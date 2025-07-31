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30 июля 15:22ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Матеуш Ребецкий — Крис Данкан, 3 августа: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Поляк возвращается после победы над Мыктыбеком Оролбаем
Александр Бокулёв
Источник: bigmarcel24
Источник: bigmarcel24

Соглавным событием ближайшего турнира UFC станет поединок в легком весе (до 70,3 кг) между поляком Матеушем Ребецким и шотландцем Крисом Данканом. Кому удастся удержаться на победной серии?

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Статистика

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Ребецкий

 

Данкан

Польша

Страна

Шотландия

32

Возраст

32

22

Бои

15

20 (9 / 7 / 4)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

13 (7 / 3 / 3)

2 (2 / 0 / 0)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

2 (1 / 1 / 0)

170

Рост (см)

178

167,5

Размах рук (см)

181,5

93

Размах ног (см)

104

Матеуш Ребецкий

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Обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2014 года. В 2018-м завоевал чемпионский пояс польской лиги FEN в легком весе, который защитил семь раз, после чего победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене мира выиграл четыре боя и уступил в одном. В последнем поединке в октябре победил Мыктыбека Оролбая раздельным решением судей.

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Крис Данкан

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Владеет пурпурным поясом по бразильскому джиу-джитсу, смешанными единоборствами начал заниматься в 2014 году. В профессиональных ММА выступает с 2018-го. Был чемпионом UFL в легком весе, бился в Bellator. В 2022 году победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене выиграл четыре раза и уступил однажды. На данный момент идет на серии из двух побед. В последнем поединке в марте удушающим приемом во втором раунде одолел Джордана Вученича.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа РебецкогоПобеда ДанканаТМ (2,5)ТБ (2,5)
FONBET1,472,771,861,88

Прогноз на бой

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Оба спортсмена имеют потенциал для попадания в топ-15 легкого дивизиона. Они бьются зрелищно и качественно, при этом отличаются стойкостью. Кроме того, соперники универсальны, так что можно ожидать конкурентный бой на всех этажах. Впрочем, в борьбе Ребецкий всё же кажется более вариативным атлетом. Учитывая, что и в стойке он хорош, попробуем заиграть именно победу польского спортсмена.

Полный кард, где смотреть бой Ребецкий Данкан

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Турнир UFC on ESPN 71 пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 3 августа, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, поэтому соглавный бой Ребецкий Данкан стоит ожидать около 06:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

  • Татсуро Таира (Япония) Хьюн Сук Пак (Южная Корея). Наилегчайший вес;
  • Матеуш Ребецкий (Польша) Крис Данкан (Шотландия). Легкий вес;
  • Элвес Бренер (Бразилия) — Эстебан Рибович (Аргентина). Легкий вес;
  • Кэрол Роса (Бразилия) — Нора Корнолл (Франция). Женский легчайший вес;
  • Нил Мэгни (США) — Элизеу дос Сантос (Бразилия). Полусредний вес;
  • Дэнни Силва (США) — Кевин Вальехос (Аргентина). Полулегкий вес;

Прелимы

  • Ринья Накамура (Япония) — Натан Флетчер (Англия). Легчайший вес;
  • Родолфо Виейра (Бразилия) — Трейшон Гор (США). Средний вес;
  • Ник Клайн (США) — Андрей Пуляев (Россия). Средний вес;
  • Остин Баши (США) — Джон Яннис (США). Полулегкий вес;
  • Рафаэль Эстевам (Бразилия) — Фелипе Бунес (Бразилия). Наилегчайший вес;
  • Пиера Родригес (Венесуэла) — Кетлен Соуза (Бразилия). Женский минимальный вес.

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