Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



27 ноября 14:53ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Ростов — Локомотив, 30 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Шансы команд абсолютно равны!
Валентин Васильев

В последний день осени 2025 года на берегах Дона сойдутся «Ростов» и «Локомотив». Изучаем линии легальных букмекеров на воскресную игру, выбираем интересные варианты для пари. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ростов» (Ростов-на-Дону)

30.11.2025, Вс

16:30 МСК

«Локомотив» (Москва)

П1 - 2.71

Х - 3.32

П2 - 2.70

Турнир: чемпионат России по футболу, 17-й тур

Стадион: «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону, Россия)

Судьи: еще не определены

БОНУС ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ МАРАФОН

Форма команд

Свернуть

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ростов»14254379-135
«Локомотив»432514135-79

Последние пять матчей «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.11.2025«Нефтехимик»

1:3

«Ростов»

РПЛ

23.11.2025«Крылья Советов»

2:0

«Ростов»

РПЛ

08.11.2025«Сочи»

0:1

«Ростов»

РПЛ

01.11.2025«Ростов»

0:1

«Акрон»

РПЛ

25.10.2025«Ростов»

1:1

«Динамо» Махачкала

РПЛ

Последние пять матчей «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.11.2025«Локомотив»

1:3

«Спартак»

Кубок России

23.11.2025«Локомотив»

1:1

«Краснодар»

РПЛ

09.11.2025«Локомотив»

1:0

«Оренбург»

РПЛ

06.11.2025«Спартак»

3:1

«Локомотив»

Кубок России

01.11.2025«Зенит»

2:0

«Локомотив»

РПЛ

Место в таблице

Свернуть

По прошествии 26 туров команды разделяют 13 очков и шесть мест в таблице. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар16104229-1034
2. ЦСКА16103326-1433
3. Зенит1696131-1233
4. Локомотив1687132-2031
5. Балтика1678121-729
6. Спартак1684425-2128
7. Рубин1665516-1923
8. Акрон1656521-2221
9. Динамо Москва1655625-2320
10. Ростов1646612-1718
11. Крылья Советов1645720-2617
12. Ахмат1644819-2416
13. Динамо Махачкала163588-2014
14. Оренбург1626817-2612
15. Сочи16221214-378
16. Пари НН1622129-278

Прогноз на матч

Свернуть

Обе команды крайне непостоянны в результатах: что победные, что безвыигрышные серии для них редкость. «Ростов» возвращается домой после строенного выезда по маршруту: Сочи - Самара - Нижнекамск. Дважды в ходе этого вояжа дончане выиграли и раз уступили. «Локомотив» дважды уступил в Кубке землякам-спартаковцам - зато в чемпионате пересилил «Оренбург» и добился ничьей с чемпионом - «Краснодаром». Определить, кто подходит к очной встрече с преимуществом, не представляется возможным. Отсюда и практически идентичные коэффициенты трейдеров на П1 и П2.

«Ростов» умеет «сушить» игры. За последние 10 матчей южане выдали восемь «низовых» результатов. У «Локо» в этом плане ситуация фифти-фифти: по пять случаев ТМ 2.5 и ТБ 2.5. «Сухарей» за это время команды собрали поровну - по три.

Учитывая не лучшую форму и естественную усталость железнодорожников в конце года, рискнем предположить, что много голов посетители «Ростов Арены» не увидят. Если парочка случится, уже хорошо будет. Наш прогноз на воскресенье: тотал меньше 2.5 за 1.78 в «МАРАФОН».

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«МАРАФОН»До 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру покажет «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Ростов»: Мохеби (травма), Чистяков (дисквалификация)

«Локомотив»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ростов» - «Локомотив»:

Позиция«Ростов»«Локомотив»Позиция
Вратарь1. Ятимов1. МитрюшкинВратарь
Защитник87. Лангович3. ФассонЗащитник
Защитник3. Сако5. НьямсиЗащитник
Защитник4. Мелехин23. МонтесЗащитник
Защитник34. Эль-Аскалани45. СильяновЗащитник
Полузащитник10. Щетинин6. БариновПолузащитник
Полузащитник 58. Шанталий93. КарпукасПолузащитник 
Полузащитник7. Роналдо83. БатраковПолузащитник
Полузащитник62. Комаров7. БакаевПолузащитник
Полузащитник69. Голенков19. Руденко Полузащитник
Нападающий99. Сулейманов10. ВоробьевНападающий
Главный тренерДжонатан АльбаМихаил ГалактионовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики «МАРАФОН» установили идентичные коэффициенты на два самых популярных исхода матча - 2.70 на победу хозяев и 2.71 - на гостей. Предложение на ничью еще более интересное - 3.32.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Ростов» - «Локомотив»?

Коэффициент 5.55 на 1:1 свидетельствует о достаточно высокой вероятности именно такого итогового счета. 

Все фрибеты букмекеров смотрите на сайте «Советского спорта». 

Где бесплатно смотреть матч «Ростов» - «Локомотив»?

Бесплатная трансляция игры в интернете будет доступна на платформе Winline.

Где купить билеты на матч «Ростов» - «Локомотив»

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Ростов Арена» или онлайн - на официальном сайте местного клуба. 

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer33 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer64 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer398 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer33 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer33 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer33 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer19 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/winline_freebet_8c9b6d0ef7.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer33 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer398 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer33 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer33 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer33 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё