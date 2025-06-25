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3 июля 14:30ГлавнаяПрогнозыТеннисУимблдон

Шелби Роджерс — Елена Рыбакина, прогноз на 4 июля: ставки и коэффициенты на Уимблдон

Действующая чемпионка соревнований против крепкой американки
Александр Бокулёв

Во вторник, 4 июля, казахстанка Елена Рыбакина стартует на Уимблдоне. Соперницей уроженки Москвы по первому кругу будет американка Шелби Роджерс. Чего ждать от выступления действующей чемпионки единственного травяного турнира Большого шлема?

УИМБЛДОН-2023: КОЭФФИЦИЕНТЫ, ФАВОРИТЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТАВКИ

Дата / Время: 04.07.2023, 15:30 по московскому времени

Арена: Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета, Центральный корт (Лондон, Великобритания)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и БК Winline

Турнирная сетка

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Победительница этого матча во втором круге сыграет с сильнейшей из пары Нао Хибино (Япония) - Ализе Корне (Франция).

Шелби Роджерс

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30 лет, 49-я ракетка мира

Ни разу не поднималась выше 30-го места в мировом рейтинге и не выигрывала турниры WTA. В нынешнем сезоне на Australian Open вылетела во втором круге, на «Ролан Гаррос» - в первом. В рамках травяного сезона выступила только в Истбурне, где выбыла после стартового матча. Всего в 2023 году одержала 14 побед при 13 поражениях. Лучший результат Роджерс на Уимблдоне - третий круг в позапрошлом сезоне. В прошлом розыгрыше она вылетела в первом круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Елена Рыбакина

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24 года, 3-я ракетка мира, 3-й номер посева

Победительница пяти турниров уровня WTA, в том числе Уимблдона-2022. В нынешнем сезоне выиграла титулы на харде в Индиан-Уэллсе и на грунте в Риме, уступила в финалах Australian Open и хардовых соревнований в Майами, на «Ролан Гаррос» выбыла в третьем круге, снявшись с матча. На траве выступила только в Берлине, где вылетела во втором круге. Всего в 2023 году на счету казахстанки 31 победа при восьми поражениях.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперницы пять раз играли друг с другом: трижды на траве и дважды на харде. Рыбакина лидирует по личным встречам: 3-2. Казахстанка выиграла два из трех матчей на траве, но уступила в последней встрече на этом покрытии - в Хертогенбосе-2022.

Ставки на исход

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Букмекеры почти не оставляют шансов Роджерс. Так, «Олимп» предлагает коэффициент 6,90 на её победу против мизерных 1,10 на успех Рыбакиной.

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Ставки на тоталы

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Три из пяти очных матчей спортсменок продлились не более 19 геймов. Например, «Фонбет» предлагает коэффициенты 1,87 на ТБ (19,5) и 1,93 на ТМ (19,5).

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Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа РоджерсПобеда РыбакинойТБ (19,5)ТМ (19,5)
«Бетсити»6,301,121,871,93
«Фонбет»6,601,111,871,93
«Олимп»6,901,101,921,89

Прогноз и ставка

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С «Ролан Гаррос» Рыбакина выбыла, снявшись из-за вирусной инфекции, а травяной сезон открыла без блеска. Казахстанка заверила, что физически готова к защите титула на Уимблдоне, но наверняка ей как минимум потребуется некоторое время, чтобы вернуться к былым кондициям.

Учитывая, что даже в победном прошлогоднем розыгрыше Рыбакина не проводила на корте меньше 18 геймов, предлагаем рассмотреть ставку на верховой тотал - ТБ (18,5). К тому же соперница у третьей ракетки мира весьма крепкая, что отражается и в статистике личных встреч. Кстати, выбранный нами тотал был пробит в трех из пяти очных матчей соперниц.

UPD: результат

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Наша ставка выиграла. Рыбакина одержала победу со счетом 4:6, 6:1, 6:2.

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