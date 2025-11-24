Ротор - Челябинск, 24 ноября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

За последние пять туров «Ротор» одержал только одну победу, набрав четыре очка из 15 возможных, и вновь отдалился от первой четверки команд. Задача побороться за место в РПЛ - если она действительно стоит перед волгоградским клубом - с каждым матчем выглядит все более трудновыполнимой.

У «Челябинска» из предыдущих 10 игр лишь одна оказалась победной. В 19-м туре команда Романа Пилипчука трижды выходила вперед в противостоянии с «КАМАЗом», но в итоге довольствовалась лишь ничьей.

В понедельник обе команды будут в первую очередь биться за результат и только во вторую - стремиться к каким-то игровым красотам. У хозяев из 10 последних игр шесть были «низовыми», у гостей - семь. Наш прогноз на игру: 1Х и тотал меньше 2.5.