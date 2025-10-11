Артур Риндеркнеш — Валентен Вашеро, 12 октября: прогноз на финал турнира в Шанхае

В воскресенье, 12 октября, в финале хардового турнира ATP 1000 в Шанхае встретятся француз Артур Риндеркнеш и монегаск Валентен Вашеро. Для обоих это прорывное достижение в карьере. Представитель Монако, который пробился в основную сетку через квалификацию, вовсе стал самым низкорейтинговым теннисистом в истории, который дошел до финала «Мастерса». Анализируем линию букмекеров на уникальный матч.
Дата / Время: 12.10.2025, не ранее 11:30 по московскому времени
Арена: Qizhong Forest Sports City Arena, Stadium Cort (Шанхай, Китай)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, BetBoom
Артур Риндеркнеш (30 лет, 54-я ракетка мира)
Валентен Вашеро (26 лет, 204-я ракетка мира)
Не имеет титулов на уровне ATP и не поднимался выше 42-го места в мировом рейтинге. В нынешнем сезоне доходил до полуфинала на грунтовом турнире в Китцбюэле. На Australian Open и «Ролан Гаррос» вылетел в первом круге, на Уимблдоне и US Open дошёл до третьего. В общей сложности в 2025 году одержал 26 побед при 25 поражениях. В прошлом сезоне на турнире в Шанхае вылетел во втором круге.
Не брал титулов на уровне ATP и не поднимался выше 110-го места в мировом рейтинге. В нынешнем сезоне выступал преимущественно на «Челленджерах», в основную сетку турниров Большого шлема не пробивался. На уровне ATP в 2025 году одержал 11 побед при двух поражениях. В основной сетке турнира в Шанхае выступает впервые.
Спортсмены ранее не проводили официальных очных матчей.
Букмекеры считают француза фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,64 на его победу и 2,39 на успех монегаска.
Букмекеры ждут, что матч продлится не менее двух десятков геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,95 на ТБ (23,5) и 1,85 на ТМ (23,5).
Это настолько неожиданный финал, что прогнозировать его развитие крайне сложно. Понятно, что соперники отдадут максимум, а многое будет зависеть от того, кто лучше справится с волнением от беспрецедентного для себя матча.
По ходу турниру и Риндеркнешу и Вашеро отчасти сопутствовала удача и помогали обстоятельства, но и сами теннисисты выглядят достойны. На данный момент их уровень кажется примерно сопоставимым, как и степень куража и вдохновения. Полагаем, вряд ли финал получится односторонним. Ждем борьбу уже в первом сете.