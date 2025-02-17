Рома - Порту, 20 февраля: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

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В четверг, 20 февраля, определятся все участники 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. Пожалуй, самая многообещающая вывеска у противостояния в столице Италии. «Рома» - «Порту» - в этом противостоянии ничего еще не ясно, и может произойти все что угодно!
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Рома» (Рим, Италия)
20.02.2025, Чт
23:00 МСК
«Порту» (Португалия)
|П1 - 1.75
Турнир: Лига Европы УЕФА, ответный стыковой матч
Первый матч: 1:1
Стадион: «Олимпико» (Рим, Италия)
Судья: еще не определен
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Рома»
|1
|3
|3
|5-11
|«Порту»
|3
|3
|1
|11-5
Последние пять матчей «Ромы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.02.2025
|«Парма»
0:1
«Рома»
Серия А
|13.02.2025
|«Порту»
1:1
«Рома»
Лига Европы
|09.02.2025
|«Венеция»
0:1
«Рома»
Серия А
|05.02.2025
|«Милан»
3:1
«Рома»
Кубок Италии
|02.02.2025
|«Рома»
1:1
«Наполи»
Серия А
Последние пять игр «Порту»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.02.2025
|«Фаренсе»
0:1
«Порту»
Примейра
|13.02.2025
|«Порту»
1:1
«Рома»
Лига Европы
|07.02.2025
|«Порту»
1:1
«Спортинг»
Примейра
|03.02.2025
|«Риу Аве»
2:2
«Порту»
Примейра
|30.01.2025
|«Маккаби Т-А»
0:1
«Порту»
Лига Европы
Обе команды не относятся к адептам веселого атакующего футбола. И та, и другая ставит во главу угла счет на табло. По последним результатам команд это легко заметить. У римлян за шесть предыдущих матчей набралось пять «низовых», у «Порту» - шесть из семи. Здесь же раскрываться сверх меры никто не станет. Счет первого матча (1:1) не предполагает излишнего риска ни с одной стороны. Скорее соперники будут терпеливо выжидать ошибок друг друга. Поэтому голевой феерии на «Олимпико» не предвидится. Скорее - упорное тактическое противоборство с небольшим количеством острых моментов и, тем более, голов. Наш прогноз на четверговый вечер в Вечном городе: тотал меньше 2.5.
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Потери
«Рома»: Кристанте (дисквалификация), Дибала, Ренш (оба - травмы)
«Порту»: Маркано, Фернандеш, Груич (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Рома» - «Порту»:
|Позиция
|«Рома»
|«Порту»
|Позиция
|Вратарь
|99. Свилар
|99. Кошта
|Вратарь
|Защитник
|19. Челик
|4. Отавио
|Защитник
|Защитник
|23. Манчини
|24. Перес
|Защитник
|Защитник
|5. Н'Дика
|97. Зе Педру
|Защитник
|Защитник
|34. Салах-Эддин
|74. Моура
|Полузащитник
|Защитник
|7. Пеллегрини
|23. Мариу
|Полузащитник
|Полузащитник
|27. Гурна-Дуат
|11. Пепе
|Полузащитник
|Полузащитник
|16. Паредес
|86. Мора
|Полузащитник
|Полузащитник
|56. Салемакерс
|22. Варела
|Полузащитник
|Нападающий
|14. Шомуродов
|6. Эуштакиу
|Нападающий
|Нападающий
|11. Довбик
|9. Омородион
|Нападающий
|Главный тренер
|Клаудио Раньери
|Мартин Ансельми
|Главный тренер
Если верить расчетам аналитиков, игра должна завершиться со счетом 1:0 или 1:1. Коэффициент на первый вариант составляет 7.00, на второй - 7.50.
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Обе представителя бывшего Союза доступны тренеру римлян Клаудио Раньери. Шомуродов в воскресенье отыграл 90 минут в Парме, Довбик остался в запасе. Травма Дибалы повышает шансы украинского и узбекистанского нападающих выйти на поле в четверг. Один из них наверняка появится в старте, а может быть, и оба сразу.
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