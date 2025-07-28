Рубин — Оренбург, 31 июля: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

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Первый тур группового этапа FONBET Кубка России финиширует в столице Татарстана. В последний день июля «Рубин» сыграет на своем поле с «Оренбургом». Хватит ли хозяевам эмоций на недавнего аутсайдера после ошеломительного камбэка против «Зенита» в воскресенье?
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, группа A, 1-й тур
Стадион: «Ак Барс Арена»
Судьи: пока не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Рубин»
|6
|3
|4
|19-15
|«Оренбург»
|4
|3
|6
|15-19
Последние пять игр «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.07.2025
|«Рубин»
2:2
«Зенит»
РПЛ
|20.07.2025
|«Ахмат»
0:2
«Рубин»
РПЛ
|12.07.2025
|«Рубин»
1:0
«Урал»
Товарищеский матч
|03.07.2025
|«Рубин»
1:0
«Енисей»
Товарищеский матч
|28.06.2025
|«Рубин»
1:1
«КАМАЗ»
Товарищеский матч
Последние пять игр «Оренбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.07.2025
|«Оренбург»
1:1
«Динамо» Махачкала
РПЛ
|21.07.2025
|«Оренбург»
0:0
ЦСКА
РПЛ
|06.07.2025
|«СКА-Хабаровск»
1:2
«Оренбург»
Товарищеский матч
|28.06.2025
|«Оренбург»
2:0
«Муром»
Товарищеский матч
|24.05.2025
|«Рубин»
4:2
«Оренбург»
РПЛ
В новом сезоне обе команды еще не проигрывали. И если от крепкого рахимовского «Рубина» чего-то подобного можно было ожидать даже в свете тяжелого старта, то «Оренбург» приятно удивил. Команда, которая уже комплектовалась под Лигу PARI и к ней же готовилась, на старте чемпионата сделала ничью с обладателем Кубка и бронзовым призером РПЛ - ЦСКА. Мирный расход с махачкалинским «Динамо» Владимира Слишковича тоже скорее удовлетворил, чем расстроил. Сейчас каждое очко - в плюс недавнему аутсайдеру.
«Рубин» же после победы в Грозном совершил впечатляющую «ремонтаду» против «Зенита»: ушел с 0:2 на 2:2. Но такие игровые перевороты не проходят бесследно для любой команды. Эмоций на кубковый матч казанцам может не хватить. Оренбуржцы традиционно закроются и не допустят сверхрезультативного футбола. А у фаворита просто нет резонов расходовать на игру больше сил, чем того требует победа. Наш выбор в паре - тотал меньше трех.
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В прямом эфире встречу между «Рубином» и «Оренбургом» покажет федеральный канал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Фонбет»
|Графическая
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|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Рубин»: Дрезгич, Д. Кузнецов (оба - травмы)
«Оренбург»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Рубин» - «Оренбург»:
|Позиция
|«Рубин»
|«Оренбург»
|Позиция
|Вратарь
|38. Ставер
|99. Сысуев
|Вратарь
|Защитник
|27. Грицаенко
|31. Зотов
|Защитник
|Защитник
|71. Нижегородов
|5. Татаев
|Защитник
|Защитник
|3. Мальдонадо
|4. Хотулев
|Защитник
|Полузащитник
|18. Апшацев
|38. Касимов
|Защитник
|Полузащитник
|51. Рожков
|3. Ведерников
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Иванов
|33. Квеквескири
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Безруков
|8. Камилов
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Зотов
|20. Рыбчинский
|Полузащитник
|Нападающий
|99. Шабанхаджай
|7. Гюрлюк
|Полузащитник
|Нападающий
|90. Чуни
|30. Гузина
|Нападающий
|Главный тренер
|Рашид Рахимов
|Владимир Слишкович
|Главный тренер
Аналитики БК «Фонбет» дают коэффициент 1.80 на победу хозяев в основное время. Поставить на успех гостей можно с котировкой 4.10. Ничья идет в конторе за 3.90.
«Оренбург» трижды побеждал казанцев прежде, но - только на своем поле. В казанском матче букмекеры предсказуемо считают хозяев фаворитами.
Как ни странно, самым вероятным исходом противостояния аналитики считают результативную ничью. Сыгравшая ставка на 1:1 обещает беттору восьмикратный выигрыш.
Федеральный канал «Матч ТВ» покажет эту игру.
Приобрести билеты можно в кассах стадиона «Ак Барс Арена» или на официальном сайте казанцев. Минимальная стоимость билета составляет 200 рублей (это в два раза дешевле, чем на «Зенит»). Паспорт болельщика в кубковом турнире не требуется.