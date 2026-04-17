Рубин - Акрон, 18 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
Крайне неудобный соперник для тольяттинцев
Валентин Васильев
Половина матчей 24-го тура российской Премьер-лиги пройдет в субботу, 18 апреля. В Казань едет «Акрон». Анализируем форму команд, выделяем главные интриги противостояния и выбираем перспективные варианты для пари на игру. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Рубин» (Казань)

18.04.2026, Сб

17:00 МСК

«Акрон» (Тольятти)

П1 - 2.04

Х - 3.35

П2 - 3.85

Турнир: чемпионат России по футболу, 25-й тур

Стадион: «Ак Барс Арена»  (Казань, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Рубин» 72020-7
«Акрон»0277-20

Последние пять матчей «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.04.2026«Рубин»

0:0

«Оренбург»

РПЛ

06.04.2026«Сочи»

0:1

«Рубин»

РПЛ

22.03.2026«Крылья Советов»

0:0

«Рубин»

РПЛ

15.03.2026«Рубин»

3:0

«Локомотив»

РПЛ

08.03.2026«Рубин»

2:1

«Краснодар»

РПЛ

Последние пять матчей «Акрона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.04.2026«Акрон»

2:3

«Динамо» Москва

РПЛ

04.04.2026«Акрон»

1:2

ЦСКА

РПЛ

22.03.2026«Локомотив»

5:1

«Акрон»

РПЛ

15.03.2026«Акрон»

1:1

«Ахмат»

РПЛ

09.03.2026«Спартак»

4:3

«Акрон»

РПЛ

Место в турнирной таблице

После 24 туров «Рубин» занимает восьмое место в таблице, «Акрон» -  13-е.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар24165349-1753
2Зенит24157244-1752
3Локомотив24129350-3345
4Балтика241111234-1344
5ЦСКА24133836-2642
6Спартак24126638-3242
7Динамо Москва2497843-3534
8Рубин2497823-2534
9Ахмат2487929-3131
10Ростов24681019-2626
11Динамо Махачкала24581115-3023
12Акрон24571230-4322
13Крылья Советов24571225-4422
14Пари НН24631520-3921
15Оренбург24481224-3620
16Сочи24331821-5312

Прогноз на матч

«Рубин» не пропускает четыре матча подряд. Результат - победы над «Локомотивом» (3:0) и «Сочи» и нулевые ничьи с «Крыльями Советов» и «Оренбургом». Единственный раз под руководством Франка Артиги казанцы уступили еще в первом официальном матче 2026 года - 1:2 от махачкалинского «Динамо» в снежном Каспийске.

«Акрон», наоборот, этой весной еще не побеждал и, более того, ни разу не сыграл в обороне на ноль. Единственный приемлемый результат тольяттинцев во второй части сезона - ничья с «Ахматом» (1:1). Остальные матчи 2026 года «Акрон» проиграл. Обнадеживающий для гостей момент: в пяти последних играх они не только пропускали, но и неизменно забивали, причем «Динамо» - два мяча, «Спартаку» - три.

Полагаем, что из двух серий команд в субботу продлится гостевая - с забитыми и пропущенными голами.  

Эксперты Winline оценили вероятность этого исхода коэффициентом 1.97.

Трансляции

В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч  ПремьерВидеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Рубин»: Швец, Иву, Дрезгич (все - травмы)

«Акрон»: Неделчару, Бистрович (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Рубин» - «Акрон»:

Позиция«Рубин»«Акрон»Позиция
Вратарь38. Ставер32. ТереховскийВратарь
Защитник12. Арройо71. ПестряковЗащитник
Защитник2. Тесленко19. БокоевЗащитник
Защитник5. Вуячич26. ЭшковалЗащитник
Полузащитник 3. Мальдонадо21. ФернандесЗащитник
Полузащитник 51. Рожков15. ЛончарПолузащитник
Полузащитник 14. Кузяев80. ХосоновПолузащитник
Полузащитник7. Сааведра15. ЛончарПолузащитник
Полузащитник 23. Безруков71. ПестряковНападающий
Полузащитник 11. Грипши91. БолдыревНападающий
Нападающий10. Даку22. ДзюбаНападающий
Главный тренерФранк АртигаЗаур ТедеевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Эксперты Winline  установили высокие коэффициенты на все основные исходы главного маркета: 2.04 на победу первой команды, 3.85 - на вторую и 3.35 - на ничью.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Рубин» - «Акрон»?

«Рубин» - крайне неудобный соперник для «Акрона»: всего две ничьи при семи поражениях. Естественно, аналитики и на этот раз отдают предпочтение казанскому клубу.

Где смотреть бесплатно матч «Рубин» - «Акрон»?

Winline покажет игру на своих ресурсах без оплаты.

Где купить билеты на матч матч «Рубин» - «Акрон»?

Билеты стоимостью от 168 рублей доступны на официальном сайте казанского клуба.

