лига
|07.12.2025
|«Валенсия»
1:1
«Севилья»
Ла Лига
|04.12.2025
|«Эстремадура»
1:2
«Севилья»
Кубок Испании
|30.11.2025
|«Севилья»
0:2
«Бетис»
Ла Лига
«Реал» на четыре очка отстает от «Барселоны» и может минимум на сутки сократить отставание от лидера до одного пункта. «Севилья» держится в середине таблицы.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Барселона
|17
|14
|1
|2
|49-20
|43
|2. Реал Мадрид
|17
|12
|3
|2
|34-16
|39
|3. Вильярреал
|15
|11
|2
|2
|31-13
|35
|4. Атлетико
|17
|10
|4
|3
|30-16
|34
|5. Эспаньол
|16
|9
|3
|4
|20-16
|30
|6. Бетис
|16
|6
|7
|3
|25-19
|25
|7. Атлетик
|17
|7
|2
|8
|15-22
|23
|8. Сельта
|16
|5
|7
|4
|20-19
|22
|9. Хетафе
|16
|6
|2
|8
|13-18
|20
|10. Севилья
|16
|6
|2
|8
|24-24
|20
|11. Эльче
|16
|4
|7
|5
|19-20
|19
|12. Райо Вальекано
|16
|4
|6
|6
|13-16
|18
|13. Алавес
|16
|5
|3
|8
|14-17
|18
|14. Мальорка
|16
|4
|5
|7
|18-23
|17
|15. Реал Сосьедад
|16
|4
|4
|8
|20-24
|16
|16. Осасуна
|16
|4
|3
|9
|14-20
|15
|17. Валенсия
|16
|3
|6
|7
|15-25
|15
|18. Жирона
|16
|3
|6
|7
|15-30
|15
|19. Овьедо
|16
|2
|4
|10
|7-26
|10
|20. Леванте
|15
|2
|3
|10
|16-28
|9
При всей звездности атаки у «Реала» не все в порядке с обороной. Травмы выкосили почти всех основных защитников! Даже от представителя третьего дивизиона, «Талаверы», мадридский клуб умудрился пропустить пару мячей в Кубке. Забили столичные футболисты, разумеется, больше (на один гол), но главную проблему гранда эта игра лишний раз подсветила.
За 10 последних матчей парни Хаби Алонсо всего дважды сыграли на ноль. У «Севильи», кстати, наблюдается аналогичная картина. Так что в субботу на «Бернабеу» ждем голов не только от хозяев поля. В PARI вариант «обе забьют» идет за 1.82.
Игру покажет в прямом эфире телеканал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Реал»: Менди, Карвахаль, Александер-Арнольд, Милитао, Камавинга, Алаба (все - травмы), Альваро Гарсия, Эндрик (оба - дисквалификации)
«Севилья»: Куасси, Янузай, Варгас, Суасо, Маркан, Салас (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Сельта»:
|Позиция
|«Реал»
|«Севилья»
|Позиция
|Вратарь
|1. Куртуа
|1. Влаходимос
|Вратарь
|Защитник
|20. Фран Гарсия
|2. Кармона
|Защитник
|Защитник
|24. Хейсен
|15. Кардосо
|Защитник
|Защитник
|17. Асенсио
|6. Гудель
|Защитник
|Защитник
|8. Вальверде
|32. ККастрин
|Защитник
|Полузащитник
|14. Тчуамени
|36. Хоакин
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Беллингем
|18. Агуме
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. Гюлер
|20. Соу
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Родриго
|19. Менди
|Нападающий
|Нападающий
|7. Винисиус
|7. Ромеро
|Нападающий
|Нападающий
|10. Мбаппе
|10. Санчес
|Нападающий
|Главный тренер
|Хаби Алонсо
|Матиас Алмейда
|Главный тренер
Эксперты БК PARI оценили вероятность победы «Реала» коэффициентом 1.20. Два других популярных исхода выглядят более привлекательно. Ничья котируется за 6.60, а победа гостей - за 13.00.
Аналитики присвоили коэффициент 8.00 двум вариантам победы фаворита - 2:0 и 3:0.
Необычно низкий коэффициент 1.35 на тотал больше 2.5 предвещает «голеаду» в испанской столице.
На территории РФ игру бесплатно покажет «Матч».