Рубин - Акрон, 18 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Рубин» не пропускает четыре матча подряд. Результат - победы над «Локомотивом» (3:0) и «Сочи» и нулевые ничьи с «Крыльями Советов» и «Оренбургом». Единственный раз под руководством Франка Артиги казанцы уступили еще в первом официальном матче 2026 года - 1:2 от махачкалинского «Динамо» в снежном Каспийске.

«Акрон», наоборот, этой весной еще не побеждал и, более того, ни разу не сыграл в обороне на ноль. Единственный приемлемый результат тольяттинцев во второй части сезона - ничья с «Ахматом» (1:1). Остальные матчи 2026 года «Акрон» проиграл. Обнадеживающий для гостей момент: в пяти последних играх они не только пропускали, но и неизменно забивали, причем «Динамо» - два мяча, «Спартаку» - три.

Полагаем, что из двух серий команд в субботу продлится гостевая - с забитыми и пропущенными голами.

Эксперты Winline оценили вероятность этого исхода коэффициентом 1.97.