Матеуш Ребецкий — Крис Данкан, 3 августа: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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Соглавным событием ближайшего турнира UFC станет поединок в легком весе (до 70,3 кг) между поляком Матеушем Ребецким и шотландцем Крисом Данканом. Кому удастся удержаться на победной серии?
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Ребецкий
Данкан
Польша
Страна
Шотландия
32
Возраст
32
22
Бои
15
20 (9 / 7 / 4)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
13 (7 / 3 / 3)
2 (2 / 0 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
2 (1 / 1 / 0)
170
Рост (см)
178
167,5
Размах рук (см)
181,5
93
Размах ног (см)
104
Обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2014 года. В 2018-м завоевал чемпионский пояс польской лиги FEN в легком весе, который защитил семь раз, после чего победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене мира выиграл четыре боя и уступил в одном. В последнем поединке в октябре победил Мыктыбека Оролбая раздельным решением судей.
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Владеет пурпурным поясом по бразильскому джиу-джитсу, смешанными единоборствами начал заниматься в 2014 году. В профессиональных ММА выступает с 2018-го. Был чемпионом UFL в легком весе, бился в Bellator. В 2022 году победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене выиграл четыре раза и уступил однажды. На данный момент идет на серии из двух побед. В последнем поединке в марте удушающим приемом во втором раунде одолел Джордана Вученича.
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Оба спортсмена имеют потенциал для попадания в топ-15 легкого дивизиона. Они бьются зрелищно и качественно, при этом отличаются стойкостью. Кроме того, соперники универсальны, так что можно ожидать конкурентный бой на всех этажах. Впрочем, в борьбе Ребецкий всё же кажется более вариативным атлетом. Учитывая, что и в стойке он хорош, попробуем заиграть именно победу польского спортсмена.
Турнир UFC on ESPN 71 пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 3 августа, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, поэтому соглавный бой Ребецкий — Данкан стоит ожидать около 06:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы