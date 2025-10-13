Ведомости
Родина - Челябинск, 15 октября: где смотреть матч Кубка России по футболу, прогноз, составы

Москвичи поквитаются за разнос в Челябинске?
Валентин Васильев

В среду, 15 октября, пройдет пять матчей 1/16 финала Кубка России по футболу. На этой стадии абсолютное большинство участников представляют Лигу PARI. Так, в ближнем Подмосковье «Родина» примет «Челябинск». Обе команды сейчас на ходу - должно быть интересно!

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Родина» (Москва)

15.10.2025, Ср

18:30 МСК

 «Челябинск»

П1 - 2.35

Х - 3.05

П2 - 3.05

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь регионов, 1/16 финала

Стадион:  «Арена Химки»  (Химки, Россия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Родина»0010-4
 «Челябинск»1004-0

Последние пять матчей «Родины»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.10.2025«Родина»

2:0

«СКА-Хабаровск»

Лига PARI

04.10.2025«Чайка»

0:0

«Родина»

Лига PARI

29.09.2025«Родина»

2:0

«Сокол»

Лига PARI

24.09.2025«СКА-Хабаровск»

0:3

«Родина»

Кубок России

20.09.2025«Челябинск»

4:0

«Родина»

Лига PARI

Последние пять матчей «Челябинска»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.10.2025«Челябинск»

0:0

«Енисей»

Лига PARI

28.09.2025«Уфа»

0:0

«Челябинск»

Лига PARI

25.09.2025«Иркутск»

2:3

«Челябинск»

Кубок России

20.09.2025«Челябинск»

4:0

«Родина»

Лига PARI

14.09.2025«СКА-Хабаровск»

1:1

«Челябинск»

Лига PARI

15.10.2025. 14:30. «Енисей» – «Уфа»
15.10.2025. 17:00. «Родина» – «Челябинск»
15.10.2025. 18:00. «Чайка» – «КАМАЗ»
15.10.2025. 18:00. «Шинник» – «Нефтехимик»
15.10.2025. 19:30. «Арсенал Т» – «Сокол»
16.10.2025. 17:30. «Факел» – «Урал»
16.10.2025. 17:30. «Торпедо М» – «Велес»
16.10.2025. 20:00. «Черноморец» – «Кубань Холдинг»

Прогноз на матч

В истории взаимоотношений этих команд пока было только одна встреча, но и те, и другие запомнили ее надолго. Меньше месяца назад «Челябинск» неожиданно разгромил «Родину» на своем поле со счетом 4:0. Воспоминания об этой неудаче дополнительно распалят столичных футболистов перед предстоящим кубковым противостоянием. Они постараются не просто выиграть, а сделать это как можно более убедительно. 

Но у гостей свои мотивы выступить успешно. Команда Романа Пилипчука набрала приличный ход и не проигрывает уже девять матчей. Даже в двух подряд нулевых ничьих можно отыскать позитив - не пропустили же! В общем, сражение в Химках намечается упорное. Ждем голов с обеих сторон.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Прямая трансляция из Подмосковья пройдет на «Матч ТВ».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция Бесплатно
PARIГрафическаяРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Родина»: нет

«Челябинск»: нет

Коэффициенты букмекеров

В БК PARI наблюдаются высокие коэффициенты на все самые популярные исходы. Победу хозяев поля можно взять за 2.35. Ничья и успех гостей котируются на одном уровне - за 2.35.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Родина» - «Челябинск»

0:0 - самый реальный исход основного времени, по мнению аналитиков. Коэффициент на этот вариант составляет 6.50.

Где смотреть бесплатно матч «Родина» - «Челябинск»?

Федеральный спортивный канал покажет игру в прямом эфире. 

Где купить билеты на матч «Родина» - «Челябинск»?

Билеты стоимостью от 300 рублей можно приобрести на официальном сайте столичного клуба. 

