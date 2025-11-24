Ротор - Челябинск, 24 ноября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
Один матч 20-го тура Лиги PARI ФНЛ вынесла на понедельник, 24 ноября. В Волгограде «Ротор» примет «Челябинск». Мониторим предложения легальных букмекеров на игру в поиске перспективного варианта для ставки.
Турнир: Лига PARI, 20-й тур
Стадион: «Волгоград Арена» (Волгоград)
Главный судья: Роман Сафьян (Москва, Россия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ротор»
|1
|0
|2
|2-3
|«Челябинск»
|2
|0
|1
|3-2
Последние пять матчей «Ротора»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.11.2025
|«Торпедо»
2:0
«Ротор»
Лига PARI
|09.11.2025
|«Ротор»
3:0
«Шинник»
Лига PARI
|03.11.2025
|«Ротор»
1:2
«Арсенал»
Лига PARI
|26.10.2025
|«Родина»
0:0
«Ротор»
Лига PARI
|20.10.2025
|«Факел»
4:0
«Ротор»
Лига PARI
Последние пять матчей «Челябинска»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.11.2025
|«Челябинск»
3:3
«КАМАЗ»
Лига PARI
|10.11.2025
|«Челябинск»
2:1
«Уфа»
Лига PARI
|05.11.2025
|«Урал»
1:0
«Челябинск»
Лига PARI
|01.11.2025
|«Шинник»
1:0
«Челябинск»
Лига PARI
|28.10.2025
|«Челябинск»
0:0, пен. 2:4
«КАМАЗ»
Кубок России
Относительно недавно «Ротор» входил в «переходную» зону в таблице, но затем откатился на седьмое место. «Челябинск» идет вровень с соперником по очкам.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Факел
|20
|14
|3
|3
|27-11
|45
|2. Урал
|20
|12
|4
|4
|30-18
|40
|3. Родина
|20
|9
|8
|3
|28-16
|35
|4. Спартак Кострома
|20
|9
|7
|4
|30-23
|34
|5. КАМАЗ
|19
|8
|6
|5
|35-23
|30
|6. Челябинск
|19
|7
|8
|4
|25-18
|29
|7. Ротор
|19
|8
|5
|6
|24-15
|29
|8. Нефтехимик
|20
|6
|9
|5
|25-24
|27
|9. Арсенал
|20
|6
|9
|5
|29-25
|27
|10. СКА-Хабаровск
|19
|6
|7
|6
|18-20
|25
|11. Шинник
|19
|6
|7
|6
|17-17
|25
|12. Енисей
|20
|5
|7
|8
|14-25
|22
|13. Черноморец
|20
|5
|6
|9
|23-26
|21
|14. Волга
|20
|6
|3
|11
|24-34
|21
|15. Уфа
|20
|4
|7
|9
|23-28
|19
|16. Торпедо
|20
|4
|6
|10
|16-29
|18
|17. Сокол
|19
|2
|9
|8
|10-20
|15
|18. Чайка
|20
|2
|5
|13
|17-43
|11
За последние пять туров «Ротор» одержал только одну победу, набрав четыре очка из 15 возможных, и вновь отдалился от первой четверки команд. Задача побороться за место в РПЛ - если она действительно стоит перед волгоградским клубом - с каждым матчем выглядит все более трудновыполнимой.
У «Челябинска» из предыдущих 10 игр лишь одна оказалась победной. В 19-м туре команда Романа Пилипчука трижды выходила вперед в противостоянии с «КАМАЗом», но в итоге довольствовалась лишь ничьей.
В понедельник обе команды будут в первую очередь биться за результат и только во вторую - стремиться к каким-то игровым красотам. У хозяев из 10 последних игр шесть были «низовыми», у гостей - семь. Наш прогноз на игру: 1Х и тотал меньше 2.5.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
В прямом эфире игру в Волгограде покажет сайт БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Ротор»: Хохлачев (дисквалификация)
«Челябинск»: нет
PARI дает высокие коэффициенты на все самые популярные исходы основного рынка. Победа хозяев котируется за 2.30, гостей - за 3.70. На ничью предлагается поставить за 2.90.
Получить до 25 000 рублей от PARI
Если исходить из расчетов аналитиков, у зрителей есть все шансы вообще не увидеть забитых голов. Нулевая ничья в PARI котируется за 5.00.
Из предыдущего абзаца уже можно сделать вывод, что голов много не предвидится. Тотал меньше 2.5 котируется за 1.42.
Букмекерская контора PARI проведет трансляцию матча на своем сайте.
Билеты на игру доступны на официальном сайте волгоградского клуба.