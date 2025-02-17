Рома - Порту, 20 февраля: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

С каким счетом завершится матч «Рома» - «Порту» ?

Если верить расчетам аналитиков, игра должна завершиться со счетом 1:0 или 1:1. Коэффициент на первый вариант составляет 7.00, на второй - 7.50.

Где бесплатно смотреть матч «Рома» - «Порту» ?

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Будут ли играть Довбик и Шомуродов?

Обе представителя бывшего Союза доступны тренеру римлян Клаудио Раньери. Шомуродов в воскресенье отыграл 90 минут в Парме, Довбик остался в запасе. Травма Дибалы повышает шансы украинского и узбекистанского нападающих выйти на поле в четверг. Один из них наверняка появится в старте, а может быть, и оба сразу.