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1 августа 3:47ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Рубин — Сочи, 4 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Аутсайдер начал «оживать»?
Валентин Васильев

Третий тур чемпионата России по футболу финиширует в понедельник в столице Татарстана. 4 августа «Рубин» сыграет на своем поле с «Сочи». Избегут ли казанцы непредвиденных проблем и внеплановой потери очков? 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Рубин» (Казань)

04.08.2025, Пн

20:00 МСК

«Сочи»

П1 - 1.80

Х - 3.65

П2 - 4.20

Турнир: чемпионат России по футболу, 3-й тур

Стадион: «Ак Барс Арена»

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Рубин»52415-20
«Сочи»42520-15

Последние пять игр «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.08.2025«Рубин»

2:0

«Оренбург»

Кубок России

27.07.2025«Рубин»

2:2

«Зенит»

РПЛ

20.07.2025«Ахмат»

0:2

«Рубин»

РПЛ

12.07.2025«Рубин»

1:0

«Урал»

Товарищеский матч

03.07.2025«Рубин»

1:0

«Енисей»

Товарищеский матч

Последние пять игр «Сочи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.07.2025«Динамо» Москва

3:2

«Сочи»

Кубок России

26.07.2025«Сочи»

0:4

«Акрон»

РПЛ

19.07.2025«Локомотив»

3:0

«Сочи»

РПЛ

13.07.2025«Сочи»

2:1

«Балтика»

Товарищеский матч

31.05.2025«Пари НН»

1:3

«Сочи»

Стыковые матчи

Место в таблице

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По итогам июльских матчей «Сочи» замыкает таблицу РПЛ, тогда как «Рубин» входит в группу из семи клубов, набравших по четыре очка. Больше только у «Локомотива».

КлубИВНПМячиОчки
1. Локомотив22005-16
2. Акрон21105-14
3. Балтика21104-14
4. Рубин21104-24
5. Крылья Советов21103-14
6. Зенит21104-34
7. ЦСКА21102-14
8. Динамо Москва21102-14
9. Краснодар21014-23
10. Спартак21011-33
11. Оренбург20201-12
12. Динамо Махачкала20111-21
13. Ростов20021-30
14. Ахмат20021-40
15. Пари НН20020-50
16. Сочи20020-70

Прогноз на матч

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«Рубин» произвел очень приятное впечатление на старте нового сезона. Чувствуется, что Рашид Рахимов и его футболисты собрались побороться за место выше седьмого в чемпионате и как можно дальше пройти кубковой дорогой. Успех в Грозном и 0:2, превращенные в 2:2, против «Зенита», только укрепили уверенность команды. После таких перформансов кубковая победа казанцев дома над «Оренбургом» воспринималась уже как нечто само собой разумеющееся. 

«Сочи» начал сезон не просто плохо - ужасно. Очков команда Морено не брала еще ни в чемпионате, ни в Кубке. Разница мячей в РПЛ (0-7) выглядит немым укором как обороне, так и атаке. Надежду на исправление ситуации южанам подарил кубковый матч с «Динамо». Да, сочинцы снова пропустили в столице три, но и сами забили два. Мало того, хозяева только на последних минутах предотвратили серию пенальти. Так что минимальную порцию позитива южане на неделе получили. Есть надежда, что наконец-то начнут забивать и в лиге. Winline дает коэффициент 1.86 на обмен голами в понедельник. На наш взгляд, вполне реалистичный сценарий.

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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В прямом эфире игру в Казани покажет «Матч Премьер».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Рубин»: Дрезгич, Д. Кузнецов (оба - травмы)

«Сочи»: Мелешин (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Рубин» - «Сочи»:

Позиция«Рубин»«Сочи»Позиция
Вратарь38. Ставер 35. ДегтевВратарь
Защитник27. Грицаенко 24. АбердинЗащитник
Защитник71. Нижегородов 4. ЛитвиновЗащитник
Защитник3. Мальдонадо 27. ЗаикаЗащитник
Полузащитник18. Апшацев 17. МакарчукЗащитник
Полузащитник51. Рожков20. ВасильевПолузащитник
Полузащитник 19. Иванов13. КайновПолузащитник 
Полузащитник23. Безруков8. ИгнатовПолузащитник
Полузащитник21. Зотов 18. КорнеевПолузащитник
Нападающий99. Шабанхаджай59. БартПолузащитник
Нападающий90. Чуни9. ФедоровНападающий
Главный тренерРашид Рахимов Роберт МореноГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК Winline дают коэффициент 1.80 на победу хозяев. Ничья идет в конторе за 3.65, а выигрыш «Сочи» - за 4.20.

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Рубин» - «Сочи»?

Сочинцы дважды выигрывали в Казани, причем крупно! 3:0 в 2019 году и 6:0 - в 2022-м. Но сегодня расклад сил в паре совершенно иной. Даже ничья станет для гостей подарком. 

С каким счетом завершится матч «Рубин» - «Сочи»?

При удачной ставке на 1:1 букмекер выплатит выигрыш за удачную ставку в шестикратном размере. Аналитики находят такой вариант самым реальным.

Где смотреть бесплатно матч «Рубин» - «Сочи»?

Winline предлагает зарегистрированным пользователям бесплатный доступ к трансляциям РПЛ.

Где купить билеты на матч «Рубин» - «Сочи»?

Купить билеты можно либо через кассы стадиона «Ак Барс Арена», либо на официальном портале футбольного клуба. Самый дешевый билет стоит 200 рублей.

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