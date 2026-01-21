Ведомости
Спорт

18 января 8:09

Реал Сосьедад - Барселона, 18 января: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Остановят ли «баски» набравшую ход «Барселону»?
Валентин Васильев

В рамках 20-го тура Ла Лиги «Реал Сосьедад» примет «Барселону». Сине-гранатовые, окрыленные успехом в национальном Суперкубке, продолжают штамповать победы и в других турнирах. Перед началом встречи мадридский «Реал» подобрался в таблице на расстояние одного очка. Это означает, что каталонцам вовсе не желательно оступаться в своем матче.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян)

18.01.2026, Вс

23:00 МСК

«Барселона» 

П1 - 5.20

Х - 4.60

П2 - 1.55

Турнир: чемпионат Испании, 20-й тур

Стадион: «Реале Арена»  (Сан-Себастьян, Испания)

Главный судья: еще не назначен

Получить до 25 000 рублей от PARI

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Реал Сосьедад»3743117194:406
«Барселона» 1174337406:194

Последние пять матчей «Реала Сосьедад»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.01.2026«Реал Сосьедад»

3:2 (после серии пенальти)

«Осасуна»

Кубок Испании

09.01.2026«Хетафе»

1:2

«Реал Сосьедад»

Ла Лига

04.01.2026«Реал Сосьедад»

1:1

«Атлетико»

Ла Лига

20.12.2025«Леванте»

1:1

«Реал Сосьедад»

Ла Лига

16.12.2025«Эльденсе»

1:2

«Реал Сосьедад»

Кубок Испании

Последние пять матчей «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.01.2026«Расинг» 

0:2

«Барселона» 

Кубок Испании

11.01.2026«Барселона» 

3:2

«Реал Мадрид» 

Суперкубок Испании

07.01.2026«Барселона» 

5:0

«Атлетик»

Суперкубок Испании

03.01.2026«Эспаньол»

0:2

«Барселона»  

Ла Лига

21.12.2025«Вильярреал»

0:2

«Барселона» 

Ла Лига

Место в таблице

Перед началом тура мадридцы на четыре очка отстают от чемпиона и лидера. Гость столицы идет в таблице предпоследним.

КлубИВНПМячиОчки
1. Барселона19161253-2049
2. Реал Мадрид19153243-1748
3. Вильярреал19132437-1941
4. Атлетико19115334-1738
5. Эспаньол20104623-2234
6. Бетис2088433-2532
7. Сельта1978425-2029
8. Атлетик20731019-2824
9. Жирона1966820-3424
10. Эльче1958625-2423
11. Осасуна20641021-2422
12. Райо Вальекано1957724-2722
13. Реал Сосьедад1956824-2721
14. Мальорка2056924-3021
15. Хетафе19631015-2521
16. Севилья19621124-3020
17. Алавес19541016-2419
18. Валенсия1938818-3117
19. Леванте19351121-3214
20. Овьедо20281010-2914

Прогноз на матч

«Барселона» продолжает куражиться после эффектной победы в Суперкубке Испании. Подопечные Флика после триумфа в дежурном режиме разобрались с «Расингом» в Кубке страны (2:0). К матчу в Сан-Себастьяне каталонцы подходят с минимальными потерями в составе, что очень важно в условиях напряженного графика.

«Реал Сосьедад» подправил результаты в новом году. За последние пять матчей «баски» не потерпели ни одного поражения, урвав ничью с мадридским «Атлетико» (1:1). Однако ни в одной из этих встреч «Сосьедаду» не удалось сохранить ворота в неприкосновенности. Нынешняя «Барселона» – именно та команда, которая умеет наказывать за ошибки у своих ворот. 

Перед началом матча с «Сосьедадом» сине-гранатовые всего на одно очко опережают другой «Реал». Без всяких сомнений, это послужит дополнительной мотивацией для коллектива Флика забрать три балла в выездной встрече. Берем чистую победу «Барселоны» за коэффициент 1,55.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
БЕТСИТИДо 100 тысяч рублейПриветственный
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный

Если вы хотите увидеть список букмекерских контор России по надежности, то переходите на сайт «Советского спорта».

Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году

Трансляции

В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Реал Сосьедад»: Эррера, Захарян, Оскарссон (все - травма)

«Барселона»: Гави, Кристенсен (оба - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал Сосьедад» - «Барселона»:

Позиция«Реал Сосьедад»«Барселона»Позиция
Вратарь1. Ремиро13. ГарсияВратарь
Защитник2. Арамбуру3. БальдеЗащитник
Защитник31. Мартен24. ГарсияЗащитник
Защитник16. Чалета-Цар5. КубарсиЗащитник
Защитник17. Гомес23. КундеЗащитник
Полузащитник 14. Кубо21. Де ЙонгПолузащитник
Полузащитник 8. Туррьентес8. ПедриПолузащитник 
Полузащитник18. Солер14. РэшфордПолузащитник
Нападающий11. Гедеш16. Фермин ЛопесПолузащитник
Нападающий23. Мендес10. ЯмальПолузащитник
Нападающий10. Оярсабаль9. ЛевандовскиНападающий
Главный тренерСерхио ФрансискоХанс-Дитер ФликГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Эксперты PARI высоко оценивают шансы каталонцев на итоговую победу - на соответствующий маркер предложен коэффициент 1,55. Успех «Реала Сосьедад» оценивается в 5,20. На ничейный исход можно поставить за 4,60.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Реал Сосьедад» - «Барселона»?

На маркете точного счета коэффициенты начинаются с 9.00. С такой котировкой можно поставить на победу сине-гранатовых со счетом 2:1.

Будет ли матч «Реал Сосьедад» - «Барселона» результативным?

Коэффициент 1.40 на тотал больше 2.5 предвещает голевую встречу.

