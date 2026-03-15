Ростов – Динамо Москва, 14 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
После зимней паузы столичная команда только крупно побеждает
Александр Бокулёв

Московское «Динамо» после зимней паузы одержали три подряд крупные победы. Продлить эту серию команда попробует в выездной встрече Российской премьер-лиги с «Ростовом». Получится ли?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ростов» (Ростов-на-Дону)

14.03.2026, Сб

18:15 МСК

«Динамо» (Москва) 

П1 - 3,00

Х - 3,45

П2 - 2,35

Турнир: чемпионат России по футболу, 21-й тур

Стадион: «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону, Россия)

Главный судья: Ян Бобровский

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ростов» 17212872:99
«Динамо» 28211799:72

Последние пять матчей «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.02.2026«Ростов»

1:1

«Балтика»

РПЛ

28.02.2026«Ростов»

0:2

«Динамо» (Махачкала)

Кубок России

28.02.2026«Краснодар»

2:1

«Ростов»

РПЛ

21.02.2026«Спартак»

5:2

«Ростов»

Товарищеский матч

18.02.2026ЦСКА

3:1

«Ростов»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Динамо» (Москва):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.03.2026ЦСКА

1:4

«Динамо» (Москва)

РПЛ

05.03.2026«Динамо» (Москва)

5:2

«Спартак»

Кубок России

01.03.2026«Динамо» (Москва)

4:0

«Крылья Советов»

РПЛ

16.02.2026«Урал»

2:1

«Динамо» (Москва)

Товарищеский матч

10.02.2026«Динамо» (Москва)

1:0

«Краснодар»

Winline Зимний Кубок РПЛ

Место в турнирной таблице

«Динамо» поднялось на седьмое место, но значительно отстает от топ-6. «Ростов» же замыкает десятку сильнейших.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар20134340-1543
2Зенит20126236-1442
3Локомотив20118143-2641
4ЦСКА20113631-2236
5Балтика2099225-936
6Спартак20105533-2835
7Динамо Москва2076735-2727
8Рубин2075819-2526
9Ахмат2075825-2726
10Ростов2057817-2322
11Акрон2056925-3221
12Динамо Махачкала21561011-2421
13Крылья Советов20551022-3720
14Оренбург21461121-3118
15Пари НН20521315-3117
16Сочи20231519-469

Прогноз на матч

«Динамо» эффективно и результативно играет после зимней паузы. Три матча – три победы с общим счетом 13:3. Можно пенять на ужасную игру от «Крыльев», собственные ошибки «Спартака», но команда Гусева и сама в полном порядке. Динамовцы играют с настроением и вариативно. Прямо сейчас они выглядят значительно сильнее «Ростова», а разница в коэффициентах даже кажется заниженной.

Команда Альбы после зимней паузы, напротив, ни разу не победила – ничья и два поражения. В каждой из этих встреч ростовчане пропускали, чего ждем и в предстоящем матче. А при общей результивности «Динамо» минимум два гола – вполне достижимая планка. Так что играем соответствующий тотал и двойной шанс в пользу гостей.

Трансляции

Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Ростов»: нет

«Динамо»: Зайнутдинов, Чавес, Александров, Миранчук (все – травмы), Лунев (под вопросом)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ростов» – «Динамо»:

Позиция«Ростов»«Динамо»Позиция
Вратарь1. Ятимов40. РасуловВратарь
Защитник78. Чистяков4. КасересЗащитник
Защитник4. Мелехин2. МаричальЗащитник
Защитник3. Сако55. ОсипенкоЗащитник
Полузащитник40. Вахания7. СкопинцевЗащитник
Полузащитник62. Комаров74. ФоминПолузащитник
Полузащитник 8. Миронов44. РубенсПолузащитник
Полузащитник7. Роналдо10. БителлоПолузащитник
Нападающий69. Голенков13. НгамалёНападающий
Нападающий99. Сулейманов91. ГладышевНападающий
Нападающий9. Мохеби70. ТюкавинНападающий
Главный тренерДжонатан АльбаРолан ГусевГлавный тренер

 

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Ростов» – «Динамо»?

Букмекеры ожидаемо считают явными фаворитами гостей, которые только выигрывают после зимней паузы.

Где смотреть бесплатно матч «Ростов» – «Динамо»?

Winline как официальный букмекер РПЛ покажет игру в прямом эфире.

