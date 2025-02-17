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17 февраля 6:13ГлавнаяПрогнозыФутболЛига Европы

Рома - Порту, 20 февраля: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Одна из самых интригующих встреч четверга
Валентин Васильев

В четверг, 20 февраля, определятся все участники 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. Пожалуй, самая многообещающая вывеска у противостояния в столице Италии.  «Рома» - «Порту» - в этом противостоянии ничего еще не ясно, и может произойти все что угодно!

Команда 1

Время начала

Команда 2

 «Рома» (Рим, Италия)

20.02.2025, Чт

23:00 МСК

«Порту» (Португалия)

П1 - 1.75

Х - 3.65

П2 - 4.80

Турнир: Лига Европы УЕФА, ответный стыковой матч

Первый матч: 1:1

Стадион: «Олимпико»  (Рим, Италия)

Судья: еще не определен

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Рома»1335-11
«Порту»33111-5

Последние пять матчей «Ромы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.02.2025«Парма»

0:1

«Рома»

Серия А

13.02.2025«Порту»

1:1

«Рома»

Лига Европы

09.02.2025«Венеция»

0:1

«Рома»

Серия А

05.02.2025«Милан»

3:1

«Рома»

Кубок Италии

02.02.2025«Рома»

1:1

«Наполи»

Серия А

Последние пять игр «Порту»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.02.2025«Фаренсе»

0:1

«Порту»

Примейра

13.02.2025«Порту»

1:1

«Рома»

Лига Европы

07.02.2025«Порту»

1:1

«Спортинг»

Примейра

03.02.2025«Риу Аве»

2:2

«Порту»

Примейра

30.01.2025«Маккаби Т-А»

0:1

«Порту»

Лига Европы

Прогноз на матч

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Обе команды не относятся к адептам веселого атакующего футбола. И та, и другая ставит во главу угла счет на табло. По последним результатам команд это легко заметить. У римлян за шесть предыдущих матчей набралось пять «низовых», у «Порту» - шесть из семи. Здесь же раскрываться сверх меры никто не станет. Счет первого матча (1:1) не предполагает излишнего риска ни с одной стороны. Скорее соперники будут терпеливо выжидать ошибок друг друга. Поэтому голевой феерии на «Олимпико» не предвидится. Скорее - упорное тактическое противоборство с небольшим количеством острых моментов и, тем более, голов. Наш прогноз на четверговый вечер в Вечном городе: тотал меньше 2.5.    

Бонусы на матч

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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Рома»: Кристанте (дисквалификация), Дибала, Ренш (оба - травмы)

«Порту»: Маркано, Фернандеш, Груич (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Рома» - «Порту»:

Позиция«Рома»«Порту»Позиция
Вратарь99. Свилар99. КоштаВратарь
Защитник19. Челик4. ОтавиоЗащитник
Защитник23. Манчини24. ПересЗащитник
Защитник5. Н'Дика97. Зе ПедруЗащитник
Защитник34. Салах-Эддин74. МоураПолузащитник 
Защитник 7. Пеллегрини23. МариуПолузащитник 
Полузащитник 27. Гурна-Дуат11. ПепеПолузащитник 
Полузащитник16. Паредес86. МораПолузащитник
Полузащитник56. Салемакерс22. ВарелаПолузащитник
Нападающий14. Шомуродов6. ЭуштакиуНападающий
Нападающий11. Довбик9. ОмородионНападающий
Главный тренерКлаудио РаньериМартин АнсельмиГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитический отдел «Мелбет» оценил вероятность победы итальянцев котировкой 1.75. На ничью предлагается поставить по коэффициенту 3.65, на успех португальцев - за 4.80. При регистрации в «Мелбет» сейчас можно получить бонус до 15 000 рублей.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Рома» - «Порту»?

Если верить расчетам аналитиков, игра должна завершиться со счетом 1:0 или 1:1. Коэффициент на первый вариант составляет 7.00, на второй - 7.50.

Где бесплатно смотреть матч «Рома» - «Порту»?

Без оплаты, в графическом режиме, следить за перипетиями матча можно на сайтах букмекерских контор, в частности «Мелбет».

Будут ли играть Довбик и Шомуродов?

Обе представителя бывшего Союза доступны тренеру римлян Клаудио Раньери. Шомуродов в воскресенье отыграл 90 минут в Парме, Довбик остался в запасе. Травма Дибалы повышает шансы украинского и узбекистанского нападающих выйти на поле в четверг. Один из них наверняка появится в старте, а может быть, и оба сразу.

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