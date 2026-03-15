Ростов – Динамо Москва, 14 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Московское «Динамо» после зимней паузы одержали три подряд крупные победы. Продлить эту серию команда попробует в выездной встрече Российской премьер-лиги с «Ростовом». Получится ли?
Турнир: чемпионат России по футболу, 21-й тур
Стадион: «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону, Россия)
Главный судья: Ян Бобровский
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ростов»
|17
|21
|28
|72:99
|«Динамо»
|28
|21
|17
|99:72
Последние пять матчей «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.02.2026
|«Ростов»
1:1
«Балтика»
РПЛ
|28.02.2026
|«Ростов»
0:2
«Динамо» (Махачкала)
Кубок России
|28.02.2026
|«Краснодар»
2:1
«Ростов»
РПЛ
|21.02.2026
|«Спартак»
5:2
«Ростов»
Товарищеский матч
|18.02.2026
|ЦСКА
3:1
«Ростов»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Динамо» (Москва):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.03.2026
|ЦСКА
1:4
«Динамо» (Москва)
РПЛ
|05.03.2026
|«Динамо» (Москва)
5:2
«Спартак»
Кубок России
|01.03.2026
|«Динамо» (Москва)
4:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|16.02.2026
|«Урал»
2:1
«Динамо» (Москва)
Товарищеский матч
|10.02.2026
|«Динамо» (Москва)
1:0
«Краснодар»
Winline Зимний Кубок РПЛ
«Динамо» поднялось на седьмое место, но значительно отстает от топ-6. «Ростов» же замыкает десятку сильнейших.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|20
|13
|4
|3
|40-15
|43
|2
|Зенит
|20
|12
|6
|2
|36-14
|42
|3
|Локомотив
|20
|11
|8
|1
|43-26
|41
|4
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|31-22
|36
|5
|Балтика
|20
|9
|9
|2
|25-9
|36
|6
|Спартак
|20
|10
|5
|5
|33-28
|35
|7
|Динамо Москва
|20
|7
|6
|7
|35-27
|27
|8
|Рубин
|20
|7
|5
|8
|19-25
|26
|9
|Ахмат
|20
|7
|5
|8
|25-27
|26
|10
|Ростов
|20
|5
|7
|8
|17-23
|22
|11
|Акрон
|20
|5
|6
|9
|25-32
|21
|12
|Динамо Махачкала
|21
|5
|6
|10
|11-24
|21
|13
|Крылья Советов
|20
|5
|5
|10
|22-37
|20
|14
|Оренбург
|21
|4
|6
|11
|21-31
|18
|15
|Пари НН
|20
|5
|2
|13
|15-31
|17
|16
|Сочи
|20
|2
|3
|15
|19-46
|9
«Динамо» эффективно и результативно играет после зимней паузы. Три матча – три победы с общим счетом 13:3. Можно пенять на ужасную игру от «Крыльев», собственные ошибки «Спартака», но команда Гусева и сама в полном порядке. Динамовцы играют с настроением и вариативно. Прямо сейчас они выглядят значительно сильнее «Ростова», а разница в коэффициентах даже кажется заниженной.
Команда Альбы после зимней паузы, напротив, ни разу не победила – ничья и два поражения. В каждой из этих встреч ростовчане пропускали, чего ждем и в предстоящем матче. А при общей результивности «Динамо» минимум два гола – вполне достижимая планка. Так что играем соответствующий тотал и двойной шанс в пользу гостей.
Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Ростов»: нет
«Динамо»: Зайнутдинов, Чавес, Александров, Миранчук (все – травмы), Лунев (под вопросом)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ростов» – «Динамо»:
|Позиция
|«Ростов»
|«Динамо»
|Позиция
|Вратарь
|1. Ятимов
|40. Расулов
|Вратарь
|Защитник
|78. Чистяков
|4. Касерес
|Защитник
|Защитник
|4. Мелехин
|2. Маричаль
|Защитник
|Защитник
|3. Сако
|55. Осипенко
|Защитник
|Полузащитник
|40. Вахания
|7. Скопинцев
|Защитник
|Полузащитник
|62. Комаров
|74. Фомин
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Миронов
|44. Рубенс
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Роналдо
|10. Бителло
|Полузащитник
|Нападающий
|69. Голенков
|13. Нгамалё
|Нападающий
|Нападающий
|99. Сулейманов
|91. Гладышев
|Нападающий
|Нападающий
|9. Мохеби
|70. Тюкавин
|Нападающий
|Главный тренер
|Джонатан Альба
|Ролан Гусев
|Главный тренер
Букмекеры ожидаемо считают явными фаворитами гостей, которые только выигрывают после зимней паузы.
