Ростов - Динамо Москва, 2 марта: где смотреть матч РПЛ, трансляция, составы, прогноз

Меньше месяца назад команды соперничали на зимнем турнире в Эмиратах, и тогда дело закончилось внезапным разгромом москвичей со счетом 4:0. Понятно, что результат в контрольных матчах часто отходит на второй план, но психологическую уверенность победителей они способны укрепить. Тем более «Ростову» в последнее время и официальные встречи против «Динамо» неплохо даются. В ноябре они сделали ничью в Петровском парке столицы (1:1), а полугодом ранее разгромили бело-голубых на их же территории - 4:1.

Но это все было при Карпине. Теперь южный клуб открывает новую главу - без своего многолетнего наставника. На первый официальный матч 2025 года южан выведет бывший аналитик Джоанатан Альба. Понятно, что хозяева будут действовать по карпинским «конспектам», но его пыла, энергетики команде может не хватить.

Так или иначе, голы на берегах Дона должны быть. «Динамо» - самая забивная команда лиги наряду с «Зенитом» (37 голов) и крайне редко играет на ноль. Дончане тоже любят и умеют атаковать, особенно на своем поле. Ставка на «обе забьют» заходила в шести подряд личных встречах команд. Думаем, что сыграет она и в это воскресенье.