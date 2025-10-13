Родина - Челябинск, 15 октября: где смотреть матч Кубка России по футболу, прогноз, составы

В истории взаимоотношений этих команд пока было только одна встреча, но и те, и другие запомнили ее надолго. Меньше месяца назад «Челябинск» неожиданно разгромил «Родину» на своем поле со счетом 4:0. Воспоминания об этой неудаче дополнительно распалят столичных футболистов перед предстоящим кубковым противостоянием. Они постараются не просто выиграть, а сделать это как можно более убедительно.

Но у гостей свои мотивы выступить успешно. Команда Романа Пилипчука набрала приличный ход и не проигрывает уже девять матчей. Даже в двух подряд нулевых ничьих можно отыскать позитив - не пропустили же! В общем, сражение в Химках намечается упорное. Ждем голов с обеих сторон.