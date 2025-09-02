Родина - Торпедо, 29 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Оба клуба можно смело отнести к главным разочарованиям лета в Лиге PARI. За шесть туров два претендента на выход в РПЛ (а именно так они позиционировались перед стартом) одержали на двоих всего одну победу! Это «Торпедо» в позапрошлом туре обыграло «Урал». У «Родины» же в соответствующей графе таблицы по-прежнему ноль.

В предстоящей встрече деление на хозяев и гостей будет сугубо формальное. Обе команды в этом сезоне принимают соперников на «Арене Химки», так что о «полевом» факторе в данном случае можно забыть. Обратим внимание на другие. «Родина» забивала и пропускала в пяти из шести туров первенства. А у «Торпедо» уже шесть матчей подряд как минимум одна команда не поражает чужие ворота. Такие вот взаимоисключающие серии. В пятницу одна из них прервется.

Учитывая тяжелое турнирное положение клубов, повышенное давление на футболистов и стремление торпедовцев поскорее «отмыться» за 0:3 в Волгограде, мы бы остановились на такой комбинации: 2Х при тотал меньше 3.5 голов. В PARI такой комплект исходов идет с кэфом 1.80.