Ростов – Динамо Москва, 14 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Динамо» эффективно и результативно играет после зимней паузы. Три матча – три победы с общим счетом 13:3. Можно пенять на ужасную игру от «Крыльев», собственные ошибки «Спартака», но команда Гусева и сама в полном порядке. Динамовцы играют с настроением и вариативно. Прямо сейчас они выглядят значительно сильнее «Ростова», а разница в коэффициентах даже кажется заниженной.

Команда Альбы после зимней паузы, напротив, ни разу не победила – ничья и два поражения. В каждой из этих встреч ростовчане пропускали, чего ждем и в предстоящем матче. А при общей результивности «Динамо» минимум два гола – вполне достижимая планка. Так что играем соответствующий тотал и двойной шанс в пользу гостей.