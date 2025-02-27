Ростов - Динамо Москва, 2 марта: где смотреть матч РПЛ, трансляция, составы, прогноз

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«Ростов» неожиданно стал главным ньюсмейкером российского футбола в конце зимы. Отставка Валерия Карпина за несколько дней до рестарта РПЛ взбудоражила и удивила общественность. Интересно, что первый матч после этой встряски дончане проведут против клуба, в которых их теперь уже экс-тренера слухи отправляли всю зиму! «Ростов» - «Динамо» - пожалуй, самая интригующая воскресная афиша Премьер-лиги.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Ростов» (Ростов-на-Дону)
02.03.2025, Вс
19:30 МСК
«Динамо» (Москва)
|П1 - 2.75
Турнир: чемпионат России по футболу, 19-й тур
Стадион: «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону, Россия)
Судьи: главный – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Виталий Мешков; инспектор – Юрий Баскаков
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ростов»
|17
|20
|27
|71-97
|«Динамо»
|27
|20
|17
|97-71
Последние пять игр «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.02.2025
|«Ростов»
3:1
«Динамо» Самарканд
Товарищеский матч
|18.02.2025
|«Ростов»
0:1
«Акрон»
Товарищеский матч
|10.02.2025
|«Ростов»
4:0
«Динамо» Москва
Winline Кубок РПЛ
|07.02.2025
|«Ростов»
1:2
«Зенит»
Winline Кубок РПЛ
|31.01.2025
|ЦСКА
1:0
«Ростов»
Winline Кубок РПЛ
Последние пять игр «Динамо» (Москва):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.02.2025
|«Динамо» (Москва)
1:2
«Краснодар»
Товарищеский матч
|21.02.2025
|«Динамо» (Москва)
3:2
«Урал»
Товарищеский матч
|15.02.2025
|«Динамо» (Москва)
2:0
«Локомотив»
Товарищеский матч
|10.02.2025
|«Ростов»
4:0
«Динамо» Москва
Winline Кубок РПЛ
|07.02.2025
|«Динамо» (Москва)
0:1
«Спартак»
Winline Кубок РПЛ
Последние пять игр «Ростова» и «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.02.2025
|«Ростов»
4:0
«Динамо» Москва
Winline Кубок РПЛ
|01.11.2024
|«Динамо» (Москва)
1:1
«Ростов»
РПЛ
|29.03.2024
|«Динамо» (Москва)
1:4
«Ростов»
РПЛ
|03.09.2023
|«Ростов»
1:2
«Динамо» Москва
РПЛ
|06.11.2022
|«Ростов»
2:1
«Динамо» Москва
РПЛ
После осенней части сезона динамовцы занимают четвертое место в таблице, ростовчане - седьмое.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|2. Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|3. Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|4. Динамо Москва
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|5. Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|6. ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|7. Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|8. Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|9. Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|10. Крылья Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|11. Динамо Махачкала
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|12. Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|13. Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|14. Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|15. Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|16. Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
Меньше месяца назад команды соперничали на зимнем турнире в Эмиратах, и тогда дело закончилось внезапным разгромом москвичей со счетом 4:0. Понятно, что результат в контрольных матчах часто отходит на второй план, но психологическую уверенность победителей они способны укрепить. Тем более «Ростову» в последнее время и официальные встречи против «Динамо» неплохо даются. В ноябре они сделали ничью в Петровском парке столицы (1:1), а полугодом ранее разгромили бело-голубых на их же территории - 4:1.
Но это все было при Карпине. Теперь южный клуб открывает новую главу - без своего многолетнего наставника. На первый официальный матч 2025 года южан выведет бывший аналитик Джоанатан Альба. Понятно, что хозяева будут действовать по карпинским «конспектам», но его пыла, энергетики команде может не хватить.
Так или иначе, голы на берегах Дона должны быть. «Динамо» - самая забивная команда лиги наряду с «Зенитом» (37 голов) и крайне редко играет на ноль. Дончане тоже любят и умеют атаковать, особенно на своем поле. Ставка на «обе забьют» заходила в шести подряд личных встречах команд. Думаем, что сыграет она и в это воскресенье.
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В прямом эфире игра будет транслироваться федеральным каналом «Матч ТВ». Смотреть игру бесплатно онлайн можно на официальном сайте беттингового спонсора лиги.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери:
«Ростов»: Эль-Аскалани (травма), Лангович (дисквалификация)
«Динамо»: Лаксальт, Кутицкий (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ростов» - «Динамо» Москва:
|Позиция
|«Ростов»
|«Динамо»
|Позиция
|Вратарь
|1. Ятимов
|1. Лунев
|Вратарь
|Защитник
|40. Вахания
|2. Даса
|Защитник
|Защитник
|3. Сако
|6. Фернандес
|Защитник
|Защитник
|55. Осипенко
|3. Бальбуэна
|Защитник
|Защитник
|5. Поярков
|4. Касерес
|Защитник
|Полузащитник
|89. Саравиа
|74. Фомин
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Миронов
|24. Чавес
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Щетинин
|15. Глебов
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Роналдо
|13. Нгамале
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Мохеби
|14. Маухуб
|Полузащитник
|Нападающий
|27. Комличенко
|70. Тюкавин
|Нападающий
|Главный тренер
|Джонатан Альба
|Марцел Личка
|Главный тренер
Аналитический отдел «Фонбет» сформировал высокие коэффициенты на все основные исходы встречи. Вероятность успеха «Ростова» аналитики оценили котировкой 2.75, а «Динамо» - 2.35. Предложение на ничью в прематче еще выше - 3.80.
Ниже всего в FONBET котируются ничейные результаты. На 1:1 можно поставить за 8.50, а на 0:0 - за 9.50. На остальные варианты коэффициенты превышают 10.
Федеральный канал «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.
Билеты на игру продаются онлайн на официальном сайте донского клуба. Стоимость билета начинается с 600 рублей.
|«Ростов»
|Пришли:
|Ушли:
|з. Котин, из аренды («Динамо» Махачкала)
|п. Глебов («Динамо», Москва)
|з. Поярков, из аренды («СКА-Хабаровск»)
|н. Тугарев («Елимай»)
|з. Котин, в аренду («Шинник»)
|з. Чернов, в аренду («Балтика»)
|«Динамо»
|Пришли:
|Ушли:
|п. Глебов («Ростов»)
|н. Грулев («Пари НН»)
|з. Касерес («Ланус», Аргентина)
|п. Гагнидзе, в аренду («Крылья Советов»)
|п. Зазвонкин, из аренды («Балтика»)
|з. Лепский, в аренду («Сокол»)
|з. Бессмертный, в аренду («Урал»)
|п. Зазвонкин, в аренду («Енисей»)
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