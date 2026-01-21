Реал Сосьедад - Барселона, 18 января: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

«Барселона» продолжает куражиться после эффектной победы в Суперкубке Испании. Подопечные Флика после триумфа в дежурном режиме разобрались с «Расингом» в Кубке страны (2:0). К матчу в Сан-Себастьяне каталонцы подходят с минимальными потерями в составе, что очень важно в условиях напряженного графика.

«Реал Сосьедад» подправил результаты в новом году. За последние пять матчей «баски» не потерпели ни одного поражения, урвав ничью с мадридским «Атлетико» (1:1). Однако ни в одной из этих встреч «Сосьедаду» не удалось сохранить ворота в неприкосновенности. Нынешняя «Барселона» – именно та команда, которая умеет наказывать за ошибки у своих ворот.

Перед началом матча с «Сосьедадом» сине-гранатовые всего на одно очко опережают другой «Реал». Без всяких сомнений, это послужит дополнительной мотивацией для коллектива Флика забрать три балла в выездной встрече. Берем чистую победу «Барселоны» за коэффициент 1,55.