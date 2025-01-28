Реал Сосьедад — ПАОК, 30 января: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

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В последнем туре группового этапа Лиги Европы сойдутся «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна и ПАОК, за который выступают Федор Чалов и Магомад Оздоев. Каждой из команд есть за что сражаться, хотя мимо плей-офф не должны пролететь ни испанцы, ни греки.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Реал Сосьедад» (Испания)
30.01.2025, Чт
23:00 МСК
ПАОК (Греция)
|П1 - 1.57
Турнир: Лига Европы УЕФА, общий этап, 8-й тур
Стадион: «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания)
Главный арбитр: еще не определен
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Последние пять матчей «Реал Сосьедад»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
26.01.2025
«Реал Сосьедад»
0:3
«Хетафе»
Примера
23.01.2025
«Лацио»
3:1
«Реал Сосьедад»
Лига Европы
19.01.2025
«Валенсия»
1:0
«Реал Сосьедад»
Примера
16.01.2025
«Реал Сосьедад»
3:1
«Райо Вальекано»
Кубок Испании
13.01.2025
«Реал Сосьедад»
1:0
«Вильярреал»
Примера
Последние пять матчей ПАОКа:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.01.2025
|ПАОК
|1:0
|«Левадиакос»
|Суперлига
|23.01.2025
|ПАОК
|2:0
|«Славия»
|Лига Европы
|19.01.2025
|«Арис»
|0:0
|ПАОК
|Суперлига
|12.01.2025
|ПАОК
|1:2
|«Волос»
|Суперлига
|05.01.2025
|«Панатинаикос»
|2:1
|ПАОК
|Суперлига
Перед последним игровым днем общего этапа расклад в таблице следующий:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Лацио
|7
|6
|1
|0
|17-4
|19
|2. Айнтрахт
|7
|5
|1
|1
|14-8
|16
|3. Атлетик
|7
|5
|1
|1
|12-6
|16
|4. Манчестер Юнайтед
|7
|4
|3
|0
|14-9
|15
|5. Лион
|7
|4
|2
|1
|15-7
|14
|6. Тоттенхэм
|7
|4
|2
|1
|14-9
|14
|7. Андерлехт
|7
|4
|2
|1
|11-8
|14
|8. ФКСБ
|7
|4
|2
|1
|10-7
|14
|9. Галатасарай
|7
|3
|4
|0
|18-14
|13
|10. Буде-Глимт
|7
|4
|1
|2
|13-10
|13
|11. Виктория
|7
|3
|3
|1
|12-9
|12
|12. Олимпиакос
|7
|3
|3
|1
|6-3
|12
|13. Рейнджерс
|7
|3
|2
|2
|14-9
|11
|14. АЗ Алкмаар
|7
|3
|2
|2
|10-9
|11
|15. Юнион
|7
|3
|2
|2
|7-6
|11
|16. Аякс
|7
|3
|1
|3
|14-7
|10
|17. ПАОК
|7
|3
|1
|3
|12-8
|10
|18. Реал Сосьедад
|7
|3
|1
|3
|11-9
|10
|19. Митьюлланд
|7
|3
|1
|3
|7-7
|10
|20. Эльфсборг
|7
|3
|1
|3
|9-11
|10
|21. Рома
|7
|2
|3
|2
|8-6
|9
|22. Ференцварош
|7
|3
|0
|4
|11-12
|9
|23. Фенербахче
|7
|2
|3
|2
|7-9
|9
|24. Бешикташ
|7
|3
|0
|4
|10-14
|9
|25. Порту
|7
|2
|2
|3
|12-11
|8
|26. Твенте
|7
|1
|4
|2
|7-9
|7
|27. Брага
|7
|2
|1
|4
|8-12
|7
|28. Хоффенхайм
|7
|1
|3
|3
|7-11
|6
|29. Маккаби ТА
|7
|2
|0
|5
|8-16
|6
|30. РФШ
|7
|1
|2
|4
|6-12
|5
|31. Славия Прага
|7
|1
|1
|5
|5-9
|4
|32. Мальме
|7
|1
|1
|5
|8-15
|4
|33. Лудогорец
|7
|0
|3
|4
|3-10
|3
|34. Карабах
|7
|1
|0
|6
|6-17
|3
|35. Ницца
|7
|0
|2
|5
|6-15
|2
|36. Динамо Киев
|7
|0
|1
|6
|4-18
|1
Турнирная ситуация такова, что шансов не попасть в плей-офф у соперников почти нет. «Реал Сосьедад» проиграл три своих последних матча, но говорить о кризисе это повода не дает. Испанский клуб эксперты называют одним из фаворитов второй волны на победу в Лиге Европы, отдавая должное качеству игры сан-себастьянцев.
Все успехи ПАОКа в ЛЕ связаны с игрой на своем поле. В трех гостевых встречах греки взяли три очка, которые пришли с победой в Латвии над РФШ. «Реал Сосьедад» же здорово смотрится на своем поле. Команда Имнола Альгуасиля взяла семь баллов в трех домашних играх, в двух из которых не позволила соперникам распечатать свои ворота.
Класс хозяев поля несомненно выше, а умение на ноль играть на своем стадионе давно стало визитной карточкой сан-себастьянцев. Делаем выбор в пользу того, что игрокам греческого клуба во главе с Федором Чаловым так и не удастся подобрать ключи к воротам Алекса Ремиро.
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Потери
«Реал Сосьедад»: Муньос (дисквалификация). Траоре (травма)
ПАОК: Мург, Колли, Живкович (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал Сосьедад» - ПАОК:
|Позиция
|«Реал Сосьедад»
|ПАОК
|Позиция
|Вратарь
|1. Ремиро
|42. Котарски
|Вратарь
|Защитник
|27. Арамбуру
|21. Баба
|Защитник
|Защитник
|5. Субельдия
|5. Михайлидис
|Защитник
|Защитник
|21. Агер
|16. Кендзера
|Защитник
|Защитник
|12. Лопес
|19. Отто
|Защитник
|Полузащитник
|4. Субименди
|22. Шваб
|Полузащитник
|Полузащитник
|24. Сучич
|27. Оздоев
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Мендес
|7. Константелиас
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Кубо
|11. Тайсон
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Бекер
|77. Десподов
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Оярсабаль
|9. Чалов
|Нападающий
|Главный тренер
|Иманол Альгуасиль
|Рэзван Луческу
|Главный тренер
Для аналитиков PARI в этой паре фаворитом являются хозяева поля. Коэффициент на победу «Реал Сосьедад» - 2.50. Заключить пари на ничью можно за 3.90, а вероятность выигрыша ПАОКа оценена щедрым кэфом 6.40.
Самый скромный коэффициент при выборе точного счета за ничью 1:1 - 7.50. Победа испанского клуба со счетом 1:0 или 2:0 идет за 8.00.
Напрямую в 1/8 финала отправятся восемь лучших команд по итогам группового этапа. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, сыграют в стыковых матчах за право выхода в число 16 лучших.
Перед заключительным туром Общего этапа БК PARI обновила коэффициенты на победителя турнира. Теперь топ-5 выглядит так:
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