Рига - Арарат-Армения, 14 июля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

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На фоне решающих матчей Кубка мира по футболу практически незамеченным прошел старт сезона-2026/27 в самом престижном клубном турнире Европы – Лиге чемпионов УЕФА. В первом квалификационном раунде есть и пара постсоветских противостояний. Чемпион Армении прибыл в Латвию - на ответный матч с «Ригой». Рассказываем о наиболее интересных вариантах для пари в этом матче.
Турнир: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Первый матч: 0:2
Стадион: «Сконто» (Рига, Латвия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Рига»
|0
|0
|1
|0-2
|«Арарат-Армения»
|1
|0
|0
|2-0
Последние пять матчей «Риги»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.03.2026
|«Ливон»
2:3
«Рига»
Кубок Латвии
|07.07.2026
|«Арарат-Армения»
2:0
«Рига»
Лига чемпионов
|03.07.2026
|«Рига»
3:0
«Елгава»
Высшая лига
|29.06.2026
|«Ауда»
0:2
«Рига»
Высшая лига
|25.06.2026
|«Даугава»
0:0
«Рига»
Высшая лига
Последние пять матчей «Арарата-Армения»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.07.2026
|«Арарат-Армения»
2:0
«Рига»
Лига чемпионов
|27.06.2026
|«Арарат-Армения»
1:1
«Воеводина»
Товарищеский матч
|20.06.2026
|«Арарат-Армения»
1:1
«Мура»
Товарищеский матч
|27.05.2026
|«Арарат-Армения»
1:0
ФКНГО
Премьер-лига
|17.05.2026
|ЦСКА
2:3
«Арарат-Армения»
Премьер-лига
14.07.2026, 18:00. «КуПС» (Куопио, Финляндия) – «Вардар» (Скопье, Северная Македония)
14.07.2026, 19:00. «Иберия 1999» (Тбилиси, Грузия) – «Флора» (Таллин, Эстония)
14.07.2026, 20:00. «Рига» (Рига, Латвия) – «Арарат-Армения» (Ереван, Армения)
14.07.2026, 20:00. «Дьер» (Дьер, Венгрия) – «Викингур» (Рейкьявик, Исландия)
14.07.2026, 20:30. «Левски» (София, Болгария) – «Борац» (Баня-Лука, Босния и Герцеговина)
14.07.2026, 20:30. «Нью-Сейнтс» (Освестри, Уэльс) – «Сабах» (Баку, Азербайджан)
14.07.2026, 21:00. «Интер Клуб Эскальдес» (Эскальдес-Энгордань, Андорра) – «Линкольн» (Гибралтар)
14.07.2026, 21:00. «Дрита» (Гнилане, Косово) – «Кауно Жальгирис» (Каунас, Литва)
14.07.2026, 22:00. «Шэмрок Роверс» (Дублин, Ирландия) – «Флориана» (Флориана, Мальта)
14.07.2026, 22:00. «Ларн» (Ларн, Северная Ирландия) – «Тре Фиори» (Монтеджардино, Сан-Марино)
15.07.2026, 20:30. «Университатя» (Крайова, Румыния) – «МЛ Витебск» (Витебск, Беларусь)
15.07.2026, 21:15. «Атерт Биссен» (Биссен, Люксембург) – «КИ Клаксвик» (Клаксвуйк, Фарерские острова)
15.07.2026, 22:00. «Эгнатия» (Рогожина, Албания) – «Петрокуб» (Хынчешты, Молдавия)
15.07.2026, 22:00. «Сутьеска» (Никшич, Черногория) – «Кайрат» (Алматы, Казахстан)
Международный портал Transfermarkt оценивает состав латвийского клуба почти вдвое дороже заявки чемпионов Армении (15.5 млн евро против 8.6). Тем не менее «Арарат» довольно уверенно по счету выиграл первый матч в Абовяне. Задачу хозяевам поле облегчил вратарь рижского клуба Френкс Давидс Оролс. При счете 1:0 он получил прямую красную карточку, а в оставшееся время армяне конвертировали численное преимущество во второй забитый мяч.
Отыграться с 0:2 рижанам будет крайне непросто. За последние 10 матчей ереванцы уступили только раз – правда, крупно (0:4 в мае от «Ноа» в Премьер-лиге). Турнирное положение вынуждает хозяев поля атаковать, а значит, у гостей точно будут возможности для контратак. Плюс хозяевам играть без основного голкипера. Эти обстоятельства повышают вероятность обмена голами в латвийской столице.
«МАРАФОН» установил коэффициент 1.79 на этот исход.##prediction:big:5960:Рига_-_Арарат-Армения._Обе_забьют_-_да##
Следить за игрой в Риге можно как на сайтах легальных букмекеров, так и на крупнейших спортивных порталах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАРАФОН»
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Рига»: Контррерас, Бирка, Варславанс (все - травмы), Оролс (дисквалификация)
«Арарат-Армения»: нет
Пятикратный выигрыш относительно номинала пари обещает успешная ставка на чемпиона Армении. Коэффициент на рижан почти в три раза ниже – 1.72. Ничья идет в линии букмекера за 3.68.
В котировках на суммарный успех картина иная: выход «Риги» во второй раунд - 3.50, «Арарата-Армении» - 1.25.
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