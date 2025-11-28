Ростов — Локомотив, 30 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В последний день осени 2025 года на берегах Дона сойдутся «Ростов» и «Локомотив». Изучаем линии легальных букмекеров на воскресную игру, выбираем интересные варианты для пари.
Турнир: чемпионат России по футболу, 17-й тур
Стадион: «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону, Россия)
Судьи: еще не определены
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ростов»
|14
|25
|43
|79-135
|«Локомотив»
|43
|25
|14
|135-79
Последние пять матчей «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.11.2025
|«Нефтехимик»
1:3
«Ростов»
РПЛ
|23.11.2025
|«Крылья Советов»
2:0
«Ростов»
РПЛ
|08.11.2025
|«Сочи»
0:1
«Ростов»
РПЛ
|01.11.2025
|«Ростов»
0:1
«Акрон»
РПЛ
|25.10.2025
|«Ростов»
1:1
«Динамо» Махачкала
РПЛ
Последние пять матчей «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.11.2025
|«Локомотив»
1:3
«Спартак»
Кубок России
|23.11.2025
|«Локомотив»
1:1
«Краснодар»
РПЛ
|09.11.2025
|«Локомотив»
1:0
«Оренбург»
РПЛ
|06.11.2025
|«Спартак»
3:1
«Локомотив»
Кубок России
|01.11.2025
|«Зенит»
2:0
«Локомотив»
РПЛ
По прошествии 26 туров команды разделяют 13 очков и шесть мест в таблице.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|16
|10
|4
|2
|29-10
|34
|2. ЦСКА
|16
|10
|3
|3
|26-14
|33
|3. Зенит
|16
|9
|6
|1
|31-12
|33
|4. Локомотив
|16
|8
|7
|1
|32-20
|31
|5. Балтика
|16
|7
|8
|1
|21-7
|29
|6. Спартак
|16
|8
|4
|4
|25-21
|28
|7. Рубин
|16
|6
|5
|5
|16-19
|23
|8. Акрон
|16
|5
|6
|5
|21-22
|21
|9. Динамо Москва
|16
|5
|5
|6
|25-23
|20
|10. Ростов
|16
|4
|6
|6
|12-17
|18
|11. Крылья Советов
|16
|4
|5
|7
|20-26
|17
|12. Ахмат
|16
|4
|4
|8
|19-24
|16
|13. Динамо Махачкала
|16
|3
|5
|8
|8-20
|14
|14. Оренбург
|16
|2
|6
|8
|17-26
|12
|15. Сочи
|16
|2
|2
|12
|14-37
|8
|16. Пари НН
|16
|2
|2
|12
|9-27
|8
Обе команды крайне непостоянны в результатах: что победные, что безвыигрышные серии для них редкость. «Ростов» возвращается домой после строенного выезда по маршруту: Сочи - Самара - Нижнекамск. Дважды в ходе этого вояжа дончане выиграли и раз уступили. «Локомотив» дважды уступил в Кубке землякам-спартаковцам - зато в чемпионате пересилил «Оренбург» и добился ничьей с чемпионом - «Краснодаром». Определить, кто подходит к очной встрече с преимуществом, не представляется возможным. Отсюда и практически идентичные коэффициенты трейдеров на П1 и П2.
«Ростов» умеет «сушить» игры. За последние 10 матчей южане выдали восемь «низовых» результатов. У «Локо» в этом плане ситуация фифти-фифти: по пять случаев ТМ 2.5 и ТБ 2.5. «Сухарей» за это время команды собрали поровну - по три.
Учитывая не лучшую форму и естественную усталость железнодорожников в конце года, рискнем предположить, что много голов посетители «Ростов Арены» не увидят. Если парочка случится, уже хорошо будет. Наш прогноз на воскресенье: тотал меньше 2.5 за 1.78 в «МАРАФОН».
В прямом эфире игру покажет «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Ростов»: Мохеби (травма), Чистяков (дисквалификация)
«Локомотив»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ростов» - «Локомотив»:
|Позиция
|«Ростов»
|«Локомотив»
|Позиция
|Вратарь
|1. Ятимов
|1. Митрюшкин
|Вратарь
|Защитник
|87. Лангович
|3. Фассон
|Защитник
|Защитник
|3. Сако
|5. Ньямси
|Защитник
|Защитник
|4. Мелехин
|23. Монтес
|Защитник
|Защитник
|34. Эль-Аскалани
|45. Сильянов
|Защитник
|Полузащитник
|10. Щетинин
|6. Баринов
|Полузащитник
|Полузащитник
|58. Шанталий
|93. Карпукас
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Роналдо
|83. Батраков
|Полузащитник
|Полузащитник
|62. Комаров
|7. Бакаев
|Полузащитник
|Полузащитник
|69. Голенков
|19. Руденко
|Полузащитник
|Нападающий
|99. Сулейманов
|10. Воробьев
|Нападающий
|Главный тренер
|Джонатан Альба
|Михаил Галактионов
|Главный тренер
Аналитики «МАРАФОН» установили идентичные коэффициенты на два самых популярных исхода матча - 2.70 на победу хозяев и 2.71 - на гостей. Предложение на ничью еще более интересное - 3.32.
Коэффициент 5.55 на 1:1 свидетельствует о достаточно высокой вероятности именно такого итогового счета.
Бесплатная трансляция игры в интернете будет доступна на платформе Winline.
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Ростов Арена» или онлайн - на официальном сайте местного клуба.