Рубин — Оренбург, 31 июля: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

В новом сезоне обе команды еще не проигрывали. И если от крепкого рахимовского «Рубина» чего-то подобного можно было ожидать даже в свете тяжелого старта, то «Оренбург» приятно удивил. Команда, которая уже комплектовалась под Лигу PARI и к ней же готовилась, на старте чемпионата сделала ничью с обладателем Кубка и бронзовым призером РПЛ - ЦСКА. Мирный расход с махачкалинским «Динамо» Владимира Слишковича тоже скорее удовлетворил, чем расстроил. Сейчас каждое очко - в плюс недавнему аутсайдеру.

«Рубин» же после победы в Грозном совершил впечатляющую «ремонтаду» против «Зенита»: ушел с 0:2 на 2:2. Но такие игровые перевороты не проходят бесследно для любой команды. Эмоций на кубковый матч казанцам может не хватить. Оренбуржцы традиционно закроются и не допустят сверхрезультативного футбола. А у фаворита просто нет резонов расходовать на игру больше сил, чем того требует победа. Наш выбор в паре - тотал меньше трех.