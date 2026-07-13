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ГлавнаяПрогнозыРига - Арарат-Армения, 14 июля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Рига - Арарат-Армения, 14 июля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Обновлено:
Чемпион Армении сделал хороший задел перед ответной игрой
Валентин Васильев

Полное содержание

  • Форма команд
  • Календарь всех матчей
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров

На фоне решающих матчей Кубка мира по футболу практически незамеченным прошел старт сезона-2026/27 в самом престижном клубном турнире Европы – Лиге чемпионов УЕФА. В первом квалификационном раунде есть и пара постсоветских противостояний. Чемпион Армении прибыл в Латвию - на ответный матч с «Ригой».  Рассказываем о наиболее интересных вариантах для пари в этом матче. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Рига» (Латвия) 

14.07.2026, Вт

21:00МСК

«Арарат-Армения» (Ереван, Армения) 

П1 - 1.72

Х - 3.68

П2 - 5.00

Турнир:  Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч

Первый матч: 0:2 

Стадион: «Сконто»   (Рига, Латвия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Рига»0010-2
«Арарат-Армения»1002-0

Последние пять матчей «Риги»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.03.2026«Ливон»

2:3

«Рига»

Кубок Латвии

07.07.2026«Арарат-Армения»

2:0

«Рига»

Лига чемпионов

03.07.2026«Рига»

3:0

«Елгава»

Высшая лига

29.06.2026«Ауда»

0:2

«Рига»

Высшая лига

25.06.2026«Даугава»

0:0

«Рига»

Высшая лига

Последние пять матчей «Арарата-Армения»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.07.2026«Арарат-Армения»

2:0

«Рига»

Лига чемпионов

27.06.2026«Арарат-Армения»

1:1

«Воеводина»

Товарищеский матч

20.06.2026«Арарат-Армения»

1:1

«Мура»

Товарищеский матч

27.05.2026«Арарат-Армения»

1:0

ФКНГО

Премьер-лига

17.05.2026ЦСКА

2:3

«Арарат-Армения»

Премьер-лига

Календарь всех матчей

14.07.2026, 18:00. «КуПС» (Куопио, Финляндия) – «Вардар» (Скопье, Северная Македония)

14.07.2026, 19:00. «Иберия 1999» (Тбилиси, Грузия) – «Флора» (Таллин, Эстония)

14.07.2026, 20:00. «Рига» (Рига, Латвия) – «Арарат-Армения» (Ереван, Армения)

14.07.2026, 20:00. «Дьер» (Дьер, Венгрия) – «Викингур» (Рейкьявик, Исландия)

14.07.2026, 20:30. «Левски» (София, Болгария) – «Борац» (Баня-Лука, Босния и Герцеговина)

14.07.2026, 20:30. «Нью-Сейнтс» (Освестри, Уэльс) – «Сабах» (Баку, Азербайджан)

14.07.2026, 21:00. «Интер Клуб Эскальдес» (Эскальдес-Энгордань, Андорра) – «Линкольн» (Гибралтар)

14.07.2026, 21:00. «Дрита» (Гнилане, Косово) – «Кауно Жальгирис» (Каунас, Литва)

14.07.2026, 22:00. «Шэмрок Роверс» (Дублин, Ирландия) – «Флориана» (Флориана, Мальта)

14.07.2026, 22:00. «Ларн» (Ларн, Северная Ирландия) – «Тре Фиори» (Монтеджардино, Сан-Марино)

15.07.2026, 20:30. «Университатя» (Крайова, Румыния) – «МЛ Витебск» (Витебск, Беларусь)

15.07.2026, 21:15. «Атерт Биссен» (Биссен, Люксембург) – «КИ Клаксвик» (Клаксвуйк, Фарерские острова)

15.07.2026, 22:00. «Эгнатия» (Рогожина, Албания) – «Петрокуб» (Хынчешты, Молдавия)

15.07.2026, 22:00. «Сутьеска» (Никшич, Черногория) – «Кайрат» (Алматы, Казахстан)

Прогноз на матч

Международный портал Transfermarkt оценивает состав латвийского клуба почти вдвое дороже заявки чемпионов Армении (15.5 млн евро против 8.6). Тем не менее «Арарат» довольно уверенно по счету выиграл первый матч в Абовяне. Задачу хозяевам поле облегчил вратарь рижского клуба Френкс Давидс Оролс. При счете 1:0 он получил прямую красную карточку, а в оставшееся время армяне конвертировали численное преимущество во второй забитый мяч.  

Отыграться с 0:2 рижанам будет крайне непросто. За последние 10 матчей ереванцы уступили только раз – правда, крупно (0:4 в мае от «Ноа» в Премьер-лиге). Турнирное положение вынуждает хозяев поля атаковать, а значит, у гостей точно будут возможности для контратак. Плюс хозяевам играть без основного голкипера. Эти обстоятельства повышают вероятность обмена голами в латвийской столице.

«МАРАФОН» установил коэффициент 1.79 на этот исход.##prediction:big:5960:Рига_-_Арарат-Армения._Обе_забьют_-_да##

Бонусы на матч

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Трансляции

Следить за игрой в Риге можно как на сайтах легальных букмекеров, так и на крупнейших спортивных порталах. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАРАФОН»ГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Рига»: Контррерас, Бирка, Варславанс (все - травмы), Оролс (дисквалификация)

«Арарат-Армения»: нет

Коэффициенты букмекеров

Пятикратный выигрыш относительно номинала пари обещает успешная ставка на чемпиона Армении. Коэффициент на рижан почти в три раза ниже – 1.72. Ничья идет в линии букмекера за 3.68.

В котировках на суммарный успех картина иная: выход «Риги» во второй раунд - 3.50, «Арарата-Армении» - 1.25.

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