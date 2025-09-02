Родина - Торпедо, 29 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
Два раза подряд столичное «Торпедо» закрывало программу тура по понедельникам. Теперь же ФНЛ поставила матч автозаводцев, наоборот, открывающим. В последнюю пятницу лета нас ждет любопытное московское дерби: «Родина» - «Торпедо». Рассказываем о коэффициентах букмекеров на матч и любопытных вариантах для пари.
Турнир: Лига PARI, 7-й тур
Стадион: «Арена Химки» (Химки)
Главный судья: еще не определен
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Родина»
|1
|3
|0
|4-2
|«Торпедо»
|0
|3
|1
|2-4
Последние пять матчей «Родины»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.08.2025
|«Шинник»
1:1
«Родина»
Лига PARI
|16.08.2025
|«Уфа»
0:0
«Родина»
Лига PARI
|09.08.2025
|«Родина»
1:1
«Арсенал»
Лига PARI
|02.08.2025
|«Урал»
2:1
«Родина»
Лига PARI
|27.07.2025
|«Родина»
1:3
«Спартак» Кс
Лига PARI
Последние пять матчей «Торпедо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.08.2025
|«Ротор»
3:0
«Торпедо»
Лига PARI
|18.08.2025
|«Торпедо»
1:0
«Урал»
Лига PARI
|11.08.2025
|«Торпедо»
0:1
«Спартак» Кострома
Лига PARI
|03.08.2025
|«СКА-Хабаровск»
1:0
«Торпедо»
Лига PARI
|27.07.2025
|«Нефтехимик»
0:0
«Торпедо»
Лига PARI
Перед седьмым туром оба клуба занимают явно «не свои» места в таблице: хозяева - 16-е, гости - 14-е.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Факел
|6
|6
|0
|0
|7-1
|18
|2. Урал
|6
|5
|0
|1
|12-4
|15
|3. КАМАЗ
|6
|4
|1
|1
|12-7
|13
|4. Спартак Кострома
|6
|4
|1
|1
|9-5
|13
|5. Челябинск
|6
|4
|0
|2
|10-7
|12
|6. Ротор
|6
|3
|2
|1
|7-3
|11
|7. Арсенал
|6
|2
|4
|0
|10-6
|10
|8. СКА-Хабаровск
|6
|2
|2
|2
|6-6
|8
|9. Чайка
|6
|1
|3
|2
|6-7
|6
|10. Нефтехимик
|6
|1
|3
|2
|4-5
|6
|11. Шинник
|6
|1
|2
|3
|4-7
|5
|12. Уфа
|6
|1
|2
|3
|3-6
|5
|13. Енисей
|6
|1
|2
|3
|5-9
|5
|14. Торпедо
|6
|1
|1
|4
|3-8
|4
|15. Волга
|6
|1
|1
|4
|4-10
|4
|16. Родина
|6
|0
|4
|2
|5-8
|4
|17. Сокол
|6
|0
|4
|2
|3-6
|4
|18. Черноморец
|6
|0
|2
|4
|5-10
|2
Оба клуба можно смело отнести к главным разочарованиям лета в Лиге PARI. За шесть туров два претендента на выход в РПЛ (а именно так они позиционировались перед стартом) одержали на двоих всего одну победу! Это «Торпедо» в позапрошлом туре обыграло «Урал». У «Родины» же в соответствующей графе таблицы по-прежнему ноль.
В предстоящей встрече деление на хозяев и гостей будет сугубо формальное. Обе команды в этом сезоне принимают соперников на «Арене Химки», так что о «полевом» факторе в данном случае можно забыть. Обратим внимание на другие. «Родина» забивала и пропускала в пяти из шести туров первенства. А у «Торпедо» уже шесть матчей подряд как минимум одна команда не поражает чужие ворота. Такие вот взаимоисключающие серии. В пятницу одна из них прервется.
Учитывая тяжелое турнирное положение клубов, повышенное давление на футболистов и стремление торпедовцев поскорее «отмыться» за 0:3 в Волгограде, мы бы остановились на такой комбинации: 2Х при тотал меньше 3.5 голов. В PARI такой комплект исходов идет с кэфом 1.80.
В прямом эфире игру в Подмосковье покажут сайты «Матч ТВ» и PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Родина»: нет
«Торпедо»: нет
PARI дает высокие коэффициенты на все основные исходы матча: 2.25 на победу номинальных хозяев, 3.35 - на гостей и 2.95 - на ничью.
В линии PARI на точный счет варианты 1:0 и 0:0 котируются на одном уровне - 6.00.
БК PARI предоставляет такую опцию своим клиентам. Все, что нужно для доступа к бесплатному контенту, это регистрация в системе компании.
Необычность ситуации заключается в том, что обеими командами руководят исполняющие обязанности главного тренера - соответственно, Барсег Киракосян и Павел Кирильчик.
Билеты стоимостью от 300 рублей доступны на официальном сайте «Родины». Паспорт болельщика в Лиге PARI не требуется.