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28 января 16:12ГлавнаяПрогнозыФутболЛига Европы

Реал Сосьедад — ПАОК, 30 января: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Команда Захаряна сразится с клубом Чалова и Оздоева
Руслан Ипполитов

В последнем туре группового этапа Лиги Европы сойдутся «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна и ПАОК, за который выступают Федор Чалов и Магомад Оздоев. Каждой из команд есть за что сражаться, хотя мимо плей-офф не должны пролететь ни испанцы, ни греки.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Реал Сосьедад» (Испания)

30.01.2025, Чт

23:00 МСК

ПАОК (Греция)

П1 - 1.57

Х - 3.90

П2 - 6.40

Турнир: Лига Европы УЕФА, общий этап, 8-й тур

Стадион: «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания)

Главный арбитр: еще не определен

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Форма команд

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Последние пять матчей «Реал Сосьедад»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.01.2025

«Реал Сосьедад»

0:3

«Хетафе»

Примера

23.01.2025

«Лацио»

3:1

«Реал Сосьедад»

Лига Европы

19.01.2025

«Валенсия»

1:0

«Реал Сосьедад»

Примера

16.01.2025

«Реал Сосьедад»

3:1

«Райо Вальекано»

Кубок Испании

13.01.2025

«Реал Сосьедад»

1:0

«Вильярреал»

Примера

Последние пять матчей ПАОКа:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.01.2025ПАОК1:0«Левадиакос»Суперлига
23.01.2025ПАОК2:0«Славия»Лига Европы
19.01.2025«Арис»0:0ПАОКСуперлига
12.01.2025ПАОК1:2«Волос»Суперлига
05.01.2025«Панатинаикос»2:1ПАОКСуперлига

Турнирное положение

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Перед последним игровым днем общего этапа расклад в таблице следующий:

КомандаИВНПМО
1. Лацио761017-419
2. Айнтрахт751114-816
3. Атлетик751112-616
4. Манчестер Юнайтед743014-915
5. Лион742115-714
6. Тоттенхэм742114-914
7. Андерлехт742111-814
8. ФКСБ742110-714
9. Галатасарай734018-1413
10. Буде-Глимт741213-1013
11. Виктория733112-912
12. Олимпиакос73316-312
13. Рейнджерс732214-911
14. АЗ Алкмаар732210-911
15. Юнион73227-611
16. Аякс731314-710
17. ПАОК731312-810
18. Реал Сосьедад731311-910
19. Митьюлланд73137-710
20. Эльфсборг73139-1110
21. Рома72328-69
22. Ференцварош730411-129
23. Фенербахче72327-99
24. Бешикташ730410-149
25. Порту722312-118
26. Твенте71427-97
27. Брага72148-127
28. Хоффенхайм71337-116
29. Маккаби ТА72058-166
30. РФШ71246-125
31. Славия Прага71155-94
32. Мальме71158-154
33. Лудогорец70343-103
34. Карабах71066-173
35. Ницца70256-152
36. Динамо Киев70164-181

Прогноз на матч

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Турнирная ситуация такова, что шансов не попасть в плей-офф у соперников почти нет. «Реал Сосьедад» проиграл три своих последних матча, но говорить о кризисе это повода не дает. Испанский клуб эксперты называют одним из фаворитов второй волны на победу в Лиге Европы, отдавая должное качеству игры сан-себастьянцев.

Все успехи ПАОКа в ЛЕ связаны с игрой на своем поле. В трех гостевых встречах греки взяли три очка, которые пришли с победой в Латвии над РФШ. «Реал Сосьедад» же здорово смотрится на своем поле. Команда Имнола Альгуасиля взяла семь баллов в трех домашних играх, в двух из которых не позволила соперникам распечатать свои ворота.

Класс хозяев поля несомненно выше, а умение на ноль играть на своем стадионе давно стало визитной карточкой сан-себастьянцев. Делаем выбор в пользу того, что игрокам греческого клуба во главе с Федором Чаловым так и не удастся подобрать ключи к воротам Алекса Ремиро.

Бонусы на матч

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WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Последить за игрой можно на ресурсах легальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineВидеотрансляция, HDРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Реал Сосьедад»: Муньос (дисквалификация). Траоре (травма)

ПАОК: Мург, Колли, Живкович (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал Сосьедад» - ПАОК:

Позиция«Реал Сосьедад»ПАОКПозиция
Вратарь1. Ремиро42. КотарскиВратарь
Защитник27. Арамбуру21. БабаЗащитник
Защитник5. Субельдия5. МихайлидисЗащитник
Защитник21. Агер16. КендзераЗащитник
Защитник12. Лопес19. ОттоЗащитник
Полузащитник 4. Субименди22. ШвабПолузащитник
Полузащитник 24. Сучич27. ОздоевПолузащитник 
Полузащитник23. Мендес7. КонстантелиасПолузащитник
Полузащитник14. Кубо11. ТайсонПолузащитник
Нападающий11. Бекер77. ДесподовПолузащитник
Нападающий10. Оярсабаль9. ЧаловНападающий
Главный тренерИманол АльгуасильРэзван ЛуческуГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Для аналитиков PARI в этой паре фаворитом являются хозяева поля. Коэффициент на победу «Реал Сосьедад» - 2.50. Заключить пари на ничью можно за 3.90, а вероятность выигрыша ПАОКа оценена щедрым кэфом 6.40.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Реал Сосьедад» - ПАОК?

Самый скромный коэффициент при выборе точного счета за ничью 1:1 - 7.50. Победа испанского клуба со счетом 1:0 или 2:0 идет за 8.00.

Кто выходит в плей-офф Лиги Европы?

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Напрямую в 1/8 финала отправятся восемь лучших команд по итогам группового этапа. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, сыграют в стыковых матчах за право выхода в число 16 лучших.

Кто выиграет Лигу Европы?

Перед заключительным туром Общего этапа БК PARI обновила коэффициенты на победителя турнира. Теперь топ-5 выглядит так:

  1. «Тоттенхэм» - 5.00
  2. «Манчестер Юнайтед» - 5.50
  3. «Атлетик» - 8.00
  4. «Лацио» - 8.00
  5. «Реал Сосьедад» - 10.00
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