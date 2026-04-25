Ростов – Оренбург, 25 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Низовой футбол?
Александр Бокулёв
Полное содержание

  • Форма команд
  • Место в турнирной таблице
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров

26-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ) завершился 23 апреля, а уже спустя пару дней после него стартует следующий. Откроет новый игровой день матч «Ростова» и «Оренбурга». Какие коэффициенты предлагают букмекеры на это противостояние?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ростов» (Ростов-на-Дону)

25.04.2026, Сб

14:30 МСК

«Оренбург»

П1 - 2,00

Х - 3,50

П2 - 3,85

Турнир: чемпионат России по футболу, 27-й тур

Стадион: «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону, Россия)

Судьи: не определены на момент публикации

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ростов» 103425-21
«Оренбург» 431021-25

Последние пять матчей «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.04.2026ЦСКА

1:1

«Ростов»

РПЛ

17.04.2026«Ростов»

0:1

«Сочи»

РПЛ

12.04.2026«Ростов»

1:1

«Спартак»

РПЛ

05.04.2026«Пари НН»

0:1

«Ростов»

РПЛ

21.03.2026«Ахмат»

1:0

«Ростов»

РПЛ

Последние пять матчей «Оренбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.04.2026«Оренбург»

2:1

«Пари НН»

РПЛ

18.04.2026«Оренбург»

0:1

«Локомотив»

РПЛ

11.04.2026«Рубин»

0:0

«Оренбург»

РПЛ

04.04.2026«Динамо» (Москва)

3:3

«Оренбург»

РПЛ

22.03.2026«Оренбург»

0:2

«Спартак»

РПЛ

Место в турнирной таблице

После 26-го тура «Оренбург» поднялся с предпоследней позиции в зону стыковых матчей, а «Ростов» по-прежнему замыкает топ-10.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар26176353-2057
2Зенит26168245-1756
3Локомотив261310351-3349
4Балтика261113237-1646
5Спартак26136742-3545
6ЦСКА26135838-2844
7Рубин26108825-2638
8Динамо Москва2698944-3735
9Ахмат26881031-3532
10Ростов26691120-2827
11Акрон26591232-4524
12Динамо Махачкала26591216-3224
13Оренбург26581326-3823
14Крылья Советов26581327-4723
15Пари НН26641622-4222
16Сочи26531824-5418

Прогноз на матч

В прошлом туре «Оренбург» одержал важнейшую победу в контексте борьбы за выживание. Это может дать команде эмоциональный толчок, а на кураже легче справиться с непростым графиком из трех матчей за неделю. Но букмекеры всё же считают фаворитом «Ростов», хотя у него только одна победа после зимней паузы (у того же «Оренбурга» уже три).

Видим смысл присмотреться к высоким коэффициентам на гостей или «Двойной шанс» в их пользу. Но всё же команды примерно на одном уровне, а потому ставка на исход кажется слишком рискованной. Попробуем остановится на ТМ (2,5). У «Ростова» восемь последних матчей получились низовыми, у «Оренбурга» – четыре из шести последних.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 000 рублейПриветственный
PARIДо 25 000 рублейПриветственный
FONBETДо 15 000 рублейПриветственный
Трансляции

В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч Премьер». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Ростов»: Ханкич, Ятимов (оба – травмы)

«Оренбург»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ростов» – «Оренбург»:

Позиция«Ростов»«Оренбург»Позиция
Вратарь71. Одоевский1. ОвсянниковВратарь
Защитник78. Чистяков18. МуфиЗащитник
Защитник4. Мелёхин6. ПаласиосЗащитник
Защитник3. Сако4. ХотулёвЗащитник
Полузащитник40. Вахания32. КантероЗащитник
Полузащитник18. Кучаев57. БолотовПолузащитник
Полузащитник8. Миронов37. ду КейросПолузащитник
Полузащитник10. Щетинин8. ПуэблаПолузащитник
Полузащитник7. Роналдо7. ГюрлюкНападающий
Нападающий69. Голенков16. ТомпсонНападающий
Нападающий99. Сулейманов30. ГузинаНападающий
Главный тренерДжонатан АльбаИльдар АхметзяновГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

По мнению аналитиков PARI, шансы ростовчан на победу выше – коэффициент 2,00 на такой исход. Котировка на выигрыш оренбургской команды – 3,85, а на ничью – 3,50.

