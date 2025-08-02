Рубин — Сочи, 4 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

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Третий тур чемпионата России по футболу финиширует в понедельник в столице Татарстана. 4 августа «Рубин» сыграет на своем поле с «Сочи». Избегут ли казанцы непредвиденных проблем и внеплановой потери очков?
Турнир: чемпионат России по футболу, 3-й тур
Стадион: «Ак Барс Арена»
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Рубин»
|5
|2
|4
|15-20
|«Сочи»
|4
|2
|5
|20-15
Последние пять игр «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.08.2025
|«Рубин»
2:0
«Оренбург»
Кубок России
|27.07.2025
|«Рубин»
2:2
«Зенит»
РПЛ
|20.07.2025
|«Ахмат»
0:2
«Рубин»
РПЛ
|12.07.2025
|«Рубин»
1:0
«Урал»
Товарищеский матч
|03.07.2025
|«Рубин»
1:0
«Енисей»
Товарищеский матч
Последние пять игр «Сочи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.07.2025
|«Динамо» Москва
3:2
«Сочи»
Кубок России
|26.07.2025
|«Сочи»
0:4
«Акрон»
РПЛ
|19.07.2025
|«Локомотив»
3:0
«Сочи»
РПЛ
|13.07.2025
|«Сочи»
2:1
«Балтика»
Товарищеский матч
|31.05.2025
|«Пари НН»
1:3
«Сочи»
Стыковые матчи
По итогам июльских матчей «Сочи» замыкает таблицу РПЛ, тогда как «Рубин» входит в группу из семи клубов, набравших по четыре очка. Больше только у «Локомотива».
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Локомотив
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|2. Акрон
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|3. Балтика
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|4. Рубин
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|5. Крылья Советов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|6. Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|7. ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|8. Динамо Москва
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|9. Краснодар
|2
|1
|0
|1
|4-2
|3
|10. Спартак
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|11. Оренбург
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|12. Динамо Махачкала
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|13. Ростов
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|14. Ахмат
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|15. Пари НН
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|16. Сочи
|2
|0
|0
|2
|0-7
|0
«Рубин» произвел очень приятное впечатление на старте нового сезона. Чувствуется, что Рашид Рахимов и его футболисты собрались побороться за место выше седьмого в чемпионате и как можно дальше пройти кубковой дорогой. Успех в Грозном и 0:2, превращенные в 2:2, против «Зенита», только укрепили уверенность команды. После таких перформансов кубковая победа казанцев дома над «Оренбургом» воспринималась уже как нечто само собой разумеющееся.
«Сочи» начал сезон не просто плохо - ужасно. Очков команда Морено не брала еще ни в чемпионате, ни в Кубке. Разница мячей в РПЛ (0-7) выглядит немым укором как обороне, так и атаке. Надежду на исправление ситуации южанам подарил кубковый матч с «Динамо». Да, сочинцы снова пропустили в столице три, но и сами забили два. Мало того, хозяева только на последних минутах предотвратили серию пенальти. Так что минимальную порцию позитива южане на неделе получили. Есть надежда, что наконец-то начнут забивать и в лиге. Winline дает коэффициент 1.86 на обмен голами в понедельник. На наш взгляд, вполне реалистичный сценарий.
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|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Рубин»: Дрезгич, Д. Кузнецов (оба - травмы)
«Сочи»: Мелешин (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Рубин» - «Сочи»:
|Позиция
|«Рубин»
|«Сочи»
|Позиция
|Вратарь
|38. Ставер
|35. Дегтев
|Вратарь
|Защитник
|27. Грицаенко
|24. Абердин
|Защитник
|Защитник
|71. Нижегородов
|4. Литвинов
|Защитник
|Защитник
|3. Мальдонадо
|27. Заика
|Защитник
|Полузащитник
|18. Апшацев
|17. Макарчук
|Защитник
|Полузащитник
|51. Рожков
|20. Васильев
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Иванов
|13. Кайнов
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Безруков
|8. Игнатов
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Зотов
|18. Корнеев
|Полузащитник
|Нападающий
|99. Шабанхаджай
|59. Барт
|Полузащитник
|Нападающий
|90. Чуни
|9. Федоров
|Нападающий
|Главный тренер
|Рашид Рахимов
|Роберт Морено
|Главный тренер
Аналитики БК Winline дают коэффициент 1.80 на победу хозяев. Ничья идет в конторе за 3.65, а выигрыш «Сочи» - за 4.20.
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Сочинцы дважды выигрывали в Казани, причем крупно! 3:0 в 2019 году и 6:0 - в 2022-м. Но сегодня расклад сил в паре совершенно иной. Даже ничья станет для гостей подарком.
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