Рубин - Оренбург, 11 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Три матча 24-го тура российской Премьер-лиги пройдут в субботу, 11 апреля. В Казань едет «Оренбург». Рассказываем о форме команд, главных интригах противостояния и наиболее любопытных вариантах для пари на игру.
Турнир: чемпионат России по футболу, 24-й тур
Стадион: «Ак Барс Арена» (Казань, Россия)
Судьи: еще не назначены
ПОЛУЧИТЬ ДО 3 000 РУБЛЕЙ БЕЗ ДЕПОЗИТА ОТ WINLINE
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Рубин»
|7
|5
|5
|23-18
|«Оренбург»
|5
|5
|7
|18-23
Последние пять матчей «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.04.2026
|«Сочи»
0:1
«Рубин»
РПЛ
|22.03.2026
|«Крылья Советов»
0:0
«Рубин»
РПЛ
|15.03.2026
|«Рубин»
3:0
«Локомотив»
РПЛ
|08.03.2026
|«Рубин»
2:1
«Краснодар»
РПЛ
|28.02.2026
|«Динамо» (Махачкала)
2:1
«Рубин»
РПЛ
Последние пять матчей «Оренбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.04.2026
|«Динамо» Москва
3:3
«Оренбург»
РПЛ
|22.03.2026
|«Оренбург»
0:2
«Спартак»
РПЛ
|13.03.2026
|«Динамо» Махачкала
1:0
«Оренбург»
Кубок России
|08.03.2026
|«Оренбург»
2:1
«Зенит»
РПЛ
|04.03.2026
|«Крылья Советов»
2:0
«Оренбург»
Кубок России
По итогам 23-го тура обе команды остались на своих местах - соответственно, седьмом и 15-м.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|23
|16
|4
|3
|48-16
|52
|2
|Зенит
|23
|15
|6
|2
|43-16
|51
|3
|Локомотив
|23
|12
|8
|3
|49-32
|44
|4
|Балтика
|23
|11
|10
|2
|32-11
|43
|5
|ЦСКА
|23
|13
|3
|7
|36-25
|42
|6
|Спартак
|23
|12
|5
|6
|37-31
|41
|7
|Рубин
|23
|9
|6
|8
|23-25
|33
|8
|Динамо Москва
|23
|8
|7
|8
|40-33
|31
|9
|Ахмат
|23
|8
|6
|9
|27-29
|30
|10
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|18-25
|25
|11
|Акрон
|23
|5
|7
|11
|28-40
|22
|12
|Динамо Махачкала
|23
|5
|7
|11
|14-29
|22
|13
|Крылья Советов
|23
|5
|6
|12
|23-42
|21
|14
|Пари НН
|23
|6
|2
|15
|18-37
|20
|15
|Оренбург
|23
|4
|7
|12
|24-36
|19
|16
|Сочи
|23
|2
|3
|18
|20-53
|9
«Рубин» производит приятное впечатление после зимней перезагрузки и возобновления сезона. Поражение в снежном Каспийске в последний день февраля остается единственным для Франка Артиги в новом клубе. Затем последовали три победы и нулевая ничья в Самаре с «Крыльями». Три матча подряд казанцы не пропускают мячи в свои ворота.
У «Оренбурга» надежность обороны гораздо ниже. Команда Ахметзянова сохранила ворота в неприкосновенности только в первом официальном матче года (2:0 над «Акроном»). Но безнадежным этого аутсайдера не назовешь. Боевая ничья в Москве с «Динамо» (3:3) - убедительное тому доказательство.
Мотивация у гостей точно не ниже, чем у хозяев, а может быть, даже и выше. Проблемы фавориту андердог однозначно создаст.
Наш прогноз на субботнее противоборство - обе забьют. Winline оценила вероятность этого исхода коэффициентом 1.97.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году
В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Рубин»: Ходжа (дисквалификация), Швец, Иву, Дрезгич (все - травмы)
«Оренбург»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Рубин» - «Оренбург»:
|Позиция
|«Рубин»
|«Оренбург»
|Позиция
|Вратарь
|38. Ставер
|88. Рудаков
|Вратарь
|Защитник
|12. Арройо
|18. Муфи
|Защитник
|Защитник
|2. Тесленко
|5. Татаев
|Защитник
|Защитник
|5. Вуячич
|38. Касимов
|Защитник
|Полузащитник
|3. Мальдонадо
|32. Кантеро
|Защитник
|Полузащитник
|51. Рожков
|59. Аванесян
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Кузяев
|33. Квеквескири
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Сааведра
|37. Ду Кейрус
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Безруков
|20. Рыбчинский
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Грипши
|7. Гюрлюк
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Даку
|30. Гузина
|Нападающий
|Главный тренер
|Франк Артига
|Ильдар Ахметзянов
|Главный тренер
Эксперты Winline установили высокие коэффициенты на все основные исходы главного маркета: 2.03 на победу первой команды, 3.65 - на вторую и 3.30 - на ничью.
Если вы хотите увидеть список букмекерских контор России по надежности, то переходите на сайт «Советского спорта».
Естественно, аналитики отдают предпочтение «Рубину». Два последних матча этих команд в Казани завершились успешно для хозяев - 4:2 в РПЛ и 2:0 в Кубке.
Регистрация в системе Winline открывает доступ к легальным трансляциям всех матчей РПЛ.
Билеты номиналом от 200 рублей доступны на официальном сайте казанского клуба.