Рубин - Ростов, 17 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В воскресенье, 17 августа, пройдет четыре матча пятого тура РПЛ. В столице Татарстана «Рубин» примет «Ростов». Анализируем шансы команд на успех, генерируем прогноз на игру, исходя из различных факторов.
Турнир: чемпионат России по футболу, 5-й тур
Стадион: «Ак Барс Арена» (Казань, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Рубин»
|18
|14
|17
|54-55
|«Ростов»
|17
|14
|18
|55-54
Последние пять матчей «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.08.2025
|«Зенит»
3:0
«Рубин»
FONBET Кубок России
|09.08.2025
|ЦСКА
5:1
«Рубин»
РПЛ
|04.08.2025
|«Рубин»
2:1
«Сочи»
РПЛ
|31.08.2025
|«Рубин»
2:0
«Оренбург»
FONBET Кубок России
|27.07.2025
|«Рубин»
2:2
«Зенит»
РПЛ
Последние пять матчей «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.08.2025
|«Пари НН»
1:0
«Ростов»
FONBET Кубок России
|10.08.2025
|«Ростов»
1:0
«Пари НН»
РПЛ
|02.08.2025
|«Ростов»
1:4
«Крылья Советов»
РПЛ
|30.07.2025
|«Ростов»
0:2
«Спартак»
FONBET Кубок России
|26.07.2025
|«Динамо» Москва
1:0
«Ростов»
РПЛ
Последние пять матчей «Рубина» и «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.05.2024
|«Рубин»
1:0
«Ростов»
РПЛ
|09.08.2024
|«Ростов»
1:1
«Рубин»
РПЛ
|11.05.2024
|«Рубин»
3:1
«Ростов»
РПЛ
|20.09.2023
|«Рубин»
1:1, пен. 2:4
«Ростов»
Кубок России
|12.08.2023
|«Ростов»
3:0
«Рубин»
РПЛ
Перед очной встречей «Рубин» идет шестым в таблице, «Ростов» - 13-м.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Локомотив
|4
|4
|0
|0
|12-5
|12
|2. Краснодар
|4
|3
|0
|1
|6-2
|9
|3. Крылья Советов
|4
|2
|2
|0
|8-3
|8
|4. ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|8-3
|8
|5. Балтика
|4
|2
|2
|0
|8-4
|8
|6. Рубин
|4
|2
|1
|1
|7-8
|7
|7. Акрон
|4
|1
|3
|0
|7-3
|6
|8. Зенит
|4
|1
|2
|1
|5-5
|5
|9. Динамо Махачкала
|4
|1
|2
|1
|3-3
|5
|10. Динамо Москва
|4
|1
|2
|1
|3-3
|5
|11. Спартак
|4
|1
|1
|2
|4-8
|4
|12. Ахмат
|4
|1
|0
|3
|2-5
|3
|13. Ростов
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|14. Оренбург
|4
|0
|2
|2
|3-5
|2
|15. Сочи
|4
|0
|1
|3
|2-10
|1
|16. Пари НН
|4
|0
|0
|4
|2-9
|0
«Рубин» здорово влетел в новый сезон, но в августе потерпел два подряд очень чувствительных поражения - 1:5 от ЦСКА в чемпионате и 0:3 - от «Зенита» в Кубке. Можно сколько угодно рассуждать, заслуживали ли казанцы проигрыша в Санкт-Петербурге, тем более - настолько крупного. Цифры в протоколе от этого не изменятся. По факту у «Рубина» два крупных поражения. Отыграться за них Рахимов и его команда постараются уже в воскресенье на «Ростове». Этот соперник в своем нынешнем состоянии совершенно точно хозяевам по силам.
Южане только в прошлом туре набрали первые очки в сезоне, минимально обыграв «Пари НН». Интересно, что спустя несколько дней дончане этому же противнику зеркально уступили - 0:1 в кубковом турнире.
У дончан в половине матчей июля-августа дело ограничивалось всего одним забитым мячом. Вряд ли они станут раскрываться в Казани. Поэтому в данном случае в качестве прогноза мы бы взяли комбо: «Рубин» не проиграет при тотал меньше 3.5 голов. В FONBET поставить на такой комплект можно по котировке 1.80.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|«Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году
Прямую трансляцию из столицы Татарстана проведет «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|По подписке (от 299 рублей в месяц)
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|Sports.ru
|Текстовая
|-
Потери
«Рубин»: Дрезгич, Д. Кузнецов (оба - травмы)
«Ростов»: Чистяков (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Рубин» - «Ростов»:
|Позиция
|«Рубин»
|«Ростов»
|Позиция
|Вратарь
|38. Ставер
|1. Ятимов
|Вратарь
|Защитник
|2. Тесленко
|40. Вахания
|Защитник
|Защитник
|5. Вуячич
|3. Сако
|Защитник
|Защитник
|27. Грицаенко
|4. Мелехин
|Защитник
|Полузащитник
|70. Кабутов
|34. Эль-Аскалани
|Защитник
|Полузащитник
|51. Рожков
|10. Щетинин
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Ходжа
|58. Шанталий
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Иву
|19. Байрамян
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Зотов
|18. Кучаев
|Полузащитник
|Нападающий
|99. Шабанхаджай
|7. Роналдо
|Нападающий
|Нападающий
|10. Даку
|69. Голенков
|Нападающий
|Главный тренер
|Рашид Рахимов
|Джонатан Альба
|Главный тренер
Аналитики FONBET присвоили победе казанского клуба коэффициент 2.05, что соответствует примерно 49% вероятности. На гостей котировка выше - 3.05. Ничья идет за 3.45.
💰 Получить фрибет 15 000 рублей от FONBET
Коэффициент 7.00 установлен на счет 1:1. С точки зрения аналитиков, это наиболее вероятный исход матча.
Посмотреть игру бесплатно онлайн можно на официальном сайте и в приложении Winline.
Билеты стоимостью от 300 рублей можно приобрести на официальном сайте казанского клуба..