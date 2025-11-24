Ведомости
23 ноября 13:37

Ротор - Челябинск, 24 ноября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Чем удивит Бояринцева Пилипчук?
Валентин Васильев

Один матч 20-го тура Лиги PARI ФНЛ вынесла на понедельник, 24 ноября. В Волгограде «Ротор» примет «Челябинск». Мониторим предложения легальных букмекеров на игру в поиске перспективного варианта для ставки.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ротор» (Волгоград)

24.11.2025, Пн

19:00 МСК

 «Челябинск»

П1 - 2.30

Х - 2.90

П2 - 3.70

Турнир: Лига PARI, 20-й тур

Стадион: «Волгоград Арена» (Волгоград) 

Главный судья: Роман Сафьян (Москва, Россия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ротор»1022-3
 «Челябинск»2013-2

Последние пять матчей «Ротора»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.11.2025«Торпедо»

2:0

«Ротор»

Лига PARI

09.11.2025«Ротор»

3:0

«Шинник»

Лига PARI

03.11.2025«Ротор»

1:2

«Арсенал»

Лига PARI

26.10.2025«Родина»

0:0

«Ротор»

Лига PARI

20.10.2025«Факел»

4:0

«Ротор»

Лига PARI

Последние пять матчей «Челябинска»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.11.2025«Челябинск»

3:3

«КАМАЗ»

Лига PARI

10.11.2025«Челябинск»

2:1

«Уфа»

Лига PARI

05.11.2025«Урал»

1:0

«Челябинск»

Лига PARI

01.11.2025«Шинник»

1:0

«Челябинск»

Лига PARI

28.10.2025«Челябинск»

0:0, пен. 2:4

«КАМАЗ»

Кубок России

Место в турнирной таблице

Относительно недавно «Ротор» входил в «переходную» зону в таблице, но затем откатился на седьмое место. «Челябинск» идет вровень с соперником по очкам.

КлубИВНПМячиОчки
1. Факел20143327-1145
2. Урал20124430-1840
3. Родина2098328-1635
4. Спартак Кострома2097430-2334
5. КАМАЗ1986535-2330
6. Челябинск1978425-1829
7. Ротор1985624-1529
8. Нефтехимик2069525-2427
9. Арсенал2069529-2527
10. СКА-Хабаровск1967618-2025
11. Шинник1967617-1725
12. Енисей2057814-2522
13. Черноморец2056923-2621
14. Волга20631124-3421
15. Уфа2047923-2819
16. Торпедо20461016-2918
17. Сокол1929810-2015
18. Чайка20251317-4311

Прогноз на матч

За последние пять туров «Ротор» одержал только одну победу, набрав четыре очка из 15 возможных, и вновь отдалился от первой четверки команд. Задача побороться за место в РПЛ - если она действительно стоит перед волгоградским клубом - с каждым матчем выглядит все более трудновыполнимой. 

У «Челябинска» из предыдущих 10 игр лишь одна оказалась победной.  В 19-м туре команда Романа Пилипчука трижды выходила вперед в противостоянии с «КАМАЗом», но в итоге довольствовалась лишь ничьей.

В понедельник обе команды будут в первую очередь биться за результат и только во вторую - стремиться к каким-то игровым красотам. У хозяев из 10 последних игр шесть были «низовыми», у гостей - семь. Наш прогноз на игру: 1Х и тотал меньше 2.5.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

В прямом эфире игру в Волгограде покажет сайт БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Ротор»: Хохлачев (дисквалификация)

«Челябинск»: нет

Коэффициенты букмекеров

PARI дает высокие коэффициенты на все самые популярные исходы основного рынка. Победа хозяев котируется за 2.30, гостей - за 3.70. На ничью предлагается поставить за 2.90.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Ротор» - «Челябинск»?

Если исходить из расчетов аналитиков, у зрителей есть все шансы вообще не увидеть забитых голов. Нулевая ничья в PARI котируется за 5.00.

Матч «Ротор» - «Челябинск» будет результативным?

Из предыдущего абзаца уже можно сделать вывод, что голов много не предвидится. Тотал меньше 2.5 котируется за 1.42.

Где смотреть бесплатно матч «Ротор» - «Челябинск»?

Букмекерская контора PARI проведет трансляцию матча на своем сайте.

Где купить билет на матч «Ротор» - «Челябинск»?

Билеты на игру доступны на официальном сайте волгоградского клуба.

