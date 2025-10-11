Ведомости
Артур Риндеркнеш — Валентен Вашеро, 12 октября: прогноз на финал турнира в Шанхае

Максимально сенсационная афиша для решающего матча «Мастерса»
Александр Бокулёв
Источник: ATP
Источник: ATP

В воскресенье, 12 октября, в финале хардового турнира ATP 1000 в Шанхае встретятся француз Артур Риндеркнеш и монегаск Валентен Вашеро. Для обоих это прорывное достижение в карьере. Представитель Монако, который пробился в основную сетку через квалификацию, вовсе стал самым низкорейтинговым теннисистом в истории, который дошел до финала «Мастерса». Анализируем линию букмекеров на уникальный матч.

Дата / Время: 12.10.2025, не ранее 11:30 по московскому времени

Арена: Qizhong Forest Sports City Arena, Stadium Cort (Шанхай, Китай)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, BetBoom

Турнирная сетка

Артур Риндеркнеш (30 лет, 54-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Хамад Меджедович (Сербия) — 6:7 (3:7), 1:0, отказ
  • 2-й круг: Алекс Михельсен (США, 28) — 6:3, 6:4
  • 3-й круг: Александр Зверев (Германия, 3) — 4:6, 6:3, 6:2
  • 4-й круг: Иржи Легечка (Чехия, 15) — 6:3, 7:6 (7:5)
  • 1/4 финала: Феликс Оже-Альяссим (Канада, 12) — 6:3, 6:4
  • 1/2 финала: Даниил Медведев (Россия, 16) — 4:6, 6:2, 6:4

Валентен Вашеро (26 лет, 204-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Ласло Джере (Сербия) — 6:3, 6:4
  • 2-й круг: Александр Бублик (Казахстан, 14) — 3:6, 6:3, 6:4
  • 3-й круг: Томаш Махач (Чехия, 20) — 6:0, 3:1, отказ
  • 4-й круг: Таллон Грикспор (Нидерланды, 27) — 4:6, 7:6 (7:1), 6:4
  • 1/4 финала: Хольгер Руне (Дания, 10) — 2:6, 7:6 (7:4), 6:4
  • 1/2 финала: Новак Джокович (Сербия, 4) — 6:3, 6:4

Артур Риндеркнеш

Не имеет титулов на уровне ATP и не поднимался выше 42-го места в мировом рейтинге. В нынешнем сезоне доходил до полуфинала на грунтовом турнире в Китцбюэле. На Australian Open и «Ролан Гаррос» вылетел в первом круге, на Уимблдоне и US Open дошёл до третьего. В общей сложности в 2025 году одержал 26 побед при 25 поражениях. В прошлом сезоне на турнире в Шанхае вылетел во втором круге.

Валентен Вашеро

Не брал титулов на уровне ATP и не поднимался выше 110-го места в мировом рейтинге. В нынешнем сезоне выступал преимущественно на «Челленджерах», в основную сетку турниров Большого шлема не пробивался. На уровне ATP в 2025 году одержал 11 побед при двух поражениях. В основной сетке турнира в Шанхае выступает впервые.

Личные встречи

Спортсмены ранее не проводили официальных очных матчей.

Ставки на исход

Букмекеры считают француза фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,64 на его победу и 2,39 на успех монегаска.

Ставки на тоталы

Букмекеры ждут, что матч продлится не менее двух десятков геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,95 на ТБ (23,5) и 1,85 на ТМ (23,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа РиндеркнешаПобеда ВашероТБ (23,5)ТМ (23,5)
WINLINE1,642,391,951,85

Прогноз и ставка

Это настолько неожиданный финал, что прогнозировать его развитие крайне сложно. Понятно, что соперники отдадут максимум, а многое будет зависеть от того, кто лучше справится с волнением от беспрецедентного для себя матча.

По ходу турниру и Риндеркнешу и Вашеро отчасти сопутствовала удача и помогали обстоятельства, но и сами теннисисты выглядят достойны. На данный момент их уровень кажется примерно сопоставимым, как и степень куража и вдохновения. Полагаем, вряд ли финал получится односторонним. Ждем борьбу уже в первом сете.

