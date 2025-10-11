Артур Риндеркнеш — Валентен Вашеро, 12 октября: прогноз на финал турнира в Шанхае

В воскресенье, 12 октября, в финале хардового турнира ATP 1000 в Шанхае встретятся француз Артур Риндеркнеш и монегаск Валентен Вашеро. Для обоих это прорывное достижение в карьере. Представитель Монако, который пробился в основную сетку через квалификацию, вовсе стал самым низкорейтинговым теннисистом в истории, который дошел до финала «Мастерса». Анализируем линию букмекеров на уникальный матч.

Дата / Время: 12.10.2025, не ранее 11:30 по московскому времени

Арена: Qizhong Forest Sports City Arena, Stadium Cort (Шанхай, Китай)