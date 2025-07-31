Матеуш Ребецкий — Крис Данкан, 3 августа: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Турнир UFC on ESPN 71 пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 3 августа, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, поэтому соглавный бой Ребецкий — Данкан стоит ожидать около 06:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

Татсуро Таира (Япония) — Хьюн Сук Пак (Южная Корея). Наилегчайший вес;

— Матеуш Ребецкий (Польша) — Крис Данкан (Шотландия). Легкий вес;

— Элвес Бренер (Бразилия) — Эстебан Рибович (Аргентина). Легкий вес;

Кэрол Роса (Бразилия) — Нора Корнолл (Франция). Женский легчайший вес;

Нил Мэгни (США) — Элизеу дос Сантос (Бразилия). Полусредний вес;

Дэнни Силва (США) — Кевин Вальехос (Аргентина). Полулегкий вес;

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