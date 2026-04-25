Ростов – Оренбург, 25 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

26-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ) завершился 23 апреля, а уже спустя пару дней после него стартует следующий. Откроет новый игровой день матч «Ростова» и «Оренбурга». Какие коэффициенты предлагают букмекеры на это противостояние?
Турнир: чемпионат России по футболу, 27-й тур
Стадион: «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону, Россия)
Судьи: не определены на момент публикации
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ростов»
|10
|3
|4
|25-21
|«Оренбург»
|4
|3
|10
|21-25
Последние пять матчей «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.04.2026
|ЦСКА
1:1
«Ростов»
РПЛ
|17.04.2026
|«Ростов»
0:1
«Сочи»
РПЛ
|12.04.2026
|«Ростов»
1:1
«Спартак»
РПЛ
|05.04.2026
|«Пари НН»
0:1
«Ростов»
РПЛ
|21.03.2026
|«Ахмат»
1:0
«Ростов»
РПЛ
Последние пять матчей «Оренбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.04.2026
|«Оренбург»
2:1
«Пари НН»
РПЛ
|18.04.2026
|«Оренбург»
0:1
«Локомотив»
РПЛ
|11.04.2026
|«Рубин»
0:0
«Оренбург»
РПЛ
|04.04.2026
|«Динамо» (Москва)
3:3
«Оренбург»
РПЛ
|22.03.2026
|«Оренбург»
0:2
«Спартак»
РПЛ
После 26-го тура «Оренбург» поднялся с предпоследней позиции в зону стыковых матчей, а «Ростов» по-прежнему замыкает топ-10.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|26
|17
|6
|3
|53-20
|57
|2
|Зенит
|26
|16
|8
|2
|45-17
|56
|3
|Локомотив
|26
|13
|10
|3
|51-33
|49
|4
|Балтика
|26
|11
|13
|2
|37-16
|46
|5
|Спартак
|26
|13
|6
|7
|42-35
|45
|6
|ЦСКА
|26
|13
|5
|8
|38-28
|44
|7
|Рубин
|26
|10
|8
|8
|25-26
|38
|8
|Динамо Москва
|26
|9
|8
|9
|44-37
|35
|9
|Ахмат
|26
|8
|8
|10
|31-35
|32
|10
|Ростов
|26
|6
|9
|11
|20-28
|27
|11
|Акрон
|26
|5
|9
|12
|32-45
|24
|12
|Динамо Махачкала
|26
|5
|9
|12
|16-32
|24
|13
|Оренбург
|26
|5
|8
|13
|26-38
|23
|14
|Крылья Советов
|26
|5
|8
|13
|27-47
|23
|15
|Пари НН
|26
|6
|4
|16
|22-42
|22
|16
|Сочи
|26
|5
|3
|18
|24-54
|18
В прошлом туре «Оренбург» одержал важнейшую победу в контексте борьбы за выживание. Это может дать команде эмоциональный толчок, а на кураже легче справиться с непростым графиком из трех матчей за неделю. Но букмекеры всё же считают фаворитом «Ростов», хотя у него только одна победа после зимней паузы (у того же «Оренбурга» уже три).
Видим смысл присмотреться к высоким коэффициентам на гостей или «Двойной шанс» в их пользу. Но всё же команды примерно на одном уровне, а потому ставка на исход кажется слишком рискованной. Попробуем остановится на ТМ (2,5). У «Ростова» восемь последних матчей получились низовыми, у «Оренбурга» – четыре из шести последних.
В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Ростов»: Ханкич, Ятимов (оба – травмы)
«Оренбург»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ростов» – «Оренбург»:
|Позиция
|«Ростов»
|«Оренбург»
|Позиция
|Вратарь
|71. Одоевский
|1. Овсянников
|Вратарь
|Защитник
|78. Чистяков
|18. Муфи
|Защитник
|Защитник
|4. Мелёхин
|6. Паласиос
|Защитник
|Защитник
|3. Сако
|4. Хотулёв
|Защитник
|Полузащитник
|40. Вахания
|32. Кантеро
|Защитник
|Полузащитник
|18. Кучаев
|57. Болотов
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Миронов
|37. ду Кейрос
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Щетинин
|8. Пуэбла
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Роналдо
|7. Гюрлюк
|Нападающий
|Нападающий
|69. Голенков
|16. Томпсон
|Нападающий
|Нападающий
|99. Сулейманов
|30. Гузина
|Нападающий
|Главный тренер
|Джонатан Альба
|Ильдар Ахметзянов
|Главный тренер
По мнению аналитиков PARI, шансы ростовчан на победу выше – коэффициент 2,00 на такой исход. Котировка на выигрыш оренбургской команды – 3,85, а на ничью – 3,50.