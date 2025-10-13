Родина - Челябинск, 15 октября: где смотреть матч Кубка России по футболу, прогноз, составы

В среду, 15 октября, пройдет пять матчей 1/16 финала Кубка России по футболу. На этой стадии абсолютное большинство участников представляют Лигу PARI. Так, в ближнем Подмосковье «Родина» примет «Челябинск». Обе команды сейчас на ходу - должно быть интересно!
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь регионов, 1/16 финала
Стадион: «Арена Химки» (Химки, Россия)
Главный судья: еще не назначен
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Родина»
|0
|0
|1
|0-4
|«Челябинск»
|1
|0
|0
|4-0
Последние пять матчей «Родины»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.10.2025
|«Родина»
2:0
«СКА-Хабаровск»
Лига PARI
|04.10.2025
|«Чайка»
0:0
«Родина»
Лига PARI
|29.09.2025
|«Родина»
2:0
«Сокол»
Лига PARI
|24.09.2025
|«СКА-Хабаровск»
0:3
«Родина»
Кубок России
|20.09.2025
|«Челябинск»
4:0
«Родина»
Лига PARI
Последние пять матчей «Челябинска»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.10.2025
|«Челябинск»
0:0
«Енисей»
Лига PARI
|28.09.2025
|«Уфа»
0:0
«Челябинск»
Лига PARI
|25.09.2025
|«Иркутск»
2:3
«Челябинск»
Кубок России
|20.09.2025
|«Челябинск»
4:0
«Родина»
Лига PARI
|14.09.2025
|«СКА-Хабаровск»
1:1
«Челябинск»
Лига PARI
15.10.2025. 14:30. «Енисей» – «Уфа»
15.10.2025. 17:00. «Родина» – «Челябинск»
15.10.2025. 18:00. «Чайка» – «КАМАЗ»
15.10.2025. 18:00. «Шинник» – «Нефтехимик»
15.10.2025. 19:30. «Арсенал Т» – «Сокол»
16.10.2025. 17:30. «Факел» – «Урал»
16.10.2025. 17:30. «Торпедо М» – «Велес»
16.10.2025. 20:00. «Черноморец» – «Кубань Холдинг»
В истории взаимоотношений этих команд пока было только одна встреча, но и те, и другие запомнили ее надолго. Меньше месяца назад «Челябинск» неожиданно разгромил «Родину» на своем поле со счетом 4:0. Воспоминания об этой неудаче дополнительно распалят столичных футболистов перед предстоящим кубковым противостоянием. Они постараются не просто выиграть, а сделать это как можно более убедительно.
Но у гостей свои мотивы выступить успешно. Команда Романа Пилипчука набрала приличный ход и не проигрывает уже девять матчей. Даже в двух подряд нулевых ничьих можно отыскать позитив - не пропустили же! В общем, сражение в Химках намечается упорное. Ждем голов с обеих сторон.
Прямая трансляция из Подмосковья пройдет на «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция
|Бесплатно
|PARI
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Родина»: нет
«Челябинск»: нет
В БК PARI наблюдаются высокие коэффициенты на все самые популярные исходы. Победу хозяев поля можно взять за 2.35. Ничья и успех гостей котируются на одном уровне - за 2.35.
0:0 - самый реальный исход основного времени, по мнению аналитиков. Коэффициент на этот вариант составляет 6.50.
Федеральный спортивный канал покажет игру в прямом эфире.
Билеты стоимостью от 300 рублей можно приобрести на официальном сайте столичного клуба.