Рубин - Ростов, 17 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Рубин» здорово влетел в новый сезон, но в августе потерпел два подряд очень чувствительных поражения - 1:5 от ЦСКА в чемпионате и 0:3 - от «Зенита» в Кубке. Можно сколько угодно рассуждать, заслуживали ли казанцы проигрыша в Санкт-Петербурге, тем более - настолько крупного. Цифры в протоколе от этого не изменятся. По факту у «Рубина» два крупных поражения. Отыграться за них Рахимов и его команда постараются уже в воскресенье на «Ростове». Этот соперник в своем нынешнем состоянии совершенно точно хозяевам по силам.

Южане только в прошлом туре набрали первые очки в сезоне, минимально обыграв «Пари НН». Интересно, что спустя несколько дней дончане этому же противнику зеркально уступили - 0:1 в кубковом турнире.

У дончан в половине матчей июля-августа дело ограничивалось всего одним забитым мячом. Вряд ли они станут раскрываться в Казани. Поэтому в данном случае в качестве прогноза мы бы взяли комбо: «Рубин» не проиграет при тотал меньше 3.5 голов. В FONBET поставить на такой комплект можно по котировке 1.80.