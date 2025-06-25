Шелби Роджерс — Елена Рыбакина, прогноз на 4 июля: ставки и коэффициенты на Уимблдон

Во вторник, 4 июля, казахстанка Елена Рыбакина стартует на Уимблдоне. Соперницей уроженки Москвы по первому кругу будет американка Шелби Роджерс. Чего ждать от выступления действующей чемпионки единственного травяного турнира Большого шлема?

УИМБЛДОН-2023: КОЭФФИЦИЕНТЫ, ФАВОРИТЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТАВКИ

Дата / Время: 04.07.2023, 15:30 по московскому времени

Арена: Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета, Центральный корт (Лондон, Великобритания)

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