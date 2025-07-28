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28 июля 15:59ГлавнаяПрогнозыФутболКубок России по футболу

Рубин — Оренбург, 31 июля: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

Последняя команда прошлого чемпионата в новом сезоне еще не проигрывала
Валентин Васильев

Первый тур группового этапа FONBET Кубка России финиширует в столице Татарстана. В последний день июля «Рубин» сыграет на своем поле с «Оренбургом». Хватит ли хозяевам эмоций на недавнего аутсайдера после ошеломительного камбэка против «Зенита» в воскресенье?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Рубин» (Казань)

31.07.2025, Чт

19:30 МСК

«Оренбург»

П1 - 1.80

Х - 3.90

П2 - 4.10

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, группа A, 1-й тур

Стадион: «Ак Барс Арена»

Судьи: пока не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Рубин»63419-15
«Оренбург»43615-19

Последние пять игр «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.07.2025«Рубин»

2:2

«Зенит»

РПЛ

20.07.2025«Ахмат»

0:2

«Рубин»

РПЛ

12.07.2025«Рубин»

1:0

«Урал»

Товарищеский матч

03.07.2025«Рубин»

1:0

«Енисей»

Товарищеский матч

28.06.2025«Рубин»

1:1

«КАМАЗ»

Товарищеский матч

Последние пять игр «Оренбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.07.2025«Оренбург» 

1:1

«Динамо» Махачкала

РПЛ

21.07.2025«Оренбург» 

0:0

ЦСКА

РПЛ

06.07.2025«СКА-Хабаровск»

1:2

«Оренбург» 

Товарищеский матч

28.06.2025«Оренбург» 

2:0

«Муром»

Товарищеский матч

24.05.2025«Рубин»

4:2

«Оренбург» 

РПЛ

Прогноз на матч

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В новом сезоне обе команды еще не проигрывали. И если от крепкого рахимовского «Рубина» чего-то подобного можно было ожидать даже в свете тяжелого старта, то «Оренбург» приятно удивил. Команда, которая уже комплектовалась под Лигу PARI и к ней же готовилась, на старте чемпионата сделала ничью с обладателем Кубка и бронзовым призером РПЛ - ЦСКА. Мирный расход с махачкалинским «Динамо» Владимира Слишковича тоже скорее удовлетворил, чем расстроил. Сейчас каждое очко - в плюс недавнему аутсайдеру.

«Рубин» же после победы в Грозном совершил впечатляющую «ремонтаду» против «Зенита»: ушел с 0:2 на 2:2. Но такие игровые перевороты не проходят бесследно для любой команды. Эмоций на кубковый матч казанцам может не хватить. Оренбуржцы традиционно закроются и не допустят сверхрезультативного футбола. А у фаворита просто нет резонов расходовать на игру больше сил, чем того требует победа. Наш выбор в паре - тотал меньше трех.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире встречу между «Рубином» и «Оренбургом» покажет федеральный канал «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Фонбет»ГрафическаяРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Рубин»: Дрезгич, Д. Кузнецов (оба - травмы)

«Оренбург»: нет 

Ориентировочные стартовые составы на матч «Рубин» - «Оренбург»:

Позиция«Рубин»«Оренбург»Позиция
Вратарь38. Ставер99. СысуевВратарь
Защитник27. Грицаенко31. ЗотовЗащитник
Защитник71. Нижегородов5. ТатаевЗащитник
Защитник3. Мальдонадо4. ХотулевЗащитник
Полузащитник18. Апшацев38. КасимовЗащитник
Полузащитник51. Рожков3. ВедерниковПолузащитник
Полузащитник 19. Иванов33. КвеквескириПолузащитник 
Полузащитник23. Безруков8. КамиловПолузащитник
Полузащитник21. Зотов20. РыбчинскийПолузащитник
Нападающий99. Шабанхаджай7. ГюрлюкПолузащитник
Нападающий90. Чуни30. ГузинаНападающий
Главный тренерРашид РахимовВладимир СлишковичГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК «Фонбет» дают коэффициент 1.80 на победу хозяев в основное время. Поставить на успех гостей можно с котировкой 4.10. Ничья идет в конторе за 3.90.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Рубин» - «Оренбург»?

«Оренбург» трижды побеждал казанцев прежде, но - только на своем поле. В казанском матче букмекеры предсказуемо считают хозяев фаворитами.

С каким счетом завершится матч «Рубин» - «Оренбург»?

Как ни странно, самым вероятным исходом противостояния аналитики считают результативную ничью. Сыгравшая ставка на 1:1 обещает беттору восьмикратный выигрыш. 

Где смотреть бесплатно матч «Рубин» - «Оренбург»?

Федеральный канал «Матч ТВ» покажет эту игру. 

Где купить билеты на матч «Рубин» - «Оренбург»?

Приобрести билеты можно в кассах стадиона «Ак Барс Арена» или на официальном сайте казанцев. Минимальная стоимость билета составляет 200 рублей (это в два раза дешевле, чем на «Зенит»). Паспорт болельщика в кубковом турнире не требуется.

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