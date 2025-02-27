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27 февраля 13:27ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Ростов - Динамо Москва, 2 марта: где смотреть матч РПЛ, трансляция, составы, прогноз

«Ростов» учится жить без Карпина. Глебов - против бывших
Валентин Васильев

«Ростов» неожиданно стал главным ньюсмейкером российского футбола в конце зимы. Отставка Валерия Карпина за несколько дней до рестарта РПЛ взбудоражила и удивила общественность. Интересно, что первый матч после этой встряски дончане проведут против клуба, в которых их теперь уже экс-тренера слухи отправляли всю зиму! «Ростов» - «Динамо» - пожалуй, самая интригующая воскресная афиша Премьер-лиги. 

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ростов» (Ростов-на-Дону)

02.03.2025, Вс

19:30 МСК

«Динамо» (Москва)  

П1 - 2.75

Х - 3.80

П2 - 2.35

Турнир: чемпионат России по футболу, 19-й тур

Стадион: «Ростов Арена»  (Ростов-на-Дону, Россия)

Судьи: главный – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Виталий Мешков; инспектор – Юрий Баскаков

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ростов»17202771-97
«Динамо»27201797-71

Последние пять игр «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.02.2025«Ростов»

3:1

«Динамо» Самарканд

Товарищеский матч

18.02.2025«Ростов»

0:1

«Акрон»

Товарищеский матч

10.02.2025«Ростов»

4:0

«Динамо» Москва

Winline Кубок РПЛ

07.02.2025«Ростов»

1:2

«Зенит»

Winline Кубок РПЛ

31.01.2025ЦСКА

1:0

«Ростов»

Winline Кубок РПЛ

Последние пять игр «Динамо» (Москва):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.02.2025«Динамо» (Москва)

1:2

«Краснодар»

Товарищеский матч

21.02.2025«Динамо» (Москва)

3:2

«Урал»

Товарищеский матч

15.02.2025«Динамо» (Москва)

2:0

«Локомотив»

Товарищеский матч

10.02.2025«Ростов»

4:0

«Динамо» Москва

Winline Кубок РПЛ

07.02.2025«Динамо» (Москва)

0:1

«Спартак»

Winline Кубок РПЛ

Последние пять игр «Ростова» и «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.02.2025«Ростов»

4:0

«Динамо» Москва

Winline Кубок РПЛ

01.11.2024«Динамо» (Москва)

1:1

«Ростов»

РПЛ

29.03.2024«Динамо» (Москва)

1:4

«Ростов»

РПЛ

03.09.2023«Ростов»

1:2

«Динамо» Москва

РПЛ

06.11.2022«Ростов»

2:1

«Динамо» Москва

РПЛ

Место в турнирной таблице

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После осенней части сезона динамовцы занимают четвертое место в таблице, ростовчане - седьмое.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар18116134-1239
2. Зенит18123337-1239
3. Спартак18114336-1437
4. Динамо Москва18105337-2035
5. Локомотив18112533-2635
6. ЦСКА1894528-1431
7. Ростов1875629-2826
8. Рубин1875625-2626
9. Акрон1864822-3422
10. Крылья Советов18531019-2918
11. Динамо Махачкала1838711-1717
12. Пари НН18441015-3416
13. Химки1837822-3516
14. Факел1828811-2514
15. Ахмат1827916-3213
16. Оренбург18151216-338

Прогноз на матч

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Меньше месяца назад команды соперничали на зимнем турнире в Эмиратах, и тогда дело закончилось внезапным разгромом москвичей со счетом 4:0. Понятно, что результат в контрольных матчах часто отходит на второй план, но психологическую уверенность победителей они способны укрепить. Тем более «Ростову» в последнее время и официальные встречи против «Динамо» неплохо даются. В ноябре они сделали ничью в Петровском парке столицы (1:1), а полугодом ранее разгромили бело-голубых на их же территории - 4:1.

Но это все было при Карпине. Теперь южный клуб открывает новую главу - без своего многолетнего наставника. На первый официальный матч 2025 года южан выведет бывший аналитик Джоанатан Альба. Понятно, что хозяева будут действовать по карпинским «конспектам», но его пыла, энергетики команде может не хватить. 

Так или иначе, голы на берегах Дона должны быть. «Динамо» - самая забивная команда лиги наряду с «Зенитом» (37 голов) и крайне редко играет на ноль. Дончане тоже любят и умеют атаковать, особенно на своем поле. Ставка на «обе забьют» заходила в шести подряд личных встречах команд. Думаем, что сыграет она и в это воскресенье.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игра будет транслироваться федеральным каналом «Матч ТВ». Смотреть игру бесплатно онлайн можно на официальном сайте беттингового спонсора лиги.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери:

«Ростов»: Эль-Аскалани (травма), Лангович (дисквалификация)

«Динамо»: Лаксальт, Кутицкий (оба - травмы) 

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ростов» - «Динамо» Москва:

Позиция«Ростов»«Динамо»Позиция
Вратарь1. Ятимов1. ЛуневВратарь
Защитник40. Вахания 2. ДасаЗащитник
Защитник3. Сако6. ФернандесЗащитник
Защитник55. Осипенко3. БальбуэнаЗащитник
Защитник5. Поярков4. КасересЗащитник
Полузащитник 89. Саравиа74. ФоминПолузащитник
Полузащитник 8. Миронов24. ЧавесПолузащитник 
Полузащитник10. Щетинин15. ГлебовПолузащитник
Полузащитник7. Роналдо13. НгамалеПолузащитник
Полузащитник9. Мохеби14. МаухубПолузащитник
Нападающий27. Комличенко70. ТюкавинНападающий
Главный тренерДжонатан АльбаМарцел ЛичкаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитический отдел «Фонбет» сформировал высокие коэффициенты на все основные исходы встречи. Вероятность успеха «Ростова» аналитики оценили котировкой 2.75, а «Динамо» - 2.35. Предложение на ничью в прематче еще выше - 3.80. 

Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Ростов» - «Динамо» Москва?

Ниже всего в FONBET котируются ничейные результаты. На 1:1 можно поставить за 8.50, а на 0:0 - за 9.50. На остальные варианты коэффициенты превышают 10.

Где бесплатно смотреть матч «Ростов» - «Динамо» Москва?

Федеральный канал «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.

Где купить билеты на матч «Ростов» - «Динамо» Москва?

Билеты на игру продаются онлайн на официальном сайте донского клуба. Стоимость билета начинается с 600 рублей.

Зимние трансферы команд 

«Ростов» 
Пришли:Ушли:
з. Котин, из аренды («Динамо» Махачкала)п. Глебов («Динамо», Москва)
з. Поярков, из аренды («СКА-Хабаровск»)н. Тугарев («Елимай»)
 з. Котин, в аренду  («Шинник»)
 з. Чернов, в аренду («Балтика»)
«Динамо» 
Пришли:Ушли:
п. Глебов («Ростов»)н. Грулев («Пари НН»)
з. Касерес («Ланус», Аргентина)п. Гагнидзе, в аренду  («Крылья Советов»)
п. Зазвонкин, из аренды («Балтика»)з. Лепский, в аренду («Сокол»)
 з. Бессмертный, в аренду («Урал»)
 п. Зазвонкин, в аренду («Енисей»)
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