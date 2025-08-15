Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



15 августа 6:16ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Рубин - Ростов, 17 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Рассчитывать на благодушие хозяев гостям не приходится
Валентин Васильев

В воскресенье, 17 августа, пройдет четыре матча пятого тура РПЛ. В столице Татарстана «Рубин» примет «Ростов». Анализируем шансы команд на успех, генерируем прогноз на игру, исходя из различных факторов.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Рубин» (Казань)

17.08.2025, Вс

15:45 МСК

«Ростов»

П1 – 2.05Х – 3.45П2 – 3.05

Турнир: чемпионат России по футболу, 5-й тур

Стадион: «Ак Барс Арена» (Казань, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Рубин»18141754-55
«Ростов»17141855-54

Последние пять матчей  «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.08.2025«Зенит»

3:0

«Рубин»

FONBET Кубок России

09.08.2025ЦСКА

5:1

«Рубин»

РПЛ

04.08.2025«Рубин»

2:1

«Сочи»

РПЛ

31.08.2025«Рубин»

2:0

«Оренбург»

FONBET Кубок России

27.07.2025«Рубин»

2:2

«Зенит»

РПЛ

Последние пять матчей «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.08.2025«Пари НН»

1:0

«Ростов»

FONBET Кубок России

10.08.2025«Ростов»

1:0

«Пари НН»

РПЛ

02.08.2025«Ростов»

1:4

«Крылья Советов»

РПЛ

30.07.2025«Ростов»

0:2

«Спартак»

FONBET Кубок России

26.07.2025«Динамо» Москва

1:0

«Ростов»

РПЛ

Последние пять матчей «Рубина» и «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.05.2024«Рубин»

1:0

«Ростов»

РПЛ

09.08.2024«Ростов»

1:1

«Рубин»

РПЛ

11.05.2024«Рубин»

3:1

«Ростов»

РПЛ

20.09.2023«Рубин»

1:1, пен. 2:4

«Ростов»

Кубок России

12.08.2023«Ростов»

3:0

«Рубин»

РПЛ

Место в таблице

Свернуть

Перед очной встречей «Рубин» идет шестым в таблице, «Ростов» - 13-м.

КлубИВНПМячиОчки
1. Локомотив440012-512
2. Краснодар43016-29
3. Крылья Советов42208-38
4. ЦСКА42208-38
5. Балтика42208-48
6. Рубин42117-87
7. Акрон41307-36
8. Зенит41215-55
9. Динамо Махачкала41213-35
10. Динамо Москва41213-35
11. Спартак41124-84
12. Ахмат41032-53
13. Ростов41033-73
14. Оренбург40223-52
15. Сочи40132-101
16. Пари НН40042-90

Прогноз на матч

Свернуть

«Рубин» здорово влетел в новый сезон, но в августе потерпел два подряд очень чувствительных поражения - 1:5 от ЦСКА в чемпионате и 0:3 - от «Зенита» в Кубке. Можно сколько угодно рассуждать, заслуживали ли казанцы проигрыша в Санкт-Петербурге, тем более - настолько крупного. Цифры в протоколе от этого не изменятся. По факту у «Рубина» два крупных поражения. Отыграться за них Рахимов и его команда постараются уже в воскресенье на «Ростове». Этот соперник в своем нынешнем состоянии совершенно точно хозяевам по силам.

Южане только в прошлом туре набрали первые очки в сезоне, минимально обыграв «Пари НН». Интересно, что спустя несколько дней дончане этому же противнику зеркально уступили - 0:1 в кубковом турнире.

У дончан в половине матчей июля-августа дело ограничивалось всего одним забитым мячом. Вряд ли они станут раскрываться в Казани.  Поэтому в данном случае в качестве прогноза мы бы взяли комбо: «Рубин» не проиграет при тотал меньше 3.5 голов. В FONBET поставить на такой комплект можно по котировке 1.80.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

Свернуть

Прямую трансляцию из столицы Татарстана проведет «Матч Премьер». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПо подписке (от 299 рублей в месяц)
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
Sports.ruТекстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Рубин»: Дрезгич, Д. Кузнецов (оба - травмы)

«Ростов»: Чистяков (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Рубин» - «Ростов»:

Позиция«Рубин»«Ростов»Позиция
Вратарь38. Ставер1. ЯтимовВратарь
Защитник2. Тесленко40. Вахания Защитник
Защитник5. Вуячич3. СакоЗащитник
Защитник27. Грицаенко4. МелехинЗащитник
Полузащитник70. Кабутов34. Эль-АскаланиЗащитник
Полузащитник51. Рожков10. ЩетининПолузащитник
Полузащитник22. Ходжа58. ШанталийПолузащитник 
Полузащитник6. Иву19. БайрамянПолузащитник
Полузащитник21. Зотов18. КучаевПолузащитник
Нападающий99. Шабанхаджай7. РоналдоНападающий
Нападающий10. Даку69. ГоленковНападающий
Главный тренерРашид РахимовДжонатан АльбаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики FONBET присвоили победе казанского клуба коэффициент 2.05, что соответствует примерно 49% вероятности. На гостей котировка выше - 3.05. Ничья идет за 3.45.

💰 Получить фрибет 15 000 рублей от FONBET

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Рубин» - «Ростов»?

Коэффициент 7.00 установлен на счет 1:1. С точки зрения аналитиков, это наиболее вероятный исход матча.

Где бесплатно смотреть матч  «Рубин» - «Ростов»?

Посмотреть игру бесплатно онлайн можно на официальном сайте и в приложении Winline.

Где купить билеты на матч «Рубин» - «Ростов»? 

Билеты стоимостью от 300 рублей можно приобрести на официальном сайте казанского клуба..

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer137 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer168 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer502 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer137 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer137 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer123 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer137 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer502 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer137 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_akcii_452e34d052.jpgbonus rating3.7/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svgдо 155 000 ₽
Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»
Получить бонусПодробнее
bonus timer137 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer137 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer137 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё