Ростов — Локомотив, 30 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обе команды крайне непостоянны в результатах: что победные, что безвыигрышные серии для них редкость. «Ростов» возвращается домой после строенного выезда по маршруту: Сочи - Самара - Нижнекамск. Дважды в ходе этого вояжа дончане выиграли и раз уступили. «Локомотив» дважды уступил в Кубке землякам-спартаковцам - зато в чемпионате пересилил «Оренбург» и добился ничьей с чемпионом - «Краснодаром». Определить, кто подходит к очной встрече с преимуществом, не представляется возможным. Отсюда и практически идентичные коэффициенты трейдеров на П1 и П2.

«Ростов» умеет «сушить» игры. За последние 10 матчей южане выдали восемь «низовых» результатов. У «Локо» в этом плане ситуация фифти-фифти: по пять случаев ТМ 2.5 и ТБ 2.5. «Сухарей» за это время команды собрали поровну - по три.

Учитывая не лучшую форму и естественную усталость железнодорожников в конце года, рискнем предположить, что много голов посетители «Ростов Арены» не увидят. Если парочка случится, уже хорошо будет. Наш прогноз на воскресенье: тотал меньше 2.5 за 1.78 в «МАРАФОН».