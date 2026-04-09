Партнерский проект

Рубин - Оренбург, 11 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
«Рубин» похорошел при Франке Артиге
Валентин Васильев

Три матча 24-го тура российской Премьер-лиги пройдут в субботу, 11 апреля. В Казань едет «Оренбург». Рассказываем о форме команд, главных интригах противостояния и наиболее любопытных вариантах для пари на игру. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Рубин» (Казань)

11.04.2026, Сб

16:30 МСК

«Оренбург»

П1 - 2.03

Х - 3.30

П2 - 3.65

Турнир: чемпионат России по футболу, 24-й тур

Стадион: «Ак Барс Арена»  (Казань, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Рубин» 75523-18
«Оренбург»55718-23

Последние пять матчей «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.04.2026«Сочи»

0:1

«Рубин»

РПЛ

22.03.2026«Крылья Советов»

0:0

«Рубин»

РПЛ

15.03.2026«Рубин»

3:0

«Локомотив»

РПЛ

08.03.2026«Рубин»

2:1

«Краснодар»

РПЛ

28.02.2026«Динамо» (Махачкала)

2:1

«Рубин»

РПЛ

Последние пять матчей «Оренбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.04.2026«Динамо» Москва

3:3

«Оренбург»

РПЛ

22.03.2026«Оренбург»

0:2

«Спартак»

РПЛ

13.03.2026«Динамо» Махачкала

1:0

«Оренбург»

Кубок России

08.03.2026«Оренбург»

2:1

«Зенит»

РПЛ

04.03.2026«Крылья Советов»

2:0

«Оренбург»

Кубок России

Место в турнирной таблице

По итогам 23-го тура обе команды остались на своих местах - соответственно, седьмом и 15-м.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар23164348-1652
2Зенит23156243-1651
3Локомотив23128349-3244
4Балтика231110232-1143
5ЦСКА23133736-2542
6Спартак23125637-3141
7Рубин2396823-2533
8Динамо Москва2387840-3331
9Ахмат2386927-2930
10Ростов23671018-2525
11Акрон23571128-4022
12Динамо Махачкала23571114-2922
13Крылья Советов23561223-4221
14Пари НН23621518-3720
15Оренбург23471224-3619
16Сочи23231820-539

Прогноз на матч

«Рубин» производит приятное впечатление после зимней перезагрузки и возобновления сезона. Поражение в снежном Каспийске в последний день февраля остается единственным для Франка Артиги в новом клубе. Затем последовали три победы и нулевая ничья в Самаре с «Крыльями». Три матча подряд казанцы не пропускают мячи в свои ворота. 

У «Оренбурга» надежность обороны гораздо ниже. Команда Ахметзянова сохранила ворота в неприкосновенности только в первом официальном матче года (2:0 над «Акроном»). Но безнадежным этого аутсайдера не назовешь. Боевая ничья в Москве с «Динамо» (3:3) - убедительное тому доказательство.

Мотивация у гостей точно не ниже, чем у хозяев, а может быть, даже и выше. Проблемы фавориту андердог однозначно создаст. 

Наш прогноз на субботнее противоборство - обе забьют. Winline оценила вероятность этого исхода коэффициентом 1.97.

Трансляции

В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч  ПремьерВидеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Рубин»: Ходжа (дисквалификация), Швец, Иву, Дрезгич (все - травмы)

«Оренбург»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Рубин» - «Оренбург»:

Позиция«Рубин»«Оренбург»Позиция
Вратарь38. Ставер88. РудаковВратарь
Защитник12. Арройо18. МуфиЗащитник
Защитник2. Тесленко5. ТатаевЗащитник
Защитник5. Вуячич38. КасимовЗащитник
Полузащитник 3. Мальдонадо32. КантероЗащитник
Полузащитник 51. Рожков59. АванесянПолузащитник
Полузащитник 14. Кузяев33. КвеквескириПолузащитник
Полузащитник7. Сааведра37. Ду КейрусПолузащитник
Полузащитник 23. Безруков20. РыбчинскийПолузащитник
Полузащитник 11. Грипши7. ГюрлюкПолузащитник
Нападающий10. Даку30. ГузинаНападающий
Главный тренерФранк АртигаИльдар АхметзяновГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Эксперты Winline  установили высокие коэффициенты на все основные исходы главного маркета: 2.03 на победу первой команды, 3.65 - на вторую и 3.30 - на ничью.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Рубин» - «Оренбург»?

Естественно, аналитики отдают предпочтение «Рубину». Два последних матча этих команд в Казани завершились успешно для хозяев - 4:2 в РПЛ и 2:0 в Кубке.

Где смотреть бесплатно матч «Рубин» - «Оренбург»?

Регистрация в системе Winline  открывает доступ к легальным трансляциям всех матчей РПЛ. 

Где купить билеты на матч матч «Рубин» - «Оренбург»?

Билеты номиналом от 200 рублей доступны на официальном сайте казанского клуба.

