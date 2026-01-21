Реал Сосьедад - Барселона, 18 января: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
В рамках 20-го тура Ла Лиги «Реал Сосьедад» примет «Барселону». Сине-гранатовые, окрыленные успехом в национальном Суперкубке, продолжают штамповать победы и в других турнирах. Перед началом встречи мадридский «Реал» подобрался в таблице на расстояние одного очка. Это означает, что каталонцам вовсе не желательно оступаться в своем матче.
Турнир: чемпионат Испании, 20-й тур
Стадион: «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Реал Сосьедад»
|37
|43
|117
|194:406
|«Барселона»
|117
|43
|37
|406:194
Последние пять матчей «Реала Сосьедад»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.01.2026
|«Реал Сосьедад»
3:2 (после серии пенальти)
«Осасуна»
Кубок Испании
|09.01.2026
|«Хетафе»
1:2
«Реал Сосьедад»
Ла Лига
|04.01.2026
|«Реал Сосьедад»
1:1
«Атлетико»
Ла Лига
|20.12.2025
|«Леванте»
1:1
«Реал Сосьедад»
Ла Лига
|16.12.2025
|«Эльденсе»
1:2
«Реал Сосьедад»
Кубок Испании
Последние пять матчей «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.01.2026
|«Расинг»
0:2
«Барселона»
Кубок Испании
|11.01.2026
|«Барселона»
3:2
«Реал Мадрид»
Суперкубок Испании
|07.01.2026
|«Барселона»
5:0
«Атлетик»
Суперкубок Испании
|03.01.2026
|«Эспаньол»
0:2
«Барселона»
Ла Лига
|21.12.2025
|«Вильярреал»
0:2
«Барселона»
Ла Лига
Перед началом тура мадридцы на четыре очка отстают от чемпиона и лидера. Гость столицы идет в таблице предпоследним.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Барселона
|19
|16
|1
|2
|53-20
|49
|2. Реал Мадрид
|19
|15
|3
|2
|43-17
|48
|3. Вильярреал
|19
|13
|2
|4
|37-19
|41
|4. Атлетико
|19
|11
|5
|3
|34-17
|38
|5. Эспаньол
|20
|10
|4
|6
|23-22
|34
|6. Бетис
|20
|8
|8
|4
|33-25
|32
|7. Сельта
|19
|7
|8
|4
|25-20
|29
|8. Атлетик
|20
|7
|3
|10
|19-28
|24
|9. Жирона
|19
|6
|6
|8
|20-34
|24
|10. Эльче
|19
|5
|8
|6
|25-24
|23
|11. Осасуна
|20
|6
|4
|10
|21-24
|22
|12. Райо Вальекано
|19
|5
|7
|7
|24-27
|22
|13. Реал Сосьедад
|19
|5
|6
|8
|24-27
|21
|14. Мальорка
|20
|5
|6
|9
|24-30
|21
|15. Хетафе
|19
|6
|3
|10
|15-25
|21
|16. Севилья
|19
|6
|2
|11
|24-30
|20
|17. Алавес
|19
|5
|4
|10
|16-24
|19
|18. Валенсия
|19
|3
|8
|8
|18-31
|17
|19. Леванте
|19
|3
|5
|11
|21-32
|14
|20. Овьедо
|20
|2
|8
|10
|10-29
|14
«Барселона» продолжает куражиться после эффектной победы в Суперкубке Испании. Подопечные Флика после триумфа в дежурном режиме разобрались с «Расингом» в Кубке страны (2:0). К матчу в Сан-Себастьяне каталонцы подходят с минимальными потерями в составе, что очень важно в условиях напряженного графика.
«Реал Сосьедад» подправил результаты в новом году. За последние пять матчей «баски» не потерпели ни одного поражения, урвав ничью с мадридским «Атлетико» (1:1). Однако ни в одной из этих встреч «Сосьедаду» не удалось сохранить ворота в неприкосновенности. Нынешняя «Барселона» – именно та команда, которая умеет наказывать за ошибки у своих ворот.
Перед началом матча с «Сосьедадом» сине-гранатовые всего на одно очко опережают другой «Реал». Без всяких сомнений, это послужит дополнительной мотивацией для коллектива Флика забрать три балла в выездной встрече. Берем чистую победу «Барселоны» за коэффициент 1,55.
В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Реал Сосьедад»: Эррера, Захарян, Оскарссон (все - травма)
«Барселона»: Гави, Кристенсен (оба - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал Сосьедад» - «Барселона»:
|Позиция
|«Реал Сосьедад»
|«Барселона»
|Позиция
|Вратарь
|1. Ремиро
|13. Гарсия
|Вратарь
|Защитник
|2. Арамбуру
|3. Бальде
|Защитник
|Защитник
|31. Мартен
|24. Гарсия
|Защитник
|Защитник
|16. Чалета-Цар
|5. Кубарси
|Защитник
|Защитник
|17. Гомес
|23. Кунде
|Защитник
|Полузащитник
|14. Кубо
|21. Де Йонг
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Туррьентес
|8. Педри
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Солер
|14. Рэшфорд
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Гедеш
|16. Фермин Лопес
|Полузащитник
|Нападающий
|23. Мендес
|10. Ямаль
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Оярсабаль
|9. Левандовски
|Нападающий
|Главный тренер
|Серхио Франсиско
|Ханс-Дитер Флик
|Главный тренер
Эксперты PARI высоко оценивают шансы каталонцев на итоговую победу - на соответствующий маркер предложен коэффициент 1,55. Успех «Реала Сосьедад» оценивается в 5,20. На ничейный исход можно поставить за 4,60.
На маркете точного счета коэффициенты начинаются с 9.00. С такой котировкой можно поставить на победу сине-гранатовых со счетом 2:1.
Коэффициент 1.40 на тотал больше 2.5 предвещает голевую встречу.