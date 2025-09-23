Ростов - Краснодар, 27 сентября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В чемпионате России ситуация меняется чрезвычайно быстро. Еще пару недель назад «Краснодаром» все восторгались, а «Ростову» - соболезновали, заранее отправляя в Лигу PARI. К концу сентября тональность оценок поменялась. Чемпион России не сумел обыграть двух главных, как принято считать, конкурентов по золотой гонке - с ЦСКА сделал ничью в гостях, а «Зениту» дома проиграл. Как результат, преимущество над ближайшими конкурентами сократилось до двух очков - расстояние одной победы.

У ростовчан же, напротив, дела пошли на лад. Команда Альбы обыграла ЦСКА в Кубке и «Спартак» в чемпионате, а затем не уступила в Калининграде непобедимой в этом чемпионате «Балтике». Три матча без поражений для обновленного «Ростова» - уже достижение, а учитывая класс соперников - большой успех. Развить его дончане постараются в игре с лидером.

«Краснодар» на рубеже лета и осени многовато пропускает: из пяти последних игр - ни одной «сухой». В данном случае «обе забьют» кажется вполне адекватным прогнозом.