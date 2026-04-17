Рубин - Акрон, 18 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Половина матчей 24-го тура российской Премьер-лиги пройдет в субботу, 18 апреля. В Казань едет «Акрон». Анализируем форму команд, выделяем главные интриги противостояния и выбираем перспективные варианты для пари на игру.
Турнир: чемпионат России по футболу, 25-й тур
Стадион: «Ак Барс Арена» (Казань, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Рубин»
|7
|2
|0
|20-7
|«Акрон»
|0
|2
|7
|7-20
Последние пять матчей «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.04.2026
|«Рубин»
0:0
«Оренбург»
РПЛ
|06.04.2026
|«Сочи»
0:1
«Рубин»
РПЛ
|22.03.2026
|«Крылья Советов»
0:0
«Рубин»
РПЛ
|15.03.2026
|«Рубин»
3:0
«Локомотив»
РПЛ
|08.03.2026
|«Рубин»
2:1
«Краснодар»
РПЛ
Последние пять матчей «Акрона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.04.2026
|«Акрон»
2:3
«Динамо» Москва
РПЛ
|04.04.2026
|«Акрон»
1:2
ЦСКА
РПЛ
|22.03.2026
|«Локомотив»
5:1
«Акрон»
РПЛ
|15.03.2026
|«Акрон»
1:1
«Ахмат»
РПЛ
|09.03.2026
|«Спартак»
4:3
«Акрон»
РПЛ
После 24 туров «Рубин» занимает восьмое место в таблице, «Акрон» - 13-е.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|24
|16
|5
|3
|49-17
|53
|2
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|44-17
|52
|3
|Локомотив
|24
|12
|9
|3
|50-33
|45
|4
|Балтика
|24
|11
|11
|2
|34-13
|44
|5
|ЦСКА
|24
|13
|3
|8
|36-26
|42
|6
|Спартак
|24
|12
|6
|6
|38-32
|42
|7
|Динамо Москва
|24
|9
|7
|8
|43-35
|34
|8
|Рубин
|24
|9
|7
|8
|23-25
|34
|9
|Ахмат
|24
|8
|7
|9
|29-31
|31
|10
|Ростов
|24
|6
|8
|10
|19-26
|26
|11
|Динамо Махачкала
|24
|5
|8
|11
|15-30
|23
|12
|Акрон
|24
|5
|7
|12
|30-43
|22
|13
|Крылья Советов
|24
|5
|7
|12
|25-44
|22
|14
|Пари НН
|24
|6
|3
|15
|20-39
|21
|15
|Оренбург
|24
|4
|8
|12
|24-36
|20
|16
|Сочи
|24
|3
|3
|18
|21-53
|12
«Рубин» не пропускает четыре матча подряд. Результат - победы над «Локомотивом» (3:0) и «Сочи» и нулевые ничьи с «Крыльями Советов» и «Оренбургом». Единственный раз под руководством Франка Артиги казанцы уступили еще в первом официальном матче 2026 года - 1:2 от махачкалинского «Динамо» в снежном Каспийске.
«Акрон», наоборот, этой весной еще не побеждал и, более того, ни разу не сыграл в обороне на ноль. Единственный приемлемый результат тольяттинцев во второй части сезона - ничья с «Ахматом» (1:1). Остальные матчи 2026 года «Акрон» проиграл. Обнадеживающий для гостей момент: в пяти последних играх они не только пропускали, но и неизменно забивали, причем «Динамо» - два мяча, «Спартаку» - три.
Полагаем, что из двух серий команд в субботу продлится гостевая - с забитыми и пропущенными голами.
Эксперты Winline оценили вероятность этого исхода коэффициентом 1.97.
В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Рубин»: Швец, Иву, Дрезгич (все - травмы)
«Акрон»: Неделчару, Бистрович (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Рубин» - «Акрон»:
|Позиция
|«Рубин»
|«Акрон»
|Позиция
|Вратарь
|38. Ставер
|32. Тереховский
|Вратарь
|Защитник
|12. Арройо
|71. Пестряков
|Защитник
|Защитник
|2. Тесленко
|19. Бокоев
|Защитник
|Защитник
|5. Вуячич
|26. Эшковал
|Защитник
|Полузащитник
|3. Мальдонадо
|21. Фернандес
|Защитник
|Полузащитник
|51. Рожков
|15. Лончар
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Кузяев
|80. Хосонов
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Сааведра
|15. Лончар
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Безруков
|71. Пестряков
|Нападающий
|Полузащитник
|11. Грипши
|91. Болдырев
|Нападающий
|Нападающий
|10. Даку
|22. Дзюба
|Нападающий
|Главный тренер
|Франк Артига
|Заур Тедеев
|Главный тренер
Эксперты Winline установили высокие коэффициенты на все основные исходы главного маркета: 2.04 на победу первой команды, 3.85 - на вторую и 3.35 - на ничью.
«Рубин» - крайне неудобный соперник для «Акрона»: всего две ничьи при семи поражениях. Естественно, аналитики и на этот раз отдают предпочтение казанскому клубу.
Winline покажет игру на своих ресурсах без оплаты.
Билеты стоимостью от 168 рублей доступны на официальном сайте казанского клуба.