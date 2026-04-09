Рубин - Оренбург, 11 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Рубин» производит приятное впечатление после зимней перезагрузки и возобновления сезона. Поражение в снежном Каспийске в последний день февраля остается единственным для Франка Артиги в новом клубе. Затем последовали три победы и нулевая ничья в Самаре с «Крыльями». Три матча подряд казанцы не пропускают мячи в свои ворота.

У «Оренбурга» надежность обороны гораздо ниже. Команда Ахметзянова сохранила ворота в неприкосновенности только в первом официальном матче года (2:0 над «Акроном»). Но безнадежным этого аутсайдера не назовешь. Боевая ничья в Москве с «Динамо» (3:3) - убедительное тому доказательство.

Мотивация у гостей точно не ниже, чем у хозяев, а может быть, даже и выше. Проблемы фавориту андердог однозначно создаст.

Наш прогноз на субботнее противоборство - обе забьют. Winline оценила вероятность этого исхода коэффициентом 1.97.