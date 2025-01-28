Реал Сосьедад — ПАОК, 30 января: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Турнирная ситуация такова, что шансов не попасть в плей-офф у соперников почти нет. «Реал Сосьедад» проиграл три своих последних матча, но говорить о кризисе это повода не дает. Испанский клуб эксперты называют одним из фаворитов второй волны на победу в Лиге Европы, отдавая должное качеству игры сан-себастьянцев.

Все успехи ПАОКа в ЛЕ связаны с игрой на своем поле. В трех гостевых встречах греки взяли три очка, которые пришли с победой в Латвии над РФШ. «Реал Сосьедад» же здорово смотрится на своем поле. Команда Имнола Альгуасиля взяла семь баллов в трех домашних играх, в двух из которых не позволила соперникам распечатать свои ворота.

Класс хозяев поля несомненно выше, а умение на ноль играть на своем стадионе давно стало визитной карточкой сан-себастьянцев. Делаем выбор в пользу того, что игрокам греческого клуба во главе с Федором Чаловым так и не удастся подобрать ключи к воротам Алекса Ремиро.