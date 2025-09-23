Ростов - Краснодар, 27 сентября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В 10-м туре чемпионата России по футболу нас ожидает зажигательное южное дерби. В Ростов-на-Дону едет чемпион! В свете последних результатов желто-синих выезд обещает быть крайне опасным для «Краснодара» с точки зрения результата. Удастся ли фавориту избежать еще одной потери очков?
Турнир: чемпионат России по футболу, 10-й тур
Стадион: «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ростов»
|5
|16
|23
|41-74
|«Краснодар»
|23
|16
|5
|74-41
Последние пять матчей «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.09.2025
|«Балтика»
0:0
«Ростов»
РПЛ
|18.09.2025
|«Спартак»
1:2
«Ростов»
Кубок России
|14.09.2025
|«Ростов»
1:0
ЦСКА
РПЛ
|30.08.2025
|«Ростов»
1:1
«Ахмат»
РПЛ
|27.08.2025
|«Ростов»
1:3
«Динамо» Махачкала
Кубок России
Последние пять матчей «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.09.2025
|«Краснодар»
0:2
«Зенит»
РПЛ
|17.09.2025
|«Крылья Советов»
1:2
«Краснодар»
Кубок России
|13.09.2025
|«Краснодар»
2:1
«Акрон»
РПЛ
|31.08.2025
|ЦСКА
1:1
«Краснодар»
РПЛ
|27.08.2025
|«Сочи»
2:4
«Краснодар»
Кубок России
Последние пять матчей «Ростова» и «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.07.2025
|«Краснодар»
4:2
«Ростов»
Товарищеский матч
|16.03.2024
|«Ростов»
0:1
«Краснодар»
РПЛ
|14.09.2024
|«Краснодар»
2:0
«Ростов»
РПЛ
|06.07.2024
|«Краснодар»
3:2
«Ростов»
Товарищеский матч
|08.03.2024
|«Ростов»
2:1
«Краснодар»
РПЛ
К 10-му туру «Краснодар» набрал более чем вдвое больше очков, чем «Ростов», и возглавляет таблицу РПЛ.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|9
|6
|1
|2
|20-7
|19
|2. Балтика
|9
|4
|5
|0
|13-5
|17
|3. Локомотив
|9
|4
|5
|0
|20-13
|17
|4. Зенит
|9
|4
|4
|1
|15-7
|16
|5. ЦСКА
|8
|4
|3
|1
|15-7
|15
|6. Спартак
|9
|4
|3
|2
|14-14
|15
|7. Рубин
|9
|4
|3
|2
|13-14
|15
|8. Динамо Москва
|9
|3
|3
|3
|12-10
|12
|9. Ахмат
|9
|3
|3
|3
|11-11
|12
|10. Крылья Советов
|9
|3
|3
|3
|14-16
|12
|11. Ростов
|9
|2
|3
|4
|8-12
|9
|12. Динамо Махачкала
|9
|2
|3
|4
|5-11
|9
|13. Оренбург
|9
|1
|4
|4
|11-16
|7
|14. Акрон
|9
|1
|4
|4
|12-14
|7
|15. Пари НН
|9
|2
|0
|7
|8-17
|6
|16. Сочи
|8
|0
|1
|7
|4-21
|1
В чемпионате России ситуация меняется чрезвычайно быстро. Еще пару недель назад «Краснодаром» все восторгались, а «Ростову» - соболезновали, заранее отправляя в Лигу PARI. К концу сентября тональность оценок поменялась. Чемпион России не сумел обыграть двух главных, как принято считать, конкурентов по золотой гонке - с ЦСКА сделал ничью в гостях, а «Зениту» дома проиграл. Как результат, преимущество над ближайшими конкурентами сократилось до двух очков - расстояние одной победы.
У ростовчан же, напротив, дела пошли на лад. Команда Альбы обыграла ЦСКА в Кубке и «Спартак» в чемпионате, а затем не уступила в Калининграде непобедимой в этом чемпионате «Балтике». Три матча без поражений для обновленного «Ростова» - уже достижение, а учитывая класс соперников - большой успех. Развить его дончане постараются в игре с лидером.
«Краснодар» на рубеже лета и осени многовато пропускает: из пяти последних игр - ни одной «сухой». В данном случае «обе забьют» кажется вполне адекватным прогнозом.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|«Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
В прямом эфире игру в Ростове-на-Дону покажет «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Ростов»: нет
«Краснодар»: Кобнан, Фуртадо (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ростов» - «Краснодар»:
|Позиция
|«Ростов»
|«Краснодар»
|Позиция
|Вратарь
|1. Ятимов
|1. Агкацев
|Вратарь
|Защитник
|87. Лангович
|98. Петров
|Защитник
|Защитник
|5. Прохин
|5. Жубал
|Защитник
|Защитник
|4. Мелехин
|3. Тормена
|Защитник
|Защитник
|34. Эль-Аскалани
|20. Гонсалес
|Защитник
|Полузащитник
|10. Щетинин
|6. Ленини
|Полузащитник
|Полузащитник
|58. Шанталий
|53. Черников
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Байрамян
|10. Сперцян
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Роналдо
|11. Батчи
|Нападающий
|Нападающий
|69. Голенков
|7. Са
|Нападающий
|Нападающий
|99. Сулейманов
|9. Кордоба
|Нападающий
|Главный тренер
|Джонатан Альба
|Мурад Мусаев
|Главный тренер
Коэффициент на победу хозяев поля в Winline в два раза превышает предложение на гостей: 3.80 против 1.94. Ничья в противостоянии южан котируется за 3.45.
Аналитики считают наиболее вероятным исходом встречи ничью 1:1. При таком варианте Winline выплатит вознаграждение по коэффициенту 5.80.
Близкие коэффициенты на ТБ и ТМ 2.5 - соответственно, 1.93 и 1.86 - говорят о непредсказуемом характере игры.
На сайте «Советского спорта» представлены актуальные фрибеты на сегодня.
В прямом эфире игру покажет официальный букмекер РПЛ.
Приобрести билет на игру можно на официальном сайте «Ростова». Цена начинается с 600 рублей.