Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



22 сентября 8:12ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Ростов - Краснодар, 27 сентября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Дончане вошли во вкус - неужели и чемпиону не уступят?
Валентин Васильев

В 10-м туре чемпионата России по футболу нас ожидает зажигательное южное дерби. В Ростов-на-Дону едет чемпион! В свете последних результатов желто-синих выезд обещает быть крайне опасным для «Краснодара» с точки зрения результата. Удастся ли фавориту избежать еще одной потери очков?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ростов» 

27.09.2025, Сб

19:00 МСК

«Краснодар»

П1 - 3.80

Х - 3.45

П2 - 1.94

Турнир: чемпионат России по футболу, 10-й тур

Стадион: «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ростов»5162341-74
«Краснодар»2316574-41

Последние пять матчей «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.09.2025«Балтика»

0:0

«Ростов»

РПЛ

18.09.2025«Спартак»

1:2

«Ростов»

Кубок России

14.09.2025«Ростов»

1:0

ЦСКА

РПЛ

30.08.2025«Ростов»

1:1

«Ахмат»

РПЛ

27.08.2025«Ростов»

1:3

«Динамо» Махачкала

Кубок России

Последние пять матчей «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.09.2025«Краснодар»

0:2

«Зенит»

РПЛ

17.09.2025«Крылья Советов»

1:2

«Краснодар»

Кубок России

13.09.2025«Краснодар»

2:1

«Акрон»

РПЛ

31.08.2025ЦСКА

1:1

«Краснодар»

РПЛ

27.08.2025«Сочи»

2:4

«Краснодар»

Кубок России

Последние пять матчей «Ростова» и «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.07.2025«Краснодар» 

4:2

«Ростов»

Товарищеский матч

16.03.2024«Ростов»

0:1

«Краснодар» 

РПЛ

14.09.2024«Краснодар» 

2:0

«Ростов»

РПЛ

06.07.2024«Краснодар» 

3:2

«Ростов»

Товарищеский матч

08.03.2024«Ростов»

2:1

«Краснодар» 

РПЛ

Турнирная таблица

Свернуть

К 10-му туру «Краснодар» набрал более чем вдвое больше очков, чем «Ростов», и возглавляет таблицу РПЛ.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар961220-719
2. Балтика945013-517
3. Локомотив945020-1317
4. Зенит944115-716
5. ЦСКА843115-715
6. Спартак943214-1415
7. Рубин943213-1415
8. Динамо Москва933312-1012
9. Ахмат933311-1112
10. Крылья Советов933314-1612
11. Ростов92348-129
12. Динамо Махачкала92345-119
13. Оренбург914411-167
14. Акрон914412-147
15. Пари НН92078-176
16. Сочи80174-211

Прогноз на матч

Свернуть

В чемпионате России ситуация меняется чрезвычайно быстро. Еще пару недель назад «Краснодаром» все восторгались, а «Ростову» - соболезновали, заранее отправляя в Лигу PARI. К концу сентября тональность оценок поменялась. Чемпион России не сумел обыграть двух главных, как принято считать, конкурентов по золотой гонке - с ЦСКА сделал ничью в гостях, а «Зениту» дома проиграл. Как результат, преимущество над ближайшими конкурентами сократилось до двух очков - расстояние одной победы.

У ростовчан же, напротив, дела пошли на лад. Команда Альбы обыграла ЦСКА в Кубке и «Спартак» в чемпионате, а затем не уступила в Калининграде непобедимой в этом чемпионате «Балтике». Три матча без поражений для обновленного «Ростова» - уже достижение, а учитывая класс соперников - большой успех. Развить его дончане постараются в игре с лидером.

«Краснодар» на рубеже лета и осени многовато пропускает: из пяти последних игр - ни одной «сухой». В данном случае «обе забьют» кажется вполне адекватным прогнозом.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру в Ростове-на-Дону покажет «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Ростов»: нет

«Краснодар»:  Кобнан, Фуртадо (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ростов» - «Краснодар»:

Позиция«Ростов»«Краснодар»Позиция
Вратарь1. Ятимов1. АгкацевВратарь
Защитник87. Лангович98. ПетровЗащитник
Защитник5. Прохин5. ЖубалЗащитник
Защитник4. Мелехин3. ТорменаЗащитник
Защитник34. Эль-Аскалани20. ГонсалесЗащитник
Полузащитник10. Щетинин6. ЛениниПолузащитник
Полузащитник 58. Шанталий53. ЧерниковПолузащитник 
Полузащитник19. Байрамян10. СперцянПолузащитник
Нападающий7. Роналдо11. БатчиНападающий
Нападающий69. Голенков7. СаНападающий
Нападающий99. Сулейманов9. КордобаНападающий
Главный тренерДжонатан АльбаМурад МусаевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Коэффициент на победу хозяев поля в Winline в два раза превышает предложение на гостей: 3.80 против 1.94. Ничья в противостоянии южан котируется за 3.45.

🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Ростов» - «Краснодар»?

Аналитики считают наиболее вероятным исходом встречи ничью 1:1. При таком варианте Winline выплатит вознаграждение по коэффициенту 5.80.

В матче «Ростов» - «Краснодар» будет много голов?

Близкие коэффициенты на ТБ и ТМ 2.5 - соответственно, 1.93 и 1.86 - говорят о непредсказуемом характере игры. 

На сайте «Советского спорта» представлены актуальные фрибеты на сегодня.

Где бесплатно смотреть матч  «Ростов» - «Краснодар»?

В прямом эфире игру покажет официальный букмекер РПЛ.

Где купить билет на матч «Ростов» - «Краснодар»?

Приобрести билет на игру можно на официальном сайте «Ростова». Цена начинается с 600 рублей. 

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer99 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer130 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer464 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer99 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer99 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer85 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer99 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer464 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer99 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer99 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer99 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё