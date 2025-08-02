Рубин — Сочи, 4 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Рубин» произвел очень приятное впечатление на старте нового сезона. Чувствуется, что Рашид Рахимов и его футболисты собрались побороться за место выше седьмого в чемпионате и как можно дальше пройти кубковой дорогой. Успех в Грозном и 0:2, превращенные в 2:2, против «Зенита», только укрепили уверенность команды. После таких перформансов кубковая победа казанцев дома над «Оренбургом» воспринималась уже как нечто само собой разумеющееся.

«Сочи» начал сезон не просто плохо - ужасно. Очков команда Морено не брала еще ни в чемпионате, ни в Кубке. Разница мячей в РПЛ (0-7) выглядит немым укором как обороне, так и атаке. Надежду на исправление ситуации южанам подарил кубковый матч с «Динамо». Да, сочинцы снова пропустили в столице три, но и сами забили два. Мало того, хозяева только на последних минутах предотвратили серию пенальти. Так что минимальную порцию позитива южане на неделе получили. Есть надежда, что наконец-то начнут забивать и в лиге. Winline дает коэффициент 1.86 на обмен голами в понедельник. На наш взгляд, вполне реалистичный сценарий.