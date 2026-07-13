Рига - Арарат-Армения, 14 июля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Международный портал Transfermarkt оценивает состав латвийского клуба почти вдвое дороже заявки чемпионов Армении (15.5 млн евро против 8.6). Тем не менее «Арарат» довольно уверенно по счету выиграл первый матч в Абовяне. Задачу хозяевам поле облегчил вратарь рижского клуба Френкс Давидс Оролс. При счете 1:0 он получил прямую красную карточку, а в оставшееся время армяне конвертировали численное преимущество во второй забитый мяч.

Отыграться с 0:2 рижанам будет крайне непросто. За последние 10 матчей ереванцы уступили только раз – правда, крупно (0:4 в мае от «Ноа» в Премьер-лиге). Турнирное положение вынуждает хозяев поля атаковать, а значит, у гостей точно будут возможности для контратак. Плюс хозяевам играть без основного голкипера. Эти обстоятельства повышают вероятность обмена голами в латвийской столице.

«МАРАФОН» установил коэффициент 1.79 на этот исход.##prediction:big:5960:Рига_-_Арарат-Армения._Обе_забьют_-_да##