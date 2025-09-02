Ведомости
Родина - Торпедо, 29 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Московские дерби есть на только в РПЛ!
Валентин Васильев

Два раза подряд столичное «Торпедо» закрывало программу тура по понедельникам. Теперь же ФНЛ поставила матч автозаводцев, наоборот, открывающим. В последнюю пятницу лета нас ждет любопытное  московское дерби: «Родина» - «Торпедо». Рассказываем о коэффициентах букмекеров на матч и любопытных вариантах для пари.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Родина» (Москва)

29.08.2025, Пт

17:00 МСК

«Торпедо» (Москва) 

П1 - 2.25

Х - 2.95

П2 - 3.35

Турнир: Лига PARI, 7-й тур

Стадион: «Арена Химки» (Химки)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Родина»1304-2
«Торпедо»0312-4

Последние пять матчей «Родины»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.08.2025«Шинник»

1:1

«Родина»

Лига PARI

16.08.2025«Уфа»

0:0

«Родина»

Лига PARI

09.08.2025«Родина»

1:1

«Арсенал»

Лига PARI

02.08.2025«Урал»

2:1

«Родина»

Лига PARI

27.07.2025«Родина»

1:3

«Спартак» Кс

Лига PARI

Последние пять матчей «Торпедо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.08.2025«Ротор»

3:0

«Торпедо»

Лига PARI

18.08.2025«Торпедо»

1:0

«Урал»

Лига PARI

11.08.2025«Торпедо»

0:1

«Спартак» Кострома

Лига PARI

03.08.2025«СКА-Хабаровск»

1:0

«Торпедо»

Лига PARI

27.07.2025«Нефтехимик»

0:0

«Торпедо»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

Перед седьмым туром оба клуба занимают явно «не свои» места в таблице: хозяева - 16-е, гости - 14-е.

КлубИВНПМячиОчки
1. Факел66007-118
2. Урал650112-415
3. КАМАЗ641112-713
4. Спартак Кострома64119-513
5. Челябинск640210-712
6. Ротор63217-311
7. Арсенал624010-610
8. СКА-Хабаровск62226-68
9. Чайка61326-76
10. Нефтехимик61324-56
11. Шинник61234-75
12. Уфа61233-65
13. Енисей61235-95
14. Торпедо61143-84
15. Волга61144-104
16. Родина60425-84
17. Сокол60423-64
18. Черноморец60245-102

Прогноз на матч

Оба клуба можно смело отнести к главным разочарованиям лета в Лиге PARI. За шесть туров два претендента на выход в РПЛ (а именно так они позиционировались перед стартом) одержали на двоих всего одну победу! Это «Торпедо» в позапрошлом туре обыграло «Урал». У «Родины» же в соответствующей графе таблицы по-прежнему ноль.

В предстоящей встрече деление на хозяев и гостей будет сугубо формальное. Обе команды в этом сезоне принимают соперников на «Арене Химки», так что о «полевом» факторе в данном случае можно забыть. Обратим внимание на другие. «Родина» забивала и пропускала в пяти из шести туров первенства. А у «Торпедо» уже шесть матчей подряд как минимум одна команда не поражает чужие ворота. Такие вот взаимоисключающие серии. В пятницу одна из них прервется. 

Учитывая тяжелое турнирное положение клубов, повышенное давление на футболистов и стремление торпедовцев поскорее «отмыться» за 0:3 в Волгограде, мы бы остановились на такой комбинации: 2Х при тотал меньше 3.5 голов. В PARI такой комплект исходов идет с кэфом 1.80.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

В прямом эфире игру в Подмосковье покажут сайты «Матч ТВ» и PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция Бесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Родина»: нет

«Торпедо»: нет

Коэффициенты букмекеров

PARI дает высокие коэффициенты на все основные исходы матча: 2.25 на победу номинальных хозяев, 3.35 - на гостей и 2.95 - на ничью.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Родина» - «Торпедо»

В линии PARI на точный счет варианты 1:0 и 0:0 котируются на одном уровне - 6.00.  

Где смотреть бесплатно матч «Родина» - «Торпедо»?

БК PARI предоставляет такую опцию своим клиентам. Все, что нужно для доступа к бесплатному контенту, это регистрация в системе компании.

Кто тренирует «Родину» и «Торпедо»?

Необычность ситуации заключается в том, что обеими командами руководят исполняющие обязанности главного тренера - соответственно, Барсег Киракосян и Павел Кирильчик. 

Где купить билеты на матч «Родина» - «Торпедо»?

Билеты стоимостью от 300 рублей доступны на официальном сайте «Родины». Паспорт болельщика в Лиге PARI не требуется.

